Keltner Channels Modern

El Keltner Channel Pro es una versión moderna y mejorada del clásico Keltner Channel, diseñada para operadores que desean identificar tendencias, retrocesos y zonas de sobrecompra/sobreventa con mayor precisión.

Construido con EMA (Media Móvil Exponencial) y ATR (Average True Range), este indicador se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado, proporcionando canales dinámicos que ayudan a filtrar el ruido y mejorar la sincronización de las operaciones.

Características principales:

  • Canal principal (superior, medio e inferior) basado en EMA + ATR.

  • Bandas adicionales opcionales para detectar movimientos extremos del precio.

  • Alta precisión para detectar rupturas y retrocesos.

  • Adecuado para scalping, day trading y swing trading en Forex, Acciones, Índices y Criptodivisas.

  • Parámetros totalmente personalizables: Periodo EMA, periodo ATR, multiplicadores y tipo de precio aplicado.

Modo de empleo:

  1. La línea media (EMA ) actúa como guía de tendencia.

  2. Las bandas superior e inferior funcionan como zonas dinámicas de soporte y resistencia.

  3. Las bandas adicionales resaltan las condiciones de sobrecompra/sobreventa, perfectas para estrategias contra tendencia o para confirmar rupturas fuertes.

Ventajas para los operadores:

  • Reduce las señales falsas en mercados volátiles.

  • Se adapta automáticamente a cualquier activo o marco temporal.

  • Funciona perfectamente como filtro para estrategias de acción del precio.

  • Ayuda a distinguir las verdaderas rupturas de los movimientos de agotamiento.

