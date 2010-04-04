Day Of Week SMA
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versión: 2.0
- Actualizado: 21 noviembre 2025
- Activaciones: 10
El indicador SMA del Día de la Semana calcula una media móvil basada en los precios de cierre de un día específico de la semana elegido por el usuario. Soporta varios tipos de medias móviles, incluyendo Simple (SMA), Exponencial (EMA), Suavizada (SMMA) y Ponderada Lineal (LWMA). El período define cuántas instancias del día seleccionado se incluyen en el cálculo. Esta herramienta es útil para analizar patrones semanales en los mercados financieros, ayudando a los traders a identificar tendencias específicas de ciertos días. Al enfocarse en un día de la semana en particular, como los viernes, los usuarios pueden obtener información sobre comportamientos recurrentes influenciados por factores de fin de semana o publicaciones económicas.