MultiChart Pro – Herramienta de Gestión de Gráficos para MetaTrader 5
Este Asesor Experto (EA) permite automatizar la apertura y configuración de gráficos en MetaTrader 5. Admite la configuración de hasta cuatro gráficos con marcos temporales y plantillas específicas, incluidos los gráficos offline.
Funcionalidad
- Apertura de Gráficos: Abre hasta tres gráficos adicionales (por ejemplo, D1, M1, M15) y un gráfico offline (por ejemplo, 10 segundos), configurando el gráfico actual (por ejemplo, M5).
- Aplicación de Plantillas: Aplica las plantillas definidas por el usuario a cada gráfico, verificando que existan antes de aplicarlas.
- Configuración de Marcos Temporales: Permite seleccionar los marcos de tiempo mediante parámetros de entrada.