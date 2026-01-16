Bohemia Gold MT5

Bohemia Gold MT5 es un EA Adaptativo de Tendencia y Volatilidad, un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD).

Combina el filtrado de tendencias en plazos más largos, la detección de tendencias, la gestión de riesgos basada en la volatilidad y la gestión avanzada de operaciones para adaptarse dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado. Este EA no se basa en simples cruces de indicadores o técnicas de scalping. En su lugar, utiliza una lógica de estilo centrada en la fuerza de la tendencia, la volatilidad y la protección del capital.

Recomendación

  • Para Oro (XAUUSD)

  • Marco temporalH1

  • Elija RiskPercent (paso automatizado de 0,1%) o FixedLot MM setting

  • Mantenga la configuración por defecto (no es necesario el archivo SET)

Características de seguridad

  • Una posición abierta a la vez

  • Sin cobertura

  • Sin martingala

  • Sin estrategias de rejilla

Características principales

  • Diseñado y optimizado para XAUUSD (Oro)

  • Confirmación de tendencia en múltiples marcos temporales

  • Filtro de régimen de mercado basado en ADX (tendencia vs. rango)

  • Stop Loss adaptativo basado en ATR

  • Riesgo fijo por operación (porcentaje del saldo de la cuenta)

  • Take Profit dinámico (RR) basado en la fuerza de la tendencia

  • Gestión avanzada de Break-Even y Trailing Stop

  • Totalmente configurable y preparado para la optimización de Strategy Tester

  • Sin martingala, sin rejilla, sin promedios a la baja

*****

CÓDIGO ABIERTO ... Si está interesado, puedo enviarle el código fuente de forma gratuita. A cambio, podrías ayudar a mejorarlo y compartir tus cambios conmigo. Todo sería de forma voluntaria. Si... házmelo saber y envíame tu email en un mensaje.

