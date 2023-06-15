HFT Prop EA

4.93

HFT PROP EA es el Asesor Experto de Comercio de Alta Frecuencia (EA/bot) diseñado para pasar los desafíos de las empresas de comercio por cuenta propia (prop firms) que utilizan órdenes de stop para entrar en las operaciones cuando el mercado está en tendencia, está básicamente diseñado para US30 justo en la apertura de US30 en la sesión de Nueva York hasta que permanezca en su naturaleza de tendencia durante 15-30 minutos, y el uso de HFT PROP EA puede pasar el desafío en pocos minutos para prop firms que no tienen ningún límite de tamaño de lote.

Para ver su funcionamiento en vivo se puede comprobar mediante la firma en MT4 utilizando los siguientes detalles de la cuenta:-

ID - 44916254
Servidor - ICMarketsSC-Demo04
Contraseña - Hftpropea@123

Depósito inicial - 300$.

HFT PROP EA MT5 Versión - https://www.mql5.com/en/market/product/101356

Beneficios

  • Usted puede utilizar el bot por tiempo ilimitado en cada activaciones que le quedan por hacer un pago de una sola vez.
  • No requiere VPS.
  • Le encanta el comercio durante las noticias de alto impacto cuando el comercio de noticias está permitido por la firma prop.
  • Más de 14 empresas de comercio de propiedad (prop empresas) son compatibles para pasar con HFT PROP EA, pedir la lista personalmente.
  • Soporte de por vida cuando usted compra el bot.
  • Setfiles, instrucciones de uso, información VPS y Video tutorial para la configuración se proporcionará a la compra.
  • Team Viewer soporte también está disponible para principiantes / novatos.


Contactos

  • Usted puede unirse a nuestro canal MQL5 donde compartimos la información necesaria para utilizar HFT PROP EA.
  • También puede ponerse en contacto con nosotros personalmente para ser añadido a nuestro canal público telegrama.


El precio actual (250$) es válido a corto plazo.


¿Cómo hacer Backtest?

  • Haga clic en Demo Gratis.
  • Pedir backtest setfile personalmente.
  • Broker preferido para backtesting es ICMarkets
  • Abra el Probador de Estrategias, seleccione EA (HFT PROP EA), seleccione el par US30, desmarque usar bloque de fecha, modo Visual activado, gráfico M1 y Mantenga la configuración por defecto.
  • Haga clic en iniciar. Usted puede preguntar personalmente si se enfrentan a cualquier problema, mientras que backtesting.


Recomendaciones

  • Muy fácil de usar, sólo tiene que cargar y ejecutar.
  • Sólo el tamaño del lote debe cambiar de acuerdo al tamaño de la cuenta que va a pasar.
  • Ejecutarlo en US30/DJI/USA30ix/DJ30 en cualquier marco de tiempo sólo en NY tiempo de apertura según la configuración proporcionada en forma de setfiles.
  • El uso de este bot es adecuado sólo para pasar los desafíos Prop Firm.
  • Utilice los archivos de configuración proporcionados por el autor después de la compra del bot.
  • Cada prop tiene su setfile ganado.
  • No ejecute en cuenta real en vivo o cuenta financiada, debido al deslizamiento no será rentable (SÓLO RECOMENDADO PARA PASAR RETOS HFT)
  • Siga las instrucciones al 100%.

Tenga cuidado con los estafadores en torno a Internet, HFT PROP EA está disponible para la venta sólo en mql5 mercado.


Comentarios 271
Ramar V
122
Ramar V 2024.12.12 16:27 
 

Manpreet Singh is really a very nice person he was very helpful for me to become an account passing. I had a lot of problem while purchasing a hft account and he was very supportive and helped me by emailing them.It is very rare to have such good people.Thank you very much

Huricane2015
19
Huricane2015 2024.11.30 10:22 
 

This product exceeded my expectations, am a happy customer. The vendor offered great support and communicated effectively to help with the setup.

