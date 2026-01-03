Bollinger Alerts
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Bollinger Alerts es un indicador clásico de Bandas de Bollinger mejorado con un sistema inteligente de alertas, desarrollado para ayudar a los traders a identificar claramente condiciones de sobrecompra y sobreventa.
El indicador traza las tres bandas tradicionales:
Banda Superior
Banda Central (Media Móvil)
Banda Inferior
Además, cuenta con alertas configurables, lo que permite al trader recibir notificaciones automáticas cuando el precio alcanza regiones estadísticamente extremas.
Sistema de Alertas Integrado
Las alertas se generan únicamente al cierre de la vela, garantizando mayor fiabilidad y evitando señales falsas durante la formación de la vela.
Alerta BUY
Se activa cuando el cierre de la vela cruza hacia abajo la Banda Inferior.
Indica una posible condición de sobreventa.
Puede señalar una posible reversión o corrección al alza.
Alerta SELL
Se activa cuando el cierre de la vela cruza hacia arriba la Banda Superior.
Indica una posible condición de sobrecompra.
Puede señalar una posible reversión o corrección a la baja.
Entradas de Alertas (Configuraciones Extra)
El usuario puede activar o desactivar cada tipo de alerta individualmente:
Enable Buy Alerts
Activa o desactiva las alertas de compra.
Enable Sell Alerts
Activa o desactiva las alertas de venta.
Enable Push Notifications
Envía notificaciones directamente a la aplicación móvil de MetaTrader (Android / iOS).