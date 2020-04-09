Partial

Partial Close Manager – Herramienta de Ajuste de Volumen de Operaciones

Esta herramienta permite realizar cierres parciales en operaciones abiertas en MetaTrader 5.

Funcionalidad

  • Cierre Parcial: Cierra una parte de las operaciones abiertas con una sola acción.
  • Cálculo de Volumen: Calcula automáticamente el volumen a cerrar, eliminando la entrada manual.
  • Soporte Multiorden: Aplica cierres parciales a todas las órdenes abiertas del mismo símbolo simultáneamente.
  • Tabla Movible: Haz clic y mantén el encabezado para mover la tabla en cualquier parte del gráfico.