BlinedShu
19
BlinedShu 2024.10.14 00:28 
 

Everything is great. Bot works and support is friendly. easy

Productos recomendados
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Asesores Expertos
¿Cómo Funciona? Cuando el EA está activo, analizará el gráfico según el parámetro de Modo de Ejecución. Si no existen posiciones en el gráfico, el EA ingresará a una operación basada en el parámetro. Si la tendencia es alcista, ingresará a una operación de compra, y si es bajista, ingresará a una operación de venta. También establecerá una orden de Stop Loss a una cierta distancia del precio de apertura de la operación si la variable de Stop Loss es mayor que 0. 0 significa que no hay Stop Los
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los comerciantes compañeros y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de comerciar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. La estrategia de comercio se basa en el promedio y utiliza un poco de combinación de m
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Asesores Expertos
Night Rocker EA es un scalper nocturno que tiene un sistema para evaluar la volatilidad del mercado y las operaciones durante un período en que los precios son planos. Además, hay un filtro incorporado de spread y deslizamiento. Cada orden abierta tiene un stop loss y un take profit. Además, el sistema de evaluación de la volatilidad del mercado cierra las órdenes cuando las condiciones del mercado cambian en una dirección negativa para el operador. El Asesor Experto trabaja con los pares USDJPY
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
BASTET19c
Sorakrit Lueangtipayajun
Asesores Expertos
Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +285% de beneficios, 18%
Maya MT4
Manpreet Singh
Asesores Expertos
MAYA es un sistema de negociación inteligente que utiliza una estrategia de rejilla y ha funcionado bien en cuentas reales durante muchos años. A diferencia de otros sistemas que están hechos para ajustarse a datos pasados, Maya fue construido para aprovechar patrones reales y continuos en el mercado. Por lo tanto, no es sólo adivinar y esperar ganar. En realidad entiende cómo funciona el mercado y lo utiliza para ganar dinero. Sólo necesita una configuración de una sola vez y entonces usted pue
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Asesores Expertos
Este robot de trading automatizado utiliza las capacidades del indicador macd para crear una estrategia de cuadrícula. El algoritmo crea una estrategia de cuadrícula en niveles de sobrecompra y sobreventa y en momentos de alta volatilidad. Esto hace que sea susceptible a todas las fluctuaciones de precios. La entrada Close Money es la cantidad total de ganancias en el ciclo. Lo definimos como la cantidad total de ganancias en el ciclo. Tiene la capacidad de abrir más ciclos en periodos cortos. S
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Asesores Expertos
Espíritu de Ilan El Asesor Experto Ilan Spirit es un análogo del Asesor Experto, con la adición de muchas lógicas adicionales y oportunidades para el comercio, con los ajustes restantes del Asesor Experto. El Asesor Experto negocia según el sistema Martingale con el aumento de lotes posteriores en una serie de órdenes, con el fin de promediarlas. La primera orden es colocada por el robot de acuerdo a las señales del indicador incorporado. El Asesor Experto también tiene la capacidad de detener l
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Asesores Expertos
Bar Boss   El   Asesor Experto utiliza el indicador FletBoxPush para analizar el mercado y determinar las señales comerciales. El indicador está integrado en el Asesor Experto y no se requiere su instalación adicional en el gráfico. El comercio tiene lugar en la ruptura de los niveles definidos como los límites del piso. Se utiliza la limitación de pérdidas. Descripción de la configuración del asesor TimeFrames: período del gráfico, configuración del indicador color: el color del área de precio
EA Bollinger Bands
