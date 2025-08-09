Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping

5

Comandos clave

  • B – Comprar.
  • S – Vender.
  • L – Buy Limit.
  • M – Sell Limit.
  • U – Buy Stop.
  • N – Sell Stop.
  • C – Cierra todas las posiciones abiertas.
  • X – Cierra una posición específica.
  • Z – Cancela todas las órdenes pendientes.
  • T – Trailing stop.
  • P – Parcial.
  • K – Breakeven.
  • A - Asistente de Trading
  • 1-2-3 - Compra (lotes personalizables)
  • 4-5-6 - Venta (lotes personalizables)
El control mediante tecla de acceso rápido puede habilitarse o deshabilitarse según sea necesario.
Nota: Los atajos predeterminados usan letras mayúsculas. Si el usuario reasigna algún atajo, la nueva tecla debe ingresarse en mayúscula en la configuración de entrada.

Opciones de Gestión de Riesgo:

  • Tamaño de lote fijo o Porcentaje de la Cuenta
  • Relación de riesgo basada en valor monetario y distancia del stop loss
  • Stop loss basado en el máximo o mínimo de la barra anterior con desplazamiento opcional
  • Stop loss basado en un rango de velas personalizado
  • SL y TP fijos en puntos
  • Cálculo automático de lote con verificación de margen
Características
  • Atajos de teclado configurables para órdenes de mercado y pendientes, cierre, trailing stop, cierre parcial y breakeven.
  • Compatibilidad con Buy/Sell Limit con distancia configurable en puntos.
  • Funcionalidad de trailing stop basada en el máximo o mínimo de la barra anterior.
  • Opción para cerrar todas las posiciones o cancelar todas las órdenes pendientes simultáneamente.
  • Compatibilidad con tamaño de lote personalizable, stop loss, take profit y configuración de Magic Number.
  • Compatible con todos los símbolos y marcos temporales en MetaTrader 5.


Comentarios 2
Mike S
103
Mike S 2025.10.25 23:02 
 

Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.

Filtro:
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.11.25 03:10 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Pablo Filipe Soares De Almeida
1302
Respuesta del desarrollador Pablo Filipe Soares De Almeida 2025.11.25 16:32
Thank you, Tanapon! Wishing you great results in your trading!
Mike S
103
Mike S 2025.10.25 23:02 
 

Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.

Pablo Filipe Soares De Almeida
1302
Respuesta del desarrollador Pablo Filipe Soares De Almeida 2025.10.26 13:25
Thank you very much for your feedback! I'm glad you’re satisfied with the product. Wishing you great results in your trading!
