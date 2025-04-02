High Low MTF - Multi-Timeframe Niveles Altos y Bajos

High Low MTF es un indicador profesional diseñado para operadores que desean visualizar potentes zonas de soporte y resistencia basadas en máximos y mínimos de cualquier marco temporal. Le permite visualizar niveles máximos y mínimos de periodos más pequeños o más altos directamente en su gráfico actual, proporcionando una visión completa del mercado en múltiples marcos temporales.

Funciona para day traders, scalpers, swing traders e incluso sistemas algorítmicos que utilicen iCustom. El indicador identifica y actualiza automáticamente los máximos y mínimos del marco temporal seleccionado, creando zonas fiables en las que el precio reacciona con frecuencia. Estos niveles son utilizados habitualmente por instituciones, creadores de mercado y grandes participantes que operan en límites de precios importantes.

High Low MTF está optimizado para el rendimiento y ofrece una excelente capacidad de respuesta incluso en mercados de alta velocidad y con muchas velas en pantalla. Puede utilizarse en Forex, Acciones, Oro, Índices, Criptodivisas y Futuros.

Características y Ventajas

Muestra máximos y mínimos de cualquier marco temporal elegido

Trabaja con periodos superiores o inferiores sin restricciones

Ideal para identificar zonas de soporte y resistencia

Muy útil para entradas e inversiones de tendencia

Potente para scalping, day trade, swing y posición

Ligero y rápido: bajo uso de CPU

Puede utilizarse en robots a través de iCustom

Aplicaciones útiles