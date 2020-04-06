Oil XTrender
- Asesores Expertos
- Tatarudin
- Versión: 1.2
- Actualizado: 20 octubre 2025
- Activaciones: 5
Petróleo XTrender
Oil XTrender es un potente Asesor Experto (EA) desarrollado específicamente para operar con instrumentos de petróleo crudo, como XTIUSD o WTICOUSD. Ofrece una confirmación estricta de las señales mediante el comportamiento de las velas, combinado con un sistema adaptativo de promedios y toma de beneficios adaptado a las condiciones de tendencia y volatilidad.
Aunque está optimizado para el petróleo crudo con precios de 2 dígitos, Oil XTrender puede utilizarse con otros instrumentos tras realizar las pruebas retrospectivas y el ajuste de parámetros adecuados.
Hemos actualizado la configuración deafult para el comercio de petróleo basado en la larga historia.
Notas importantes
-
Este EA requiere datos completos de ticks de 1 minuto durante el backtesting. Sin ella, la EA no colocará ninguna operación.
-
Se incluye un parámetro llamado **ForceTradeInTester** para garantizar que el EA abra operaciones durante la validación de MQL5.com.
🔒 Establecer esto a **false** cuando se ejecuta en cuentas reales o de demostración.
Configuración recomendada
-
Adjunte el EA a un gráfico M30.
-
La lógica de la señal opera en M1, con M30 utilizado para el filtrado de tendencias y la validación de las condiciones del mercado.
-
Utilice la configuración predeterminada para los pares de crudo (por ejemplo, XTIUSD en formato 70,25).
-
Ejecutar en corredores ECN de bajo spread, y desplegar a través de VPS 24/7 para un rendimiento estable.
Características principales
-
Optimizado para símbolos de petróleo con precios decimales de 2 dígitos
-
Estricta lógica de confirmación de velas antes de la entrada de operaciones
-
Negociación basada en sesiones y filtro de rango diario
-
Tamaño de lote dinámico con promediado multinivel estructurado
-
Sistema de toma de beneficios escalonado basado en la secuencia de órdenes
-
Protección contra caídas tanto en porcentaje como en dólares
-
Incluye ForceTradeInTester para compatibilidad de validación
⚙️ Parámetros de entrada externos y descripciones
Sesiones de negociación
-
EnableSession1 / Session1StartTime , Session1EndTime
-
EnableSession2 / Session2StartTime , Session2EndTime
🔻 Drawdown & Spread
-
EnableCloseAllOnDrawdown , MaxDrawdownPercent
-
EnableCloseAllOnDrawdownDollar , MaxDrawdownDollar
-
MaxSpread (en puntos)
📈 Tamaño de lote y posición
-
UseManualFirstLot , ManualFirstLot
-
UseAutomaticLot , EquityPerBaseLotSize , BaseLotSize
-
MultiplicadorLoteSobreOrden3
💰 Gestión de Take Profit
-
BaseTP_Lot001 , TP_ExtraOrder2 , TP_ExtraOrder3 , TP_ExtraOrder4 , TP_IncrementPerOrderAbove4
🔁 Sistema de promediado
-
MaxAveragingPositions , InitialAveragingDistance , DistanceMultiplier
📊 Filtro de volatilidad diaria
-
EnableDailyRangeFilter , DailyRangeToOpenPosition
⏱ Ajustes de marco temporal
-
TimeframeSignal , TimeframeEMAFilter
🧪 Compatibilidad con el comprobador de estrategias
-
ForceTradeInTester
Establecer en true para Strategy Tester sólo para omitir los filtros de señal estrictos y asegurar que la prueba pase.
Establecer en falso para el comercio en vivo / demo.
⚙️ Varios
-
Deslizamiento , MagicNumber
🔐 Protección de Estrategia
Para preservar la originalidad de este EA, los nombres de los indicadores internos y la lógica están intencionalmente ocultos. Esto es para evitar la clonación y garantizar la exclusividad de la estrategia.
Descargo de responsabilidad
-
Siempre probar en una cuenta demo antes de ir en vivo
-
Backtest con datos completos de ticks M1 para obtener resultados válidos
-
El rendimiento en vivo puede variar dependiendo de las condiciones del broker, spread, latencia y liquidez