Ema trend Robot
- Asesores Expertos
- Onyekachi Franklin Agbo
- Versión: 1.0
EMA Trend Robot es un potente asesor experto diseñado para seguir fuertes movimientos direccionales utilizando la confirmación de doble EMA. Evita los rangos débiles, espera a las configuraciones de tendencia limpias y ejecuta operaciones con una lógica inteligente basada en el impulso, la fuerza del precio y la volatilidad. El EA incluye Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop opcionales para proteger los beneficios y reducir la operativa emocional. Adecuado para principiantes y profesionales, funciona con pares de divisas, ORO y los principales índices. Su objetivo es sencillo: captar tendencias a tiempo, mantenerlas durante más tiempo y salir de ellas de forma segura y consistente. Si usted es un amante de las tendencias, este robot está hecho para usted.
на некоторых валютных парах вроде бы показывает прибыль. буду тестировать ...