Signal Lock XAUUSD

Bloqueo de señal XAUUSD




Descripción :

Descubra Signal Lock XAUUSD, su compañero de trading automatizado, diseñado específicamente para el mercado del oro (XAUUSD). La combinación de algoritmos avanzados y análisis técnico complejo, el desarrollo de esta estrategia me ha llevado una cantidad considerable de tiempo, pero hoy, Tengo el placer de presentar finalmente a usted mi oro (XAUUSD) estrategia de negociación.


Características principales :

  1. Estrategia basada en indicadores técnicos avanzados: Signal Lock XAUUSD utiliza una combinación de indicadores técnicos para determinar las señales de entrada.

  2. Gestión inteligente del riesgo: El robot incorpora mecanismos de gestión del riesgo, incluyendo órdenes stop-loss y cierre automático de posiciones después de tres stop-loss consecutivos, para proteger el capital del usuario.

  3. Adaptabilidad y optimización: Diseñado para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, Signal Lock XAUUSD ajusta automáticamente sus parámetros para seguir las tendencias. Una vez detectada una señal, se optimiza para la negociación intradía, pero también puede adaptarse a horizontes temporales más largos.

  4. Backtesting con datos históricos: Antes de desplegarlo, lo probé a fondo con datos históricos. A continuación puede ver algunos resultados. Los resultados demuestran su robustez y fiabilidad en condiciones reales.

  5. Interfaz fácil de usar: Fácil de instalar y utilizar, Signal Lock XAUUSD es compatible con la plataforma de operaciones MetaTrader 4. Su interfaz intuitiva permite a los operadores de todos los niveles utilizarlo eficazmente.

  6. Posibilidad de cierre manual de operaciones: Además de la gestión automática de posiciones, los usuarios pueden optar por cerrar las operaciones manualmente en cualquier momento, lo que les proporciona un control adicional sobre sus transacciones.

  7. Soporte y actualizaciones: Al adquirir Signal Lock XAUUSD, usted se beneficia de mi soporte técnico y actualizaciones para garantizar la continuidad y mejora del rendimiento del robot.


    Requisitos Técnicos:

    • Plataformas compatibles: MetaTrader 4
    • Símbolo: "XAUUSD


    Recomendaciones :

    Para un rendimiento óptimo, se recomienda :

    1. Utilizar un VPS (Servidor Privado Virtual): Esto permite a Signal Lock XAUUSD detectar señales continuamente sin interrupciones.
    2. Elegir un Broker que permita Hedging: Esto es necesario para aprovechar al máximo las posibilidades de Signal Lock XAUUSD.



    Conclusión: Signal Lock XAUUSD es una solución de trading automatizado fiable y eficiente para aquellos que quieren aprovechar las oportunidades en el mercado del oro sin tener que vigilar constantemente las fluctuaciones del mercado. Con una gestión inteligente del riesgo y sofisticados algoritmos, Signal Lock XAUUSD es su aliado ideal para operar en el mercado del oro.





