Chanlun Master

Chanlun Master: Fusión de Filosofía Oriental del Mercado y Redes Neuronales

Chanlun Master es un robot de trading profesional que combina la legendaria teoría china del movimiento de precios con modernas tecnologías de Aprendizaje Profundo (Deep Learning).


🏯 Historia: ¿Qué es Chanlun?

En 2006, apareció un misterioso trader en el segmento chino de Internet bajo el seudónimo Chan Shi ("Maestro Zen"). Publicó una serie de artículos describiendo una estructura matemática única del mercado, que denominó "Chanlun".

A diferencia del análisis técnico clásico, Chanlun ve el mercado como un organismo vivo con una estructura fractal, que consta de "Trazos" (Bi), "Segmentos" (Xian Duan) y "Centros" (Zhong Shu). Durante muchos años, esta estrategia fue considerada el "Santo Grial" de los mercados asiáticos, pero resultaba increíblemente difícil para el trading manual debido a la subjetividad de la percepción.


🤖 Evolución: Inteligencia Artificial

Han pasado casi 20 años. Lo que era difícil para el ojo humano se ha convertido en una tarea ideal para una máquina. Chanlun Master utiliza redes neuronales recurrentes (LSTM), entrenadas con decenas de miles de patrones históricos. Las reglas de Chanlun han sido digitalizadas y amplificadas mediante la potencia de la computación moderna.


📊 Esencia de la Estrategia

El Asesor Experto (EA) funciona en gráficos diarios (D1), eliminando el ruido del mercado y haciendo que el trading sea tranquilo y medido.

  • Búsqueda de Extremos: La red neuronal busca "Puntos de Giro Súper" (Super Turning Points) — momentos de agotamiento de la tendencia según la teoría Chanlun.

  • Filtrado: Algoritmos integrados filtran señales falsas utilizando el análisis de Velas Interiores (Inside Bars) y la Acumulación.

  • Multimoneda: El EA monitorea simultáneamente 6 pares de divisas principales, diversificando los riesgos.


⚙️ Parámetros de Entrada

=== Advanced Settings (Ajustes Avanzados) ===

  • Max positions per symbol: Número máximo de posiciones abiertas por símbolo. Protege contra la sobrecarga de la cuenta.

  • Range between positions (points): Distancia mínima (en puntos) entre posiciones si se abre una segunda operación (promedio).

  • Risk per trade (%): Riesgo por operación como porcentaje del depósito. Cálculo automático del lote.

  • Spread max: Diferencial máximo permitido. Si el spread es mayor (por ejemplo, por la noche), la operación no se abrirá; una vez normalizado >> entrada al mercado.

  • Suffix for symbols: Sufijo del par de divisas del bróker si es necesario.

  • Trigger threshold: Modo de sensibilidad de la red neuronal. Afecta la frecuencia de las operaciones.


=== Standard Settings (Ajustes Estándar) ===

  • Comment: Comentario para las órdenes.

  • Magic number: Identificador único de las operaciones del EA.

  • Take profit (points): Objetivo de beneficio fijo.

  • Stop loss (points): Límite de pérdida fijo (red de seguridad).

  • Trailing stop (points): Nivel de trailing stop. Si es 0, está deshabilitado.


👁 Visualización y Control

Para los traders que prefieren el control visual, Chanlun Master ofrece una interfaz gráfica única:

  • Panel Dashboard: Se muestran "termómetros" compactos para cada símbolo activo en la esquina inferior izquierda.

    • Escala Verde: Fuerza de la señal de compra (Buy Probability).

    • Escala Roja: Fuerza de la señal de venta (Sell Probability).

  • Marcado del Gráfico: El EA traza automáticamente marcas triangulares en los Puntos de Giro Súper históricos y actuales, permitiéndole ver la lógica de decisión de la IA.


Chanlun Master — donde la sabiduría ancestral se encuentra con la tecnología del futuro.



