Gold Bullion

Gold Bullion EA es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados conmás de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en expertos no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan por completo de la estrategia.

  • Todas las operaciones tienen StopLoss siempre detrás de la orden

  • Un experto basado en (GOLD , XAUUSD )

  • Este Experto es Day Trader y estrategia Breakout


NOTA

  • La configuración por defecto de EA es correcta
  • Marco de tiempo : Diario D1
  • primer depósito mínimo : 1000 Dólares
  • ORO , XAUUSD


antes de comprar EA, asegúrese de escribirme en mensajes privados,

Estoy dispuesto a ayudar a cada comprador instalar y configurar el asesor




Productos recomendados
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Asesores Expertos
Presentación de News scalp: El principal asesor experto en scalping de noticias y arbitraje En el ámbito del mercado de divisas, aprovechar las oportunidades fugaces en medio de las turbulencias del mercado exige precisión y velocidad. Introduzca News scalp, el pináculo de los Asesores Expertos (EAs) de scalping de noticias diseñado para sobresalir en la arena de alto riesgo de las operaciones impulsadas por las noticias. Con sus innovadoras características, diseñadas específicamente para estr
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Estrategia de scalping nocturno. Para las entradas se utiliza el indicador RSI y un filtro basado en ATR. Seguimiento de operaciones reales, así como mis otros productos se pueden encontrar aquí : https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 100 USD, el timeframe recomendado es M15, H1, H4. Utilizar un broker con buena ejecuci
ALT Income
Maksim Bogdanov
Asesores Expertos
ALT Income - Asesor Experto Automatizado. Escrito para EURUSD. Las operaciones en el marco de tiempo M5. Condiciones de negociación recomendadas con un apalancamiento de 1:500 Depósito mínimo - 100 unidades convencionales (EUR, USD) . Porcentaje del depósito cargado en la venta - MaxRiskSELL de 1 a 15; Beneficio de una transacción - TakeProfitSell de 50 a 100,0; Condiciones de negociación recomendadas con un apalancamiento de 1:40 Depósito mínimo - 100 unidades convencionales (EUR, USD) . Porc
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Infinity Gold AI es un robot de trading (asesor experto) para el terminal MetaTrader 4 (MT4), diseñado para el trading automatizado del par de divisas XAUUSD (oro). Este asesor fue desarrollado por operadores experimentados con diez años de experiencia en los mercados financieros y se centra en métodos de negociación conservadores basados en reglas claras de gestión del dinero y del riesgo. La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Asesores Expertos
Robot Wolf Stream   tiene como característica fundamental "ver" el gráfico de la misma manera que lo hace un ser humano. Es por eso que lee con precisión el estado de ánimo de los participantes del mercado. Los miedos y las esperanzas de la multitud se forman en el momento presente, en las situaciones actuales. El robot reacciona a ellos y actúa de manera óptima para cada escenario. El trading en tiempo real ha generado un crecimiento del 103% desde el 26 de julio de 2021   (3.5 meses). El merca
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro de los Incas es un asesor de operaciones muy eficaz creado específicamente para la plataforma MT4 y centrado en el mercado del oro y los principales pares de divisas. Mediante complejos algoritmos, analiza las tendencias del mercado y las fluctuaciones de los precios en tiempo real, garantizando el máximo beneficio con el mínimo riesgo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La eficacia de Oro de los Incas está confirmada por lar
Evening Scalper Pro
Valeriia Mishchenko
4 (19)
Asesores Expertos
EA tiene registros de seguimiento en vivo con drawdown bajo: Señal en vivo - Los mejores pares Señal en vivo - Todos los pares Evening Scalper Pro es el sistema de trading de reversión de medias más avanzado que opera durante la sesión americana. Es muy diferente de la mayoría de los otros sistemas de scalping, ya que utiliza una lógica de trading única en pares cruzados que tienen una fuerte tendencia a la reversión de la media con altos objetivos de beneficios. EA entra en el mercado con órd
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Asesores Expertos
