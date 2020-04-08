Volume Candle Indicator
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Histograma de Volumen por Color para MetaTrader 5
Este indicador muestra el volumen como un histograma en una ventana separada. Las barras se colorean según la dirección de la vela: verde para alcista (cierre > apertura) y rojo para bajista (cierre < apertura).
Características principales
-
Fuente de volumen: volumen de ticks o volumen real (seleccionable por el usuario).
-
Línea de media móvil opcional sobre el histograma de volumen, activable mediante entrada.
-
Tipos de medias soportadas: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
-
Periodo de media configurable.
-
Compatible con todos los símbolos y marcos de tiempo en MetaTrader 5.