Moving Average Alerts es un indicador simple y eficiente que contiene 4 medias móviles totalmente configurables, permitiendo al trader elegir períodos, métodos y configuraciones según su estrategia.

Cada media móvil cuenta con dos alertas independientes, que pueden activarse o desactivarse por separado:

Alerta cuando el precio cierra por encima de la media
Alerta cuando el precio cierra por debajo de la media

Las alertas se activan únicamente al cierre de la vela, evitando señales repetidas o falsas durante la formación del precio.

El indicador también incluye la opción de notificación push, permitiendo que las alertas lleguen directamente a MetaTrader 5 Mobile, asegurando que no pierdas oportunidades incluso lejos del computador.

Ideal para traders que utilizan medias móviles como referencia de tendencia, soporte y resistencia, o confirmación de entradas.


