Stochastic Color Alerts
- Indicateurs
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Version: 1.0
- Activations: 10
Stochastic Color Alerts – Indicateur Intelligent de Momentum et de Tendance par Couleurs
Stochastic Color est une version avancée et visuelle de l’oscillateur stochastique classique, conçue pour faciliter l’identification des changements de momentum et de tendance grâce à des couleurs dynamiques et des alertes fiables.
Cet indicateur combine la logique traditionnelle du stochastique %K et %D avec une ligne principale à changement de couleur, aidant les traders à reconnaître rapidement la direction du marché, les variations de momentum et les zones potentielles de retournement.
Fonctionnalités Clés
Ligne de Couleur Dynamique (%K)
La ligne principale du stochastique change automatiquement de couleur :
Couleur verte → momentum haussier
Couleur rouge → momentum baissier
Couleur orange → bougie actuelle en formation
Cette approche visuelle permet une prise de décision plus rapide sans analyser constamment les chiffres.
Calcul Stochastique Classique
Basé sur les paramètres traditionnels %K, %D et Slowing
Périodes entièrement configurables selon votre style de trading
Échelle de l’oscillateur de 0 à 100 avec niveaux standards 20 / 80
Alertes d’Achat et de Vente Intégrées
Alerte d’achat : %K croise au-dessus de %D sous le niveau 20
Alerte de vente : %K croise en dessous de %D au-dessus du niveau 80
Les alertes sont déclenchées uniquement après la clôture de la bougie, évitant les faux signaux et le repaint.
Notifications Push sur Mobile
Alertes push optionnelles sur MT5 mobile
Les notifications incluent le symbole et l’unité de temps
Alertes Sans Spam
Une alerte par bougie
Aucune alerte répétée pour le même signal
Comment Utiliser Stochastic Color
Tendance et Momentum
Suivez la couleur de la ligne %K pour identifier la direction du momentum
Une couleur montante suggère un momentum haussier
Une couleur descendante suggère un momentum baissier
Zones de Surachat et de Survente
En dessous de 20 → zone de survente (achat potentiel)
Au-dessus de 80 → zone de surachat (vente potentielle)
Confirmation d’Entrée
Utilisez le croisement %K et %D avec l’action du prix, les supports/résistances ou d’autres indicateurs
Idéal pour le scalping, le day trading et le swing trading
Pourquoi Choisir Stochastic Color ?
Design visuel propre et intuitif
Logique stochastique classique et fiable
Indication claire du momentum par les couleurs
Alertes précises à la clôture des bougies
Notifications push pour le trading mobile
Adapté à tous les marchés et unités de temps