Productos recomendados
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
El canal de Donchian Los canales se encuentran entre las herramientas más populares del análisis técnico, ya que transmiten visualmente al analista los límites dentro de los cuales tiende a producirse la mayor parte del movimiento de los precios. Los usuarios de canales saben que se puede obtener información valiosa en cualquier momento, tanto si los precios se encuentran en la región central de una banda como si están cerca de una de las líneas fronterizas. Una de las técnicas más conocidas p
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
Buscador de Patrones ABCD con RSI: Estrategia Técnica 1. Cómo Funciona el Indicador Combina el RSI clásico con detección automática de patrones armónicos ABCD . Componentes Clave RSI estándar (período ajustable) Marcadores de picos y valles (flechas) Patrones ABCD (líneas verdes/rojas) Filtros de sobrecompra (70) y sobreventa (30) 2. Configuración en MT5 period = 14 ; // Período del RSI size = 4 ; // Tamaño máximo del patrón OverBought = 70 ; // Nivel de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nivel de s
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicadores
SUPERTREND; Es un indicador de seguimiento de tendencias basado en el SuperTrend ATR creado por Olivier Seban. Se puede utilizar para detectar cambios en la dirección de la tendencia y localizar paradas. Cuando el precio cae por debajo de la curva del indicador, se vuelve rojo e indica una tendencia bajista. Por el contrario, cuando el precio se mueve por encima de la curva, el indicador se vuelve verde, lo que indica una tendencia alcista. Al igual que otros indicadores, funciona bien en SuperT
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicadores
Cybertrade Canales Keltner - MT5 Creado por Chester Keltner, es un indicador de volatilidad utilizado por el análisis técnico. Permite seguir la tendencia de los precios de los activos financieros y generar patrones de soporte y resistencia. Además, las envolventes son una forma de seguir la volatilidad para identificar oportunidades de compra y venta de estos activos. Funciona en periodos más largos que el periodo visible en el gráfico. Todos los valores están disponibles en forma de buffers
FREE
Nexus Breakout line
Mohammed Kaddour
5 (1)
Indicadores
INTRODUCCIÓN : El medidor de fuerza de ruptura es una herramienta de negociación que se utiliza para identificar qué divisas son las más fuertes para romper, y qué divisas son las más débiles para romper. Los ajustes para el indicador son fáciles, y si usted no puede encontrar la configuración, por favor deje un comentario Las herramientas son de uso totalmente gratuito Por favor, si te gusta el indicador, por favor deje un comentario y evaluar el indicador con el fin de desarrollarlo
FREE
Colored Adaptive Moving Average AMA
Flavio Javier Jarabeck
4.88 (8)
Indicadores
Si le gusta utilizar las Medias Móviles tradicionales (como las SMAs y las EMAs) para proporcionar a sus operaciones niveles dinámicos de Soporte y Resistencia, le encantará la Media Móvil Adaptativa (AMA). Creada en 1995 por Perry Kaufman y presentada al mundo en su libro "Smarter Trading : Improving Performance in Changing Markets ", la Media Móvil Adaptativa (también conocida como KAMA - Kaufman Adaptive Moving Average) tiene como objetivo ser la compañera perfecta para seguir una tendencia s
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicadores
Indicador de Puntos de Pivote - una detección de pivote rápida, fiable y totalmente personalizable para MetaTrader 5. Este indicador utiliza las funciones nativas iHighest e iLowest de MetaTrader para identificar pivotes máximos y mínimos mediante la búsqueda de los precios más altos y más bajos dentro de una ventana de barras definida por el usuario. Un pivote se confirma sólo cuando la barra actual es el máximo o mínimo absoluto dentro del rango seleccionado, asegurando señales precisas y opo
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Visión general El indicador Scalping PullBack Signal es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de scalping basadas en posibles señales de retroceso y reversión. Esta herramienta es especialmente útil en plazos más cortos (inferiores a 15 minutos), pero también puede aplicarse en plazos más largos para operaciones a más largo plazo. Este indicador integra varios componentes analíticos clave, proporcionando una visión comple
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indicadores
Oscilador de reversión - Detector avanzado de cambios de impulso Reversal Oscillator es un indicador gratuito diseñado para resaltar zonas de precios que están estadísticamente fuera de sus patrones normales de movimiento, ayudando a los traders a anticipar potenciales puntos de inflexión antes de que ocurran. A diferencia de los osciladores tradicionales que reaccionan principalmente a las condiciones de sobrecompra/sobreventa, este indicador aplica el análisis de la tercera derivada (la "ac
FREE
Customizable RSI MA
Nathanael Theis
Indicadores
El indicador RSI con medias móviles combina el clásico Índice de Fuerza Relativa con medias móviles personalizables, ofreciendo una visión más profunda del impulso del mercado y la dirección de la tendencia. Al suavizar la curva del RSI con medias a corto y largo plazo, los operadores pueden distinguir mejor los verdaderos retrocesos del ruido. Esta herramienta pone de relieve los niveles de sobrecompra y sobreventa, revela las divergencias entre el precio y el impulso y confirma los puntos de e