Bfxenterprise RSI Inspirado y optimizado indicador RSI es el foco de este Asesor Experto (EA). Diseñado con el uso de RSI para realizar operaciones óptimas. Lectura de las tendencias y las inversiones de precios se realiza por el RSI cuyas funciones se han ordenado. Versión de Bfxenterprise La versión con el nombre "Bfxenterprise" se centra en la ordenación especial y minuciosa de las transacciones. Por lo tanto, esta versión no siempre realiza transacciones, a diferencia de la versión Expert A
Statistical mt4 scanner dashboard
Mark Nicole Olarte
Asesores Expertos
================================================================================               ESCÁNER DE VENTAJA ESTADÍSTICA DE 8 PILARES               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~         Matemática Pura. Cero Indicadores. Ventaja Profesional. ================================================================================                "Deje de apostar. Comience a operar con estadísticas." ================================================================================ POR QUÉ EL
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
Neural Average
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Neural Average es un asesor de operaciones totalmente automatizado. Además del algoritmo de scalping, el sistema de seguimiento del mercado a través de los volúmenes y coeficientes de oscilaciones y el filtrado de la apertura de operaciones a través de macros personalizadas - determinantes, en la base de software de este asesor también está integrado un emulador de redes neuronales. La estructura anterior permite filtrar eficazmente el flujo de operaciones potenciales en función de la relevanci
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Asesores Expertos
Apex Pro Primera Edición Crecimiento Seguro, Constante e Inteligente para Cuentas Pequeñas Puntos Clave Diseñado para cuentas pequeñas (desde $30) Crecimiento rápido y seguro – sin cuentas reventadas ️ Configuración paso a paso – ideal para principiantes Optimizado para XAUUSD (Oro) en gráfico de 5 minutos Pruébalo antes de comprar – versión demo disponible Perfecto para traders con cuentas pequeñas que buscan crecimiento constante sin arriesgar todo su capital. Mi His
Promining Ai Currency
Rene Taborete Repunte
Asesores Expertos
Promining Ai Currency es un algoritmo comercial totalmente automatizado muy avanzado. La estrategia premium es una combinación de múltiples indicadores HFT y está equipada con la función de filtro más avanzada, como el filtro de volatilidad, que puede predecir la volatilidad repentina del mercado. NO COMPRE UN EA SIN LIVE STREAM 24/7 EN EL QUE PUEDE REALMENTE Y VERIFICAR SU RENDIMIENTO REAL CARACTERISTICAS Programador de tiempo de negociación avanzado (de lunes a domingo) Filtro de noticias
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
The king Hedging Forex 2R
Samir Arman
Asesores Expertos
Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 20 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en las preferencias de riesgo, Establecer False si desea utilizar el tamaño de lote
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Smart Trend and Range EA
Cong Wei Jia
Asesores Expertos
Smart Trend and Range EA – Estrategia sin Martingala ni Red, estable y segura Smart Trend and Range EA es un sistema de trading totalmente automatizado que combina de forma inteligente la lógica de seguimiento de tendencia y operativa en rango , adaptándose a diferentes condiciones del mercado. El sistema no utiliza Martingala, Grid ni métodos de promediado — cada operación es única e independiente , con control total del riesgo y resultados estables a largo plazo. El EA analiza dinámicamente la
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
BigPIPs MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
BigPIPS EA es un Asesor Experto basado en un análisis matemático especial y un modelado inteligente del mercado y las señales independientes del marco temporal. El EA tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado más de 1000 pips (10000 puntos). El motor de señal de EA no necesita ninguna optimización y no hay ajustes para la señal. Todos los ajustes del EA son para la gestión del dinero. El EA funciona con un bajo nivel de margen y por lo tanto tiene un bajo r
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Asesores Expertos
Quiero darle a su atención un asesor único, único y único en su tipo. Donde puede crear su propia estrategia a partir de conjuntos de indicadores, patrones, patrones de velas, dirección de regresión (tendencia) y varias funciones personalizables (cuadrícula, trailing, re-trazo, etc.). Funciones del asesor: 1. Posibilidad de habilitar una de las direcciones buy / sell / buy_sell 2. Lote fijo o porcentaje del depósito 3. Tr-en pips o indicador de onda  4. SL-en pips o indicador de onda  5.
