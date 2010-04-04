Day Of Week SMA

El indicador SMA del Día de la Semana calcula una media móvil basada en los precios de cierre de un día específico de la semana elegido por el usuario. Soporta varios tipos de medias móviles, incluyendo Simple (SMA), Exponencial (EMA), Suavizada (SMMA) y Ponderada Lineal (LWMA). El período define cuántas instancias del día seleccionado se incluyen en el cálculo. Esta herramienta es útil para analizar patrones semanales en los mercados financieros, ayudando a los traders a identificar tendencias específicas de ciertos días. Al enfocarse en un día de la semana en particular, como los viernes, los usuarios pueden obtener información sobre comportamientos recurrentes influenciados por factores de fin de semana o publicaciones económicas.


Otros productos de este autor
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilidades
Comandos clave B – Comprar. S – Vender. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Cierra todas las posiciones abiertas. X – Cierra una posición específica. Z – Cancela todas las órdenes pendientes. T – Trailing stop. P – Parcial. K – Breakeven. A - Asistente de Trading 1-2-3 - Compra (lotes personalizables) 4-5-6 - Venta (lotes personalizables) El control mediante tecla de acceso rápido puede habilitarse o deshabilitarse según sea necesario. Nota: Los atajos predeterminado
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
ROC Coloreado con Media Móvil y Alertas - Indicador Avanzado de Momentum ¡Rate of Change (ROC) mejorado! Este indicador personalizado para MetaTrader 5 ofrece una visión clara e intuitiva del momentum del mercado, ideal para traders que buscan señales precisas de aceleración o desaceleración de tendencias. ¿Qué es el ROC y sus ventajas? El Rate of Change (ROC) es un oscilador de momentum puro que mide la variación porcentual del precio en relación con un período anterior. Destaca la velocidad y
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Indicadores
MACD Clásico para MetaTrader 5 Este indicador ofrece una implementación fiel del clásico Moving Average Convergence Divergence (MACD) diseñado originalmente por Gerald Appel, adaptado específicamente para MetaTrader 5. Permite a los traders identificar tendencias de mercado, cambios de momentum y puntos potenciales de reversión a través de sus componentes principales: la línea MACD, la línea de señal y el histograma. La línea MACD se calcula como la diferencia entre dos medias móviles exponenci
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilidades
Fixed Scale Indicator para MetaTrader 5 Este indicador permite activar o desactivar una escala de precios fija en los gráficos de MetaTrader 5. Centra el precio en el gráfico y ajusta automáticamente la escala según los movimientos del mercado. Funcionalidad Activar/Desactivar escala fija: Se puede alternar haciendo triple clic en el eje de precios (lado derecho del gráfico). Centrado de precios: Mantiene el precio en el centro del gráfico durante los movimientos del mercado. Ajuste automático d
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
MT4 Hotkeys – Herramienta de gestión de órdenes y posiciones Esta herramienta permite a los usuarios gestionar órdenes y posiciones en la plataforma MetaTrader 4 mediante atajos de teclado. Soporta ejecución de órdenes, cierre de posiciones, ajustes de trailing stop y gestión de riesgo a través de configuraciones personalizables. Comandos clave “B”: Coloca una orden de compra. “S”: Coloca una orden de venta. “C”: Cierra todas las posiciones abiertas. “X”: Cierra una posición específica (la más
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
MultiChart Pro – Herramienta de Gestión de Gráficos para MetaTrader 5 Este Asesor Experto (EA) permite automatizar la apertura y configuración de gráficos en MetaTrader 5. Admite la configuración de hasta cuatro gráficos con marcos temporales y plantillas específicas, incluidos los gráficos offline. Funcionalidad Apertura de Gráficos: Abre hasta tres gráficos adicionales (por ejemplo, D1, M1, M15) y un gráfico offline (por ejemplo, 10 segundos), configurando el gráfico actual (por ejemplo, M5).
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Time & Sales Tick Indicator es un indicador para MetaTrader 5 que muestra información de ticks en tiempo real. Presenta el precio, el volumen de ticks y la hora directamente en el gráfico. Funcionalidad Muestra datos de ticks, incluyendo precio, volumen y tiempo, en un panel dentro del gráfico. Agrupa los ticks en intervalos definidos por el usuario, con colores diferenciados (verde para alza, rojo para baja). Permite posicionar el panel en cualquiera de las esquinas del gráfico.
