Keltner Channels Modern
- Indicadores
- Thiago Pereira Pinho
- Versión: 1.2
El Keltner Channel Pro es una versión moderna y mejorada del clásico Keltner Channel, diseñada para operadores que desean identificar tendencias, retrocesos y zonas de sobrecompra/sobreventa con mayor precisión.
Construido con EMA (Media Móvil Exponencial) y ATR (Average True Range), este indicador se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado, proporcionando canales dinámicos que ayudan a filtrar el ruido y mejorar la sincronización de las operaciones.
Características principales:
-
Canal principal (superior, medio e inferior) basado en EMA + ATR.
-
Bandas adicionales opcionales para detectar movimientos extremos del precio.
-
Alta precisión para detectar rupturas y retrocesos.
-
Adecuado para scalping, day trading y swing trading en Forex, Acciones, Índices y Criptodivisas.
-
Parámetros totalmente personalizables: Periodo EMA, periodo ATR, multiplicadores y tipo de precio aplicado.
Modo de empleo:
-
La línea media (EMA ) actúa como guía de tendencia.
-
Las bandas superior e inferior funcionan como zonas dinámicas de soporte y resistencia.
-
Las bandas adicionales resaltan las condiciones de sobrecompra/sobreventa, perfectas para estrategias contra tendencia o para confirmar rupturas fuertes.
Ventajas para los operadores:
-
Reduce las señales falsas en mercados volátiles.
-
Se adapta automáticamente a cualquier activo o marco temporal.
-
Funciona perfectamente como filtro para estrategias de acción del precio.
-
Ayuda a distinguir las verdaderas rupturas de los movimientos de agotamiento.