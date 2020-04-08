Seasonal Cycle

Seasonal MT5 Indicator

Descubre el poder de la estacionalidad del mercado con el indicador Seasonal MT5, diseñado para el marco temporal diario. Permite identificar y visualizar patrones de precios recurrentes basados en datos históricos, ideal para traders de forex, acciones o materias primas.

Funciones clave:

  • Traza una línea de tendencia estacional basada en precios históricos diarios.

  • Muestra una línea recta que conecta los extremos estacionales.

  • Dibuja líneas mensuales para observar patrones intramesuales.

  • Añade una línea vertical personalizable para el día actual.

  • Normaliza los datos en una ventana separada para mejor lectura.

Parámetros de entrada:

  • Number of Years: define el período histórico (predeterminado: 10).

  • Adjust Scale: enfoca meses específicos (falso por defecto).

  • Expand Scale: define el número de meses visibles (1–12).

  • Invert Indicator: invierte la línea estacional.

  • Apply to: elige los datos de precios (Cierre o Promedio).

  • Vertical Line: muestra u oculta el marcador del día.

Ventajas:

  • Precisión diaria.

  • Patrones previsibles basados en ciclos históricos.

  • Análisis personalizable y visualización clara.


