Reverence Gold Ultimate EA

Reverence Gold EA es una cartera de estrategias avanzadas de oro que se compone de sistemas que han demostrado ser estables y rentables. El EA utiliza versiones mejoradas de la ruptura clásica, inversión de tendencia, swing trading, y la configuración de la acción del precio. Todos estos sistemas crean una curva de rendimiento suave y facilitan la superación de periodos de turbulencias económicas y políticas. Este sistema está especialmente diseñado para aquellos que se toman en serio las inversiones y quieren aumentar su capital.

La base de este Asesor Experto es "Reverence", pero con rentabilidad mejorada, estabilidad y estrategias adicionales añadidas.


👉Para obtener los mejores resultados se recomienda utilizar este broker: forextime.com/?Referral=38370


Cómo funciona el EA:

Varias estrategias complejas se construyen en la EA. El EA en cada barra comprueba si al menos una de las estrategias envía una señal de operación, espera ciertas condiciones de mercado y luego pone órdenes pendientes con stops fijos. Cuando se activan las órdenes pendientes el EA las gestiona con trail-stop.

Los marcos temporales recomendados son H4-D1.


Cómo trabajar con el EA:

Utilizar el asesor es muy sencillo. Aparte de cambiar algunas entradas (como el número mágico de las órdenes), no es necesario cambiar nada más, ya que el EA utiliza una configuración óptima (sin embargo, en un futuro próximo, el asesor puede tener mucha más configuración, ya que se actualiza constantemente).

El Asesor Experto será mejorado y complementado con nuevas estrategias. El objetivo es crear un Asesor Experto seguro pero rentable, con potentes herramientas y soporte para órdenes. Por lo tanto, la compra de este asesor será una excelente solución para el desarrollo de su cartera de inversiones y para aumentar su capital.


Entradas:

  • Comentario - un comentario para sus órdenes.
  • Magic Number - un número indetificador para las órdenes que abrirá el EA, para que no interfiera con las órdenes de otros EAs.
  • Stop-loss - stop-loss fijo en puntos.
  • Trailing-start - trailing-start fijo en puntos. Cantidad de puntos necesarios para inicializar la función trailing.
  • Trailing-stop - trailing-stop fijo en puntos. Cantidad de puntos antes de que el precio actual se requiere para mover el stop-loss.
  • Trailing-step - trailing-step fijo en puntos. Paso en puntos con el que se moverá el trailing stop.
  • Tipo de gestión del dinero:
    1. Lote fijo - lote fijo especificado para las órdenes.
    2. Porcentaje - porcentaje de riesgo por operación de su saldo.
    3. Saldo por lote - lote por cantidad especificada de saldo que tiene. (por ejemplo, si establece 1000$ por lote de 0.01, entonces con un saldo de 6.000$, el lote para las órdenes será de 0.06).
  • Panel x,y offset - desplazamiento del panel visual desde el borde de su gráfico abierto.


Únase a nuestro grupo para obtener la mejor información sobre forex.


