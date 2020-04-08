Time and Sales Tick
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Time & Sales Tick Indicator es un indicador para MetaTrader 5 que muestra información de ticks en tiempo real.
Presenta el precio, el volumen de ticks y la hora directamente en el gráfico.
Funcionalidad
- Muestra datos de ticks, incluyendo precio, volumen y tiempo, en un panel dentro del gráfico.
- Agrupa los ticks en intervalos definidos por el usuario, con colores diferenciados (verde para alza, rojo para baja).
- Permite posicionar el panel en cualquiera de las esquinas del gráfico.