*****


    Productos recomendados
    Reversal Composite Candles
    MetaQuotes Ltd.
    3.67 (15)
    Asesores Expertos
    La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
    FREE
    Long Waiting
    Aleksandr Davydov
    Asesores Expertos
    Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallL
    FREE
    VFI Quantum
    Nikita Berdnikov
    5 (1)
    Indicadores
    Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
    FREE
    Friend of the trend
    Anderson De Assis
    Indicadores
    Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
    FREE
    SwingTrade Candle Patterns
    Dzintars Ansons
    Asesores Expertos
    SwingTrade Candle Patterns EA utiliza patrones Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star y Hammer con confirmación RSI y gestión monetaria basada en ATR. Swing trading estable con bajo drawdown y crecimiento constante de los beneficios. Válido para Prop Firms. Estrategia Reconoce patrones de velas Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer . Confirma operaciones con filtro de tendencia RSI . Utiliza Stop Loss y Take Profit basados en ATR → se adapta a la volatilidad. Sistema de equilibri
    FREE
    Free Automatic Fibonacci MT5
    Tonny Obare
    4.86 (49)
    Indicadores
    Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
    FREE
    Inverse Liquidity Grab Ultimate EA
    Stephen Muriithi Muraguri
    Asesores Expertos
    Este EA encuentra la Liquidez de Valor Justo (FVL) en el gráfico, rastrea cuando se mitigan , y luego busca una señal de inversión (el precio "falla" a través de la zona). Cuando se produce esa inversión, coloca una operación en la dirección opuesta a la brecha de liquidez original (un enfoque FVG inverso ). También le permite controlar cuándo opera utilizando las sesiones de mercado , y puede cerrar automáticamente las posiciones en la apertura de Nueva York (todas las posiciones o sólo las ren
    FREE
    Easy GOLD MT5
    Franck Martin
    4.03 (40)
    Asesores Expertos
    Easy Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es sorprendente y muy potente. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. No hay absolutamente nada que hacer, es 100% automatizado, simplemente indique el porcentaje de riesgo que desea tomar por operación y el EA está listo. Sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD). Libere toda la potencia con la versión profesional (AGI Gold) y su conexión a la red neuronal, disponible en mi tienda. Mis otros
    FREE
    High Low Open Close
    Alexandre Borela
    4.98 (42)
    Indicadores
    Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
    FREE
    The Sandman
    Maxwell Brighton Onyango
    Asesores Expertos
    The Sandman EA - MT5 Scalping Robot para la precisión tranquila en el caos "Otros han visto lo que es y se han preguntado por qué. Nosotros hemos visto lo que podría ser y nos hemos preguntado por qué no". Presentamos The Sand man - un robot de scalping MT5 de alta precisión y sin tonterías diseñado para aportar calma y control a su experiencia de trading. Visión general El mercado es caótico e impredecible, incluso los operadores experimentados sufren pérdidas. Sandman fue creado para liberarl
    FREE
    Follow The Line MT5
    Oliver Gideon Amofa Appiah
    4.6 (35)
    Indicadores
    Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
    FREE
    Donchian Breakout And Rsi
    Mattia Impicciatore
    Indicadores
    Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
    FREE
    News Expert MT5
    Maksim Neimerik
    Utilidades
    Introducción Bienvenido al mundo del mercado de divisas, donde cada tick del mercado puede verse influido por las noticias. Presentamos nuestro asesor experto para MetaTrader, su herramienta definitiva para navegar por las complejidades de la negociación de noticias. Este innovador asesor está diseñado específicamente para automatizar su estrategia de negociación durante las publicaciones macroeconómicas clave, garantizando que nunca pierda una oportunidad. Cuando se anuncian indicadores import
    FREE
    Girassol Sunflower MT5 Indicator
    Saullo De Oliveira Pacheco
    4.33 (6)
    Indicadores
    Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
    FREE
    LT Donchian Channel
    Thiago Duarte
    4.83 (6)
    Indicadores
    Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
    FREE
    Morning Range Breakout
    Vladimir Kuzmin
    Asesores Expertos
    Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
    FREE
    GridWeaverFX
    Watcharapon Sangkaew
    Asesores Expertos
    Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
    FREE
    Daily Levels Indicator
    Aissam Atti
    5 (1)
    Indicadores
    Daily Support and Resistance Levels es un indicador profesional que calcula y muestra automáticamente los niveles clave de precio para el trading intradía mediante Puntos Pivote clásicos. Características principales: Cálculo automático del Punto Pivote (PP) 3 niveles de resistencia (R1, R2, R3) 3 niveles de soporte (S1, S2, S3) Máximo/Mínimo del día anterior Panel de información en tiempo real Sesgo del mercado (Alcista/Bajista) Distancia a los niveles más cercanos Colores y visualización person
    FREE
    Show Pips for MT5
    Roman Podpora
    4.65 (26)
    Indicadores
    Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
    FREE
    SimpleTrade by Gioeste
    Giovanni Scelzi
    4 (3)
    Asesores Expertos
    Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
    FREE
    Dow theory Snowball Martingale
    Rachyut Senakool
    Asesores Expertos
    Expert Advisor (EA) que utiliza la estrategia básica de la Teoría Dow junto con el RSI para la toma de beneficios, y emplea los niveles de soporte y resistencia del indicador Zigzag como puntos de stop-loss y take-profit, puede seguir estas directrices: Estrategia de la Teoría de Dow : Consiste en analizar tendencias utilizando los principios de la Teoría de Dow, centrándose principalmente en identificar tendencias primarias (alcistas o bajistas) y tendencias secundarias (correcciones). Deberá i