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
El EA (Asesor Experto) Distancia de las Bandas de Bollinger es una estrategia de negociación o algoritmo utilizado en los mercados financieros, en particular en el comercio de divisas. Las Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico que consiste en una banda central (normalmente una media móvil simple) y dos bandas exteriores (desviaciones estándar de la banda central). La estrategia EA Distancia de las Bandas de Bollinger se centra en medir la distancia entre el precio y las Ban
Smart Swing Breakout
Karisma Putra Purwanto
Asesores Expertos
¿Para quién es este EA y por qué? Este EA está diseñado para los comerciantes disciplinados que valoran la lógica, el control y la adaptabilidad en los mercados volátiles. Ideal para: Swing Traders Que confían en rupturas estructurales, no sólo en indicadores - este EA detecta máximos/mínimos de swing reales con reglas configurables. Entusiastas de la acción del precio Que prefieren gráficos limpios y quieren una automatización basada en la lógica de las velas, los cambios de estructura y l
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Asesores Expertos
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) se basa en el indicador Bulls and Bears . Se puede utilizar para cualquier par de divisas y marco de tiempo. Power：Condición de entrada en el mercado Power intenta medir las fuerzas alcistas y bajistas en el mercado utilizando dos medidas separadas, una para cada tipo de presión direccional. El BearsIndex del EA intenta medir el apetito del mercado por precios más bajos El BullsIndex del EA intenta medir el apetito del mercado por precios más altos. También utili
Double Decker
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 Versión MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Doble Decker EA Entradas de Precisión Usando el Oscilador Acelerador + Envolventes Double Decker es un potente Asesor Experto que combina el Oscilador Acelerador (AC) para la detección temprana del impulso con el indicador Envelopes para filtrar la dirección de la tendencia y los límites dinámicos del precio. Estrategia principal: Utiliza el Oscilador Acelerador para identific
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Team Trading System Pro
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System Pro se basa en la lógica de las estrategias de orden y estrategias de toma de beneficios que trabajan como un equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y tomar ganancias sección. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes r
Bollinger Band Multi Currency EA MT4
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
EA Multidivisa MT4 de Bandas de Bollinger ejecuta operaciones en múltiples pares basándose en patrones de inversión de las Bandas de Bollinger. Soporta funciones avanzadas como stop-loss/take-profit de grupo y dimensionamiento dinámico de posiciones, permitiendo a los usuarios gestionar el riesgo de toda la cartera de forma efectiva. Para una documentación detallada General Settings/Input Guide | Indicator Settings, Backtest and Set files Puede descargar la versión para MT5 aquí Características
EA Waddah gold d1 MT4
Sergey Demin
Asesores Expertos
EA Waddah GOLD D1 es un potente Asesor Experto de trading totalmente automatizado diseñado para operar con oro (XAUUSD) en el marco temporal diario (D1). Combina cuatro estrategias independientes, probadas con el tiempo, proporcionando un crecimiento estable del capital con bajo riesgo. ¡Al comprar este EA recibirá CUALQUIERA de nuestros otros EAs gratis! Resultados y KPIs (Backtest 2006-2025) El Asesor Experto fue backtested en datos históricos XAUUSD durante 19 años (desde 2006 hasta noviem
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Asesores Expertos
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Es el Asesor Experto de Forex Scalping para MT4 Trabajando en marcos de tiempo (M5) El mejor par recomendado es EU/UChf=0.4 El cálculo se basa en el indicador Envelopes ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Se puede utilizar en el marco de tiempo Kecil (M5) Rekomendasi par adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Pompalamasyon
