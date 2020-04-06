Reverence Gold Ultimate EA

Reverence Gold EA es una cartera de estrategias avanzadas de oro que se compone de sistemas que han demostrado ser estables y rentables. El EA utiliza versiones mejoradas de la ruptura clásica, inversión de tendencia, swing trading, y la configuración de la acción del precio. Todos estos sistemas crean una curva de rendimiento suave y facilitan la superación de periodos de turbulencias económicas y políticas. Este sistema está especialmente diseñado para aquellos que se toman en serio las inversiones y quieren aumentar su capital.



La base de este Asesor Experto es "Reverence", pero con rentabilidad mejorada, estabilidad y estrategias adicionales añadidas.





👉Para obtener los mejores resultados se recomienda utilizar este broker: forextime.com/?Referral=38370





Cómo funciona el EA:

Varias estrategias complejas se construyen en la EA. El EA en cada barra comprueba si al menos una de las estrategias envía una señal de operación, espera ciertas condiciones de mercado y luego pone órdenes pendientes con stops fijos. Cuando se activan las órdenes pendientes el EA las gestiona con trail-stop.

Los marcos temporales recomendados son H4-D1.





Cómo trabajar con el EA:

Utilizar el asesor es muy sencillo. Aparte de cambiar algunas entradas (como el número mágico de las órdenes), no es necesario cambiar nada más, ya que el EA utiliza una configuración óptima (sin embargo, en un futuro próximo, el asesor puede tener mucha más configuración, ya que se actualiza constantemente).

El Asesor Experto será mejorado y complementado con nuevas estrategias. El objetivo es crear un Asesor Experto seguro pero rentable, con potentes herramientas y soporte para órdenes. Por lo tanto, la compra de este asesor será una excelente solución para el desarrollo de su cartera de inversiones y para aumentar su capital.





Entradas :

Comentario - un comentario para sus órdenes.

- un comentario para sus órdenes. Magic Number - un número indetificador para las órdenes que abrirá el EA, para que no interfiera con las órdenes de otros EAs.

un número indetificador para las órdenes que abrirá el EA, para que no interfiera con las órdenes de otros EAs. Stop-loss - stop-loss fijo en puntos.

- stop-loss fijo en puntos. Trailing-start - trailing-start fijo en puntos. Cantidad de puntos necesarios para inicializar la función trailing.

- trailing-start fijo en puntos. Cantidad de puntos necesarios para inicializar la función trailing. Trailing-stop - trailing-stop fijo en puntos. Cantidad de puntos antes de que el precio actual se requiere para mover el stop-loss.

- trailing-stop fijo en puntos. Cantidad de puntos antes de que el precio actual se requiere para mover el stop-loss. Trailing-step - trailing-step fijo en puntos. Paso en puntos con el que se moverá el trailing stop.

- trailing-step fijo en puntos. Paso en puntos con el que se moverá el trailing stop. Tipo de gestión del dinero:

Lote fijo - lote fijo especificado para las órdenes.

Porcentaje - porcentaje de riesgo por operación de su saldo.

Saldo por lote - lote por cantidad especificada de saldo que tiene. (por ejemplo, si establece 1000$ por lote de 0.01, entonces con un saldo de 6.000$, el lote para las órdenes será de 0.06).

Panel x,y offset - desplazamiento del panel visual desde el borde de su gráfico abierto.



