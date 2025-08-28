Scale Fixed
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Fixed Scale Indicator para MetaTrader 5
Este indicador permite activar o desactivar una escala de precios fija en los gráficos de MetaTrader 5. Centra el precio en el gráfico y ajusta automáticamente la escala según los movimientos del mercado.
Funcionalidad
- Activar/Desactivar escala fija: Se puede alternar haciendo triple clic en el eje de precios (lado derecho del gráfico).
- Centrado de precios: Mantiene el precio en el centro del gráfico durante los movimientos del mercado.
- Ajuste automático de escala: Modifica la escala del gráfico de forma automática cuando cambia el precio.
Pablo is a wonderful developer with exceptional customer service & his tools work great & are a well worth it luxury to have for anyone serious about trading.