Safa Erden
Asesores Expertos
Definición Pompalamasyon es un operador de tendencia totalmente automatizado que funciona mejor en 1 hora EURUSD gráfico. Este EA utiliza Simple Moving Average Indicator , Estocástico Oscilador, RSI y Ichımoku para definir la dirección del comercio y envía una orden. Al enviar una orden de la EA establece la toma de beneficios y puntos de stop loss. Pompalamasyon no es un scalper. No hay cobertura de riesgo o estrategias de martingala utilizados. Recomendaciones Configuración de EA : Utilice la
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
Asesores Expertos
¿Cómo funciona? Este EA opera con cruces de medias móviles rápidas y lentas . La Media Móvil basará su valor en el marco de tiempo actual. Sólo permite una operación abierta a la vez. Dos estrategias a elegir, crossover y seguimiento de tendencia. Optimiza los ajustes de gestión de riesgo para el tamaño de lote y martingala. Estrategia: Cruce Abre una posición de Compra si la MA Lenta cruza por debajo de la MA Rápida. Abre una posición de Venta si la MA Lenta cruza por encima de la MA Rápida. Si
TimeLS LightSpeed MT4
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
TimeLS_LightSpeed es un asesor experto (EA) para MetaTrader 4/5 basado en tiempo, diseñado para ejecutar y gestionar operaciones con precisión en momentos específicos definidos por el usuario. Ofrece entradas altamente configurables para controlar ventanas de operación, tipos de posición y ejecuciones programadas exclusivas con parámetros individuales. Envíame un mensaje si tienes preguntas. Tengo algunos archivos .set predefinidos para ciertos mercados. Funciones y ajustes principales Permisos
Wombat EA
Christian Schuerger
Asesores Expertos
El Wombat-EA basado en las Bandas de Bollinger y Sobres Indicadores. Es un puro Trend Follow Robot NO utiliza: ️ Grid ️ Doubling ️ Martingale ️ Averaging Los pares recomendados son: AUD/USD, AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD Timeframe H1 Hola, Soy un trader de 51 años, joven de corazón, que se dedica al trading activo desde 2009. Al principio tenía muchas estrategias diferentes. A veces más, a veces menos éxito. Honestamente admito que también golpeé algunas cuentas contra la
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Wait and See
Safa Erden
Asesores Expertos
Esperar y ver Wait & See es un Asesor Experto totalmente automatizado. No se sugiere el trading manual. Todas las capturas de pantalla pertenecen a backtests con EURUSD H1 timeframe. WARNING: Wait & See  uses 1,2,3,4 and 5 as magic numbers. If you are using other Expert Advisors to send orders at the same time with  Wait & See , do not use these preserved magic numbers for other orders. Wait & See se basa en tres pasos principales: Abrir una nueva orden, martingala si es necesario y tomar gana
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecu
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Asesores Expertos
Pingo Pingo es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar de forma estable y segura en el mercado de divisas. El asesor está diseñado haciendo hincapié en un estricto control de riesgos y en la ausencia de estrategias peligrosas como la martingala, las rejillas o el promedio. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Cómo funciona Pingo analiza los patrones de precios y la dinámica del mercado a corto plazo utilizando filtros de volatilidad inteligentes.
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y seguir adelante, con un plan claro para la parada y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de ca
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper es un scalper rápido que selecciona automáticamente los parámetros para cada par de divisas por separado. El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de programación de EA. El asesor experto realiza operaciones a corto plazo utilizando un trailing stop inteligente y se basa en los datos actuales de pares de divisas, sus cotizaciones, especificaciones y spread. La estrategia de promedio se usa para evitar pérdidas causadas por el algoritmo de detecc
