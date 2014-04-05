CGE Trading Suite

CGE Trading Suite es un sistema de análisis de mercado diseñado para eliminar las conjeturas de la negociación. Al responder continuamente al comportamiento de los precios en tiempo real, sus motores adaptativos ayudan a los operadores a mantenerse alineados con los niveles clave del mercado y la evolución de las condiciones.

El paquete combina varios componentes analíticos en un único flujo de trabajo, como el mapeo dinámico de cuadrículas, el análisis del comportamiento de la liquidez y las proyecciones de canales direccionales que describen tanto la estructura como el impulso del mercado.

La claridad direccional se ve reforzada por el índice FX Order Flow, que evalúa la fortaleza de la cesta de divisas para identificar dónde se está acumulando la presión institucional, lo que permite a los operadores operar en sincronía con las fuerzas dominantes del mercado.


¿Por qué CGE Trading Suite?

CGE Trading Suite está diseñado para aportar estructura, claridad y coherencia a la negociación en todos los mercados y plazos.

  • Smart Grid Engine
    Traza automáticamente números redondos psicológicos clave, ayudándole a identificar rápidamente niveles de precios importantes en los que es probable que reaccione el mercado.

  • Señales de liquidez
    Detecta jugadas trampa y falsas rupturas en tiempo real, situaciones en las que el precio parece romper al alza, sólo para revertir bruscamente. Esto le ayuda a evitar entradas engañosas y a posicionarse mejor en torno a los retrocesos impulsados por la liquidez.

  • Breakout Line Channel
    Herramienta gráfica cíclica basada en el impulso que rastrea el ángulo del movimiento del precio para resaltar la dirección del mercado. Los ángulos más pronunciados indican un impulso más fuerte, lo que le permite detectar posibles rupturas o caídas con antelación.

  • FX Order Flow Index
    Mide la fuerza relativa de la cesta de divisas para ofrecer una clara tendencia direccional, ayudándole a operar en línea con el flujo dominante del mercado.

    Nota:

    El FX Order Flow Index está diseñado exclusivamente para símbolos basados en divisas. Cuando se aplica a instrumentos no monetarios (como US30, AMD u otras acciones e índices), la función se desactiva automáticamente y mostrará "0/0 - Neutral", ya que el análisis basado en cestas no es aplicable a estos activos.

    Activos base compatibles precargados: EUR, USD, CAD, GBP, CHF, AUD, NZD, JPY
    Puntuación de fortaleza: de -7 a +7

    Cómo funciona:

    El modelo se basa en dos medias móviles clave -una EMA rápida de 5 periodos y una EMA lenta de 10 periodos- que se utilizan para clasificar la dirección de la tendencia de cada par de divisas como alcista, bajista o neutral. Aunque estos ajustes son personalizables, en general se recomienda la configuración por defecto. La EMA de 5 periodos representa aproximadamente una semana de negociación, mientras que la EMA de 10 periodos refleja unas dos semanas, ambos intervalos ampliamente aceptados para analizar el flujo de órdenes.

    Para evaluar la fortaleza de una divisa concreta (por ejemplo, el euro), el modelo analiza todos los pares de divisas que la incluyen (como EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CAD, etc.). Para cada par, las medias móviles se evalúan del siguiente modo:

    • Alcista → +1

    • Descendente → -1

    • Plana → 0

    Por ejemplo, si las medias móviles del EUR/USD están subiendo, se asigna un +1 al EUR. Si bajan, se asigna un -1 al euro. Si son planas o apuntan en direcciones opuestas, al euro se le asigna un 0.

    Las puntuaciones se suman para obtener una puntuación global de fortaleza. En el caso del euro, oscila entre -7 y +7, lo que refleja su comportamiento relativo frente a las otras siete divisas principales. (Si se incluyen más divisas en el análisis, la horquilla se amplía en consecuencia; por ejemplo, si se compara el euro con ocho divisas, la horquilla oscilaría entre -8 y +8).

    • +5 o superior → Muy alcista: El euro supera a la mayoría o a todas las demás divisas principales.

    • +1 a +4 → Alcista: Presión compradora moderada

    • 0 → Neutral: Sesgo direccional mínimo

    • -1 a -4 → Bajista: Presión vendedora moderada

    • -5 o inferior → Muy bajista: El euro presenta un rendimiento inferior en todos los ámbitos

    Los resultados se muestran en un panel, mientras que un histograma hace un seguimiento de la fortaleza histórica a lo largo del tiempo.

Todas las herramientas funcionan a la perfección, proporcionando información clara y práctica.

Por qué gusta a los principiantes

  • Señales visuales claras con alertas

  • No requiere ajustes complejos

  • Le ayuda a operar con el mercado, no contra él


Soporte y comunicación:
La asistencia al desarrollador está disponible a través del sistema de mensajería MQL5. Todas las consultas se atienden en un plazo de 24 horas, lo que garantiza un soporte puntual y fiable.


Información sobre riesgos:
Operar con instrumentos financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente y las pérdidas pueden superar las expectativas. Ningún indicador o herramienta de análisis puede garantizar los beneficios ni eliminar el riesgo. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que se familiaricen con los riesgos que conlleva y que practiquen el uso del indicador en un entorno de demostración antes de aplicarlo en operaciones reales.



