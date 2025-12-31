Gilded Edge EA es un sistema de comercio moderno diseñado para los comerciantes que valoran el comercio dinámico, pero no están dispuestos a arriesgar sus depósitos en estrategias de cuadrícula. El robot se especializa en scalping de alta frecuencia en oro ( XAUUSD ), utilizando algoritmos únicos de detección de micro-tendencias.

Filosofía clave: Seguridad y Velocidad

La principal diferencia entre Gilded Edge EA y la mayoría de sus competidores es su completo rechazo a los métodos de trading tóxicos.

NO GRID: El asesor no crea una cuadrícula de órdenes, lo que podría conducir a una pérdida inmediata del depósito durante una tendencia fuerte.

NO MARTINGALE : El volumen de cada operación está estrictamente controlado, los lotes no se incrementan en caso de pérdidas.

REGLA DE UNA ORDEN: En un momento dado, sólo hay una posición en el mercado, protegida por un stop-loss.

Algoritmo de funcionamiento:

El sistema analiza los flujos de precios en plazos inferiores (M1, M5) para encontrar zonas de desequilibrio.

Scalping de volatilidad: El robot abre operaciones durante impulsos a corto plazo, tomando pequeños movimientos (30-100 pips). Frecuencia de las operaciones: Debido a la alta sensibilidad del algoritmo, el asesor encuentra muchos puntos de entrada durante el día de negociación. Salida inteligente: El uso de un trailing stop dinámico le permite aprovechar al máximo el impulso, moviendo la operación hasta el punto de equilibrio a la primera oportunidad.

Ventajas para el usuario:

Drawdown bajo: Dado que siempre hay una única orden de riesgo fijo en el mercado, la curva de rendimientos se mantiene suave.

Cumplimiento de las normas Prop: La estrategia es ideal para completar retos en firmas prop (FTMO, MyForexFunds, etc.).

Totalmente automatizada: El algoritmo se adapta a la volatilidad actual del oro en 2025 sin necesidad de ajustes manuales.

Parámetros recomendados:

Símbolo: XAUUSD (ORO).

Marco temporal: M1 o M5.

Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread (con spread mínimo).

Depósito mínimo: 100 $.

Infraestructura: Se recomienda utilizar un VPS con latencia mínima (ping < 10ms).

Gilded Edge EA convierte la volatilidad del oro en su ventaja, ofreciendo un flujo de operaciones estable con un estricto control del riesgo.

Advertencia de riesgo: El scalping de alta frecuencia es sensible al tamaño del spread y a la velocidad de ejecución. Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.

- Scalping Inteligente de Alta Frecuencia en el Mercado del Oro