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
Otros productos de este autor
Cross Hedge EA MT5
Manpreet Singh
5 (2)
Asesores Expertos
Cross Hedge EA Cruz Hedge EA es una cobertura de EA es un bot scalping Oro preferentemente cuya salida basada en "Zona de Recuperación Algoritmo". Nota :- La configuración por defecto no son los ajustes exactos e incluso no para Backtesting así que llegar personalmente después de la descarga. Utilice Cent cuenta con depósitos de $ 300 atleast para el oro y US30. Llegar personalmente a la mejor configuración y corredor Echa un vistazo a su funcionamiento en vivo ID- 308382411 Contraseña - Crossh
Maya MT5
Manpreet Singh
4.5 (2)
Asesores Expertos
MAYA es un sistema de negociación inteligente que utiliza una estrategia de rejilla y ha funcionado bien en cuentas reales durante muchos años. A diferencia de otros sistemas que están hechos para ajustarse a datos pasados, Maya fue construido para aprovechar patrones reales y continuos en el mercado. Por lo tanto, no es sólo adivinar y esperar ganar. En realidad entiende cómo funciona el mercado y lo utiliza para ganar dinero. Sólo necesita una configuración de una sola vez y entonces usted pue
Auto Closer
Manpreet Singh
5 (3)
Utilidades
FOREXBOB AUTO CLOSER es una herramienta muy guapo para :- Scalping Cobertura de correlación Aquellos que utilizan métodos de promediación Como esta herramienta de utilidad le ayudará mediante el cierre de todas sus operaciones en ejecución cuando el universal flotante P / L alcanza un cierto valor que va a poner en las entradas. Esta herramienta considera todas las operaciones que se ejecutan en su cuenta, ya sea abierta manualmente o con la ayuda de un EA. Entradas USD - Ponga un valor numéric
FREE
Market Break Lines MT5
Manpreet Singh
Utilidades
Market Break Lines es una herramienta útil para crear una línea de partición en las aperturas/cierres de mercado de las sesiones de Tokio/Londres/NuevaYork. Esto le ayudará a comparar los movimientos del mercado, las variaciones de volatilidad entre los diferentes mercados. Entradas: Las entradas son simples para alimentar la hora de las sesiones de Tokio/Londres/NuevaYork según la hora del servidor de su broker. Cambiar el color y el ancho de las líneas de partición Puede activar o desactivar
FREE
Market Break Lines
Manpreet Singh
Utilidades
Market Break Lines es una herramienta útil para crear una línea de partición en las aperturas/cierres de mercado de las sesiones de Tokio/Londres/NuevaYork. Esto le ayudará a comparar los movimientos del mercado, las variaciones de volatilidad entre los diferentes mercados. Entradas: Las entradas son simples para alimentar la hora de las sesiones de Tokio/Londres/NuevaYork según la hora del servidor de su broker. Cambiar el color y el ancho de las líneas de partición Puede activar o desactivar
FREE
ForexBob Candle Timer
Manpreet Singh
Indicadores
Temporizador de Velas ForexBob Es un increíble indicador de tiempo de cuenta atrás que muestra el tiempo restante para la próxima vela para abrir. Se puede utilizar en cualquier marco de tiempo. Ayuda a planificar su próxima acción comercial. Las entradas son simples Color - Para cambiar el color de visualización del tiempo. Tamaño - Para establecer el tamaño de la fuente Los siguientes ajustes se utilizan para establecer la ubicación de la hora Fuente - Para cambiar el tipo de fuente. Por fav
FREE
Auto Closer MT4
Manpreet Singh
Utilidades
FOREXBOB AUTO CLOSER es una herramienta muy guapo para los operadores manuales que hacen :-. Scalping Correlación de cobertura Aquellos que utilizan métodos de promediación, etc. Como esta herramienta de utilidad le ayudará mediante el cierre de todas sus operaciones en ejecución cuando el universal flotante P / L alcanza un cierto valor que va a poner en las entradas. Usted puede activar y desactivar el mensaje de alerta en su teléfono móvil cuando el cierre automático de todas las operaciones