AI Stardust GOLD Farm Project
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
“GOLD FARM – 10 accounts, 1 vision: building massive probabilities with AI at its core!” Resumen del producto Ai Stardust – GOLD FARM Project     is an Expert Advisor designed to replicate the operations of modern fund managers by distributing risk across     10 autonomous accounts   . Each account runs its own strategy, yet collectively they form a diversified portfolio. With     50% contribution from AI as algorithm analyst and software creator   , GOLD FARM generates massive probabilities th
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Asesores Expertos
Gold Label es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de oro. Este EA está diseñado específicamente para XAUUSD con bajo riesgo y puede hacer crecer su cuenta a partir de un pequeño capital. Se basa en el análisis de clúster de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. EA contiene algoritmo de mercado de auto-adaptación, que utiliza los patrones de acción de precios y los indicadores de comercio estándar. Experto mostró resultados estables en XAU en 2011-2020 período. No
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Asesores Expertos
Depósito : a partir de 100 unidades de depósito Pares de negociación : Recomiendo pares de divisas: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Periodo de negociación : Cualquiera Cuenta: Debería utilizar cuentas ECN-ECN.Pro con cotizaciones de cinco dígitos con un tamaño moderado (spread). Parámetros: USO - Elección, riesgo de negociación o lote fijo RIESGO/LOTE - Valor de riesgo del lote RESTORING_THE_BALANCE - Restablecer el equilibrio*. HOW_THE_RESET_WINDOW - Restablecer la varia
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
Asesores Expertos
La estrategia EA se basa en la Recuperación de Zona , con entradas simples. - Este EA sólo utiliza órdenes pendientes para ejecutar las operaciones. - El uso de trailing stop y tomar los niveles de beneficios para asegurar los beneficios. Cuando pruebas el EA la mayoría de las veces puede terminar en pérdidas. Esto sucede porque debemos activar el EA en Londres y Nueva York. Otras sesiones de negociación le hará perder. Así que siga filtrando manualmente el tiempo. La actualización estará dispon
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 2/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y que realmente entienda el mercado a través de
Robot Dream
Serhii Bernatskyi
Asesores Expertos
Asesor Experto Multidivisa con 100% de adaptación para cualquier par de divisas y marco temporal. Basado en el indicador Smart Gread . Configuración muy flexible que le permite obtener el máximo beneficio. El beneficio de las operaciones se establece manualmente en TakeProfit (standart 200 ). El tamaño del lote se establece manualmente por Lot (standart = 1 lote). Cada lote subsiguiente se incrementa en Kolen (estándar 2 ). Tamaño máximo de lote MaxLot (estándar 10 ). Para desactivar el
Los compradores de este producto también adquieren
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Avato
Nikolaos Bekos
Asesores Expertos
El Avato es una de nuestras herramientas independientes. (Una señal basada en ella también se proporcionará en Mt4 Market en el futuro). Está diseñado en torno a una forma combinada de técnicas de cobertura y martingala y utiliza sofisticados algoritmos y filtros para colocar las operaciones. Utiliza niveles de Stop loss y Take profit, mientras que el tamaño del lote se calcula automáticamente siguiendo la configuración del multiplicador correspondiente. Lo consideramos una caja de herramientas
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Asesores Expertos
Con el EA Multiday Overlay Strategy puede operar en paralelo con todos los pares principales, secundarios y cruzados de Forex. Este EA es bastante único, ya que es capaz de "seguir el mercado", esto significa: no se necesita optimización; el mismo conjunto de parámetros de entrada es bueno para todos los pares; no es necesario cambiar los parámetros de entrada, incluso si las condiciones del mercado cambian. Estas 3 características significan que el EA no es "adaptado manualmente" a un par espec
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
EA de acción de precios para scalping. Abre operaciones por la altura de la barra cuando la altura de la barra cumple con cálculos matemáticos complejos. Timerame es fundamentalmente M1 y trabaja todos los símbolos de divisas. Sistema de trailing porcentual. Limitación de tiempo. Autolot por porcentaje de saldo. Ajustes por ea automáticamente. Cierre de seguridad por tiempo en minutos y cierre su orden despues de x minuto aunque no este en ganancia o perdida por usted. Establecer stoploss y tak
CSM System
Michal Milko
Asesores Expertos
