Volume Candle Indicator

Histograma de Volumen por Color para MetaTrader 5

Este indicador muestra el volumen como un histograma en una ventana separada. Las barras se colorean según la dirección de la vela: verde para alcista (cierre > apertura) y rojo para bajista (cierre < apertura).

Características principales

  • Fuente de volumen: volumen de ticks o volumen real (seleccionable por el usuario).

  • Línea de media móvil opcional sobre el histograma de volumen, activable mediante entrada.

  • Tipos de medias soportadas: SMA, EMA, SMMA, LWMA.

  • Periodo de media configurable.

  • Compatible con todos los símbolos y marcos de tiempo en MetaTrader 5.


Accumulation and Distribution indicator
Ivan Eliecer Navarro Diaz
Indicadores
El indicador de Acumulación y Distribución es un indicador basado en el volumen que se diseñó esencialmente para medir la oferta y la demanda subyacentes. Esto se logra al tratar de determinar si los comerciantes realmente están acumulando (comprando) o distribuyendo (vendiendo). Esto se logra trazando un total acumulado del volumen de flujo de dinero de cada período. Este indicador puede revelar divergencias entre el flujo de volumen y el precio real para afirmar principalmente una tendencia a
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Velas Delta + CVD & CVD Indicador de flujo de órdenes que combina Delta (compra-venta), Delta de volumen acumulado (CVD) y un sistema único de velas sintéticas basado en CVD. Muestra la presión de compra/venta, la agresividad del volumen y los cambios de impulso con el histograma Delta opcional, la línea CVD y las velas combinadas CVD+Delta. Útil para scalping, trading intradía, detección de divergencias y comprensión del dominio comprador/vendedor. Visión general El indicador Delta + CVD y
Supply and Demand MTF MT5
Roman Zhitnik
4.5 (2)
Indicadores
Esta es una versión multi timeframe del indicador de Oferta y Demanda . Le permite analizar un gráfico utilizando la ley de la oferta y la demanda en tres marcos temporales diferentes a la vez. Verá zonas de ventas y compras y determinará los puntos más rentables para abrir posiciones. El indicador se basa en el principio de la fractalidad del mercado. Las zonas de oferta y demanda muestran los lugares en los que un comprador o vendedor fuerte ha hecho que el precio se invierta y cambie de direc
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El   Analizador de Sincronización Temporal de Donchian   incorpora una potente dimensión   multitemporal   al análisis clásico de canales de Donchian, permitiendo a los operadores monitorizar simultáneamente   la fuerza de la tendencia   y las posibles   señales de reversión   en cinco períodos gráficos diferentes. Este indicador avanzado calcula los máximos y mínimos más altos en los marcos temporales seleccionados, generando   señales visuales claras   que ayudan a identificar la convergencia
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
UPD1 Profile Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
5 (4)
Indicadores
El indicador encuentra los niveles de volumen de precio máximo y mínimo (perfil de mercado) en el gráfico de barras de trabajo para el número especificado de barras.   Perfil compuesto. La altura del histograma es completamente automática y se adapta a cualquier instrumento y marco de tiempo. Se utiliza un algoritmo de autor y no repite análogos conocidos. La altura de los dos histogramas es aproximadamente igual a la altura promedio de la vela. La alerta inteligente le ayudará a informar sobre
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Presentamos PivotWave : su compañero de trading definitivo que redefine la precisión y el análisis de mercado. Diseñado pensando en los operadores, PivotWave es más que un indicador: es una potente herramienta que capta el pulso del mercado, identificando los puntos de inflexión y las tendencias clave con una precisión milimétrica. PivotWave aprovecha algoritmos avanzados para proporcionar señales visuales claras de los puntos óptimos de entrada y salida, facilitando a los operadores la navegaci
Demand And Supply Diagram MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
El balance de la oferta y la demanda es un método de análisis de mercado sencillo y eficaz. El diagrama de la oferta y la demanda puede mostrarle con antelación, incluso antes de la inversión de la tendencia, dónde termina la oferta y ya está surgiendo la demanda, dónde termina la demanda y está surgiendo la oferta, al tiempo que aumenta sustancialmente la probabilidad de realizar una operación en la dirección correcta y con un alto factor de beneficio. Señales del indicador El indicador utiliz
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Indicadores
La Herramienta Indicadora de Rectángulo de Oferta y Demanda Inteligente es tu compañero definitivo para MT5, diseñada para visualizar instantáneamente datos clave de oferta y demanda justo donde los necesitas: en tus zonas, en tiempo real. Esta herramienta superpone automáticamente datos ricos y accionables sobre tus zonas, como la clasificación de la zona, la distancia en pips, la fuerza y el tamaño de la zona, posicionados de manera clara dentro de cada zona. Sin desorden, sin suposiciones,
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
VOLUMES DIRECTION MT5 Normalmente el indicador de volumen trae predeterminado un cambio de color cuando el volumen actual es mayor que el anterior, es importante pero no es muy útil. Por esto se creo este indicador que además del volumen normal, cuando la vela es alcista o bajista, las pinta de un color diferente, como predeterminado esta el azul para alcista y el rojo para bajista, pero estos colores se pueden personalizar al gusto del Trader. No olvides revisar mis otros indicadores que te ay
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicadores
Desarrollado por Smart Trader - Smart Reversion Pattern es un indicador capaz de identificar patrones de reversión , tanto alcistas como bajistas. Está diseñado para proporcionar un conocimiento rápido y en tiempo real de los patrones. También hemos pensado en la parte de la interfaz, creando un aspecto limpio y agradable para identificar patrones de formación en el gráfico. Nota: Si algún patrón que necesita no aparece en la lista, sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros y solicitar
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indicadores
Velas Delta de Volumen: Una Herramienta Integral para el Análisis en Profundidad de las Operaciones Desbloquee una manera perfecta de interpretar la experiencia de trading dentro de cada vela. Con las Velas Delta de Volumen, no hay necesidad de indicadores de volumen adicionales, todo lo que necesita está incorporado. Esta herramienta avanzada utiliza plazos inferiores o datos de mercado en directo para presentar el porcentaje de volumen de compra frente al de venta en cada vela como una intuiti
Weis Wave Result MT5
Sant Clear Ali Costa
Indicadores
Características 3 tipos de ondas: alcista, bajista y desconocida. La torre desconocida se produce cuando los precios se mueven en dirección opuesta a la torre actual. Etiqueta que muestra el porcentaje restante para la siguiente torre. Permite establecer el tipo de volumen que se acumulará en las torres, ya sean volúmenes reales o de tick. De esta forma, el indicador funciona en cualquier mercado, por ejemplo: acciones, futuros, forex, materias primas, etc. Le permite establecer la puntuación r
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
Complex head and shoulders MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador de los patrones #24, #25, #26 y #27 ("Head and Shoulders", "Complex Head and Shoulders") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - enviar una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) PeriodBars - periodo del indicador K - un parámetro adicional que influye en la precisión del reconocimiento de la forma del patrón. Cuanto menor sea el valor, más suave ser
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
FourAverage es una nueva palabra en la detección de tendencias. Con el desarrollo de las tecnologías de la información y un gran número de participantes, los mercados financieros son cada vez menos susceptibles de ser analizados por indicadores obsoletos. Los medios técnicos convencionales de análisis, como la media Móvil o el Estocástico, en su forma pura no son capaces de determinar la dirección de la tendencia o su reversión. ¿Puede un indicador indicar la dirección correcta del precio futuro
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicadores
El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
