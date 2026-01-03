Bollinger Alerts es un indicador clásico de Bandas de Bollinger mejorado con un sistema inteligente de alertas, desarrollado para ayudar a los traders a identificar claramente condiciones de sobrecompra y sobreventa.

El indicador traza las tres bandas tradicionales:

Banda Superior

Banda Central (Media Móvil)

Banda Inferior

Además, cuenta con alertas configurables, lo que permite al trader recibir notificaciones automáticas cuando el precio alcanza regiones estadísticamente extremas.

Sistema de Alertas Integrado

Las alertas se generan únicamente al cierre de la vela, garantizando mayor fiabilidad y evitando señales falsas durante la formación de la vela.

Alerta BUY

Se activa cuando el cierre de la vela cruza hacia abajo la Banda Inferior.

Indica una posible condición de sobreventa.

Puede señalar una posible reversión o corrección al alza.

Alerta SELL

Se activa cuando el cierre de la vela cruza hacia arriba la Banda Superior.

Indica una posible condición de sobrecompra.

Puede señalar una posible reversión o corrección a la baja.

Entradas de Alertas (Configuraciones Extra)

El usuario puede activar o desactivar cada tipo de alerta individualmente:

Enable Buy Alerts

Activa o desactiva las alertas de compra.

Enable Sell Alerts

Activa o desactiva las alertas de venta.

Enable Push Notifications

Envía notificaciones directamente a la aplicación móvil de MetaTrader (Android / iOS).