Pivot Price Round
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versión: 1.1
- Actualizado: 14 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Pivot Round Price es un indicador basado en las fórmulas clásicas de Pivot Points (Classic Pivots), manteniendo exactamente los cálculos originales de soporte, resistencia y pivot central, sin alterar ninguna parte de la matemática estándar utilizada.
La diferencia y principal ventaja de este indicador es que los niveles se ajustan automáticamente a precios redondeados, facilitando la visualización en activos con múltiples decimales y volviendo los niveles mucho más relevantes en el gráfico real del activo.
Con el precio redondeado, los niveles dejan de quedar “perdidos” en valores fraccionados y pasan a coincidir con regiones psicológicamente importantes, comunes en puntos donde el mercado suele reaccionar o consolidar.
El indicador posee diversos controles visuales para que puedas adaptarlo exactamente a tu estilo de uso:
-
LinesBehindCandles
Permite dibujar todas las líneas detrás de las velas, manteniendo el gráfico limpio y sin interferir en la visualización de la acción del precio.
-
RoundToNearestLevel
Activa el redondeo automático al precio más cercano, transformando niveles matemáticos en niveles psicológicos relevantes para el mercado real.
-
AddPivotMidLines
Muestra líneas intermedias entre cada nivel pivot principal, ampliando la lectura de micro soportes y micro resistencias.
-
PivotMidCount
Permite elegir cuántas líneas intermedias deseas entre cada nivel (ej: 1, 2, 3, etc).
-
PivotMidColor
Puedes definir el color personalizado de las líneas intermedias.
-
PivotMidStyle
Elige el estilo visual de las líneas (punteada, sólida, etc).