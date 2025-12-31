Gilded Edge EA
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
Gilded Edge EA - Scalping Inteligente de Alta Frecuencia en el Mercado del Oro
Gilded Edge EA es un sistema de comercio moderno diseñado para los comerciantes que valoran el comercio dinámico, pero no están dispuestos a arriesgar sus depósitos en estrategias de cuadrícula. El robot se especializa en scalping de alta frecuencia en oro ( XAUUSD ), utilizando algoritmos únicos de detección de micro-tendencias.
Filosofía clave: Seguridad y Velocidad
La principal diferencia entre Gilded Edge EA y la mayoría de sus competidores es su completo rechazo a los métodos de trading tóxicos.
- NO GRID: El asesor no crea una cuadrícula de órdenes, lo que podría conducir a una pérdida inmediata del depósito durante una tendencia fuerte.
- NO MARTINGALE: El volumen de cada operación está estrictamente controlado, los lotes no se incrementan en caso de pérdidas.
- REGLA DE UNA ORDEN: En un momento dado, sólo hay una posición en el mercado, protegida por un stop-loss.
Algoritmo de funcionamiento:
El sistema analiza los flujos de precios en plazos inferiores (M1, M5) para encontrar zonas de desequilibrio.
- Scalping de volatilidad: El robot abre operaciones durante impulsos a corto plazo, tomando pequeños movimientos (30-100 pips).
- Frecuencia de las operaciones: Debido a la alta sensibilidad del algoritmo, el asesor encuentra muchos puntos de entrada durante el día de negociación.
- Salida inteligente: El uso de un trailing stop dinámico le permite aprovechar al máximo el impulso, moviendo la operación hasta el punto de equilibrio a la primera oportunidad.
Ventajas para el usuario:
- Drawdown bajo: Dado que siempre hay una única orden de riesgo fijo en el mercado, la curva de rendimientos se mantiene suave.
- Cumplimiento de las normas Prop: La estrategia es ideal para completar retos en firmas prop (FTMO, MyForexFunds, etc.).
- Totalmente automatizada: El algoritmo se adapta a la volatilidad actual del oro en 2025 sin necesidad de ajustes manuales.
Parámetros recomendados:
- Símbolo: XAUUSD (ORO).
- Marco temporal: M1 o M5.
- Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread (con spread mínimo).
- Depósito mínimo: 100 $.
- Infraestructura: Se recomienda utilizar un VPS con latencia mínima (ping < 10ms).
Gilded Edge EA convierte la volatilidad del oro en su ventaja, ofreciendo un flujo de operaciones estable con un estricto control del riesgo.
Advertencia de riesgo: El scalping de alta frecuencia es sensible al tamaño del spread y a la velocidad de ejecución. Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.