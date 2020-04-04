GSV Williams
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
GSV – Guided Swing Value Levels
El GSV – Guided Swing Value Levels es un indicador exclusivo desarrollado para traders que buscan identificar zonas de precio donde el mercado tiende a reaccionar con mayor precisión estadística.
Su cálculo está inspirado en los conceptos presentados por Larry Williams en su libro “Long-Term Secrets to Short-Term Trading”, donde destaca la importancia de promediar las oscilaciones del mercado para prever niveles en los que el precio probablemente se detendrá, corregirá o revertirá.
Este indicador utiliza la misma lógica fundamental enseñada por Williams — medir el comportamiento de movimientos pasados y proyectarlos hacia el futuro.
Sin embargo, el GSV ha sido perfectamente adaptado y optimizado para MetaTrader 5, permitiendo proyectar zonas Buy GSV y Sell GSV en cualquier temporalidad, basadas en estadísticas directamente obtenidas del gráfico diario.
Cómo Funciona el GSV
-
Analiza velas del marco temporal diario.
-
Calcula el promedio real de los swings del precio, separando movimientos alcistas y bajistas.
-
Multiplica dichos valores por un factor estadístico (ajustable).
-
Proyecta automáticamente:
GSV Buy — zona donde tienden a actuar los compradores.
GSV Sell — zona donde intervienen los vendedores.
Estas zonas funcionan como niveles anticipados de soporte y resistencia, basados en comportamiento real y no solo en un dibujo visual.