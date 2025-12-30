Stochastic Color Alerts
- Göstergeler
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Stochastic Color Alerts – Akıllı Momentum ve Renkli Trend Göstergesi
Stochastic Color, klasik Stochastic Osilatörün gelişmiş ve görsel bir versiyonudur. Dinamik renk değişimleri ve güvenilir alarmlar sayesinde momentum ve trend değişimlerini daha kolay tespit etmek için tasarlanmıştır.
Bu gösterge, geleneksel %K ve %D Stochastic mantığını renk değiştiren ana çizgi ile birleştirerek yatırımcıların piyasa yönünü, momentum değişimlerini ve olası dönüş bölgelerini hızlıca tanımasına yardımcı olur.
Temel Özellikler
Dinamik Renkli Çizgi (%K)
Ana Stochastic çizgisi otomatik olarak renk değiştirir:
Yeşil renk → yükseliş momentumu
Kırmızı renk → düşüş momentumu
Turuncu renk → oluşmakta olan mevcut mum
Bu görsel yaklaşım, sayıları sürekli analiz etmeden daha hızlı karar almayı sağlar.
Klasik Stochastic Hesaplaması
Geleneksel %K, %D ve Slowing parametrelerine dayanır
Ticaret stilinize uygun tamamen ayarlanabilir periyotlar
0 ile 100 arasında osilatör ölçeği, standart seviyeler 20 / 80
Dahili Alım ve Satım Alarmları
Alım alarmı: %K, 20 seviyesinin altında %D’nin üzerine çıkar
Satım alarmı: %K, 80 seviyesinin üzerinde %D’nin altına iner
Alarmlar yalnızca mum kapanışından sonra tetiklenir, yanlış sinyalleri ve repaint’i önler.
Mobil Push Bildirimleri
MT5 mobil için isteğe bağlı push bildirimleri
Bildirimler sembol ve zaman dilimini içerir
Spam İçermeyen Alarmlar
Mum başına bir alarm
Aynı sinyal için tekrarlanan alarm yok
Stochastic Color Nasıl Kullanılır
Trend ve Momentum
Momentum yönünü belirlemek için %K çizgisinin rengini takip edin
Yükselen renk boğa momentumunu gösterir
Düşen renk ayı momentumunu gösterir
Aşırı Alım ve Aşırı Satım Bölgeleri
20’nin altı → aşırı satım bölgesi (olası alım)
80’in üstü → aşırı alım bölgesi (olası satım)
Giriş Onayı
%K ve %D kesişimini fiyat hareketi, destek/direnç veya diğer göstergelerle birlikte kullanın
Scalping, gün içi işlem ve swing trading için idealdir
Neden Stochastic Color?
Temiz ve sezgisel görsel tasarım
Klasik ve güvenilir Stochastic mantığı
Renkler aracılığıyla net momentum göstergesi
Mum kapanışında doğru alarmlar
Mobil ticaret için push bildirimleri
Tüm piyasalar ve zaman dilimleri için uygundur