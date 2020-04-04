Pivot Price Round

Pivot Round Price es un indicador basado en las fórmulas clásicas de Pivot Points (Classic Pivots), manteniendo exactamente los cálculos originales de soporte, resistencia y pivot central, sin alterar ninguna parte de la matemática estándar utilizada.

La diferencia y principal ventaja de este indicador es que los niveles se ajustan automáticamente a precios redondeados, facilitando la visualización en activos con múltiples decimales y volviendo los niveles mucho más relevantes en el gráfico real del activo.

Con el precio redondeado, los niveles dejan de quedar “perdidos” en valores fraccionados y pasan a coincidir con regiones psicológicamente importantes, comunes en puntos donde el mercado suele reaccionar o consolidar.

El indicador posee diversos controles visuales para que puedas adaptarlo exactamente a tu estilo de uso:

LinesBehindCandles

Permite dibujar todas las líneas detrás de las velas, manteniendo el gráfico limpio y sin interferir en la visualización de la acción del precio.

RoundToNearestLevel

Activa el redondeo automático al precio más cercano, transformando niveles matemáticos en niveles psicológicos relevantes para el mercado real.

AddPivotMidLines

Muestra líneas intermedias entre cada nivel pivot principal, ampliando la lectura de micro soportes y micro resistencias.

PivotMidCount

Permite elegir cuántas líneas intermedias deseas entre cada nivel (ej: 1, 2, 3, etc).

PivotMidColor

Puedes definir el color personalizado de las líneas intermedias.

PivotMidStyle

Elige el estilo visual de las líneas (punteada, sólida, etc).