Volume Candle Indicator

Esta es una versión multi timeframe del indicador de Oferta y Demanda . Le permite analizar un gráfico utilizando la ley de la oferta y la demanda en tres marcos temporales diferentes a la vez. Verá zonas de ventas y compras y determinará los puntos más rentables para abrir posiciones. El indicador se basa en el principio de la fractalidad del mercado. Las zonas de oferta y demanda muestran los lugares en los que un comprador o vendedor fuerte ha hecho que el precio se invierta y cambie de direc