    FREE
    Babel Assistant
    Iurii Bazhanov
    4.5 (8)
    Asesores Expertos
    Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
    FREE
    MACD Enhanced
    Nikita Berdnikov
    5 (3)
    Indicadores
    Presentamos el MACD Enhanced , un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) avanzado que proporciona a los operadores capacidades ampliadas para el análisis de tendencias e impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección y la fuerza de la tendencia, creando señales visuales claras para posibles puntos de entrada y salida. Atención. Para obtener los mejores resultado
    FREE
    PZ Goldfinch Scalper EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.33 (49)
    Asesores Expertos
    Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
    FREE
    Pullback ATR
    Sergio Tiscar Ortega
    2 (1)
    Asesores Expertos
    Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
    FREE
    The magiciann
    Abdelhak Benazizi
    5 (5)
    Indicadores
    THE MAGICIAN - Indicador Profesional de Zonas de Oferta y Demanda Convierte el Caos del Mercado en Oportunidades de Trading Cristalinas en Gráficos de Oro de 15 Minutos ¿Tienes Problemas con el Trading de Oro? ¿Cansado de adivinar dónde entrar en operaciones en XAU/USD? ¿Confundido sobre si COMPRAR, VENDER o QUEDARSE FUERA? ¿Perdiendo configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal de 15 minutos? "THE MAGICIAN" revela las fuerzas invisibles de oferta y demanda que mueven los mercados!
    FREE
    Macd Rsi Expert
    Lakshya Pandey
    5 (1)
    Asesores Expertos
    MACD RSI Optimized EA es un robot de trading gratuito y totalmente automatizado diseñado para capturar tendencias utilizando una combinación clásica de indicadores. Mediante la fusión de las capacidades de seguimiento de tendencias del MACD (Moving Average Convergence Divergence) con el filtrado de impulso del RSI (Relative Strength Index), este EA tiene como objetivo filtrar el ruido del mercado y entrar en operaciones con mayor probabilidad. Esta versión se ha optimizado específicamente para e
    FREE
    Exclusive Maximus MT5
    Natalyia Nikitina
    Asesores Expertos
    Exclusive Maximus MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Maximus MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. El EA funciona de manera totalmente automática y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se proporcionan únicamente
    Gold Range Filter Pro with Volume Signals
    Fazal Abbas Shah
    5 (3)
    Indicadores
    Descripción del indicador Range Filter Pro es una sofisticada herramienta de negociación para XAUUSD (Oro) que combina el filtrado adaptativo de precios con el análisis de volumen y el seguimiento del mercado en tiempo real. Diseñado tanto para operadores principiantes como profesionales, este indicador ayuda a identificar la dirección de la tendencia, posibles retrocesos y movimientos significativos del mercado a través de su enfoque multicapa. Componentes clave 1.Filtro de rango dinámico 2.B
    FREE
    FlatBreakout MT5
    Aleksei Vorontsov
    Indicadores
    FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
    FREE
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (397)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    4.86 (28)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.77 (56)
    Asesores Expertos
    AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    4.5 (18)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (102)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.64 (22)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    4.87 (15)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (15)
    Asesores Expertos
    Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    4.8 (35)
    Asesores Expertos
    X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    2.72 (29)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (497)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Goldwave EA MT5
    Shengzu Zhong
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.52 (77)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (9)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (6)
    Asesores Expertos
    señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.45 (66)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
    Vortex Turbo EA
    Stanislav Tomilov
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    4.14 (28)
    Asesores Expertos
    P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
    Cheat Engine
    Connor Michael Woodson
    3.71 (7)
    Asesores Expertos
    Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.74 (92)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    4.16 (19)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.48 (90)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    Pivot Killer
    BLODSALGO LIMITED
    4.63 (24)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    XAU Master EA
    Branislav Bridzik
    5 (8)
    Asesores Expertos
    XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    Asesores Expertos
    EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
    Gold Atlas
    Jimmy Peter Eriksson
    5 (7)
    Asesores Expertos
    ¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $249, Próximo precio: $349 (Solo quedan 6 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.21 (14)
    Asesores Expertos
    Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.59 (27)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    Filtro:
    Ricky Zoltan Beznec
    610
    Ricky Zoltan Beznec 2026.01.17 22:07 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Respuesta al comentario