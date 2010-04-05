MultiChart Pro

MultiChart Pro – Herramienta de Gestión de Gráficos para MetaTrader 5

Este Asesor Experto (EA) permite automatizar la apertura y configuración de gráficos en MetaTrader 5. Admite la configuración de hasta cuatro gráficos con marcos temporales y plantillas específicas, incluidos los gráficos offline.

Funcionalidad

  • Apertura de Gráficos: Abre hasta tres gráficos adicionales (por ejemplo, D1, M1, M15) y un gráfico offline (por ejemplo, 10 segundos), configurando el gráfico actual (por ejemplo, M5).
  • Aplicación de Plantillas: Aplica las plantillas definidas por el usuario a cada gráfico, verificando que existan antes de aplicarlas.
  • Configuración de Marcos Temporales: Permite seleccionar los marcos de tiempo mediante parámetros de entrada.

