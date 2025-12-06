Ema trend Robot

5
EMA Trend Robot es un potente asesor experto diseñado para seguir fuertes movimientos direccionales utilizando la confirmación de doble EMA. Evita los rangos débiles, espera a las configuraciones de tendencia limpias y ejecuta operaciones con una lógica inteligente basada en el impulso, la fuerza del precio y la volatilidad. El EA incluye Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop opcionales para proteger los beneficios y reducir la operativa emocional. Adecuado para principiantes y profesionales, funciona con pares de divisas, ORO y los principales índices. Su objetivo es sencillo: captar tendencias a tiempo, mantenerlas durante más tiempo y salir de ellas de forma segura y consistente. Si usted es un amante de las tendencias, este robot está hecho para usted.
Comentarios 1
Konstantin Grihin
268
Konstantin Grihin 2025.12.11 18:12 
 

на некоторых валютных парах вроде бы показывает прибыль. буду тестировать ...

Productos recomendados
Trend Exploit Free
Casimiro Zampetti
4 (1)
Asesores Expertos
Tendencia Exploit La lógica detrás de Trend Exploit EA es muy simple pero eficaz, el EA utiliza rupturas de las Bandas de Bollinger para las señales de entrada y salida, entrar en el mercado en la dirección de una tendencia fuerte, después de una corrección razonable se detecta. La lógica de salida también se basa en el indicador de las Bandas de Bollinger y cerrará la operación incluso con pérdidas cuando el precio rompa la línea de las Bandas de Bollinger. Trend Exploit fue estrictamente desa
FREE
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
Asesores Expertos
Asesor Experto multidivisa automatizado con un número ilimitado de pares de divisas. En este caso, es posible indicar en cada par de divisas individual cómo trabajará el asesor con él. Se pueden añadir órdenes manualmente. El experto no tiene una estrategia específica. Cada uno elige qué características va a utilizar. Y sobre qué indicadores y en qué TF trabajar con ellos. Cuenta real, que está totalmente dirigida por un experto. Se utilizan MACD y envolventes . Индикаторы Dos medias móviles
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
IndiceFire
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
IndiceFire es un sistema profesional de negociación automática diseñado y optimizado para la plataforma MT4 y la negociación de índices como S&P500, par de índices US30. . Este sistema funciona de forma independiente en su terminal, puede ejecutarlo en su computadora o en un VPS porque la computadora debe estar encendida mientras el robot está funcionando. El robot analiza el mercado las 24 horas del día, abriendo sus operaciones en el marco de tiempo H4 en S&P500. Gracias a lo cual es más ef
IndicesLion
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
IndiceLion es un sistema profesional de negociación automática diseñado y optimizado para la plataforma MT4 y la negociación de índices como S&P500, par de índices US30. . Este sistema funciona de forma independiente en su terminal, puede ejecutarlo en su computadora o en un VPS porque la computadora debe estar encendida mientras el robot está funcionando. El robot analiza el mercado las 24 horas del día, abriendo sus operaciones en el marco de tiempo H1 en S&P500. Gracias a lo cual es más ef
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Stochastic Trade X es un EA basado en el Oscilador Estocástico. Parámetros estocásticos como %K período, %D período, Desaceleración, SellValue, BuyValue, y Shift se pueden ajustar. Stochastic Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de Stochastic Trade X . Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
Reverence Gold Ultimate EA
Tom Seljakin
Asesores Expertos
Reverence Gold EA es una cartera de estrategias avanzadas de oro que se compone de sistemas que han demostrado ser estables y rentables. El EA utiliza versiones mejoradas de la ruptura clásica, inversión de tendencia, swing trading, y la configuración de la acción del precio. Todos estos sistemas crean una curva de rendimiento suave y facilitan la superación de periodos de turbulencias económicas y políticas. Este sistema está especialmente diseñado para aquellos que se toman en serio las invers
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SOLO 34 9 $ en lugar de 990$! ¡Solo quedan unas pocas copias a este precio promocional! ¡Asegúrate de consultar nuestro "   Paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados en vivo bajo riesgo Resultados en vivo de alto riesgo Bienvenido a STABILITY PRO   : ¡Uno de los sistemas de red más avanzados, estables y de bajo riesgo del mercado! Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante todo el
