Entra en una nueva era de comercio automatizado con Blue Orbit—un EA diseñado para interpretar la “dinámica de flujo” natural del mercado. Diseñado para la precisión, este sistema se centra en leer los cambios de momentum en tiempo real, detectar zonas de agotamiento, y ejecutar entradas donde el agotamiento de la tendencia se encuentra con la fuerza de reversión. Es un enfoque no lineal y fluido—muy por encima de configuraciones mecánicas rígidas.



Descripción general
Símbolo del gráfico: XAUUSD (configuración de gráfico único)
Marco temporal: M15
Mejor para: XAUUSD
Depósito mínimo: $500 recomendado
Apalancamiento: 1:100 a 1:500 óptimo
Prueba adecuada: Contáctame y te enviaré el archivo de configuración y notas de ayuda.
Versión de PRUEBA: Contáctame ahora para obtener un demo archivo de versión de prueba.
Regalo adicional: Completa tu compra y contáctame para obtener un EA gratis de mi parte.


Por qué Blue Orbit se destaca

Estrategia principal: Este EA está basado en el concepto de Anclaje de Precio Ponderado por Volumen. Utiliza la distribución de volumen y la historia del precio para crear “zonas de anclaje,” donde la probabilidad de que el precio reaccione es estadísticamente alta. Las operaciones se activan en estos nodos pivote para una eficiencia máxima de reacción.

Sistema de gestión inteligente opcional: Para traders que prefieren un potencial de ganancia adicional, Blue Orbit incluye una capa de gestión inteligente que se activa bajo condiciones controladas. Nunca agrega operaciones a ciegas—más bien, calcula la presión de entrada, zonas de drawdown, y viabilidad de recuperación antes de aumentar la exposición. Esto asegura que incluso al usar la lógica, se mantenga seguro, calculado y guiado por límites de riesgo estrictos.

Escalado adaptado al riesgo: El tamaño de la posición se ajusta según la volatilidad en tiempo real, el capital de la cuenta y la sensibilidad del mercado—por lo que tu exposición se mantiene alineada con las condiciones del mercado en todo momento.

Instalación simplificada

Paso 1: Adjunta Blue Orbit a la gráfica de XAUUSD en MetaTrader.

Paso 2: Usa el marco temporal M15 para resultados óptimos.

Paso 3: Personaliza el tamaño del lote y elige si habilitar el modo de gestión inteligente.

Paso 4: Habilita el comercio automático y deja que Blue Orbit opere sin problemas.


Después de la compra:

Contáctame después de tu compra para obtener acceso a nuestra comunidad privada de Telegram. Obtén actualizaciones en vivo, configuraciones avanzadas, resultados de rendimiento, e interactúa directamente con otros usuarios y el equipo de desarrollo.

Blue Orbit es más que un EA—es tu nueva ventaja en el trading.

raja5655
852
raja5655 2025.12.13 00:01 
 

A good expert, and the accuracy of its signals is excellent. Only a few trades failed due to the tight and small stop loss. I kindly ask the author to add a stop loss tool in the settings in the next update.

Farel
582
Respuesta del desarrollador Farel 2025.12.13 13:35
Thank you so much the review is much appreciated