En la actualidad, el sistema CSM está totalmente automatizado con todas las características y funciones especiales, controlado y supervisado periódicamente. Su evolución, los parámetros y los algoritmos individuales son profesionalmente evaluados y optimizados por el experimentado grupo de desarrollo de los programadores que están desarrollando nuevas versiones actualizadas del sistema. A diferencia de otros sistemas, nos hemos centrado en crear un sistema en el que los resultados de las prueba
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Asesores Expertos
ATENCIÓN ES IMPORTANTE: No use este sistema para operar en pares de divisas. ATENCIÓN ES IMPORTANTE: no use este sistema para operar y probar sin archivos de conjuntos individuales para el broker seleccionado. Marrykey índices bursátiles - revendedor sistema está construido sobre una combinatoria híbridos Ichimoku está equipado con 6 estrategias diferentes y está diseñado principalmente para trabajar en los índices bursátiles estadounidenses como el S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. El s
The seed of a big tree
Jun Feng
Asesores Expertos
Este es un EA totalmente automático basado en la fluctuación de precios, utiliza el principio de reconocimiento especial de precio y equilibrio. Los parámetros son simples y adaptables, la EA puede hacer frente a choque, tendencia, datos, noticias y otros tipos de mercado, y el rendimiento es estable. Plazo de ejecución: los resultados son los mismos en cualquier período. Demostración de ejecución de la EA se puede ver en los siguientes enlaces: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requisitos
Chicken peck rices
Jun Feng
Asesores Expertos
Arroz de picota Este es un EA a corto plazo que se basa en los avances de los precios, y los parámetros son simples y adaptables. Requisitos: Plazo de ejecución: H1; El tipo de cuenta:ECN,spread de divisa≤3,por ejemplo,EURUSD,USDJPY,y otros. El spread mínimo para la modificación de la orden: 0, significa que la distancia mínima es cero entre el stop loss o take profit y el precio actual. Debe utilizar las cuentas requeridas para asegurar la fiabilidad del beneficio. Parámetros de entrada: explan
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
Asesores Expertos
El robot de trading multi estrategia Este robot de trading automatizado siempre utiliza stop loss. Big Hunter está especialmente diseñado para operar con oro , pero puede probarlo con otros pares ya que tiene acceso a los parámetros. El robot utiliza diferentes estrategias como swing trading , momentum trading , position trading y más. Ha sido probado durante los últimos 10 años bajo las condiciones de mercado más duras y simuladas. Cada operación tiene un SL, TP, Trailing stop y breakeven ún
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Asesores Expertos
LA REVOLUCIÓN Simple Trade es adecuado para todo tipo de operadores si usted es un Swing Trader, Day Trader o Scalper. El paquete REVOLUTION consiste en 3 EAs que se combinan en un único EA que puede crear muchas estrategias dependiendo de las habilidades de negociación utilizadas / conocidas por cada trader. Ofrecemos AUTO_SETTING especialmente para principiantes o inversores sin experiencia que este AUTO_SETTING negociará para lograr 1000 puntos o 10% / mes, y para los comerciantes / inversore
Crypto System Automatic
Michal Milko
Asesores Expertos
Criptosistema automático La criptografía automática es un sistema de cifrado automatizado que permite el acceso a datos y funciones específicos, así como su control y supervisión. Los algoritmos de control, parametrización y optimización se utilizan para mejorar y optimizar el rendimiento de los programas de control, lo que permite actualizar los sistemas. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Asesores Expertos
La Revolución Target Achiever FT - Auto_Setting 1000 Puntos Hola a todos los inversores y comerciantes, Acabamos de actualizar este EA a una nueva versión 3.0, que tiene mucho más beneficios, para los inversores que quieren ejecutar este EA 24 horas utilizando vps puede probar el Auto_Setting para lograr 1000 puntos o 10%, para los comerciantes que tienen su propia configuración y objetivo 1-100% puede utilizar el manual_setting, El REVOLUTION Target Achiever es adecuado para el inversor que qui
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Asesores Expertos
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 PUNTOS / 10%. ¡¡¡OTRO EXCELENTE EA PARA QUE USTED CONSIDERE USARLO PARA HACER CRECER SU INVERSION !!! THE REVOLUTION Great Ach iever es adecuado para los inversores que quieren tener un simple y listo para usar Asesor Experto (EA). Este EA fijo es modificado y creado a partir de The REVOLUTION Simple Trade que tiene un EA personalizado gratuito o Strategy Build que es adecuado para traders experimentados/avanzados que tienen muchas ideas y estrategias
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Asesores Expertos
