Nota: Este indicador muestra exclusivamente el Taylor Pivot. El indicador ROC no está incluido ni se muestra por separado.



El Taylor Pivot es un indicador basado en una técnica clásica de trading de corto plazo desarrollada originalmente por Taylor y posteriormente popularizada por la trader profesional Linda Raschke en su libro. Raschke destaca este enfoque como una forma simple de identificar la dirección probable del mercado en el corto plazo, centrándose en una única decisión de posicionamiento por día (compra o venta), lo que reduce el estrés psicológico en comparación con el day trading constante. La idea central es posicionarse al cierre del día de acuerdo con la expectativa de continuación o follow-through en la sesión siguiente, aprovechando reversiones o pruebas iniciales del mercado y permitiendo que las operaciones ganadoras se mantengan overnight para capturar movimientos adicionales.

El núcleo de la técnica reside en el cálculo de un punto pivote de corto plazo derivado de la tasa de variación (ROC) de 2 períodos en el timeframe diario. Este pivote indica el nivel a partir del cual el momentum de corto plazo (medido por la diferencia entre cierres recientes) debería cambiar de dirección. La regla práctica es:

Señal de compra: Si el precio de cierre está por encima del Taylor Pivot, se toma una posición larga al cierre, apostando por la continuación alcista al día siguiente.

Señal de venta (short): Si el precio de cierre está por debajo del Taylor Pivot, se toma una posición corta al cierre, esperando presión bajista adicional.

Este método prioriza la simplicidad: solo una entrada principal por día, con foco en capturar el movimiento de follow-through de la mañana siguiente, en lugar de múltiples operaciones intradía.

Inputs del Indicador

Taylor Pivot Color (color predeterminado: DodgerBlue): Permite cambiar el color de la línea del pivote mostrada en el gráfico.

DaysToPlot (predeterminado: 1): Define cuántos días de pivotes se mostrarán. El valor 1 muestra solo el pivote del día actual; valores mayores muestran pivotes de días anteriores como referencia histórica.

ShowThinLine (predeterminado: false): Cuando se activa (true), dibuja una línea fina continua que conecta los precios intrabar con el valor del pivote. Cuando se desactiva, solo se muestran líneas horizontales gruesas (ancho 2) para cada día, destacando visualmente el nivel exacto del pivote sin sobrecargar el gráfico.

Visualización en el Gráfico

El indicador traza líneas horizontales en el gráfico (en el timeframe que se esté utilizando), válidas solo para el día correspondiente (de 00:00 a 23:59:59). Las líneas se dibujan como objetos de tendencia horizontales, con backdraw activado para no superponerse a las velas. Esto facilita identificar rápidamente si el precio está por encima (potencialmente alcista) o por debajo (potencialmente bajista) del pivote al cierre.