FREE
RSI Phone Alert
Manpreet Singh
Utilidades
ALERTA TELEFÓNICA RSI RSI Alert es una herramienta increíble para recibir alertas en su teléfono móvil cuando los niveles de sobrecompra / sobreventa alcanzados en el indicador RSI. Así que los comerciantes que hacen el comercio manual puede ejecutar sus operaciones desde el teléfono móvil siguiendo su estrategia de RSI, como la mayoría de los comerciantes utilizan RSI para entrar en sus operaciones. Nuevas sugerencias son bienvenidas ENTRADAS Niveles RSI Periodo RSI Hora de inicio/fin de la her
FREE
ForexBob 1 Click Closer Button
Manpreet Singh
Utilidades
ForexBob 1 Click Button es una herramienta muy impresionante para los revendedores: 1. Útil en el cierre de múltiples operaciones en un solo clic. 2. Scalper puede beneficiar a la mayoría que siempre deseosos de cerrar varias operaciones en promedio y bloquear los beneficios rápidos. 3. Ayuda a evitar la latencia y así los beneficios se pueden bloquear donde necesitamos. 4. Fácil de instalar, igual que instalamos cualquier asesor experto. 5. La velocidad de cierre de las operaciones depende de
FREE
ForexBob Swing Catcher
Manpreet Singh
Indicadores
ForexBob Swing Catcher :- Es un ultimale y fácil de usar indicador para todos los comerciantes tipo. Consta de varios filtros y la media móvil para que sea familiar a los comerciantes y fácil de usar. Cambia el color de azul a rojo y rojo a azul en la configuracion por defecto para entrar en comprar y vender operaciones con una eficiencia probada de 90-95% en los marcos de tiempo mas altos >= H1. Entradas : Periodo de la Media Móvil 50,100 o 150 dependiendo de las necesidades del trader. Método
Cross Hedge EA
Manpreet Singh
5 (6)
Asesores Expertos
Cobertura cruzada EA Cross Hedge EA es un EA de cobertura que le ayuda a recuperar la operación perdedora de una manera muy complicada basada en el "Algoritmo de Recuperación de Zona". Cubre con un tamaño de lote incrementado basado en el factor multiplicador en la dirección del mercado y si el mercado invierte su dirección de nuevo, entonces abre un lote incremental en la dirección actual del mercado. De esta manera se termina con un beneficio no importa en qué dirección se moverá el mercado.
Maya MT4
Manpreet Singh
Asesores Expertos
MAYA es un sistema de negociación inteligente que utiliza una estrategia de rejilla y ha funcionado bien en cuentas reales durante muchos años. A diferencia de otros sistemas que están hechos para ajustarse a datos pasados, Maya fue construido para aprovechar patrones reales y continuos en el mercado. Por lo tanto, no es sólo adivinar y esperar ganar. En realidad entiende cómo funciona el mercado y lo utiliza para ganar dinero. Sólo necesita una configuración de una sola vez y entonces usted pue
HFT Prop MT5 EA
Manpreet Singh
3.15 (13)
Asesores Expertos
HFT PROP EA es el comercio de alta frecuencia que utilizan órdenes de parada para entrar en los oficios cuando el mercado está en tendencia, es básicamente diseñado para US30 justo en la apertura de US30 en Nueva York Sesión hasta que permanezca en su naturaleza tendencia durante 15-30 minutos, por lo que funciona mejor en grandes velas tiende a generar en US30 par o cualquier otro par con naturaleza similar . SI TE ENFRENTAS A CUALQUIER PROBLEMA, MIENTRAS QUE BACKTESTING O CONSEGUIR MALOS RESUL
Folks Hedgefunds EA
Manpreet Singh
Asesores Expertos
Folks Hedgefunds EA: Lo que diferencia a Folks Hedgefunds de otros robots comerciales del mercado es su notable capacidad para operar simultáneamente con dos pares de divisas, ofreciéndole un enfoque comercial diversificado. Al aprovechar el poder de múltiples pares, Folks Hedgefunds maximiza su potencial de ganancias mientras gestiona eficazmente los riesgos. Entendemos que la reducción puede ser una preocupación importante para los operadores, ya que representa la disminución de pico a valle e
Filtro:
Giuseppe Urso
130
Giuseppe Urso 2025.02.13 14:38 
 

