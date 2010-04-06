Keltner Channels Modern

El Keltner Channel Pro es una versión moderna y mejorada del clásico Keltner Channel, diseñada para operadores que desean identificar tendencias, retrocesos y zonas de sobrecompra/sobreventa con mayor precisión.

Construido con EMA (Media Móvil Exponencial) y ATR (Average True Range), este indicador se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado, proporcionando canales dinámicos que ayudan a filtrar el ruido y mejorar la sincronización de las operaciones.

Características principales:

Canal principal (superior, medio e inferior) basado en EMA + ATR.

Bandas adicionales opcionales para detectar movimientos extremos del precio.

Alta precisión para detectar rupturas y retrocesos.

Adecuado para scalping, day trading y swing trading en Forex, Acciones, Índices y Criptodivisas.

Parámetros totalmente personalizables: Periodo EMA, periodo ATR, multiplicadores y tipo de precio aplicado.

Modo de empleo:

La línea media (EMA ) actúa como guía de tendencia. Las bandas superior e inferior funcionan como zonas dinámicas de soporte y resistencia. Las bandas adicionales resaltan las condiciones de sobrecompra/sobreventa, perfectas para estrategias contra tendencia o para confirmar rupturas fuertes.

Ventajas para los operadores: