Bohemia Gold MT5
- Asesores Expertos
- Vladislav Taska
- Versión: 1.4
- Actualizado: 16 enero 2026
Bohemia Gold MT5 es un EA Adaptativo de Tendencia y Volatilidad, un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD).
Combina el filtrado de tendencias en plazos más largos, la detección de tendencias, la gestión de riesgos basada en la volatilidad y la gestión avanzada de operaciones para adaptarse dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado. Este EA no se basa en simples cruces de indicadores o técnicas de scalping. En su lugar, utiliza una lógica de estilo centrada en la fuerza de la tendencia, la volatilidad y la protección del capital.
Recomendación
-
Para Oro (XAUUSD)
-
Marco temporalH1
-
Elija RiskPercent (paso automatizado de 0,1%) o FixedLot MM setting
-
Mantenga la configuración por defecto (no es necesario el archivo SET)
Características de seguridad
-
Una posición abierta a la vez
-
Sin cobertura
-
Sin martingala
-
Sin estrategias de rejilla
Características principales
-
Diseñado y optimizado para XAUUSD (Oro)
-
Confirmación de tendencia en múltiples marcos temporales
-
Filtro de régimen de mercado basado en ADX (tendencia vs. rango)
-
Stop Loss adaptativo basado en ATR
-
Riesgo fijo por operación (porcentaje del saldo de la cuenta)
-
Take Profit dinámico (RR) basado en la fuerza de la tendencia
-
Gestión avanzada de Break-Even y Trailing Stop
-
Totalmente configurable y preparado para la optimización de Strategy Tester
-
Sin martingala, sin rejilla, sin promedios a la baja
*****
CÓDIGO ABIERTO ... Si está interesado, puedo enviarle el código fuente de forma gratuita. A cambio, podrías ayudar a mejorarlo y compartir tus cambios conmigo. Todo sería de forma voluntaria. Si... házmelo saber y envíame tu email en un mensaje.
*****
