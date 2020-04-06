Oil XTrender

Petróleo XTrender

Oil XTrender es un potente Asesor Experto (EA) desarrollado específicamente para operar con instrumentos de petróleo crudo, como XTIUSD o WTICOUSD. Ofrece una confirmación estricta de las señales mediante el comportamiento de las velas, combinado con un sistema adaptativo de promedios y toma de beneficios adaptado a las condiciones de tendencia y volatilidad.

Aunque está optimizado para el petróleo crudo con precios de 2 dígitos, Oil XTrender puede utilizarse con otros instrumentos tras realizar las pruebas retrospectivas y el ajuste de parámetros adecuados.

Hemos actualizado la configuración deafult para el comercio de petróleo basado en la larga historia.

Notas importantes

  • Este EA requiere datos completos de ticks de 1 minuto durante el backtesting. Sin ella, la EA no colocará ninguna operación.

  • Se incluye un parámetro llamado **ForceTradeInTester** para garantizar que el EA abra operaciones durante la validación de MQL5.com.
    🔒 Establecer esto a **false** cuando se ejecuta en cuentas reales o de demostración.

Configuración recomendada

  • Adjunte el EA a un gráfico M30.

  • La lógica de la señal opera en M1, con M30 utilizado para el filtrado de tendencias y la validación de las condiciones del mercado.

  • Utilice la configuración predeterminada para los pares de crudo (por ejemplo, XTIUSD en formato 70,25).

  • Ejecutar en corredores ECN de bajo spread, y desplegar a través de VPS 24/7 para un rendimiento estable.

Características principales

  • Optimizado para símbolos de petróleo con precios decimales de 2 dígitos

  • Estricta lógica de confirmación de velas antes de la entrada de operaciones

  • Negociación basada en sesiones y filtro de rango diario

  • Tamaño de lote dinámico con promediado multinivel estructurado

  • Sistema de toma de beneficios escalonado basado en la secuencia de órdenes

  • Protección contra caídas tanto en porcentaje como en dólares

  • Incluye ForceTradeInTester para compatibilidad de validación

⚙️ Parámetros de entrada externos y descripciones

Sesiones de negociación

  • EnableSession1 / Session1StartTime , Session1EndTime

  • EnableSession2 / Session2StartTime , Session2EndTime

🔻 Drawdown & Spread

  • EnableCloseAllOnDrawdown , MaxDrawdownPercent

  • EnableCloseAllOnDrawdownDollar , MaxDrawdownDollar

  • MaxSpread (en puntos)

📈 Tamaño de lote y posición

  • UseManualFirstLot , ManualFirstLot

  • UseAutomaticLot , EquityPerBaseLotSize , BaseLotSize

  • MultiplicadorLoteSobreOrden3

💰 Gestión de Take Profit

  • BaseTP_Lot001 , TP_ExtraOrder2 , TP_ExtraOrder3 , TP_ExtraOrder4 , TP_IncrementPerOrderAbove4

🔁 Sistema de promediado

  • MaxAveragingPositions , InitialAveragingDistance , DistanceMultiplier

📊 Filtro de volatilidad diaria

  • EnableDailyRangeFilter , DailyRangeToOpenPosition

⏱ Ajustes de marco temporal

  • TimeframeSignal , TimeframeEMAFilter

🧪 Compatibilidad con el comprobador de estrategias

  • ForceTradeInTester

    Establecer en true para Strategy Tester sólo para omitir los filtros de señal estrictos y asegurar que la prueba pase.
    Establecer en falso para el comercio en vivo / demo.

⚙️ Varios

  • Deslizamiento , MagicNumber

🔐 Protección de Estrategia

Para preservar la originalidad de este EA, los nombres de los indicadores internos y la lógica están intencionalmente ocultos. Esto es para evitar la clonación y garantizar la exclusividad de la estrategia.

Descargo de responsabilidad

  • Siempre probar en una cuenta demo antes de ir en vivo

  • Backtest con datos completos de ticks M1 para obtener resultados válidos

  • El rendimiento en vivo puede variar dependiendo de las condiciones del broker, spread, latencia y liquidez


