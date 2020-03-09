Gold Bullion EA es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados conmás de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en expertos no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan por completo de la estrategia.

Todas las operaciones tienen StopLoss siempre detrás de la orden

Un experto basado en (GOLD , XAUUSD )

Este Experto es Day Trader y estrategia Breakout



NOTA La configuración por defecto de EA es correcta

Marco de tiempo : Diario D1

primer depósito mínimo : 1000 Dólares

ORO , XAUUSD



antes de comprar EA, asegúrese de escribirme en mensajes privados,

Estoy dispuesto a ayudar a cada comprador instalar y configurar el asesor