    Productos recomendados
    The Arrow Scalper
    Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
    1 (2)
    Asesores Expertos
    Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
    FREE
    Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    4.67 (3)
    Asesores Expertos
    Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones después de que el indicador CCI salga de las zonas de sobreventa o sobrecompra. El Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es GBPUSD y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es D1. Este Asesor Ex
    FREE
    Platinum Dragon EA
    Evgenii Filippov
    Asesores Expertos
    El EA abre dos órdenes opuestas, una de las cuales se cierra siempre con beneficio , y a continuación se coloca el siguiente par de órdenes. Si el precio va en una dirección, el asesor empieza a aumentar los beneficios, y las operaciones perdedoras aumentan el siguiente lote, cerrando así todas las operaciones con el mínimo beneficio. El Asesor Experto es muy adecuado para el overclocking de un depósito en una cuenta de céntimos. Se puede utilizar en cualquier par. Opciones: Max Spread - Límite
    Correlation Beast EA
    Rodrigo Rethka Goncalves
    Asesores Expertos
    Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
    Gold Matrix Pro
    Steve Zoeger
    Asesores Expertos
    Matriz de oro pro Bienvenido a la Matriz de Oro Ea pro. El Robot se basa en un indicador estándar. No se requiere ningún otro Indicador =============================================================================================== Este Robot está totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. =============================================================================================== => funciona en todos los marcos de tiempo de 1 mi
    BuckWise
    Joel Protusada
    Asesores Expertos
    BuckWise es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que se puede ejecutar con éxito utilizando el par de divisas EURUSD en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    Asesores Expertos
    H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
    FTA Trader EA
    Jordanilo Sarili
    Asesores Expertos
    PROMO: PROMO: Precio mínimo Asesor de Expertos: Operador de promediación de tiempo fijo Visión general: El Fixed Time Averaging Trader es un sistema de trading automatizado diseñado para ejecutar operaciones en momentos predeterminados, empleando una estrategia de promediación para optimizar los puntos de entrada y salida. Este asesor experto (EA) es ideal para los operadores que buscan un enfoque disciplinado y sistemático para el comercio, la reducción de la influencia del ruido del mercado
    Heishi Forex Expert Advisor
    Rene Schulthess
    Asesores Expertos
    *** 10 años rentable backtest en EURUSD (Ene 2010 - Ene 2020) *** *** 10 años rentable backtest en GBPUSD (Ene 2010 - Ene 2020) *** ¡Sólo tienes que probar, en uso por mí mismo! USO EN CORREDORES DE 5 DÍGITOS (1.12345) 5 MIN MARCO SOLAMENTE CONFIGURACIÓN POR DEFECTO ESTÁN LISTOS PARA SU USO DISEÑADO PARA EURUSD GBPUSD otros posibles ver backtests El EA calcula puntos de entrada prometedores según un algoritmo cuidadosamente desarrollado, basado en medias móviles y muchos otros factores y val
    Blue Dollar EA
    Nguyen Nghiem Duy
    Asesores Expertos
    Blue Dollar EA se basa en una plantilla multifuncional y está diseñado para el comercio intradía con todos los principales pares de divisas en cualquier marco de tiempo. La estrategia se basa en el análisis de la acción del precio dentro del rango de volatilidad diaria para un período determinado. El EA tiene un amplio conjunto de características - se puede configurar para cualquier estilo de negociación, lo que hace que no sea sólo un robot de comercio, sino un diseñador flexible multifuncional
    Brexit Breakout GbpUsd H1
    Marek Kupka
    Asesores Expertos
    Brexit Breakout (GBPUSD H1) Este EA ha sido desarrollado para GBPUSD H1 . Todo está probado para el timeframe H1 . La estrategia se basa en la ruptura del indicador This Bar Open después de un tiempo de consolidación. Funciona muy bien en estos momentos, cuando la libra se está moviendo. Utiliza órdenes Stop pendientes con Stop Loss y Take Profit FIJOS . También utiliza PROFIT TRAILING para coger de los movimientos tanto como sea posible. A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes pa
    TrendSight Pro EA
    Andri Maulana
    Asesores Expertos
    Maximice su potencial de trading en oro con el EA TrendSight Pro , una solución de trading sofisticada y automatizada diseñada específicamente para el mercado de alta intensidad XAUUSD (Oro). Diseñado para los operadores que valoran la precisión, la seguridad y el rendimiento constante, este EA elimina las conjeturas del análisis técnico. ¿Por qué elegir TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA no es sólo otro bot automatizado; es una estrategia completa para operar con oro construida sobre la base
    GoldSuperbotV10
    Afjal Hussain Swapan
    Asesores Expertos
    Este EA de Forex Adaptativo es un EA de Trading Adaptativo totalmente automático y altamente personalizable que se puede descargar de forma gratuita. Aunque puede que no proporcione la solución plug-and-play más inmediata, su eficacia y potencial dependen del ajuste fino y la optimización. La mayoría de EA hace grandes afirmaciones acerca de su AI, adaptable, inteligente, algoritmos de aprendizaje, pero a menudo todos son sólo de marketing, no hay nada de eso en la EA. Sin embargo, este EA de Tr
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Asesores Expertos
    | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
    BG Grid Limited
    Boris Gulikov
    5 (1)
    Asesores Expertos