really bad if blow my account

Manpreet Singh
10367
Respuesta del desarrollador Manpreet Singh 2025.02.13 14:40
Hey .. can you please share where you have used the bot ? I check my records you didn't reach us to get the settings and its usage guidelines.
Ramar V
122
Ramar V 2024.12.12 16:27 
 

Manpreet Singh is really a very nice person he was very helpful for me to become an account passing. I had a lot of problem while purchasing a hft account and he was very supportive and helped me by emailing them.It is very rare to have such good people.Thank you very much

Huricane2015
19
Huricane2015 2024.11.30 10:22 
 

This product exceeded my expectations, am a happy customer. The vendor offered great support and communicated effectively to help with the setup.

ALL TIME
23
ALL TIME 2024.11.13 05:00 
 

IS ANYONE USED THIS HFT PROP FIRM EA ON REAL ACCOUNT FOR NORMAL TRADING . IF YES THAN PLZ REPLY, IT IS WORKING BEST ON DEMO ACCOUNT BUT WHEN IT COMES TO REAL ACCOUNT IT IS BOOOKING LOSS , IS ANY ONE HAS TRIED IT ON NORMAL REAL ACCOUNT THAN PLZ KINDLY GUIDE ME

Manpreet Singh
10367
Respuesta del desarrollador Manpreet Singh 2024.11.13 08:11
There are few factors that need to be consider for use of HFT on real account. Brokers are offering different data feeds on demo and live servers thats why we get different results on demo and real
BlinedShu
19
BlinedShu 2024.10.14 00:28 
 

Everything is great. Bot works and support is friendly. easy

Javokhir Sadriyev
30
Javokhir Sadriyev 2024.10.09 15:34 
 

Amazing EA and responsive support 100/100 thanks your assistance

tm12h2022
19
tm12h2022 2024.09.10 17:23 
 

This seller is really really helpful, I would definitely advise his services, 5 stars from me ✅

rounak9
19
rounak9 2024.09.09 19:28 
 

Really Great EA. The support Manpreet provide is best. he's available 24×7.helped me in passing my challenge in less than 20 min.

rafaella
195
rafaella 2024.09.09 05:01 
 

Good support from developer. EA as described. Works fast and efficient. Recommended. AA+++

petercol
142
petercol 2024.09.01 20:38 
 

EA is very powerful! It does exactly what it says! The strategy is very strong. The author is very friendly and willing to support you every step of the way and solve any problems. Great person and great product!

Sibongakonke Mongezi Mafunda
709
Sibongakonke Mongezi Mafunda 2024.08.11 12:54 
 

I passed the infinity fund 10 day demo evaluation. I was so excited I even went against the recommendation and plugged it on a real account 0 cheers to the future.

agentsmith1983
19
agentsmith1983 2024.07.22 16:36 
 

Best bot I've ever used. Challenge at NextStepFundet was completed within 25 minutes. I'm thrilled. It was a 100k challenge, passed with 10.8k. Support via Telagram is the best.

Church2
29
Church2 2024.07.16 16:33 
 

This HFT is very good, I passed the IFF test in 12 minutes without risk and I completed 14k. Anyone who still has any doubts can contact me

KAINE HRT
50
KAINE HRT 2024.07.09 13:45 
 

Solid support system.. great product !!!

adrien duwearts
23
adrien duwearts 2024.07.03 20:21 
 

very responsive support! The robot has nothing to say, it passes the challenge easily

Donlogan
19
Donlogan 2024.06.26 14:38 
 

This EA is the best in the game guys period .

Ahishakiye evariste
23
Ahishakiye evariste 2024.06.25 14:48 
 

Hello traders, happily to announce that i have passed challenge account of 27k from Msolution prop firm . using EA HFT on MT4, i REALLY appreciated a fully support provided by forex bob- admin team. i m now waiting to get funded from a prop firm. finally i encourage everyone to try EA HFT to pass challenge account and enjoy the benefits

mrsdmantey
39
mrsdmantey 2024.06.17 09:35 
 

This EA is the best in the game guys period . I tested it after failing with other bots and to my suprise this thing smashed all TPs within 5mins on a 200k account. I’ve passed more than 6 accounts with this ever since !!! And the developer is super helpful if any issues he’s always quick to respond !! 10stars from me !!

Ugo Onu
24
Ugo Onu 2024.06.11 04:19 
 

Great support when it comes to needing help always they if you need them. And no its not a scam, very legit to passing your challenges

Christian Eulalie H Braem
1279
Christian Eulalie H Braem 2024.06.10 15:40 
 

jsut passed a 200 K challange Kortana, bad for the heart but the EA works wel

12345678...14
Respuesta al comentario