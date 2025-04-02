High Low MTF

High Low MTF - Multi-Timeframe Niveles Altos y Bajos

High Low MTF es un indicador profesional diseñado para operadores que desean visualizar potentes zonas de soporte y resistencia basadas en máximos y mínimos de cualquier marco temporal. Le permite visualizar niveles máximos y mínimos de periodos más pequeños o más altos directamente en su gráfico actual, proporcionando una visión completa del mercado en múltiples marcos temporales.

Funciona para day traders, scalpers, swing traders e incluso sistemas algorítmicos que utilicen iCustom. El indicador identifica y actualiza automáticamente los máximos y mínimos del marco temporal seleccionado, creando zonas fiables en las que el precio reacciona con frecuencia. Estos niveles son utilizados habitualmente por instituciones, creadores de mercado y grandes participantes que operan en límites de precios importantes.

High Low MTF está optimizado para el rendimiento y ofrece una excelente capacidad de respuesta incluso en mercados de alta velocidad y con muchas velas en pantalla. Puede utilizarse en Forex, Acciones, Oro, Índices, Criptodivisas y Futuros.

Características y Ventajas

  • Muestra máximos y mínimos de cualquier marco temporal elegido

  • Trabaja con periodos superiores o inferiores sin restricciones

  • Ideal para identificar zonas de soporte y resistencia

  • Muy útil para entradas e inversiones de tendencia

  • Potente para scalping, day trade, swing y posición

  • Ligero y rápido: bajo uso de CPU

  • Puede utilizarse en robots a través de iCustom

Aplicaciones útiles

  • Confirmaciones de Breakout y Breakdown

  • Stop Loss y Take Profit basados en niveles institucionales

  • Entradas Pullback en tendencia

  • Detección de operadores atrapados en falsas rupturas


