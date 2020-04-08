Seasonal Cycle
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versión: 2.0
- Activaciones: 10
Seasonal MT5 Indicator
Descubre el poder de la estacionalidad del mercado con el indicador Seasonal MT5, diseñado para el marco temporal diario. Permite identificar y visualizar patrones de precios recurrentes basados en datos históricos, ideal para traders de forex, acciones o materias primas.
Funciones clave:
Traza una línea de tendencia estacional basada en precios históricos diarios.
Muestra una línea recta que conecta los extremos estacionales.
Dibuja líneas mensuales para observar patrones intramesuales.
Añade una línea vertical personalizable para el día actual.
Normaliza los datos en una ventana separada para mejor lectura.
Parámetros de entrada:
Number of Years: define el período histórico (predeterminado: 10).
Adjust Scale: enfoca meses específicos (falso por defecto).
Expand Scale: define el número de meses visibles (1–12).
Invert Indicator: invierte la línea estacional.
Apply to: elige los datos de precios (Cierre o Promedio).
Vertical Line: muestra u oculta el marcador del día.
Ventajas:
Precisión diaria.
Patrones previsibles basados en ciclos históricos.
Análisis personalizable y visualización clara.