Productos recomendados
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
Maximice su potencial de trading en oro con el EA TrendSight Pro , una solución de trading sofisticada y automatizada diseñada específicamente para el mercado de alta intensidad XAUUSD (Oro). Diseñado para los operadores que valoran la precisión, la seguridad y el rendimiento constante, este EA elimina las conjeturas del análisis técnico. ¿Por qué elegir TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA no es sólo otro bot automatizado; es una estrategia completa para operar con oro construida sobre la base
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Reef Scalper
Charles Crete
Asesores Expertos
Reef Scalper es un EA de scalping agresivo. Utiliza principalmente las Bandas de Bollinger y el indicador SAR Parabólico , que detecta rápidamente pequeños cambios de tendencia en plazos cortos. El bot coloca órdenes pendientes para reaccionar rápidamente al tomar beneficios. Su método de recuperación se basa en un sistema de rejilla con una martingala opcional , y puede abrir hasta 15 posiciones de recuperación con un multiplicador de tamaño de lote . Utilizando un contador de ticks , el bot no
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Asesores Expertos
El Asesor Experto (SynapseTrader EA) realizado por la empresa ProfitFXBot está diseñado para operar en el mercado Forex específicamente en GBP/USD, utilizando estrategias inteligentes para generar ganancias consistentes. Este bot debe encenderse a las 8:00 PM (hora de Nueva York) y apagarse manualmente a las 5:00 AM (UTC-5), el bot debe de ser colocado en temporalidad M1. Durante estas horas, el bot toma decisiones basadas en el análisis del mercado, con una lógica optimizada para operar eficie
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Asesores Expertos
Matriz de oro pro Bienvenido a la Matriz de Oro Ea pro. El Robot se basa en un indicador estándar. No se requiere ningún otro Indicador =============================================================================================== Este Robot está totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. =============================================================================================== => funciona en todos los marcos de tiempo de 1 mi
Intensive
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo del Asesor Experto determina en los gráficos diarios esos patrones de velas, que establecen la dirección de la negociación intradía. El EA comercial determina cuánto tiempo el precio se mueve en zonas de sobrecompra/sobreventa y comienza a trabajar en la dirección del movimiento de la tendencia esperada. Cada posición va acompañada de un stop loss y take profit ajustados. Sólo se puede abrir una posición activa en el mercado. El EA fue desarrollado y probado utilizando un 99% de cot
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
Success Forex
Mr Teerawoot Aonlamool
Asesores Expertos
Camino al éxito EA EA utilizado para el comercio de oro, tratar de llegar hasta 10000 puntos de arrastre gráfico Opera según tendencias, usa hasta 5 indicadores para fijar valores. Es un sistema de Martingala. Se fija cuando el primer lote perdido por multiplicar no más de Hay un sistema de trailing. Stop viene cuando hay un beneficio. Max drawdown sólo el 24,18 Prueba a través de la crisis de la guerra Dentro de 6 meses el beneficio alcanza 128.74%
Blue Dollar EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Blue Dollar EA se basa en una plantilla multifuncional y está diseñado para el comercio intradía con todos los principales pares de divisas en cualquier marco de tiempo. La estrategia se basa en el análisis de la acción del precio dentro del rango de volatilidad diaria para un período determinado. El EA tiene un amplio conjunto de características - se puede configurar para cualquier estilo de negociación, lo que hace que no sea sólo un robot de comercio, sino un diseñador flexible multifuncional
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Grid
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Asesores Expertos
Presentamos HFT KING EA: ¡el HFT KING definitivo del comercio! Este sistema de negociación de alta frecuencia totalmente automatizado está diseñado para revolucionar su experiencia comercial con su algoritmo avanzado y funciones de última generación. HFT King utiliza una combinación única de análisis técnico, inteligencia artificial, operaciones de alta frecuencia y aprendizaje automático para proporcionar a los operadores señales comerciales confiables y rentables. La tecnología de vanguardia d
