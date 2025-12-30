Stochastic Color Alerts

Stochastic Color Alerts – Indicador Inteligente de Momentum e Tendência por Cores

Stochastic Color é uma versão avançada e visual do Oscilador Estocástico clássico, desenvolvida para facilitar a identificação de mudanças de momentum e tendência por meio de cores dinâmicas e alertas confiáveis.

Este indicador combina a lógica tradicional do Estocástico %K e %D com uma linha principal que muda de cor, ajudando os traders a reconhecer rapidamente a direção do mercado, mudanças de momentum e possíveis zonas de reversão.

Principais Recursos

Linha de Cor Dinâmica (%K)

A linha principal do Estocástico muda de cor automaticamente:

Cor verde → momentum de alta
Cor vermelha → momentum de baixa
Cor laranja → candle atual em formação

Essa abordagem visual permite decisões mais rápidas sem a necessidade de analisar números constantemente.

Cálculo Estocástico Clássico

Baseado nos parâmetros tradicionais %K, %D e Slowing
Períodos totalmente configuráveis de acordo com seu estilo de trading
Escala do oscilador de 0 a 100 com níveis padrão 20 / 80

Alertas de Compra e Venda Integrados

Alerta de compra: %K cruza acima de %D abaixo do nível 20 (sobrevendido)
Alerta de venda: %K cruza abaixo de %D acima do nível 80 (sobrecomprado)

Os alertas são acionados somente após o fechamento do candle, evitando sinais falsos e repaint.

Notificações Push no Celular

Alertas push opcionais no MT5 mobile
As notificações incluem o ativo e o período

Alertas Sem Spam

Um alerta por candle
Sem alertas repetidos para o mesmo sinal

Como Usar o Stochastic Color

Tendência e Momentum

Acompanhe a cor da linha %K para identificar a direção do momentum
Cor em alta indica momentum comprador
Cor em queda indica momentum vendedor

Zonas de Sobrecompra e Sobrevenda

Abaixo de 20 → zona de sobrevenda (possível compra)
Acima de 80 → zona de sobrecompra (possível venda)

Confirmação de Entrada

Utilize o cruzamento de %K e %D junto com price action, suporte/resistência ou outros indicadores
Ideal para scalping, day trade e swing trade

Por Que Escolher o Stochastic Color?

Design visual limpo e intuitivo
Lógica estocástica clássica e confiável
Indicação clara de momentum por cores
Alertas precisos no fechamento do candle
Notificações push para trading no celular
Adequado para todos os mercados e timeframes