Productos recomendados
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! RSI Grid se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa de RSI y abre una cuadrícula cuando la operación está en el lado perdedor del mercado. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso del precio alcista y bajista, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Un activo generalmente se considera sobrecom
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Asesores Expertos
Goldfish MT5 es un Buscador de tendencias automático para el oro. Capta la tendencia antes de que comience Goldfish MT5 no es solo un robot, es su ventaja estratégica en el mercado del oro, basada en la avanzada tecnología de inteligencia artificial Este experto es un sistema integrado de modelos entrenados en el espacio de funciones multidimensionales sintetizadas Utiliza un sistema que detecta los niveles de tendencia y rompe automáticamente los niveles globales fuertes según las condicion
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Asesores Expertos
Smart Breakout Zones EA Asesor Experto Automatizado London Session Breakout para MetaTrader 5 Descripción del producto Smart Breakout Zones EA es un sistema totalmente automatizado de operaciones de ruptura de la sesión de Londres desarrollado para MetaTrader 5. El Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad durante la sesión de Londres y ejecutar operaciones automáticamente basándose en reglas predefinidas. El EA elimina la necesidad de dibujar ra
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Asesores Expertos
Goldmost - Trading de Precisión para XAUUSD Este EA implementa una estrategia de ruptura en múltiples marcos temporales para el XAUUSD, identificando niveles críticos de soporte/resistencia para ejecutar operaciones con ajustes dinámicos de SL/TP, y protocolos de salida inteligentes para una gestión optimizada del riesgo. Los parámetros se actualizan regularmente para adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado. De este modo, el modelo se ajusta continuamente a los cambios de sentim
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Otros productos de este autor
Gold Chaser
Evgeniy Scherbina
5 (3)
Asesores Expertos
El asesor experto "Gold Chaser" negocia en modo totalmente automatizado estos 4 símbolos: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata), US30, US500 y BTCUSD (Bitcoin). Las posibilidades de los símbolos "no principales" realmente difieren de lo que está acostumbrado con el conjunto habitual de símbolos. En primer lugar, el oro se mueve muy rápidamente. Al igual que los símbolos principales, el oro reacciona a los acontecimientos políticos, a los eventos económicos importantes y a los discursos de los frikis VIP.
Your False Hope
Evgeniy Scherbina
3.94 (18)
Asesores Expertos
El asesor "Tu falsa esperanza" es una estrategia totalmente automatizada que opera con los principales símbolos. El conjunto de símbolos puede cambiar mientras se mejora la estrategia. He creado esta estrategia como parodia de las quimeras de los internautas sobre las posibilidades mágicas del aprendizaje automático para los mercados financieros. El objetivo es demostrar que las entradas normalizadas de cualquier conjunto de símbolos pueden ser aprendidas por una red neuronal. Esta estrategia ti
FREE
Dark Mars
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Asesores Expertos
El Dark Mars Expert Advisor está listo para el comercio totalmente automatizado con varios símbolos. El Dark Mars EA es un scalper que he probado en el M5, M15, M30, y H1 marcos de tiempo. El EA abre operaciones en rupturas o retrocesos basados en el indicador de Bandas de Bollinger. El EA está listo para operar de inmediato con la configuración por defecto - no se necesita optimización para GBPUSD y USDCAD. Una ventaja bien conocida de los scalpers es el alto número de operaciones ejecutadas d
Latte
Evgeniy Scherbina
5 (9)
Asesores Expertos
El EA "Latte" está preparado para operar con varios símbolos en el modo totalmente automatizado desde 1 gráfico. El EA utiliza una red neuronal "Transformer" para predecir los movimientos de los precios. La principal ventaja del Transformer sobre una red LSTM es su capacidad para encontrar patrones incluso a través de secuencias muy largas de datos. Mientras que las LSTM suelen perder información cuando tratan secuencias de más de 2 o 3 meses, las Transformer manejan secuencias de hasta un año c
LuminaFX
Evgeniy Scherbina
4.7 (10)
Asesores Expertos
