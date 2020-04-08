Bollinger Flipper indicator

Presentamos el indicador Bollinger Flipper - ¡Su ventaja definitiva !

¿Está cansado de cuestionar sus entradas y salidas? El Indicador Bollinger Flipper está aquí para voltear el juego a su favor.

Construido con el poder de las Bandas de Bollinger + Sistema de Poder de Nivel 3 + Fractales ZigZag, esta herramienta avanzada está diseñada para detectar señales de compra y venta de alta probabilidad con precisión.

BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO DE 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75

Bandas de Bollinger dinámicas : siga la volatilidad y la dirección del mercado en tiempo real.

Potentes Fractales ZigZag - identifica los puntos de inflexión del mercado antes que nadie.

Alertas de Flecha de Compra/Venta - no más conjeturas; obtenga señales cristalinas en su gráfico.

Tecnología de Sistema Combinado - fusiona tres potentes estrategias en una sola herramienta.

Fácil de usar - perfecto tanto para principiantes como para profesionales.



Tanto si opera en Forex, Oro, Índices o Cripto, el Bollinger Flipper se adapta a su estilo y marco temporal.



Convierta cada operación en una oportunidad. No solo opere... opere inteligentemente con el Indicador Bollinger Flipper.





Cómo funciona el indicador "Bollinger Flipper





Se trata de un sofisticado indicador multicomponente diseñado para identificar puntos de cambio de tendencia de alta probabilidad mediante la combinación de tres poderosos conceptos técnicos. Piense en él como un sistema de negociación de convergencia en una sola herramienta.





Componentes básicos y lógica:





1. Bandas de Bollinger (La "Zona"):

- Qué hace: Se trata de su soporte y resistencia dinámicos basados en la volatilidad. La línea central es una Media Móvil Simple (SMA) de 20 periodos, y las bandas superior e inferior se expanden/contraen con la volatilidad del mercado.

- Su función: Las bandas identifican condiciones potenciales de "sobrecompra" (precio cerca de la banda superior) y "sobreventa" (precio cerca de la banda inferior). En los bordes de las bandas es donde suelen comenzar los retrocesos.

2. Indicador de potencia de nivel 3 (el "filtro de tendencia"):

- Qué es: Es un indicador ZigZag modificado y avanzado. Un ZigZag estándar conecta máximos y mínimos significativos. Esta versión de "Nivel 3" filtra el ruido del mercado para mostrar sólo las oscilaciones más significativas.

- Su función: Determina la dirección de la tendencia principal. Pintará una flecha definitiva "Arriba" o "Abajo" en el gráfico. Esto es crucial porque le indica que sólo busque señales de COMPRA cuando la tendencia es ALTA, y señales de VENTA cuando la tendencia es BAJA. Esto le impide luchar contra la tendencia principal.

3. Fractales ZigZag (El "Disparador"):

- Qué es: Los fractales son pequeños patrones incorporados que identifican picos a corto plazo (fractales bajistas) y valles (fractales alcistas). Este componente traza estos puntos en el gráfico.

- Qué hace: Señala la vela exacta en la que se detecta un pequeño cambio de tendencia.





La Señal "Flipper" - La Convergencia Mágica:





Sólo se genera una señal de trading cuando se alinean los tres componentes:





- SEÑAL DE COMPRA:

1. Filtro de tendencia (Nivel 3): Muestra una flecha hacia ARRIBA (tendencia alcista).

2. Disparador (Fractal): Se forma un fractal ZigZag alcista (un canal).

3. Zona (Banda de Bollinger): Este mínimo fractal se produce en la Banda de Bollinger INFERIOR o muy cerca de ella.

- Interpretación: La tendencia dominante es alcista, y el precio ha retrocedido hasta un nivel de soporte dinámico (banda inferior), lo que indica un potencial "bajón" para comprar.