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicadores
Actualizaciones de Spike Catch Pro 22:03 Motor avanzado para la búsqueda de entradas comerciales en todos los pares Boom y Crash (300,500 y 1000) Mejoras en las estrategias programadas Mx_Spikes (para combinar Mxd,Mxc y Mxe), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) hemos añadido una flecha en la identificación de la estrategia, esto ayudará también en el backtesting manual visual de las estrategia
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El indicador GEN es una herramienta multifuncional de análisis técnico para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Está diseñado para identificar y mostrar automáticamente niveles clave de Soporte y Resistencia (S&R ) y detectar señales de Falsa Ruptura , proporcionando señales de trading claras y visuales directamente en su gráfico. Su objetivo principal es ayudar a los operadores a identificar los posibles puntos de reversión de los precios y evitar las
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Presentamos el MACD Enhanced , un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) avanzado que proporciona a los operadores capacidades ampliadas para el análisis de tendencias e impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección y la fuerza de la tendencia, creando señales visuales claras para posibles puntos de entrada y salida. Atención. Para obtener los mejores resultado
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicadores
Necesario para los operadores: herramientas e indicadores Ondas calcular automáticamente los indicadores, el comercio de tendencia del canal Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT4 Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT5 Copia local de trading Copia fácil y rápida , MT4 Copia fácil y rápida , MT5 Copia Local Trading Para DEMO Copia fácil y rápida , MT4 DEMO Copia Fácil y Rápida , MT5 DEMO El indicador homeopático tambi
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indicadores
El gráfico de un minuto tiene un error, pero el gráfico de un día todavía se puede utilizar después de borrar el error y volver a cargar los indicadores, Este indicador se puede utilizar para determinar cuánto sube el indicador para colocar una orden de compra, cuánto baja para colocar una orden de venta, y no colocar una orden hasta que alcance esta distancia, lo que se considera oscilación, abrir una cuenta gift index
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN RSI Hunter Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN RSI Hunter es un indicador técnico basado en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que detecta automáticamente señales potenciales de COMPRA y VENTA basadas en condiciones de sobrecompra/sobreventa y patrones de reversión de precios. Este indicador es perfecto para los operadores que desean captar oportunidades de giro a corto plazo utilizando la confirmación de la acción del precio y patrones de precios como Doble Techo y Do
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descripción :  nos complace presentar nuestro nuevo indicador gratuito basado en uno de los indicadores profesionales y populares en el mercado de divisas (PSAR). Este indicador es una nueva modificación del indicador Parabolic SAR original. En el indicador pro SAR puede ver el cruce entre puntos y el gráfico de precios. el cruce no es una señal, pero habla sobre el final del potencial de movimiento, puede comenzar a comprar con un nuevo punto azul y colocar un límite de pérdidas un atr antes
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
Riskcalculator
Adriano Cali
Indicadores
Risk5Percent es un indicador personalizado para MetaTrader 5 diseñado para ayudarle a gestionar con precisión su exposición al riesgo. Al introducir el porcentaje de riesgo deseado y el número de lotes utilizados, calcula y muestra el nivel de precios correspondiente en el gráfico que representa su pérdida máxima prevista (por ejemplo, 5%), considerando automáticamente el tamaño del contrato y del tick para el instrumento seleccionado. Características principales: Ajustes personalizados para
FREE
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Zonas de Fibra de Tendencia) GEN (Trend Fib Zones) es un indicador profesional de análisis técnico que detecta automáticamente los cambios en la estructura de tendencia utilizando los máximos/mínimos de swing y traza dinámicamente las zonas clave de retroceso y extensión de Fibonacci. Características principales: Detección automática de la estructura de tendencia Identifica cambios en la estructura del mercado utilizando la lógica CHoCH (Cambi
FREE
Supports And Resistances Lines
Francisco Gomes Da Silva
4.66 (44)
Indicadores
Indicador de zonas de soporte y resistencia MT5 este indicador sabe cómo identificar techos y suelos automáticamente. Este indicador de soporte y resistencia crea líneas de soporte y líneas de resistencia basadas en máximos y mínimos. cómo hacer líneas de soporte y resistencia. este es un indicador para hacer líneas automáticas de soporte y resistencia. cómo encontrar el nivel de soporte con indicador. este indicador encuentra máximos y mínimos automáticamente. El indicador crea automáticamente
FREE
Four MA on OBV
Danton Dos Santos Sardinha Junior
5 (1)
Indicadores
Four MA on OBV Oferta limitada de lanzamiento. Este indicador está disponible gratuitamente hasta el 15/01/2026 o limitado a las primeras 100 descargas , lo que ocurra primero. Después de este período, el producto se ofrecerá comercialmente en el Market MQL5. Four MA on OBV es un indicador profesional para MetaTrader 5 que combina el On-Balance Volume (OBV) con cuatro medias móviles para ofrecer confirmación de tendencia basada en volumen y análisis objetivo de la dirección del mercado. Diseñad
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indicadores
(Promoción especial de Año Nuevo - ¡precio libre!) El indicador muestra la 'Escala en puntos por barra' actual (idéntica a la configuración manual en el Terminal, ver captura de pantalla) en la esquina superior derecha del gráfico. El valor mostrado cambia INSTANTANEAMENTE cada vez que se cambia la escala del gráfico. (Esto es muy conveniente cuando se planifican capturas de pantalla). En Ajustes: Cambiar idioma (Ruso/Inglés), tamaño de letra del texto mostrado, coeficiente de desplazamiento
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicadores
Este indicador detecta reversiones de precios en forma de zig-zag, utilizando solo análisis de acción de precios y un canal donchian. Ha sido diseñado específicamente para el comercio a corto plazo, sin repintar ni pintar en absoluto. Es una herramienta fantástica para comerciantes astutos con el objetivo de aumentar el tiempo de sus operaciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Proporciona va
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Otros productos de este autor
Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
Utilidades
Indicador Fimathe ahora con entrada automática Tamaño y posición del panel seleccionables. LÍNEAS DINÁMICAS - Soporte y resistencia interactivos y arrastrables ZONA NEUTRA INTELIGENTE - Área crítica entre movimientos MÚLTIPLES CANALES DE TOMA - Proyecciones precisas de beneficios SISTEMA DE ALERTA - Notificaciones visuales y sonoras FACTORACIÓN PRECISA - Desglose del 25%, 50% y 75% BOT OPERATIVO - ¡Ejecute operaciones automáticamente! NUEVA CARACTERÍSTICA EXCLUSIVA: Activación instantánea -
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
Indicadores
Indicador Fimathe El indicador Fimathe es una herramienta para MetaTrader 5 diseñada para ayudar a los operadores a identificar soportes, resistencias, zonas neutrales y canales de precios. Cuenta con una interfaz interactiva para dibujar y gestionar los niveles de soporte y resistencia, generar canales de toma de beneficios y zonas neutrales, y proporcionar alertas visuales y sonoras para las rupturas. Características principales Líneas de soporte y resistencia: Líneas dinámicas y arrastrables
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Cálculo Dinámico del CMF: Personalice el período del Flujo de Dinero Chaikin (Chaikin Money Flow, CMF) para afinar su análisis y maximizar la precisión de la señal.  Alertas Intuitivas Codificadas por Colores: Interprete instantáneamente las condiciones del mercado con claras señales visuales:  Alerta Verde: Indica la zona de Sobrecompra – señalando una potencial oportunidad de venta.  Alerta Roja: Indica la zona de Sobrevenda – sugiriendo una potencial oportunidad de compra.  Alerta Gris: Rep
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El histograma ADX es una actualización moderna y visual del clásico Índice Direccional Medio (ADX) . Transforma el ADX estándar y los valores DI+ / DI- en un histograma codificado por colores , haciendo que el análisis de tendencias sea mucho más claro y rápido. Características principales: Histograma con cuatro estados : Azul = Tendencia de compra normal Verde = Tendencia de compra fuerte Naranja = Tendencia de venta normal Rojo = Tendencia de venta fuerte Detección automática de la fuerza: uti
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilidades
Una poderosa e intuitiva herramienta de gestión de operaciones diseñada para scalpers y traders intradía. Creada para complementar la estrategia Nampim Samba Scalper , permite a los operadores abrir, gestionar y cerrar posiciones rápidamente sin abandonar el gráfico. Características principales: Panel de operaciones personalizable - elija la posición (izquierda, derecha, centro, arriba, abajo). Botones de negociación con un solo clic : abra instantáneamente operaciones de compra/venta con tamaño
FREE
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
TickVolume es una herramienta avanzada de análisis de volumen y flujo de órdenes para MetaTrader 5, diseñada para realizar un seguimiento en tiempo real del dominio de los ticks entre compradores y vendedores. Traduce el volumen bruto de ticks en una visualización intuitiva y procesable, destacando la fuerza, la debilidad, la velocidad y las zonas de absorción a través de múltiples capas de histogramas dinámicos. Características exclusivas y tecnología avanzada Seguimiento de dominancia multicap
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Utilidades
Sync Indicator para MetaTrader 5 (MT5): Sincronice sus Gráficos y Objetos Potencie su análisis en múltiples gráficos con el Sync Indicator.   La herramienta definitiva para traders que operan con Acción del Precio (Price Action), Smart Money Concepts (SMC) o cualquier estrategia que requiera una correlación precisa entre diferentes marcos temporales (timeframes). Esta herramienta profesional va más allá de la simple sincronización del ratón. No solo sincroniza el cursor, sino que   replica su a
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Cálculo Dinámico del CMF: Personalice el período para el Flujo de Dinero Chaikin (Chaikin Money Flow, CMF) para afinar su análisis y maximizar la precisión de la señal.  Alertas Intuitivas Codificadas por Colores: Interprete instantáneamente las condiciones del mercado con claras señales visuales:  Alerta Verde: Indica la zona de Sobrecompra – señalando una potencial oportunidad de venta.  Alerta Roja: Indica la zona de Sobrevenda – sugiriendo una potencial oportunidad de compra.  Alerta Gris:
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Indicadores
TickVolume: Indicador Avanzado de Volumen TickVolume es un indicador avanzado basado en un histograma de volumen de ticks , que combina la fuerza direccional (Alcista/Bajista) con la lógica de absorción de órdenes . Proporciona una visión clara del dominio del mercado entre compradores y vendedores, ayudando a detectar fuertes desequilibrios o fases de neutralización .  Características Clave: Histograma de Color Direccional  Toros Fuertes ( Bull Strong ) – impulsos de compra dominantes.  Toros
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones.  Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real.  Medianas de Volumen de Compra/
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador Niveles de Defensa de Flujo Real es una herramienta patentada diseñada para identificar y trazar zonas de precios significativas y de alta convicción directamente en su gráfico principal de operaciones. Utiliza un análisis dinámico basado en el volumen para determinar dónde el mercado ha demostrado previamente la mayor defensa o concentración de actividad . Estas líneas trazadas sirven como niveles dinámicos de soporte y resistencia , destacando los precios en los que es más probabl
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 es una poderosa herramienta diseñada para llevar el concepto de Perfil de Mercado, basado en el análisis Time Price Opportunity (TPO) , directamente a su ventana de gráfico principal. Este indicador calcula y muestra la distribución de precios a lo largo de un periodo determinado, destacando las áreas clave de actividad y concentración del mercado. Está especialmente optimizado para instrumentos de alta volatilidad como NAS100, US30 y XAUUSD cuando
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Deje de perseguir al mercado. El Indicador Follow Line proporciona señales claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico. Esta avanzada herramienta cuenta con una Línea de Tendencia Dinámica que se adapta instantáneamente a la estructura del mercado. Es su referencia visual inmediata: El azul significa que está en una tendencia alcista, y el rojo señala una tendencia bajista. La función principal rastrea los precios extremos y la volatilidad para definir la verdadera fuerza de la tend
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave:  Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real.  Medianas de Volumen de Compra/
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 es una poderosa herramienta diseñada para llevar el concepto de Perfil de Mercado, basado en el análisis Time Price Opportunity (TPO) , directamente a su ventana de gráfico principal. Este indicador calcula y muestra la distribución de precios a lo largo de un periodo determinado, destacando las áreas clave de actividad y concentración del mercado. Está especialmente optimizado para instrumentos de alta volatilidad como NAS100, US30 y XAUUSD cuando
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador Niveles de Defensa de Flujo Real es una herramienta patentada diseñada para identificar y trazar zonas de precios significativas y de alta convicción directamente en su gráfico principal de operaciones. Utiliza un análisis dinámico basado en el volumen para determinar dónde el mercado ha demostrado previamente la mayor defensa o concentración de actividad . Estas líneas trazadas sirven como niveles dinámicos de soporte y resistencia , destacando los precios en los que es más probabl
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El Indicador Follow Line es una herramienta esencial de análisis técnico que proporciona una visualización clara e inmediata de la tendencia, al tiempo que detecta en tiempo real los retrocesos de alta probabilidad. Al combinar el seguimiento adaptativo de los precios con alertas visuales claras, transforma datos complejos en señales de negociación procesables. Características principales Línea de tendencia dinámica: Sigue la dirección predominante del mercado, ajustándose automáticamente a cada
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Concepto y Propósito El Price Compass es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada para funcionar como una brújula de tendencia en los mercados financieros. Evalúa la presión direccional promedio del mercado, filtrando eficazmente el ruido a corto plazo para identificar el movimiento dominante con claridad. El indicador cuantifica qué tan alejado está el precio actual de su "promedio central", proporcionando una señal precisa de orientación del mercado (Alcista, Bajista o Neutral). I
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario