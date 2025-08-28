Scale Fixed

Fixed Scale Indicator para MetaTrader 5

Este indicador permite activar o desactivar una escala de precios fija en los gráficos de MetaTrader 5. Centra el precio en el gráfico y ajusta automáticamente la escala según los movimientos del mercado.

Funcionalidad

  • Activar/Desactivar escala fija: Se puede alternar haciendo triple clic en el eje de precios (lado derecho del gráfico).
  • Centrado de precios: Mantiene el precio en el centro del gráfico durante los movimientos del mercado.
  • Ajuste automático de escala: Modifica la escala del gráfico de forma automática cuando cambia el precio.

Mike S
103
Mike S 2025.12.07 16:47 
 

Pablo is a wonderful developer with exceptional customer service & his tools work great & are a well worth it luxury to have for anyone serious about trading.

Pablo is a wonderful developer with exceptional customer service & his tools work great & are a well worth it luxury to have for anyone serious about trading.

Pablo Filipe Soares De Almeida
1302
Respuesta del desarrollador Pablo Filipe Soares De Almeida 2025.12.08 11:24
Thank you so much, Mike! I'm really glad the tool is helping you. I wish you great trading results!