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Asesor experto para trabajar con los principales pares de divisas. Apertura de operaciones basadas en el análisis del movimiento de los precios. Entra en el mercado con órdenes dinámicas pendientes, siempre establece StopLoss y TakeProfit, no utiliza martingala ni promedios. El robot no sobrepasa los límites de su estrategia, observa el nivel de riesgo establecido y controla la ampliación del spread, eligiendo los momentos más favorables para entrar en una operación. Para un trabajo eficaz es co
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
22.12.2020 Nueva versión es liberada. Bug corregido y salida por MA removed.Improved totalmente automatizado Asesor Experto sin martingala. Siga la tendencia. Comprobación de los niveles de comercio importante. Es complejo calculado para atrapar estrategia de tendencia correcta. Velas especiales, indicador personalizado y las matemáticas se utilizan para las entradas. Resultados en vivo mostrados aquí https://www.mql5.com/en/signals/669290 Ajustes por defecto recomendados para EURUSD m1/m5 gmt +
CeleritasForex
Sergei Kravchenko
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un nuevo asesor de divisas CeleritasForex. Esta variante del Asesor Experto de trading sobre la tendencia es adecuada para los traders más avanzados, ya que cuenta con un pequeño número de ajustes que permiten utilizar las estrategias de trading más rentables a elección del usuario. Además, es posible ajustar parámetros como el deslizamiento, el riesgo de trading, el tamaño del spread máximo y el tamaño de las órdenes stop. El robot de trading abre posiciones cuando el
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Asesores Expertos
Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
Stp
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Para que el experto funcione correctamente, no olvide subir los archivos al directorio del acuerdo (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP es un asesor de comercio automatizado basado en neurotecnología, que trabaja en un marco de tiempo horario. El Asesor Experto está configurado para operar de acuerdo con la estrategia de negociación segura a partir de niveles, que implica la apertura de operaciones a corto plazo y su cierre cuando se alcanza una dinámica de rent
Shadow Bot
Will Ng
Asesores Expertos
Shadow Bot está diseñado principalmente para operar en el marco de tiempo EURSGD H1 en un broker ECN EURSGD de bajo spread. Opera principalmente durante la sesión asiática. Principalmente espera una oportunidad comercial válida antes de ejecutar las órdenes comerciales. Una vez a la vista, ejecutará la orden y procederá a gestionar la orden a partir de ahí. No hay martingala / rejilla / promedio / cobertura utilizada para esta estrategia en particular. Stoploss se da para cada comercio único par
NeuroIntelligence
Vitaliy Kashcheev
2 (1)
Asesores Expertos
Le presentamos NeuroIntelligence Advisor . Advisor se recomienda utilizar en TimeFrames (M1) y con Spread inferior a 13 pips. Pares recomendados para operar EURUSD, GPBUSD, USDCAD, AUDUSD, USDJPY. Opciones Riesgo- Este parámetro significa - qué riesgo estará involucrado en la transacción ( Bajo Riesgo - 3% / Mediam Riesgo - 10% / Depósito Overclocking - 15% ). Orders Magic Number- Este parámetro significa cuál será el Número Mágico de órdenes abiertas. FullRisk - Este parámetro aumenta StopLoss
RocketRise
Qiuqing Zeng
3 (2)
Asesores Expertos
RocketRise EA Ventajas Clave Enhorabuena por el control del nuevo tipo de neumonía coronaria en China, 50% de descuento del 1 de marzo al 15 de marzo de 2020. El EA es la simbiosis de algoritmos de trading. Diseñado para operar con los principales pares de divisas, implementa una estrategia de trading simple y universal que puede aplicarse a cualquier instrumento. 1.Trading totalmente automatizado 24/5. 2.Puede manejar depósitos de cualquier tamaño. 3.Utilice siempre stop loss de riesgo. 4.Use
Beach Trip EA
Rikky Patia
Asesores Expertos
EL VIAJE A LA PLAYA EA Este EA está diseñado para operadores serios que se vuelven demasiado serios y necesitan relajarse y aún tener algunos intercambios decentes, la configuración es muy simple y funciona en cualquier gráfico El robot escaneará continuamente en gráficos de 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. VEA la Guía del probador de estrategias para saber si los datos de su historial son lo suficientemente válidos. El EA no se optimiza en ninguna moneda única, por lo que la administra
It is recommended to hang more accounts for EA
Yuzhu Liu
Asesores Expertos
Aparte de la visión de posiciones violentas, este EA se centra en los beneficios estables Variedades aplicables: AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY y otras divisas con tendencia relativamente estable Este EA proporciona parámetros gráficos y botones de cierre rápido de posiciones. El texto de la tabla está escrito en chino y pinyin, lo que es más conveniente para los chinos. Usted puede entender el significado de las variables simplemente por la ortografía. La cuenta debe tener más de 3000 yuanes