AiGolden
Zheng Zhi Yuan
Asesores Expertos
¡Compra ahora por solo $99, oferta limitada a los primeros 10 compradores! LIVE Signal Ai Golden es un revolucionario asesor experto automatizado para scalping de oro, que utiliza tecnologías de aprendizaje profundo e inteligencia artificial para enfocarse en el análisis de características del trading de oro. Después de 20 años de pruebas exhaustivas en datos históricos, Ai Golden demuestra capacidades de trading estables, eficientes y con control de riesgos, proporcionando a los usuarios una c
Stochastic EA mt
Hafis Mohamed Yacine
Asesores Expertos
Acerca del oscilador estocástico El indicador oscilador estocástico fue desarrollado a finales de 1950 por el Dr. George Lane . El término estocástico se refiere al punto de un precio actual en relación con su rango de precios durante un período de tiempo. El oscilador estocástico muestra 2 líneas (Línea principal y de señal) y s nivel de soporte y resistencia. Está incluido en Metatrader. Los ajustes por defecto son: K% 5, D% 3 Ralentización 3 Lógica de comercio de este robot de Forex El Oscil
MAD Scalper Expert Advisor
Conor Dailey
Asesores Expertos
MAD - Distancia a la Media Móvil El Asesor Experto MAD Scalper utiliza ATR y la distancia a una media móvil para determinar si el precio tiene el potencial de reversión (reversión a la media). Las operaciones se cierran cuando el precio vuelve a la media (media móvil) + buffer. Utilizamos ATR como nuestro MA_Buffer. MAD incluye una función de promedio. El rango está determinado por el ATR y el RangeMultiplier. Cuanto más alto sea el RangeMultiplier más separadas estarán las operaciones de promed
Salvador
Mikhail Mitin
2 (1)
Asesores Expertos
Genaral: No martingala, no una cuadrícula; Uso en EURUSD Uso en M5 EA se opimized sólo en 2020 año Señales: Hay un buen algoritmo racional. El trabajo de 3 indicadores: WRP, DeMarker, CCI (de 3 marcos de tiempo) ( se puede establecer un marco de tiempo independiente para cada indicador) Stop Loss / Take Profit: Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); Hay niveles virtuales de Stop Loss / Take Profit; Hay lote inteligente (porcentaje por riesgo) o lote
FREE
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Flowing Gold es la última generación de robots automatizados de trading en Oro programados con algoritmos de trading únicos e inteligentes. El EA analiza los movimientos de precios en correlación con indicadores populares para encontrar oportunidades de trading de alta probabilidad. La estrategia de trading combina scalping y gestión inteligente de posiciones para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Las operaciones a menudo se cierran rápidamente por Trailing, y Stop Loss tambié
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Asesores Expertos
El Asesor Experto (SynapseTrader EA) realizado por la empresa ProfitFXBot está diseñado para operar en el mercado Forex específicamente en GBP/USD, utilizando estrategias inteligentes para generar ganancias consistentes. Este bot debe encenderse a las 8:00 PM (hora de Nueva York) y apagarse manualmente a las 5:00 AM (UTC-5), el bot debe de ser colocado en temporalidad M1. Durante estas horas, el bot toma decisiones basadas en el análisis del mercado, con una lógica optimizada para operar eficie
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Asesores Expertos
F O R E X J U G G E R N A U T Un Asesor Experto muy potente incluso si se utiliza sólo con un par de divisas, GBPJPY. La estructura del sistema se centra en la precisión de las entradas de órdenes y la seguridad. El EA es adecuado y recomendado para novatos. V E R Y I M P O R T A N T E Este Asesor Experto no puede ejecutarse con ningún EA en la misma cuenta. Como parte del plan de gestión monetaria, calcula y monitoriza el Nivel de Margen % y asume que todas las operacion
Trend Exploit
Casimiro Zampetti
Asesores Expertos
La lógica detrás de Trend Exploit EA es muy simple pero eficaz, el EA utiliza rupturas de las Bandas de Bollinger para las señales de entrada y salida, entrar en el mercado en la dirección de una tendencia fuerte, después de una corrección razonable se detecta. La lógica de salida también se basa en el indicador de las Bandas de Bollinger y cerrará la operación incluso con pérdidas cuando el precio rompa la línea de las Bandas de Bollinger. Trend Exploit fue estrictamente desarrollado, probado
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMENDED H1 EUR USD La Estrategia Heikin Ashi es una técnica de análisis de velas utilizada por el Asesor Experto para identificar tendencias y tomar decisiones informadas en los mercados financieros. Esta estrategia se basa en la interpretación de los patrones de velas modificados de Heikin Ashi en lugar de las velas tradicionales. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que e
