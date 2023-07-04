Promoción de lanzamiento: Solo 1 copias disponibles a 399$

Precio final: 2000$

Solo se venderá un número limitado de copias de este EA.





Libere el poder de la inteligencia artificial y lleve sus operaciones a alturas sin precedentes con Luna AI Pro EA , el robot de operaciones "media inversa" más avanzado del mercado.

Diseñado para atender tanto a operadores experimentados como a principiantes, este sistema de vanguardia impulsado por IA está equipado con una amplia gama de funciones para optimizar su estrategia comercial y maximizar sus ganancias.

Desbloquee todo el potencial de su estrategia comercial con Luna AI Pro. Adopte el futuro del comercio y deje que la inteligencia artificial avanzada revolucione su viaje de inversión.

Experimente el poder de la IA hoy y únase a las filas de comerciantes exitosos en todo el mundo.





Por qué este EA es diferente:

OneChartSetup -> ejecutar todos los pares desde 1 solo gráfico

Monitor de rendimiento individual: cada par verá automáticamente reducido su riesgo si no se está desempeñando bien, y nuevamente aumentado si vuelve a ser rentable.

NO utiliza técnicas comerciales arriesgadas como martingala, cuadrículas u operaciones con stop loss muy amplio, etc.

Estricta gestión comercial y de riesgos

Historial comprobado de cuenta en vivo: ya está funcionando en vivo durante más de un año

Sin backtests falsos/manipulados









Resultados en vivo (bajo riesgo): https://www.mql5.com/en/signals/1502590 Configuración del EA: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753391





Aprendizaje automático inteligente:

Luna AI Pro aprovecha el poder de los algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos de mercado históricos y en tiempo real. Esto permite que el robot se adapte y evolucione, mejorando continuamente sus decisiones comerciales en función de las condiciones, tendencias y patrones cambiantes del mercado. Manténgase a la vanguardia y aproveche las lucrativas oportunidades con facilidad.





Análisis predictivo:

Nuestro robot comercial emplea análisis predictivos sofisticados para pronosticar los movimientos del mercado con precisión.

Al analizar múltiples indicadores y patrones técnicos, Luna AI Pro le proporciona señales predictivas, lo que le permite estar un paso por delante del mercado.





Estrategias personalizables :

Con Luna AI Pro, tienes el control total. Adapte las estrategias comerciales a sus preferencias y tolerancia al riesgo utilizando nuestra interfaz intuitiva.





Gestión de riesgos:

Proteja su capital con las herramientas avanzadas de gestión de riesgos de Luna AI Pro. Establecerá niveles de stop-loss y take-profit para limitar automáticamente sus pérdidas y asegurar sus ganancias. Nuestro robot monitorea constantemente las condiciones del mercado y ajusta su estrategia comercial en consecuencia, mitigando los riesgos potenciales y preservando su inversión. El EA también utiliza una variedad de funciones de seguridad, como filtros de noticias, filtros de distribución, filtros de correlación comercial, filtros de transferencia y de intercambio.





Cómo hacer una prueba retrospectiva:

para MT4, ejecute el backtest en el marco de tiempo M5 para cada uno de los pares optimizados. Para MT5, ejecute el backtest en EURUSD M5 y habilite OneChartSetup en la configuración del EA.





Cómo ejecutar en vivo:

Primero asegúrese de agregar las siguientes 2 URL a la configuración de MT4/MT5 (Herramientas -> Opciones -> Asesores expertos -> URL permitidas):

• https: // www .worldtimeserver.com/ (¡elimine los espacios!)

• https: // nfs .faireconomy.media/ (¡elimine los espacios!)

Luego, simplemente ejecute el EA en un gráfico EURUSD M5 y habilite OneChartSetup en la configuración del EA. Establezca su configuración de tamaño de lote.





Para una comprensión completa de todas las características y configuraciones de EA, lea la descripción completa aquí