LuminaFX es un experto totalmente automatizado que opera con 8 símbolos desde un gráfico. El experto implementa una versión popular del modelo neuronal recurrente. Los valores del indicador "Schmuksie" (mi adaptación del índice del dólar americano DXY, o "Dixie"), se utilizan como entradas para el modelo neuronal. Puede descargar gratuitamente el indicador IDixie y colocarlo en un gráfico con el experto LuminaFX. IDixie calcula los precios de cierre del índice del dólar americano, que se utiliza
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Asesores Expertos
El experto "QuantumPip" es un experto totalmente automatizado que puede operar con varios símbolos desde un gráfico. El experto también utiliza los precios del Oro, Petróleo, "Schmuksie" (mi adaptación del indicador "Dixie"), DAX o FTSE para calcular las entradas de los símbolos. El experto utiliza 2 tipos de modelos neuronales recurrentes - 1 red (decisiones "comprar" o "vender") y 2 redes (decisiones "comprar" o "incertidumbre" y "vender" o "incertidumbre"). QuantumPip puede, por lo tanto, ope
IRush
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Indicadores
El indicador IRush utiliza una versión modificada del popular indicador RSI (Relative Strength Index) para buscar entradas en un gráfico diario o inferior. El indicador ha sido configurado y probado con los principales símbolos: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF y USDJPY. Un comercio automatizado con este indicador se implementa en el asesor experto Intraday Rush . Este asesor experto puede abrir, seguir y cerrar sus operaciones. Compruébelo, ¡puede ser exactamente lo que está buscando! Un
FREE
NewsCatcher Free MT5
Evgeniy Scherbina
4.5 (2)
Asesores Expertos
El asesor NewsCatcher Free abre operaciones cuando el precio realiza un movimiento de inversión desde los niveles de soporte y resistencia. Las entradas en el mercado deben ser confirmadas por el Índice de Fuerza Relativa (RSI). El RSI se implementa como un tacómetro. Se recomienda utilizar este asesor en un mercado altamente volátil después de un evento político o una publicación de datos económicos importantes. Puede utilizar este asesor en el modo semiautomatizado (el RSI desempeña una funció
FREE
My Big Bars MT5
Evgeniy Scherbina
4.58 (12)
Indicadores
El indicador My Big Bars puede mostrar barras (velas) de un marco temporal superior. Si abre un gráfico H1 (1 hora), el indicador pone debajo un gráfico de H3, H4, H6 y así sucesivamente. Se pueden aplicar los siguientes marcos temporales superiores: M3, M5, M10, M15, M30, H1, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1 y MN. El indicador elige sólo los plazos superiores que son múltiplos del plazo actual. Si abre un gráfico M2 (2 minutos), los plazos superiores excluyen M3, M5 y M15. Hay dos botones en la esqu
FREE
IQuantum
Evgeniy Scherbina
Indicadores
El indicador IQuantum muestra señales de trading para 10 símbolos en el gráfico diario: AUDCAD, AUDUSD, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF y USDJPY. Las señales del indicador son producidas por 2 modelos neuronales que fueron entrenados independientemente uno del otro. Las entradas para los modelos neuronales son los precios normalizados de los símbolos, así como los precios del Oro, la Plata y los marcadores del día actual. Cada modelo neuronal se entrenó de 2 modos. El mo
FREE
High Trend Lite MT5
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Indicadores
El indicador High Trend Lite monitoriza 5 símbolos en hasta 3 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Lite es un indicador multidivisa y multitiempo. Con High Trend Pro , disponible en este enlace , dispondrá de un número ilimitado de símbolos, 4 marcos temporales, un gráfico a color del indicador MACD p
FREE
IDixie
Evgeniy Scherbina
Indicadores
IDixie es un indicador que muestra los valores de apertura y cierre del índice del dólar estadounidense, DXY o "Dixie". El indicador se calcula a partir de los valores ponderados de 6 símbolos principales: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK y USDCHF. Además de los valores "Dixie", el indicador también muestra una media móvil. Puede establecer el periodo de la media móvil. Cuando las barras del indicador atraviesan la media móvil, se crean buenas oportunidades para entrar en el mercado. Por r
FREE
My Big Bars
Evgeniy Scherbina
4.75 (4)
Indicadores
El indicador My Big Bars puede mostrar barras (velas) de un marco temporal superior. Si abre un gráfico H1 (1 hora), el indicador pone debajo un gráfico de H4, D1 y así sucesivamente. Se pueden aplicar los siguientes marcos temporales superiores: M3, M5, M10, M15, M30, H1, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1 y MN. El indicador elige sólo los plazos superiores que son más altos que el plazo actual y son múltiplos de él. Si abre un gráfico M30 (30 minutos), los plazos superiores excluyen M5, M15 y M30. En
FREE
TradeKeeper Lite MT5
Evgeniy Scherbina
Utilidades
La utilidad TradeKeeper Lite puede mostrar sus beneficios durante diferentes periodos y emitir un sonido cuando alcance un valor objetivo de beneficios. Haga clic en el tacómetro para cambiar rápidamente al siguiente periodo de beneficios. Hay 5 de ellos: Este Día, Esta Semana, Este Mes, Últimos 90 Días y Todo lo Ganado. Con la utilidad TradeKeeper Pro , disponible en este enlace , también puede abrir operaciones con un número mágico y un volumen de su elección, realizar el seguimiento de cualqu
FREE
NewsCatcher Free
Evgeniy Scherbina
4.67 (3)
Asesores Expertos
El asesor NewsCatcher Free abre operaciones cuando el precio realiza un movimiento de inversión desde los niveles de soporte y resistencia. Las entradas en el mercado deben ser confirmadas por el Índice de Fuerza Relativa (RSI). El RSI se implementa como un tacómetro. Se recomienda utilizar este asesor en un mercado altamente volátil después de un evento político o una publicación de datos económicos importantes. Puede utilizar este asesor en el modo semiautomatizado (el RSI desempeña una funció
FREE
High Trend Lite
Evgeniy Scherbina
1 (1)
Indicadores
El indicador High Trend Lite monitoriza 5 símbolos en hasta 3 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Lite es un indicador multidivisa y multitiempo. Con High Trend Pro , disponible en este enlace , dispondrá de un número ilimitado de símbolos, 4 marcos temporales, un gráfico a color del indicador MACD p
FREE
Filled Area Chart MT5
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Utilidades
El gráfico de área rellena de utilidad se añade al conjunto estándar de presentaciones de precios. Es un nuevo y bonito gráfico de precios. Sin duda le gustará si quiere sentirse un trader nacido bajo la estrella de la suerte Bloomber. Las Propiedades permiten configurar los colores y otras cosas: Preconfiguración de colores: elija una preconfiguración o configúrela como "Personalizada" y establezca sus propios colores utilizando las propiedades de abajo. Color del área personalizada - color de
FREE
TradeKeeper Lite
Evgeniy Scherbina
Utilidades
La utilidad TradeKeeper Lite puede mostrar sus beneficios durante diferentes periodos y emitir un sonido cuando alcance un valor objetivo de beneficios. Haga clic en el tacómetro para cambiar rápidamente al siguiente periodo de beneficios. Hay 5 de ellos: Este Día, Esta Semana, Este Mes, Últimos 90 Días y Todo lo Ganado. Con la utilidad TradeKeeper Pro , disponible en este enlace , también puede abrir operaciones con un número mágico y un volumen de su elección, realizar el seguimiento de cualqu
FREE
Filled Area Chart
Evgeniy Scherbina
Utilidades
El gráfico de área rellena de utilidad se añade al conjunto estándar de presentaciones de precios. Es un nuevo y bonito gráfico de precios. Sin duda le gustará si quiere sentirse un trader nacido bajo la estrella de la suerte Bloomber. Las Propiedades permiten configurar los colores y otras cosas: Preconfiguración de colores: elija una preconfiguración o configúrela como "Personalizada" y establezca sus propios colores utilizando las propiedades de abajo. Color del área personalizada - color de
FREE
NewsCatcher Pro
Evgeniy Scherbina
4.71 (14)
Asesores Expertos
NewsCatcher Pro abre tanto órdenes pendientes como de mercado basándose en los datos del calendario de mql5.com . En modo directo, NewsCatcher Pro descarga automáticamente el calendario, abre órdenes, rastrea y cierra órdenes. NewsCatcher Pro puede operar cualquier evento del calendario con cualquier símbolo disponible en MetaTrader, incluyendo Oro, Petróleo y cotizaciones cruzadas. Para cambiar el símbolo por defecto, vaya a la vista del evento para el que desea cambiarlo. NewsCatcher Pro utili
TradeKeeper Pro
Evgeniy Scherbina
Utilidades
La utilidad TradeKeeper Pro le permite abrir una operación manualmente con una magia y un volumen de su elección. No abre sus propias operaciones, sólo puede abrir una operación por orden suya. TradeKeeper Pro puede rastrear cualquier operación abierta mediante el indicador iSAR (parabólico) y un rastro simple. Se puede establecer el nivel de stoploss en el precio de apertura tan pronto como sea posible. Para seguir cualquier operación abierta para cualquier instrumento, basta con iniciar la uti
High Trend
Evgeniy Scherbina
Indicadores
El indicador High Trend Pro monitoriza un gran número de símbolos en hasta 4 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Pro es un indicador multidivisa y multitiempo. High Trend Pro utiliza versiones mejoradas de indicadores populares y altamente demandados para calcular sus señales. High Trend Pro calcula
NewsCatcher Visual
Evgeniy Scherbina
Asesores Expertos
El asesor NewsCatcher Visual descarga automáticamente datos reales de 2 calendarios económicos: investing.com o mql5.com . El asesor puede trabajar en modo "autoclick", es decir, puede abrir operaciones automáticamente comparando los valores reales y los previstos. También permite abrir manualmente órdenes tanto instantáneas como pendientes con un volumen determinado. Recomendaciones Por defecto el asesor NewsCatcher Visual aplica la estrategia "autoclick" a todos los eventos de alta volatilida
QuantumPip MT4
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Asesores Expertos
El experto "QuantumPip" es un experto totalmente automatizado que puede operar con varios símbolos desde un gráfico. El experto también utiliza los precios del Oro, Petróleo, Dixie, DAX o FTSE para calcular las entradas de los símbolos. El experto utiliza 2 tipos de modelos neuronales recurrentes - 1 red (decisiones "comprar" o "vender") y 2 redes (decisiones "comprar" o "incertidumbre" y "vender" o "incertidumbre"). QuantumPip puede, por lo tanto, operar 20 estrategias como una sola, ya que se
TradeKeeper Pro MT5
Evgeniy Scherbina
Utilidades
La utilidad TradeKeeper Pro le permite abrir una operación manualmente con una magia y un volumen de su elección. No abre sus propias operaciones, sólo puede abrir una operación por orden suya. TradeKeeper Pro puede rastrear cualquier operación abierta mediante el indicador iSAR (parabólico) y un rastro simple. Se puede establecer el nivel de stoploss en el precio de apertura tan pronto como sea posible. Para seguir cualquier operación abierta para cualquier instrumento, basta con iniciar la uti
High Trend MT5
Evgeniy Scherbina
Indicadores
El indicador High Trend Pro monitoriza un gran número de símbolos en hasta 4 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Pro es un indicador multidivisa y multitiempo. High Trend Pro utiliza versiones mejoradas de indicadores populares y altamente demandados para calcular sus señales. High Trend Pro calcula
NewsCatcher Pro for MT5
Evgeniy Scherbina
Asesores Expertos
NewsCatcher Pro abre tanto órdenes pendientes como de mercado basándose en los datos del calendario de mql5.com . En modo directo, NewsCatcher Pro descarga automáticamente el calendario, abre órdenes, rastrea y cierra órdenes. NewsCatcher Pro puede operar cualquier evento del calendario con cualquier símbolo disponible en MetaTrader, incluyendo Oro, Petróleo y cotizaciones cruzadas. Para cambiar el símbolo por defecto, vaya a la vista del evento para el que desea cambiarlo. NewsCatcher Pro utili
NewsCatcher Visual MT5
Evgeniy Scherbina
Asesores Expertos
El asesor NewsCatcher Visual descarga automáticamente los datos reales del calendario de mql5.com . El asesor puede trabajar en modo "autoclick", es decir, puede abrir operaciones automáticamente comparando los valores reales y los previstos. También permite abrir manualmente órdenes tanto instantáneas como pendientes con un volumen determinado. Recomendaciones Por defecto el asesor NewsCatcher Visual aplica la estrategia "autoclick" a todos los eventos de alta volatilidad. Esto permite al ases
Intraday Rush
Evgeniy Scherbina
4 (4)
Asesores Expertos
El Asesor Experto "Intraday Rush" negocia varios símbolos simultáneamente en modo automático: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF y USDJPY. El asesor utiliza una versión modificada del popular indicador RSI (Relative Strength Index) para tomar decisiones de apertura y cierre de operaciones. Puede descargar gratuitamente el indicador IRush , utilizado por este asesor, para visualizar las operaciones. La principal diferencia de este asesor es que puede comprobar sus decisiones de negociación va
Neural Transformer
Evgeniy Scherbina
Asesores Expertos
El experto "Neural Transformer" es un experto totalmente automatizado que está listo para operar en el marco de tiempo diario con 2 símbolos: GBPUSD y USDCAD. Además, puede entrenar al experto para operar en cualquier marco temporal con cualquier símbolo. El experto recogerá automáticamente los archivos de su nueva red neuronal personalizada. El "Neural Transformer" ha hecho del entrenamiento de redes neuronales para Forex un proceso fácil y emocionante. Actualmente, estoy ofreciendo un tipo de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario