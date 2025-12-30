Stochastic Color Alerts – Akıllı Momentum ve Renkli Trend Göstergesi

Stochastic Color, klasik Stochastic Osilatörün gelişmiş ve görsel bir versiyonudur. Dinamik renk değişimleri ve güvenilir alarmlar sayesinde momentum ve trend değişimlerini daha kolay tespit etmek için tasarlanmıştır.

Bu gösterge, geleneksel %K ve %D Stochastic mantığını renk değiştiren ana çizgi ile birleştirerek yatırımcıların piyasa yönünü, momentum değişimlerini ve olası dönüş bölgelerini hızlıca tanımasına yardımcı olur.

Temel Özellikler

Dinamik Renkli Çizgi (%K)

Ana Stochastic çizgisi otomatik olarak renk değiştirir:

Yeşil renk → yükseliş momentumu

Kırmızı renk → düşüş momentumu

Turuncu renk → oluşmakta olan mevcut mum

Bu görsel yaklaşım, sayıları sürekli analiz etmeden daha hızlı karar almayı sağlar.

Klasik Stochastic Hesaplaması

Geleneksel %K, %D ve Slowing parametrelerine dayanır

Ticaret stilinize uygun tamamen ayarlanabilir periyotlar

0 ile 100 arasında osilatör ölçeği, standart seviyeler 20 / 80

Dahili Alım ve Satım Alarmları

Alım alarmı: %K, 20 seviyesinin altında %D’nin üzerine çıkar

Satım alarmı: %K, 80 seviyesinin üzerinde %D’nin altına iner

Alarmlar yalnızca mum kapanışından sonra tetiklenir, yanlış sinyalleri ve repaint’i önler.

Mobil Push Bildirimleri

MT5 mobil için isteğe bağlı push bildirimleri

Bildirimler sembol ve zaman dilimini içerir

Spam İçermeyen Alarmlar

Mum başına bir alarm

Aynı sinyal için tekrarlanan alarm yok

Stochastic Color Nasıl Kullanılır

Trend ve Momentum

Momentum yönünü belirlemek için %K çizgisinin rengini takip edin

Yükselen renk boğa momentumunu gösterir

Düşen renk ayı momentumunu gösterir

Aşırı Alım ve Aşırı Satım Bölgeleri

20’nin altı → aşırı satım bölgesi (olası alım)

80’in üstü → aşırı alım bölgesi (olası satım)

Giriş Onayı

%K ve %D kesişimini fiyat hareketi, destek/direnç veya diğer göstergelerle birlikte kullanın

Scalping, gün içi işlem ve swing trading için idealdir

Neden Stochastic Color?

Temiz ve sezgisel görsel tasarım

Klasik ve güvenilir Stochastic mantığı

Renkler aracılığıyla net momentum göstergesi

Mum kapanışında doğru alarmlar

Mobil ticaret için push bildirimleri

Tüm piyasalar ve zaman dilimleri için uygundur