- SEÑAL DE VENTA:

1. Filtro de tendencia (Nivel 3): Muestra una flecha hacia ABAJO (tendencia bajista).

2. Desencadenante (Fractal): Se forma un fractal ZigZag bajista (un pico).

3. Zona (Banda de Bollinger): Este máximo fractal se produce en la Banda de Bollinger SUPERIOR o muy cerca de ella.

- Interpretación: La tendencia dominante es bajista y el precio ha repuntado hasta un nivel de resistencia dinámico (banda superior), lo que indica un posible "rebote" para vender.





En resumen: El indicador no sólo le muestra una condición de sobreventa. Le muestra una condición de sobreventa dentro de una tendencia alcista confirmada, dándole una señal de alta confianza de que es probable que el precio "dé la vuelta" y continúe en la dirección de la tendencia principal.





Indicador Bollinger Flipper





Deje de adivinar. Empiece a ganar. El indicador Bollinger Flipper es la clave para detectar las reversiones de alta probabilidad.





¿Cansado de falsas rupturas e indicadores retrasados? Desbloquee un sistema de trading profesional que combina tendencia, impulso y volatilidad para mostrarle exactamente cuándo el mercado está a punto de "FLIPAR".





¿Ve cada retroceso como un riesgo... o como una oportunidad? La mayoría de los operadores se pierden las mejores entradas porque no saben distinguirlas. Compran en la parte alta de una tendencia alcista y venden en la parte baja de una tendencia bajista. Es hora de cambiar eso. Presentamos el indicador Bollinger Flipper, una herramienta revolucionaria diseñada para eliminar el ruido y ofrecerle señales claras y procesables en los puntos de inflexión críticos del mercado.





¿Qué es el Bollinger Flipper?





No es un indicador más. Es un sistema completo de confluencia de operaciones empaquetado en una herramienta visual. Al fusionar el poder de las Bandas de Bollinger con un sofisticado filtro de tendencia de "Nivel 3" y precisos fractales ZigZag, el Bollinger Flipper hace el trabajo pesado por usted. Identifica la alineación perfecta de tendencia, soporte/resistencia e impulso de reversión.





Nunca volverá a ver sus gráficos de la misma manera.





Cómo funciona para usted:





- TENDENCIA CONFIRMADA: El Indicador de Poder de Nivel 3 actúa como su brújula, diciéndole claramente "TENDENCIA: ALZA" o "TENDENCIA: ABAJO". Se acabó el adivinar la dirección.





- ENTRADA PRECISA: Los Fractales ZigZag colocan una flecha en la vela exacta en la que se está produciendo una inversión, lo que le proporciona un disparador de entrada preciso.





- SOPORTE/RESISTENCIA DINÁMICOS: Las Bandas de Bollinger crean la "zona de beneficios", garantizando que sus entradas se encuentren en los niveles óptimos para obtener la máxima rentabilidad.





Vea la señal. Realice la operación. Asegure el beneficio.









Esto es lo que obtiene:





- Flechas visuales de compra/venta: Señales imposibles de pasar por alto directamente en su gráfico.

- Un Sistema de Trading Unificado: No más usar 5 indicadores diferentes que entran en conflicto. Todo lo que necesita está en un solo lugar.

- Mayor confianza: Opere con la certeza que proviene de una señal confirmada de múltiples capas.

- Adecuado para TODOS los mercados y plazos: Si usted es un scalper, day trader, o swing trader en Forex, Acciones, o Crypto, el Bollinger Flipper se adapta a su estilo.





¿Para quién es?





- Traders cansados de la parálisis por análisis.

- Aquellos que quieren mejorar su sincronización y entradas.

- Traders que entienden el poder de comprar soportes en una tendencia alcista y vender resistencias en una tendencia bajista pero necesitan un sistema claro para hacerlo consistentemente.





Su inversión en el futuro de sus operaciones





¿Por qué seguir perdiendo dinero en operaciones no confirmadas? El Bollinger Flipper le da la claridad y la ventaja que ha estado buscando.

¡!

CONSEJO PROFESIONAL: Un buen conocimiento de la acción del precio le dará una ventaja utilizando esta estrategia. Para obtener los mejores resultados, utilice un STOPLOSS mínimo de 2ATR por operación.





Descargo de responsabilidad: Operar con instrumentos financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.