Stochastic Color Alerts – Indicateur Intelligent de Momentum et de Tendance par Couleurs

Stochastic Color est une version avancée et visuelle de l’oscillateur stochastique classique, conçue pour faciliter l’identification des changements de momentum et de tendance grâce à des couleurs dynamiques et des alertes fiables.

Cet indicateur combine la logique traditionnelle du stochastique %K et %D avec une ligne principale à changement de couleur, aidant les traders à reconnaître rapidement la direction du marché, les variations de momentum et les zones potentielles de retournement.

Fonctionnalités Clés

Ligne de Couleur Dynamique (%K)

La ligne principale du stochastique change automatiquement de couleur :

Couleur verte → momentum haussier

Couleur rouge → momentum baissier

Couleur orange → bougie actuelle en formation

Cette approche visuelle permet une prise de décision plus rapide sans analyser constamment les chiffres.

Calcul Stochastique Classique

Basé sur les paramètres traditionnels %K, %D et Slowing

Périodes entièrement configurables selon votre style de trading

Échelle de l’oscillateur de 0 à 100 avec niveaux standards 20 / 80

Alertes d’Achat et de Vente Intégrées

Alerte d’achat : %K croise au-dessus de %D sous le niveau 20

Alerte de vente : %K croise en dessous de %D au-dessus du niveau 80

Les alertes sont déclenchées uniquement après la clôture de la bougie, évitant les faux signaux et le repaint.

Notifications Push sur Mobile

Alertes push optionnelles sur MT5 mobile

Les notifications incluent le symbole et l’unité de temps

Alertes Sans Spam

Une alerte par bougie

Aucune alerte répétée pour le même signal

Comment Utiliser Stochastic Color

Tendance et Momentum

Suivez la couleur de la ligne %K pour identifier la direction du momentum

Une couleur montante suggère un momentum haussier

Une couleur descendante suggère un momentum baissier

Zones de Surachat et de Survente

En dessous de 20 → zone de survente (achat potentiel)

Au-dessus de 80 → zone de surachat (vente potentielle)

Confirmation d’Entrée

Utilisez le croisement %K et %D avec l’action du prix, les supports/résistances ou d’autres indicateurs

Idéal pour le scalping, le day trading et le swing trading

Pourquoi Choisir Stochastic Color ?

Design visuel propre et intuitif

Logique stochastique classique et fiable

Indication claire du momentum par les couleurs

Alertes précises à la clôture des bougies

Notifications push pour le trading mobile

Adapté à tous les marchés et unités de temps