Stochastic Color Alerts – 智能动量与颜色趋势指标

Stochastic Color 是经典随机振荡器的高级可视化版本，通过动态颜色变化和可靠的提醒，使动量和趋势变化更容易识别。

该指标将传统的 %K 和 %D 随机指标逻辑与可变色的主线相结合，帮助交易者快速识别市场方向、动量变化以及潜在的反转区域。

主要功能

动态颜色线（%K）

主随机线会自动改变颜色：

绿色 → 上升动量

红色 → 下降动量

橙色 → 当前正在形成的K线

这种可视化方式无需反复分析数值即可快速决策。

经典随机指标计算

基于传统的 %K、%D 和 Slowing 参数

周期完全可配置，适合不同交易风格

振荡器范围为 0 到 100，标准水平为 20 / 80

内置买入和卖出提醒

买入提醒：%K 在 20 以下向上穿越 %D（超卖）

卖出提醒：%K 在 80 以上向下穿越 %D（超买）

提醒仅在K线收盘后触发，避免虚假信号和重绘。

移动端推送通知

可选 MT5 移动端推送提醒

通知包含交易品种和周期，方便识别信号位置

无垃圾提醒

每根K线仅触发一次提醒

同一信号不会重复提醒

如何使用 Stochastic Color

趋势与动量

通过 %K 线的颜色判断动量方向

颜色上升表示多头动量

颜色下降表示空头动量

超买与超卖区域

低于 20 → 超卖区域（潜在买入）

高于 80 → 超买区域（潜在卖出）

入场确认

将 %K 与 %D 的交叉结合价格行为、支撑阻力或其他指标使用

非常适合剥头皮交易、日内交易和波段交易

为什么选择 Stochastic Color？

简洁直观的视觉设计

经典可靠的随机指标逻辑

通过颜色清晰显示动量

在K线收盘时提供精准提醒

支持移动端推送通知

适用于所有市场和周期