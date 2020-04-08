Avwap

Principales recursos:

VWAP diario automático (reinicia perfectamente cada día a las 00:00 hora del servidor)
8 tipos de precio para el cálculo: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 y más
Modo VWAP Anclado: solo arrastra la línea vertical a cualquier punto del pasado y el VWAP se recalcula instantáneamente desde ese momento
Color, grosor y estilo de la línea vertical 100% configurables (tú eliges cómo ver la ancla)
Sin etiquetas o textos en el gráfico
Código extremadamente optimizado

La gran ventaja del VWAP Anclado:
El VWAP diario común solo sirve para el día actual.
El VWAP Anclado te permite:

Ver exactamente cuál fue el precio promedio ponderado por volumen desde el fondo del último movimiento alcista/bajista
Analizar el precio justo desde la ruptura de una región importante
Hacer backtest visual de estrategias basadas en VWAP desde cualquier punto elegido
Identificar con precisión si el precio está negociando arriba o abajo del volumen acumulado desde un evento específico (noticia, apertura con gap, etc.)

Resumiendo: mientras el VWAP normal muestra “lo que está pasando hoy”, el VWAP anclado muestra “lo que está pasando desde el punto que considero relevante”. Esto cambia completamente la forma de leer el precio.
Ideal para:

Price Action
Tape Reading / Volume Profile
Day Trade y Swing Trade
Operaciones en índices, acciones, futuros y forex