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Flowing Gold es la última generación de robots automatizados de trading en Oro programados con algoritmos de trading únicos e inteligentes. El EA analiza los movimientos de precios en correlación con indicadores populares para encontrar oportunidades de trading de alta probabilidad. La estrategia de trading combina scalping y gestión inteligente de posiciones para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Las operaciones a menudo se cierran rápidamente por Trailing, y Stop Loss tambié
Karman
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Karman es un asesor de operaciones totalmente automatizado que trabaja en un marco temporal de М30. Los ajustes del asesor se basan en la negociación segura, cuya esencia es cerrar la operación, al tiempo que se consigue un dinamismo de rentabilidad positivo de varios puntos, lo que permite al usuario reducir los costes de apertura de operaciones perdedoras. El Asesor Experto es multifuncional y no requiere un tipo específico de cuenta para el funcionamiento normal de todas las funciones incorpo
KingKong MT4
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
GoldStar MT4
Marek Kvarda
Asesores Expertos
GoldStar EA es un programa de trading totalmente automatizado (Asesor Experto) diseñado exclusivamente para operar con oro (XAU/USD). Analiza múltiples marcos temporales para detectar oportunidades de trading de alta probabilidad e integra herramientas avanzadas de gestión de operaciones, todo ello sin dejar de ser fácil de configurar y operar . Principales ventajas del EA GoldStar Algoritmo avanzado que escanea múltiples marcos temporales en busca de señales de entrada óptimas. Gestión del dine
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
Gold Master Advanced Trend Scalper EA MT4
Bruno Rosa
Asesores Expertos
Gold Master Advanced Trend Scalper para MT4 EA es un asesor experto automatizado y fácil de usar que tiene el indicador Estocástico trabajando en combinación con filtros RSI y MACD incorporados . Hemos pasado mucho tiempo probando muchos asesores expertos, por ejemplo The Gold Reaper, AI Trading Vision, Gold Trade Pro, Hero, XG Gold Robot, Quantum Emperor , Bonnitta EA, XT EurUsd EA, PipFinite EA, Alise EA, Zeus EA, EA Gold Stuff, The Most Wanted EA etc. Después de años de pruebas y desarrollo,
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
EA KOGORO TREND RENTABLE MÁS ALTO, FLEXIBLE Y SEGURO EA KOGORO es un robot que opera sobre el principio más básico del mercado: "La Tendencia es Amiga" combinado con el principio de Martingala mejorado con muchas veces más seguridad que la Martingala convencional. - EA KOGORO es un robot EA totalmente automático para pares establecidos. - El principio de balanceo de órdenes, bajo DD protege mejor las cuentas para obtener altos beneficios. - Apertura y cierre de órdenes es realmente flex
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
The Next Generation Scalper
Olena Kondratenko
Asesores Expertos
Next Generation Scalper es un Asesor Experto de scalping totalmente automático de nueva generación. Además de los trailing stops clásicos visibles para los brokers, el asesor utiliza varios trailing stops más inteligentes que están ocultos para el broker. En la tabla de información del experto, es posible realizar un seguimiento de los corredores de baja calidad con la ayuda del análisis de deslizamiento, utilizando estas herramientas puede obtener los mejores resultados de trading. Cada punto
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
Otros productos de este autor
Candle Breakout Expert Advisor
Tom Seljakin
Asesores Expertos
Candle Breakout EA es una herramienta de trading para operadores que utilizan la estrategia de ruptura de máximos y mínimos de una vela anterior. El EA espera hasta que el precio es más alto que el máximo de la vela anterior o por debajo del mínimo de la vela anterior, y más tarde abre una orden determinada (puede elegir qué tipo de orden abrir cuando se rompen los extremos). Este tipo de trading es muy adecuado para estrategias clásicas como el day trading en gráficos diarios, la ruptura de la
Neuro Scalper
Tom Seljakin
Indicadores
Un trader profesional es un trader codicioso: compra en mínimos y vende en máximos con riesgos mínimos y altos retornos,, Neuro Scalper está desarrollado exactamente para tal enfoque de trading . Es un indicador universal para rastrear reversiones y utiliza patrones de acción de precios, discrepancia de indicadores personalizados y una fórmula de múltiples capas para identificar estructuras de reversión. El indicador es muy fácil de usar; sólo muestra flechas donde se recomienda comprar o vend
