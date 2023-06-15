HFT PROP EA es el Asesor Experto de Comercio de Alta Frecuencia (EA/bot) diseñado para pasar los desafíos de las empresas de comercio por cuenta propia (prop firms) que utilizan órdenes de stop para entrar en las operaciones cuando el mercado está en tendencia, está básicamente diseñado para US30 justo en la apertura de US30 en la sesión de Nueva York hasta que permanezca en su naturaleza de tendencia durante 15-30 minutos, y el uso de HFT PROP EA puede pasar el desafío en pocos minutos para prop firms que no tienen ningún límite de tamaño de lote.

Para ver su funcionamiento en vivo se puede comprobar mediante la firma en MT4 utilizando los siguientes detalles de la cuenta:-

ID - 44916254

Servidor - ICMarketsSC-Demo04

Contraseña - Hftpropea@123 Depósito inicial - 300$.

HFT PROP EA MT5 Versión - https://www.mql5.com/en/market/product/101356

Beneficios

Usted puede utilizar el bot por tiempo ilimitado en cada activaciones que le quedan por hacer un pago de una sola vez.

No requiere VPS.

Le encanta el comercio durante las noticias de alto impacto cuando el comercio de noticias está permitido por la firma prop.



Más de 14 empresas de comercio de propiedad (prop empresas) son compatibles para pasar con HFT PROP EA, pedir la lista personalmente.

Soporte de por vida cuando usted compra el bot.

Setfiles, instrucciones de uso, información VPS y Video tutorial para la configuración se proporcionará a la compra.

Team Viewer soporte también está disponible para principiantes / novatos.





Contactos

Usted puede unirse a nuestro canal MQL5 donde compartimos la información necesaria para utilizar HFT PROP EA.

También puede ponerse en contacto con nosotros personalmente para ser añadido a nuestro canal público telegrama.





El precio actual (250$) es válido a corto plazo.





¿Cómo hacer Backtest?

Haga clic en Demo Gratis.

Pedir backtest setfile personalmente.

Broker preferido para backtesting es ICMarkets

Abra el Probador de Estrategias, seleccione EA (HFT PROP EA), seleccione el par US30, desmarque usar bloque de fecha, modo Visual activado, gráfico M1 y Mantenga la configuración por defecto.

Haga clic en iniciar. Usted puede preguntar personalmente si se enfrentan a cualquier problema, mientras que backtesting.





Recomendaciones

Muy fácil de usar, sólo tiene que cargar y ejecutar.

Sólo el tamaño del lote debe cambiar de acuerdo al tamaño de la cuenta que va a pasar.

Ejecutarlo en US30/DJI/USA30ix/DJ30 en cualquier marco de tiempo sólo en NY tiempo de apertura según la configuración proporcionada en forma de setfiles.

El uso de este bot es adecuado sólo para pasar los desafíos Prop Firm.

Utilice los archivos de configuración proporcionados por el autor después de la compra del bot.

Cada prop tiene su setfile ganado.

No ejecute en cuenta real en vivo o cuenta financiada, debido al deslizamiento no será rentable (SÓLO RECOMENDADO PARA PASAR RETOS HFT)

Siga las instrucciones al 100%.

Tenga cuidado con los estafadores en torno a Internet, HFT PROP EA está disponible para la venta sólo en mql5 mercado.