Currency Strength EA
Augustine Kamatu
Asesores Expertos
Echa un vistazo a otros grandes productos de https://www.mql5.com/en/users/augustinekamatu/seller El EA analiza múltiples divisas y múltiples marcos de tiempo y elige los mejores puntos de entrada basados en la fuerza de la divisa. Buscará salidas rápidas cuando cambie la tendencia. Todas las salidas están diseñadas a propósito para obtener algún beneficio en la mayoría de los casos. El EA ha construido en la protección de márgenes para gestionar el riesgo y la exposición. Se recomienda un a
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Asesores Expertos
Un Asesor Experto que opera en la intersección de dos medias móviles utiliza la tercera media móvil para filtrar la dirección de la tendencia actual. Tiene configuraciones de entrada flexibles, pero al mismo tiempo simples. Resolución de problemas ->   AQUÍ   / Versión MT5 ->   AQUÍ   / Instrucción   ->       AQUÍ     Beneficios: Fácil configuración intuitiva Apto para cualquier tipo de instrumento y cualquier período de tiempo. Tiene tres tipos de notificaciones. Sistema enchufable de superpos
TugOfWar
Erwin Rustandi
4 (4)
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto EA TugOfWar abrirá posiciones de compra y venta en diferentes momentos de acuerdo con la señal activada, el mayor número de posiciones y de acuerdo con la dirección del mercado que va a ganar y el beneficio. El objetivo de beneficio por guerra es del 1% al 5%. Warmode normal = Estrategia a largo plazo Warmode extremo = Estrategia a corto plazo Parámetros Descripción StartTrade = Hora de inicio de la operación / posición abierta EndTrade = Hora de finalización de
FREE
Goal MT4
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/134601 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/134602 El Asesor Experto "Goal" es una solución de trading automatizada basada en la estrategia One Shot TP/SL, que optimiza las oportunidades de ganancia con una entrada precisa y una gestión rigurosa del riesgo. Mediante una combinación de los indicadores Alligator, Awesome Oscillator y Bandas de Bollinger, este EA analiza las tendencias y el momentum del mercado para ejecutar órden
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
Asesores Expertos
AUTO3M Pro MT4   es un Asesor Experto automático para tendencias, cobertura y filtrado de noticias. Estrategia   con   MACE, medias móviles, OBV, STD, ATR . STD   se usa principalmente para seguir tendencias. Estocástico   (línea principal y señal) para órdenes pendientes de compra/venta. Fibonacci   define take profit, soporte y resistencia. Funciona en   VPS , todos los timeframe (recomendado   D1 ). Versión para   MT5: Auto3M Pro MT5 . Características: Sin martingala Stop loss y take profit f
Phoenix Alpha Pro EA
Justice Chinemelum Clement
Asesores Expertos
Phoenix Alpha Pro EA se basa en la acción del precio combinado con alguna estrategia de gran alcance y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Phoenix Alpha Pro EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, la acción del precio, y el algoritmo de negociación secreto más importante mencionado anteriormente. Phoenix Alpha Pro EA puede operar con cualquier tamaño de cuenta que no utiliza ninguna estrategia de riesgo como martingala o cuadrícula. Utiliza un
Gold Expert VR
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Gold Expert VR - ¡Su mejor solución automatizada para scalping! Gold Expert VR es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado y meticulosamente diseñado para scalping durante periodos de baja volatilidad en el mercado . Este EA integra algoritmos de mercado autoadaptativos con elementos de aprendizaje de refuerzo para optimizar las decisiones de trading minimizando los riesgos. Características principales de Gold Expert VR: Algoritmos autoadaptativos avanzados: Identifica automáticamente pun
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Grid
Gold Digging Scalping
Mir Mostofa Kamal
Asesores Expertos
Gold Digging Scalping - EA Avanzado de Scalping para Oro (XAUUSD) & Forex Gold Digging Scalping es un Asesor Experto (EA) potente y adaptable diseñado específicamente para scalping y operaciones a corto plazo en mercados volátiles como el Oro (XAUUSD) y los principales pares de divisas. Construido con precisión y flexibilidad, este EA automatiza estrategias de trading de alta frecuencia con filtros inteligentes, pasos de pips dinámicos y gestión avanzada del riesgo. Características principales:
