MultiChart Pro

Signals for Telegram Elidio Xavier Guimaraes Utilidades

Es una utilidad que publica mensajes personalizados en Telegram basados en la actividad de trading de la cuenta. Una vez que la utilidad está en el gráfico, con cada nueva posición abierta del mismo símbolo del gráfico al que se añade la utilidad, se enviará un mensaje personalizado al grupo de Telegram definido en los parámetros de entrada. La utilidad publicará en el grupo de Telegram si se abre una nueva posición y si es el mismo símbolo que el gráfico en el que se está ejecutando la utilidad