FREE
Pips Slayer
Tom Seljakin
3.75 (4)
Indicadores
Un trader profesional es un trader codicioso: compra en mínimos y vende en máximos con riesgos mínimos y altos retornos,, Pips Slayer está desarrollado exactamente para tal enfoque de trading . Es un indicador universal para el seguimiento de reversiones y utiliza patrones de acción de precios, discrepancia de indicadores personalizados y una fórmula de múltiples capas para identificar estructuras de reversión. El indicador es muy fácil de usar; sólo muestra flechas donde se recomienda comprar
FREE
Pro Indicator Trader EA
Tom Seljakin
Utilidades
Pro Indicator Trader es una herramienta de trading profesional con la que puede automatizar/crear una estrategia de trading utilizando los 31 indicadores clásicos de Metatrader 4. Una interfaz elegante e intuitiva le permite personalizar su estrategia hasta el más mínimo detalle y elegir cuándo el EA debe abrir una posición de compra o de venta. Para cada regla de entrada-negociación, puede utilizar hasta 14 indicadores diferentes. El EA está diseñado para traders profesionales, por lo tanto tie
Classic Fractal Scalper
Tom Seljakin
Asesores Expertos
La herramienta abierta de la estrategia más popular en puntos MQL5 'Breakout of High/Low'. Desarrollado por traders profesionales con 12 años de experiencia. Classic Fractal Scalper es una herramienta EA basada en la popular estrategia de ruptura de fractales personalizados. El usuario puede establecer el rango de un fractal, el número de fractales negociados y los puntos de desplazamiento de los puntos fractales. El EA negocia con stop-orders y cuando se activan el EA los gestiona. El EA tien
Omega Point Indicator
Tom Seljakin
4 (1)
Indicadores
El indicador Omega Point utiliza un complejo sistema de varias capas que utilizan los mejores operadores del mundo y que ayuda a determinar el inicio de tendencias que tienen muchas probabilidades de durar mucho tiempo. El sistema utiliza varios modos complejos de cálculo de tendencias, gracias a los cuales el indicador se adapta a las especificaciones de diferentes pares de divisas, y es adecuado tanto para operaciones conservadoras como agresivas. El indicador realiza los cálculos necesarios
Master Point Indicator
Tom Seljakin
5 (1)
Indicadores
Master Point es un conjunto de indicadores que incluye las herramientas más potentes y necesarias para un trader, dando esa ventaja en los mercados para tener éxito. Un indicador que tiene un sistema elegante y completo que funciona muy bien en todos los mercados (Forex, Crypto, Acciones, Índices) ayuda a encontrar los mejores puntos de reversión. Tiene herramientas como la detección de reversión de tendencia, puntos pivote, divergencias, fuerza de la divisa y 'fuerza de la vela'. Todo esto hac
Simple Grid Master
Tom Seljakin
Asesores Expertos
Simple grid master es una herramienta de comercio para el comercio de reversiones con la ayuda de la red y el estilo martingala. El EA utiliza para la entrada en los mercados de indicadores tales como: Bandas de Bollinger, Ozymandias, Media Móvil, Williams Percent Range, Estocástico, MACD. Puede seleccionar qué indicadores se utilizarán para las entradas, personalizar la martingala y la configuración de la cuadrícula a su gusto, utilizar filtros adicionales (filtros de tiempo, distancias de órd
Quantum Incinerator
Tom Seljakin
Asesores Expertos
Quantum Incinerator EA es exactamente el EA que estabas esperando. ¡Desarrollado por los comerciantes profesionales con más 12 años de experiencia que están listos para mostrar lo que un EA de alta frecuencia real debe ser! Quantum Incinerator EA es un tipo especial de EA que utiliza soporte fractal basado y estrategia de resistencia con el fin de utilizar la dinámica del mercado de una manera rentable. Y aunque el asesor utiliza un mínimo de ajustes para su conveniencia, 'no juzgues un libro po
Occult Black Gold Strategy
Tom Seljakin
Asesores Expertos
Una estrategia legendaria para ORO, CRYPTO, ÍNDICES de renombrados creadores de mercado FX ahora disponible para operadores minoristas. Uno de los más eficaces "Set and Forget" EAs con resultados positivos a largo plazo. ¡PROMOCIÓN! Los primeros compradores recibirán gratis 'Quantum Incinerator ' y ' Reverence EA ' . Occult-black Gold Strategy EA para aquellos que quieren maximizar los beneficios de los mercados a largo plazo, tales como Metales, Crypto, Índices. El EA opera en los algoritmos ma
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario