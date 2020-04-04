Pivot Price Round

Pivot Round Price es un indicador basado en las fórmulas clásicas de Pivot Points (Classic Pivots), manteniendo exactamente los cálculos originales de soporte, resistencia y pivot central, sin alterar ninguna parte de la matemática estándar utilizada.

La diferencia y principal ventaja de este indicador es que los niveles se ajustan automáticamente a precios redondeados, facilitando la visualización en activos con múltiples decimales y volviendo los niveles mucho más relevantes en el gráfico real del activo.

Con el precio redondeado, los niveles dejan de quedar “perdidos” en valores fraccionados y pasan a coincidir con regiones psicológicamente importantes, comunes en puntos donde el mercado suele reaccionar o consolidar.

El indicador posee diversos controles visuales para que puedas adaptarlo exactamente a tu estilo de uso:

  • LinesBehindCandles

Permite dibujar todas las líneas detrás de las velas, manteniendo el gráfico limpio y sin interferir en la visualización de la acción del precio.

  • RoundToNearestLevel

Activa el redondeo automático al precio más cercano, transformando niveles matemáticos en niveles psicológicos relevantes para el mercado real.

  • AddPivotMidLines

Muestra líneas intermedias entre cada nivel pivot principal, ampliando la lectura de micro soportes y micro resistencias.

  • PivotMidCount

Permite elegir cuántas líneas intermedias deseas entre cada nivel (ej: 1, 2, 3, etc).

  • PivotMidColor

Puedes definir el color personalizado de las líneas intermedias.

  • PivotMidStyle

Elige el estilo visual de las líneas (punteada, sólida, etc).


Productos recomendados
Los compradores de este producto también adquieren
Otros productos de este autor