Alfascal
Vladislav Filippov
1 (1)
Asesores Expertos
Para que el experto funcione correctamente, no olvide subir los archivos al directorio del acuerdo (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) Alfascal es un nuevo modelo de un neuro-sistema de comercio totalmente automatizado, que trabaja en plazos cortos. Este sistema, que se basa en una red neuronal especializada, es capaz de proporcionar un entrenamiento continuo, transformar las realidades caóticas del mercado en un sistema específico que puede mejorar la calidad de l
Otros productos de este autor
Pegasus Pro
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Pegasus Pro funciona sobre la base de HFT (comercio de alta frecuencia) algoritmo, pero es tan sensible, es 100% automático, Pegasus Pro es capaz de cuero cabelludo cada situación diferente, por favor, intente Backtest con la menor propagación : ( MAX 5 para la moneda majur ) Debido a que los tipos de cuentas ECN tienen diferenciales muy bajos , Máximo Ms para VPS: 5, no se olvide de obtener este Ms dirección del servidor de su corredor debe estar en el mismo lugar con su dirección VPS Señal en
Golden Bulls GOLD
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Por favor, intente Backtest con el spread más bajo : ( de 5 a máximo 13 para GOLD(XAUUSD) Porque las cuentas ECN Tipos tienen muy bajo Los indicadores utilizados en este experto no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan completamente de la estrategia Marco de tiempo М1, pares de divisas XAUUSD Depósito mínimo 300 USD. ver 99.90% backtest calidad de este enlace: https: //youtu.be/i4J-X0aToto Nota importante : Por favor, descargue setfiles antes de hacer
Oceania Algo
Armin Heshmat
5 (1)
Asesores Expertos
Important note :  Para habilitar el filtro de noticias, por favor conecte este enlace a su terminal De lo contrario las noticias no funcionarán. por favor, vaya a terminl MT4 : Herramientas => Opciones => Asesor de Expertos => tick Permitir solicitud web para la lista de URL => por favor, pegue URL WEB enlace aquí ( URL WEB solicitud ENLACE DE NOTICIAS : http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml ) si usted tiene cualquier problema, pls en contacto conmigo en cualquier momento Los
EUR Emperor
Armin Heshmat
Asesores Expertos
EUR Emperor EA siempre se mueve con stoploss cerca el máximo de 60 pips y los resultados de beneficios son variables y determinados de acuerdo con el movimiento del mercado. Los indicadores utilizados en EUR Emperor experto no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan completamente de la estrategia , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial. Todos los tipos de corredores t
Enzo Fx Prop Firm EA
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Enzo Fx Prop Firm EA es muy inteligente scalper , EA entra en el mercado después de Fundamentos y análisis técnico., es 100% automático,ENZO FX EA es capaz de cuero cabelludo cada situación diferente , Máximo Ms para VPS: 5, no se olvide de obtener este Ms dirección del servidor de su corredor debe estar en el mismo lugar con la dirección de su VPS Señal en vivo, https://www.mql5.com/en/signals/2256700?source=Site+Señales+De+Autor Características: - Sin rejilla. No martingala- Un pequeño Stopl
Oceania Emperor AI
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Los indicadores utilizados en EA experto no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan completamente de la estrategia, fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial. Es multi moneda { AUCAD , AUDNZD , NZDCAD } Usted lanza los tres pares de divisas al mismo tiempo y la actividad es alta. Todos los tipos de corredores también trabajan y son aceptados. puedes USARLO PARA COPY TRADI
Bitcoin Machine
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Bitcoin Machine EA es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en Bitcoin EA experto no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan por completo de la estrategia. Usted no necesita mantener su capital bitcoin más No importa si Bitcoin se vuelve caro o barato Todas las operaciones tienen StopLoss siempre detrás de la orden Un experto basado e
Anonymous Algo
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Anonymous Algo es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en expertos no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan completamente de la estrategia. Todas las operaciones tienen StopLoss y MAX SL % diario siempre detrás de la orden Un experto basado en (AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD ) Este Experto es Day Trader Señal en vivo, Usted puede ver el rendi
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario