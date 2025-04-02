High Low MTF
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
High Low MTF - Multi-Timeframe Niveles Altos y Bajos
High Low MTF es un indicador profesional diseñado para operadores que desean visualizar potentes zonas de soporte y resistencia basadas en máximos y mínimos de cualquier marco temporal. Le permite visualizar niveles máximos y mínimos de periodos más pequeños o más altos directamente en su gráfico actual, proporcionando una visión completa del mercado en múltiples marcos temporales.
Funciona para day traders, scalpers, swing traders e incluso sistemas algorítmicos que utilicen iCustom. El indicador identifica y actualiza automáticamente los máximos y mínimos del marco temporal seleccionado, creando zonas fiables en las que el precio reacciona con frecuencia. Estos niveles son utilizados habitualmente por instituciones, creadores de mercado y grandes participantes que operan en límites de precios importantes.
High Low MTF está optimizado para el rendimiento y ofrece una excelente capacidad de respuesta incluso en mercados de alta velocidad y con muchas velas en pantalla. Puede utilizarse en Forex, Acciones, Oro, Índices, Criptodivisas y Futuros.
Características y Ventajas
-
Muestra máximos y mínimos de cualquier marco temporal elegido
-
Trabaja con periodos superiores o inferiores sin restricciones
-
Ideal para identificar zonas de soporte y resistencia
-
Muy útil para entradas e inversiones de tendencia
-
Potente para scalping, day trade, swing y posición
-
Ligero y rápido: bajo uso de CPU
-
Puede utilizarse en robots a través de iCustom
Aplicaciones útiles
-
Confirmaciones de Breakout y Breakdown
-
Stop Loss y Take Profit basados en niveles institucionales
-
Entradas Pullback en tendencia
-
Detección de operadores atrapados en falsas rupturas