GSV Williams

GSV – Guided Swing Value Levels

El GSV – Guided Swing Value Levels es un indicador exclusivo desarrollado para traders que buscan identificar zonas de precio donde el mercado tiende a reaccionar con mayor precisión estadística.
Su cálculo está inspirado en los conceptos presentados por Larry Williams en su libro “Long-Term Secrets to Short-Term Trading”, donde destaca la importancia de promediar las oscilaciones del mercado para prever niveles en los que el precio probablemente se detendrá, corregirá o revertirá.

Este indicador utiliza la misma lógica fundamental enseñada por Williams — medir el comportamiento de movimientos pasados y proyectarlos hacia el futuro.
Sin embargo, el GSV ha sido perfectamente adaptado y optimizado para MetaTrader 5, permitiendo proyectar zonas Buy GSV y Sell GSV en cualquier temporalidad, basadas en estadísticas directamente obtenidas del gráfico diario.

Cómo Funciona el GSV

  • Analiza velas del marco temporal diario.

  • Calcula el promedio real de los swings del precio, separando movimientos alcistas y bajistas.

  • Multiplica dichos valores por un factor estadístico (ajustable).

  • Proyecta automáticamente:
    GSV Buy — zona donde tienden a actuar los compradores.
    GSV Sell — zona donde intervienen los vendedores.

Estas zonas funcionan como niveles anticipados de soporte y resistencia, basados en comportamiento real y no solo en un dibujo visual.