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
Partial Close Manager – Herramienta de Ajuste de Volumen de Operaciones Esta herramienta permite realizar cierres parciales en operaciones abiertas en MetaTrader 5. Funcionalidad Cierre Parcial: Cierra una parte de las operaciones abiertas con una sola acción. Cálculo de Volumen: Calcula automáticamente el volumen a cerrar, eliminando la entrada manual. Soporte Multiorden: Aplica cierres parciales a todas las órdenes abiertas del mismo símbolo simultáneamente. Tabla Movible: Haz clic y mantén el
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Asesores Expertos
HighLow Fury EA robot de trading de ruptura con gestión de riesgo y capital. Tamaño de lote dinámico basado en el porcentaje de riesgo de la cuenta o lotes fijos Límites diarios de ganancia/pérdida para proteger el capital Reducción inteligente del capital después de ganancias/pérdidas objetivo Múltiples opciones de trailing stop (Highest/Lowest, velas anteriores) Filtros personalizados de hora/día + control de duración de la posición Configurado con parámetros optimizados para XAUUSD (2025). Lo
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volumen por Color para MetaTrader 5 Este indicador muestra el volumen como un histograma en una ventana separada. Las barras se colorean según la dirección de la vela: verde para alcista (cierre > apertura) y rojo para bajista (cierre < apertura). Características principales Fuente de volumen: volumen de ticks o volumen real (seleccionable por el usuario). Línea de media móvil opcional sobre el histograma de volumen, activable mediante entrada. Tipos de medias soportadas: SMA, EMA,
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
High Low MTF - Multi-Timeframe Niveles Altos y Bajos High Low MTF es un indicador profesional diseñado para operadores que desean visualizar potentes zonas de soporte y resistencia basadas en máximos y mínimos de cualquier marco temporal. Le permite visualizar niveles máximos y mínimos de periodos más pequeños o más altos directamente en su gráfico actual, proporcionando una visión completa del mercado en múltiples marcos temporales. Funciona para day traders, scalpers, swing traders e incluso
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Seasonal MT5 Indicator Descubre el poder de la estacionalidad del mercado con el indicador Seasonal MT5, diseñado para el marco temporal diario. Permite identificar y visualizar patrones de precios recurrentes basados en datos históricos, ideal para traders de forex, acciones o materias primas. Funciones clave: Traza una línea de tendencia estacional basada en precios históricos diarios. Muestra una línea recta que conecta los extremos estacionales. Dibuja líneas mensuales para observar patrones
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
GSV – Guided Swing Value Levels El GSV – Guided Swing Value Levels es un indicador exclusivo desarrollado para traders que buscan identificar zonas de precio donde el mercado tiende a reaccionar con mayor precisión estadística. Su cálculo está inspirado en los conceptos presentados por Larry Williams en su libro “Long-Term Secrets to Short-Term Trading” , donde destaca la importancia de promediar las oscilaciones del mercado para prever niveles en los que el precio probablemente se detendrá, cor
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Trading Report es un indicador visual ligero y extremadamente funcional que muestra en tiempo real la información principal de tu cuenta y trading — todo en un único panel elegante, totalmente arrastrable y de diseño minimalista. Características principales Actualización en cada tick (posición abierta y P/L flotante en tiempo real) Detalles de la posición actual (BUY/SELL + volumen + precio de entrada + P/L con color verde/rojo) Daily P/L y variación del balance del día (color automático: verde=
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Pivot Round Price es un indicador basado en las fórmulas clásicas de Pivot Points (Classic Pivots), manteniendo exactamente los cálculos originales de soporte, resistencia y pivot central, sin alterar ninguna parte de la matemática estándar utilizada. La diferencia y principal ventaja de este indicador es que los niveles se ajustan automáticamente a precios redondeados, facilitando la visualización en activos con múltiples decimales y volviendo los niveles mucho más relevantes en el gráfico real
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Avwap Principales recursos: VWAP diario automático (reinicia perfectamente cada día a las 00:00 hora del servidor) 8 tipos de precio para el cálculo: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 y más Modo VWAP Anclado: solo arrastra la línea vertical a cualquier punto del pasado y el VWAP se recalcula instantáneamente desde ese momento Color, grosor y estilo de la línea vertical 100% configurables (tú eliges cómo ver la ancla) Sin etiquetas o textos en el gráfico Código extremadamente optimi
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Screener MT5 Un solo clic en el activo dentro del escáner y se abre instantáneamente en la misma ventana del gráfico. Nada de perder tiempo abriendo nuevas ventanas ni desplazándote por Market Watch — un clic y ya estás en el activo que deseas operar. Ideal para scalping, tape reading y para quienes necesitan velocidad. Panel flotante 100% personalizable que puedes arrastrar a cualquier esquina del gráfico y ocultar con solo un clic en el botón “Screener”. Principales filtros y ordenaciones disp
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator El LBR Oscillator es una versión mejorada del clásico 3/10 Oscillator, ampliamente utilizado y popularizado por la trader profesional Linda Raschke. Este indicador fue desarrollado siguiendo la configuración estándar original utilizada por Linda Raschke, con medias móviles de 3 y 10 períodos y una línea de señal de 16 períodos, enfocado en la lectura del momentum y los cambios en el ritmo del mercado. Base Conceptual – Cómo Linda Raschke utiliza el 3/10 Oscillato
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
El Keltner Channel Color es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) diseñado para mejorar la visualización de tendencias y volatilidad en el gráfico. Colorea las barras o velas según su posición relativa al Canal de Keltner, ayudando a los traders a identificar rápidamente zonas de alta, baja y breakout. Ideal para estrategias de trend following, scalping o análisis de volatilidad, este indicador simplifica la lectura del mercado al destacar barras por encima o por debajo de las band
