GSV Williams

GSV – Guided Swing Value Levels

El GSV – Guided Swing Value Levels es un indicador exclusivo desarrollado para traders que buscan identificar zonas de precio donde el mercado tiende a reaccionar con mayor precisión estadística.

Su cálculo está inspirado en los conceptos presentados por Larry Williams en su libro “Long-Term Secrets to Short-Term Trading”, donde destaca la importancia de promediar las oscilaciones del mercado para prever niveles en los que el precio probablemente se detendrá, corregirá o revertirá.

Este indicador utiliza la misma lógica fundamental enseñada por Williams — medir el comportamiento de movimientos pasados y proyectarlos hacia el futuro.

Sin embargo, el GSV ha sido perfectamente adaptado y optimizado para MetaTrader 5, permitiendo proyectar zonas Buy GSV y Sell GSV en cualquier temporalidad, basadas en estadísticas directamente obtenidas del gráfico diario.

Cómo Funciona el GSV

Analiza velas del marco temporal diario.

Calcula el promedio real de los swings del precio, separando movimientos alcistas y bajistas.

Multiplica dichos valores por un factor estadístico (ajustable).

Proyecta automáticamente:

GSV Buy — zona donde tienden a actuar los compradores.

GSV Sell — zona donde intervienen los vendedores.

Estas zonas funcionan como niveles anticipados de soporte y resistencia, basados en comportamiento real y no solo en un dibujo visual.