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Multi currency EA es un Asesor Experto multidivisa totalmente automatizado. No utiliza Martingala y el comercio de cuadrícula. Utiliza stop loss para proteger los fondos. Negocia órdenes pendientes en tiempo aceptable. Las órdenes pendientes no comprometidas se eliminan después de que el EA deja de operar. Ejecución de Mercado - Se aplica la Ejecución de Mercado - take profit y stop loss se colocan después de que la orden se ejecuta y se modifica por la configuración del EA. El EA está diseñado
Top Hat
Joseph B Antonacci
3 (1)
Asesores Expertos
Top Hat es un asesor experto totalmente automatizado para la plataforma mt4. Se puede utilizar como scalper o para seguir la tendencia, para operaciones de alto riesgo / alta recompensa a corto plazo, o para operaciones de menor riesgo / largo plazo. Top Hat está equipado con un filtro de volatilidad dual integrado y adaptativo, un filtro de tendencia diario y un filtro rsi. CONDICIONES SUGERIDAS: Cuenta ECN con los márgenes y comisiones más bajos posibles Apalancamiento de la cuenta de cobe
FREE
Blue Dollar EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Blue Dollar EA se basa en una plantilla multifuncional y está diseñado para el comercio intradía con todos los principales pares de divisas en cualquier marco de tiempo. La estrategia se basa en el análisis de la acción del precio dentro del rango de volatilidad diaria para un período determinado. El EA tiene un amplio conjunto de características - se puede configurar para cualquier estilo de negociación, lo que hace que no sea sólo un robot de comercio, sino un diseñador flexible multifuncional
USA Rules TradeBot
Ejovi Efenure
Asesores Expertos
USA Rules TradeBot es un robot de comercio en línea o un asesor experto para el comercio automatizado en cualquier mercado, incluidos divisas, índices, metales, materias primas, acciones y criptomonedas. El algoritmo de negociación cumple con las reglas comerciales de EE. UU., Incluidas las de la NFA y la CFTC, por lo que se puede utilizar para operaciones automatizadas en cuentas de corredores de EE. UU., Así como cuentas de corredores fuera de los EE. UU. Se volvió a probar en GBPJPY en un gr
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Asesores Expertos
EA Black Dragon funciona en el indicador Black Dragon. El Asesor Experto abre un trato por el color del indicador, luego es posible construir la red de pedidos o trabajar con un stop loss. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller ¡Puedes encontrar todas las configuraciones aquí! Recomendaciones Pares de divisas EURUSD GBPUSD  Marco de tiempo M15  Depósito recomendado 1000 dólares o centavos  Ajust
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
Otros productos de este autor
Special Auto Trend Lines Trading Strategy
Onyekachi Franklin Agbo
Asesores Expertos
Special Auto Trend Lines Trading Strategy es un avanzado robot EA de Forex que automatiza el análisis de líneas de tendencia para la toma de decisiones de trading. Identifica tendencias, determina puntos de entrada y salida, y gestiona el riesgo con precisión. Este enfoque automatizado mejora la eficiencia de la negociación, reduce los sesgos emocionales, y tiene como objetivo la rentabilidad consistente a través de diversas condiciones de mercado, por lo que es una herramienta valiosa tanto par
FREE
Super Boom and Crash Robot
Onyekachi Franklin Agbo
1 (1)
Asesores Expertos
El Super Boom and Crash Robot funciona basándose en dos indicadores clave: el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Media Móvil (MA) de 200 periodos. Compra cuando el RSI está por encima de 30, lo que indica un posible impulso alcista, y la MA de 200 periodos se sitúa por encima del precio actual, lo que indica una tendencia alcista. Por el contrario, vende cuando el RSI cae por debajo de 70, lo que sugiere condiciones de sobrecompra, y la MA de 200 periodos está por debajo del precio, lo que ind
FREE
Power Hedging X
Onyekachi Franklin Agbo
3 (2)
Asesores Expertos
Power Hedging X EA | Gestión avanzada del riesgo y protección de beneficios Power Hedging X es un Asesor Experto de última generación diseñado para operadores que desean controlar el riesgo, maximizar el potencial de beneficios y proteger sus cuentas mediante técnicas de cobertura estratégicas. Este EA gestiona de forma inteligente las posiciones de compra y venta para equilibrar la exposición, reducir el drawdown y asegurar los beneficios incluso en condiciones de mercado volátiles. Ca
FREE
Volume and Doji Strategy
Onyekachi Franklin Agbo
Asesores Expertos
El "Visa + Doji Strategy EA" es un concepto de trading automatizado que combina los principios de los patrones de velas Visa y Doji en su algoritmo. He aquí una descripción detallada: Componente Visa**: Esta parte de la estrategia utiliza una analogía con el sistema de pago Visa, que simboliza transacciones rápidas, fiables y globales. En términos de trading, representa puntos de entrada y salida rápidos en el mercado, identificando oportunidades con alto potencial y mínima demora. El component
