Petróleo XTrender

Oil XTrender es un potente Asesor Experto (EA) desarrollado específicamente para operar con instrumentos de petróleo crudo, como XTIUSD o WTICOUSD. Ofrece una confirmación estricta de las señales mediante el comportamiento de las velas, combinado con un sistema adaptativo de promedios y toma de beneficios adaptado a las condiciones de tendencia y volatilidad.

Aunque está optimizado para el petróleo crudo con precios de 2 dígitos, Oil XTrender puede utilizarse con otros instrumentos tras realizar las pruebas retrospectivas y el ajuste de parámetros adecuados.

Hemos actualizado la configuración deafult para el comercio de petróleo basado en la larga historia.

Notas importantes

Este EA requiere datos completos de ticks de 1 minuto durante el backtesting. Sin ella, la EA no colocará ninguna operación.

Se incluye un parámetro llamado **ForceTradeInTester** para garantizar que el EA abra operaciones durante la validación de MQL5.com.

🔒 Establecer esto a **false** cuando se ejecuta en cuentas reales o de demostración.

Configuración recomendada

Adjunte el EA a un gráfico M30 .

La lógica de la señal opera en M1 , con M30 utilizado para el filtrado de tendencias y la validación de las condiciones del mercado.

Utilice la configuración predeterminada para los pares de crudo (por ejemplo, XTIUSD en formato 70,25).

Ejecutar en corredores ECN de bajo spread, y desplegar a través de VPS 24/7 para un rendimiento estable.

Características principales

Optimizado para símbolos de petróleo con precios decimales de 2 dígitos

Estricta lógica de confirmación de velas antes de la entrada de operaciones

Negociación basada en sesiones y filtro de rango diario

Tamaño de lote dinámico con promediado multinivel estructurado

Sistema de toma de beneficios escalonado basado en la secuencia de órdenes

Protección contra caídas tanto en porcentaje como en dólares

Incluye ForceTradeInTester para compatibilidad de validación

⚙️ Parámetros de entrada externos y descripciones

Sesiones de negociación

EnableSession1 / Session1StartTime , Session1EndTime

EnableSession2 / Session2StartTime , Session2EndTime

🔻 Drawdown & Spread

EnableCloseAllOnDrawdown , MaxDrawdownPercent

EnableCloseAllOnDrawdownDollar , MaxDrawdownDollar

MaxSpread (en puntos)

📈 Tamaño de lote y posición

UseManualFirstLot , ManualFirstLot

UseAutomaticLot , EquityPerBaseLotSize , BaseLotSize

MultiplicadorLoteSobreOrden3

💰 Gestión de Take Profit

BaseTP_Lot001 , TP_ExtraOrder2 , TP_ExtraOrder3 , TP_ExtraOrder4 , TP_IncrementPerOrderAbove4

🔁 Sistema de promediado

MaxAveragingPositions , InitialAveragingDistance , DistanceMultiplier

📊 Filtro de volatilidad diaria

EnableDailyRangeFilter , DailyRangeToOpenPosition

⏱ Ajustes de marco temporal

TimeframeSignal , TimeframeEMAFilter

🧪 Compatibilidad con el comprobador de estrategias

ForceTradeInTester Establecer en true para Strategy Tester sólo para omitir los filtros de señal estrictos y asegurar que la prueba pase.

Establecer en falso para el comercio en vivo / demo.

⚙️ Varios

Deslizamiento , MagicNumber

🔐 Protección de Estrategia

Para preservar la originalidad de este EA, los nombres de los indicadores internos y la lógica están intencionalmente ocultos. Esto es para evitar la clonación y garantizar la exclusividad de la estrategia.

Descargo de responsabilidad

Siempre probar en una cuenta demo antes de ir en vivo

Backtest con datos completos de ticks M1 para obtener resultados válidos

El rendimiento en vivo puede variar dependiendo de las condiciones del broker, spread, latencia y liquidez



