Luna AI PRO

4.67

Promoción de lanzamiento:

  • Solo 1 copias disponibles a 399$
  • Precio final: 2000$
  • Solo se venderá un número limitado de copias de este EA.


Libere el poder de la inteligencia artificial y lleve sus operaciones a alturas sin precedentes con  Luna AI Pro EA  , el robot de operaciones "media inversa" más avanzado del mercado.

Diseñado para atender tanto a operadores experimentados como a principiantes, este sistema de vanguardia impulsado por IA está equipado con una amplia gama de funciones para optimizar su estrategia comercial y maximizar sus ganancias.

Desbloquee todo el potencial de su estrategia comercial con Luna AI Pro.  Adopte el futuro del comercio y deje que la inteligencia artificial avanzada revolucione su viaje de inversión.

Experimente el poder de la IA hoy y únase a las filas de comerciantes exitosos en todo el mundo.


Por qué este EA es diferente:

  • OneChartSetup -> ejecutar todos los pares desde 1 solo gráfico
  • Monitor de rendimiento individual: cada par verá automáticamente reducido su riesgo si no se está desempeñando bien, y nuevamente aumentado si vuelve a ser rentable.
  • NO utiliza técnicas comerciales arriesgadas como martingala, cuadrículas u operaciones con stop loss muy amplio, etc.
  • Estricta gestión comercial y de riesgos
  • Historial comprobado de cuenta en vivo: ya está funcionando en vivo durante más de un año
  • Sin backtests falsos/manipulados



Resultados en vivo (bajo riesgo):   https://www.mql5.com/en/signals/1502590

Configuración del EA:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/753391


Aprendizaje automático inteligente:

Luna AI Pro aprovecha el poder de los algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos de mercado históricos y en tiempo real.  Esto permite que el robot se adapte y evolucione, mejorando continuamente sus decisiones comerciales en función de las condiciones, tendencias y patrones cambiantes del mercado.  Manténgase a la vanguardia y aproveche las lucrativas oportunidades con facilidad.


Análisis predictivo:

Nuestro robot comercial emplea análisis predictivos sofisticados para pronosticar los movimientos del mercado con precisión.

Al analizar múltiples indicadores y patrones técnicos, Luna AI Pro le proporciona señales predictivas, lo que le permite estar un paso por delante del mercado.


Estrategias personalizables  :

Con Luna AI Pro, tienes el control total.  Adapte las estrategias comerciales a sus preferencias y tolerancia al riesgo utilizando nuestra interfaz intuitiva. 


Gestión de riesgos:

Proteja su capital con las herramientas avanzadas de gestión de riesgos de Luna AI Pro.  Establecerá niveles de stop-loss y take-profit para limitar automáticamente sus pérdidas y asegurar sus ganancias.  Nuestro robot monitorea constantemente las condiciones del mercado y ajusta su estrategia comercial en consecuencia, mitigando los riesgos potenciales y preservando su inversión.  El EA también utiliza una variedad de funciones de seguridad, como filtros de noticias, filtros de distribución, filtros de correlación comercial, filtros de transferencia y de intercambio.


Cómo hacer una prueba retrospectiva:

para MT4, ejecute el backtest en el marco de tiempo M5 para cada uno de los pares optimizados.  Para MT5, ejecute el backtest en EURUSD M5 y habilite OneChartSetup en la configuración del EA.


Cómo ejecutar en vivo:

Primero asegúrese de agregar las siguientes 2 URL a la configuración de MT4/MT5 (Herramientas -> Opciones -> Asesores expertos -> URL permitidas):

  https: // www .worldtimeserver.com/ (¡elimine los espacios!)

  https: // nfs .faireconomy.media/    (¡elimine los espacios!)

Luego, simplemente ejecute el EA en un gráfico EURUSD M5 y habilite OneChartSetup en la configuración del EA.  Establezca su configuración de tamaño de lote.


Para una comprensión completa de todas las características y configuraciones de EA, lea la descripción completa  aquí


Comentarios 3
Philippe Gerard De Paix De Coeur
1218
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2023.07.24 14:16 
 

Note en attente de resultats. Acheté ce jour et installé sur deux de mes comptes. Il me manquait un bon EA de nuit. Au vu des backtests, j'ai qu'une hâte, le voir fonctionner et devenir aussi rentable que les backtests. Je mettrais à jour d'ici un mois mon évaluation. Mais en attendant je mets 5 etoiles par rapport au produit proposé et au détail de la configuration.

gregorv333
167
gregorv333 2024.04.23 07:38 
 

This EA performed very good in the last 6 months, as I started to use it on live account. However the swap costs increased since a few weeks and the EA created less trades. Lets say many possible trades have been skiped due to the swap filter, which is optional available in this EA and I use it to avoid closures with loss due to high swap costs, especially on the triple swap day. So the perfomance declined in the last weeks, but still positive.

Boris Smirnov
207
Boris Smirnov 2023.12.12 07:13 
 

This is not the first advisor that I purchased from this developer. According to backtests it does not match, the error is very large. I disabled it because it doesn't match my goals.

