Chanlun Master: Fusión de Filosofía Oriental del Mercado y Redes Neuronales

Chanlun Master es un robot de trading profesional que combina la legendaria teoría china del movimiento de precios con modernas tecnologías de Aprendizaje Profundo (Deep Learning).





🏯 Historia: ¿Qué es Chanlun?

En 2006, apareció un misterioso trader en el segmento chino de Internet bajo el seudónimo Chan Shi ("Maestro Zen"). Publicó una serie de artículos describiendo una estructura matemática única del mercado, que denominó "Chanlun".

A diferencia del análisis técnico clásico, Chanlun ve el mercado como un organismo vivo con una estructura fractal, que consta de "Trazos" (Bi), "Segmentos" (Xian Duan) y "Centros" (Zhong Shu). Durante muchos años, esta estrategia fue considerada el "Santo Grial" de los mercados asiáticos, pero resultaba increíblemente difícil para el trading manual debido a la subjetividad de la percepción.





🤖 Evolución: Inteligencia Artificial

Han pasado casi 20 años. Lo que era difícil para el ojo humano se ha convertido en una tarea ideal para una máquina. Chanlun Master utiliza redes neuronales recurrentes (LSTM), entrenadas con decenas de miles de patrones históricos. Las reglas de Chanlun han sido digitalizadas y amplificadas mediante la potencia de la computación moderna.





📊 Esencia de la Estrategia

El Asesor Experto (EA) funciona en gráficos diarios (D1), eliminando el ruido del mercado y haciendo que el trading sea tranquilo y medido.

Búsqueda de Extremos: La red neuronal busca " Puntos de Giro Súper " (Super Turning Points) — momentos de agotamiento de la tendencia según la teoría Chanlun.

Filtrado: Algoritmos integrados filtran señales falsas utilizando el análisis de Velas Interiores (Inside Bars) y la Acumulación.

Multimoneda: El EA monitorea simultáneamente 6 pares de divisas principales, diversificando los riesgos.





⚙️ Parámetros de Entrada

=== Advanced Settings (Ajustes Avanzados) ===

Max positions per symbol : Número máximo de posiciones abiertas por símbolo. Protege contra la sobrecarga de la cuenta.

Range between positions (points) : Distancia mínima (en puntos) entre posiciones si se abre una segunda operación (promedio).

Risk per trade (%) : Riesgo por operación como porcentaje del depósito. Cálculo automático del lote.

Spread max : Diferencial máximo permitido. Si el spread es mayor (por ejemplo, por la noche), la operación no se abrirá; una vez normalizado >> entrada al mercado.

Suffix for symbols : Sufijo del par de divisas del bróker si es necesario.

Trigger threshold: Modo de sensibilidad de la red neuronal. Afecta la frecuencia de las operaciones.





=== Standard Settings (Ajustes Estándar) ===

Comment : Comentario para las órdenes.

Magic number : Identificador único de las operaciones del EA.

Take profit (points) : Objetivo de beneficio fijo.

Stop loss (points) : Límite de pérdida fijo (red de seguridad).

Trailing stop (points): Nivel de trailing stop. Si es 0, está deshabilitado.





👁 Visualización y Control

Para los traders que prefieren el control visual, Chanlun Master ofrece una interfaz gráfica única:

Panel Dashboard: Se muestran "termómetros" compactos para cada símbolo activo en la esquina inferior izquierda. Escala Verde: Fuerza de la señal de compra (Buy Probability). Escala Roja: Fuerza de la señal de venta (Sell Probability).

Marcado del Gráfico: El EA traza automáticamente marcas triangulares en los Puntos de Giro Súper históricos y actuales, permitiéndole ver la lógica de decisión de la IA.





Chanlun Master — donde la sabiduría ancestral se encuentra con la tecnología del futuro.



