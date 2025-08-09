Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
- Utilidades
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versión: 3.9
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Comandos clave
- B – Comprar.
- S – Vender.
- L – Buy Limit.
- M – Sell Limit.
- U – Buy Stop.
- N – Sell Stop.
- C – Cierra todas las posiciones abiertas.
- X – Cierra una posición específica.
- Z – Cancela todas las órdenes pendientes.
- T – Trailing stop.
- P – Parcial.
- K – Breakeven.
- A - Asistente de Trading
- 1-2-3 - Compra (lotes personalizables)
- 4-5-6 - Venta (lotes personalizables)
Nota: Los atajos predeterminados usan letras mayúsculas. Si el usuario reasigna algún atajo, la nueva tecla debe ingresarse en mayúscula en la configuración de entrada.
Opciones de Gestión de Riesgo:
- Tamaño de lote fijo o Porcentaje de la Cuenta
- Relación de riesgo basada en valor monetario y distancia del stop loss
- Stop loss basado en el máximo o mínimo de la barra anterior con desplazamiento opcional
- Stop loss basado en un rango de velas personalizado
- SL y TP fijos en puntos
- Cálculo automático de lote con verificación de margen
- Atajos de teclado configurables para órdenes de mercado y pendientes, cierre, trailing stop, cierre parcial y breakeven.
- Compatibilidad con Buy/Sell Limit con distancia configurable en puntos.
- Funcionalidad de trailing stop basada en el máximo o mínimo de la barra anterior.
- Opción para cerrar todas las posiciones o cancelar todas las órdenes pendientes simultáneamente.
- Compatibilidad con tamaño de lote personalizable, stop loss, take profit y configuración de Magic Number.
- Compatible con todos los símbolos y marcos temporales en MetaTrader 5.
Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.