FREE
The easiest 3 ema technique plus grid scalping
Onyekachi Franklin Agbo
1 (1)
Asesores Expertos
"La técnica más fácil de 3 EMA + Grid Scalping (High WinRate)" describe una estrategia específica en el ámbito del trading financiero, con un enfoque en la simplicidad y la eficacia. Vamos a desglosar los componentes clave: 1. **Técnica 3 EMA**: EMA son las siglas de Exponential Moving Average (media móvil exponencial), un tipo de media móvil que otorga un mayor peso e importancia a los puntos de datos más recientes. La "3 EMA" probablemente se refiere a una técnica que utiliza tres EMA difere
FREE
Hegding More X
Onyekachi Franklin Agbo
Asesores Expertos
Hedging More X - Robot de Trading Avanzado de Control de Riesgo Hedging More X es un potente Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para aprovechar las estrategias de cobertura para gestionar el riesgo y maximizar los beneficios potenciales en condiciones de mercado volátiles. Ideal para operadores que desean diversificar su enfoque con técnicas inteligentes de equilibrio de operaciones, este EA opera sin problemas en los principales pares de divisas e índices sintéticos. Característica
FREE
Power Hedging X MT4
Onyekachi Franklin Agbo
3 (2)
Asesores Expertos
Aquí hay una descripción MQL5 Market diferente y optimizada para Power Hedging X MT4 : Power Hedging X MT4 | El Robot de Cobertura definitivo para MetaTrader 4 Power Hedging X MT4 es un Asesor Experto inteligente y totalmente automatizado construido para MetaTrader 4, diseñado para proteger su capital, gestionar los riesgos y generar beneficios constantes utilizando principios de cobertura avanzados. Este EA permite a los operadores manejar posiciones de compra y venta simultáneamente, red
FREE
BBZ Donchain Channel
Onyekachi Franklin Agbo
5 (2)
Indicadores
El indicador del canal de Donchian que he creado es una potente herramienta para analizar las tendencias de los precios y la volatilidad. Al trazar el máximo más alto y el mínimo más bajo durante un periodo determinado, ayuda a identificar posibles oportunidades de ruptura y cambios de tendencia. Este indicador es muy valioso para los operadores que desean comprender la dinámica del mercado y tomar decisiones con conocimiento de causa basándose en los movimientos de los precios. Su sencillez y e
FREE
The Candlestick Pattern
Onyekachi Franklin Agbo
1 (1)
Asesores Expertos
Aquí está la descripción MQL5 para "4 Candlestick Pattern": 4 Candlestick Pattern es una potente herramienta diseñada para MetaTrader 5 que detecta patrones de acción de precios fiables basados en formaciones consecutivas de cuatro velas. Este indicador simplifica el reconocimiento de patrones tanto para señales de reversión como de continuación, mejorando su análisis técnico. Tanto si es un operador principiante como profesional, esta herramienta le ayudará a identificar fácilmente los puntos d
FREE
ZZA Super Trade Assistant
Onyekachi Franklin Agbo
Indicadores
ZZA ASISTENTE DE COMERCIO Este indicador asistente de comercio ZAA es muy poderoso. Aquí usted puede utilizar esto como su asistente de comercio. Así, mientras que la aplicación de este uso de gestión de dinero. Este indicador se puede utilizar en 5 minutos timeframe, 15 minutos timeframe, 1 hora minutos timeframe y por encima de. Trate de practicar esto en su cuenta demo antes de usar en la cuenta real. Este indicador debe aplicarse en meta trader 5 .
FREE
Forex Fakeout Grid
Onyekachi Franklin Agbo
Asesores Expertos
El Forex Fakeout o Falso Breakout + Grid Strategy EA está diseñado para detectar movimientos engañosos del mercado, donde el precio rompe brevemente los niveles clave de soporte o resistencia y rápidamente se invierte. Este EA capitaliza esas falsas rupturas con un sistema de Grid inteligente para maximizar el potencial de beneficios a la vez que controla el riesgo. Características principales: Detección automática de Fakeouts o Falsas Rupturas en los principales niveles Estrategia Smart Gr
FREE
Best Candlestick Pattern Lot Size Calculator
Onyekachi Franklin Agbo
Asesores Expertos
Best Candlestick Pattern EA es una potente herramienta de trading diseñada para detectar patrones de inversión de velas de alta probabilidad mientras calcula automáticamente el tamaño de lote óptimo en función del saldo de su cuenta y un riesgo del 2% por stop loss. Este asesor experto combina la estrategia clásica de velas con la gestión precisa del dinero, por lo que es ideal para los operadores que quieren consistencia y disciplina en su enfoque de trading. Características principales: Dete
FREE
Filtro:
Konstantin Grihin
268
Konstantin Grihin 2025.12.11 18:12 
 

на некоторых валютных парах вроде бы показывает прибыль. буду тестировать ...

Respuesta al comentario