    BG Grid Limited es un Asesor Experto contratendencia que utiliza indicadores estándar para entrar en el mercado. El Asesor Experto tiene una configuración flexible y se puede utilizar para el comercio multipar. Sugiero utilizar 10 pares de divisas a la vez al mismo tiempo. Sin embargo, esto no significa que el Asesor Experto abrirá inmediatamente 10 órdenes, una para cada par de divisas. El Asesor Experto entra en el mercado sólo con un cierto conjunto de lecturas de indicadores. El Asesor Exper
    Gold Crazy EA MT4
    Nguyen Nghiem Duy
    Asesores Expertos
    Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
    Reef Scalper
    Charles Crete
    Asesores Expertos
    Reef Scalper es un EA de scalping agresivo. Utiliza principalmente las Bandas de Bollinger y el indicador SAR Parabólico , que detecta rápidamente pequeños cambios de tendencia en plazos cortos. El bot coloca órdenes pendientes para reaccionar rápidamente al tomar beneficios. Su método de recuperación se basa en un sistema de rejilla con una martingala opcional , y puede abrir hasta 15 posiciones de recuperación con un multiplicador de tamaño de lote . Utilizando un contador de ticks , el bot no
    Euro Gift EurUsd M15
    Marek Kupka
    3 (5)
    Asesores Expertos
    Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
    FREE
    Zigzag Hedging EA
    Samir Arman
    Asesores Expertos
    l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
    HFT King Ea
    Ram Klein Caputol
    Asesores Expertos
    Presentamos HFT KING EA: ¡el HFT KING definitivo del comercio! Este sistema de negociación de alta frecuencia totalmente automatizado está diseñado para revolucionar su experiencia comercial con su algoritmo avanzado y funciones de última generación. HFT King utiliza una combinación única de análisis técnico, inteligencia artificial, operaciones de alta frecuencia y aprendizaje automático para proporcionar a los operadores señales comerciales confiables y rentables. La tecnología de vanguardia d
    MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
    Andre Tavares
    Asesores Expertos
    MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
    KingKong MT4
    Agus Santoso
    Asesores Expertos
    Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
    Nusantara MT4
    Agus Santoso
    Asesores Expertos
    Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Ruptura inteligente con precisión en órdenes pendientes "Nusantara" es un Asesor Experto (EA) basado en una estrategia de caja de ruptura, mejorado con la ejecución de órdenes pendientes a distancia y equipado con un sistema de gestión de riesgos. Diseñado para operadores serios que buscan una estrategia automatizada, segura y flexible ante las características ca
    News Advisor MT4 Pro
    Zakaria Rachid
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto está diseñado para el comercio de noticias. Esta versión es la versión profesional para MT4. El precio de esta versión va a ser de 50 USD para un número limitado de copias. El precio final es de 99 USD. A continuación encontrará la versión MT5 de este experto: News Advisor MT5 Pro. La principal ventaja de este experto es que ofrece capacidades de backtesting (algo que no se encuentra en la mayoría de los asesores expertos en noticias). Esta capacidad le da la oportunidad de o
    Trends EA Only one order at a time
    Bo Xu
    Asesores Expertos
    Tendencia EA "creador" 4.1.8 versión de los últimos productos, información de contacto qq398867673, WeChat 15940404448, (qq no es a menudo conectado, el teléfono WeChat puede ser) son autenticación de nombre real. Doméstica por límite de cantidad de apertura de cuenta autorizada, límite de posición de negociación autorizada, el uso autorizado de límite de tiempo como base de referencia para la fijación de precios, independientemente de si usted es un fondo grande o pequeño tiene el precio de la
    Ksm Bot4
    Andriy Sydoruk
    Asesores Expertos
    Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
    BBMA Grid Combination
    Kahfi Pangariduwan
    5 (1)
    Asesores Expertos
    BBMAGC BBMAGC es un sistema de trading automático con una estrategia de trabajo obtenida del famoso indicador BBMA combinado con el sistema de rejilla avanzada. Este EA utiliza sistemas de trading peligrosos como la martingala y la rejilla, así que por favor comprenda el riesgo antes de usar este EA. Marco de tiempo: H1 Símbolo: mejor resultado en EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recomendado Broker de 4/5 dígitos Depósito mínimo 1000$. Spread bajo siempre mejor Desde que usas el sistema Grid, siempre
    Intensive
    Evgeniy Zhdan
    Asesores Expertos
    El algoritmo del Asesor Experto determina en los gráficos diarios esos patrones de velas, que establecen la dirección de la negociación intradía. El EA comercial determina cuánto tiempo el precio se mueve en zonas de sobrecompra/sobreventa y comienza a trabajar en la dirección del movimiento de la tendencia esperada. Cada posición va acompañada de un stop loss y take profit ajustados. Sólo se puede abrir una posición activa en el mercado. El EA fue desarrollado y probado utilizando un 99% de cot
    RNB Pass Ftmo
    Chandana Jayampathi Lokuketagodage Don
    1 (1)
    Asesores Expertos
    PROP TRADING EA -  Passing challenge or Verification - ANY PROP FIRMS - TEST Set files in the Comment section  US30/US100   Dow Jones / Nasdaq https://trader.ftmo.com/metrix?share=2e2ffcdc1689&amp ;lang=en (01) pruebas ............ https://trader.ftmo.com/metrix?share=f823192684d3&lang=en (02) fecha de inicio 21 dic 2023 Ajustes nuevos y mejorados https://trader.ftmo.com/metrix?share=c2f389839308&lang=en (03) fecha de inicio 04/01/2024 https://trader.ftmo.com/metrix?share=58da3d7968d6&amp; lang
    Grid Averaging Pro MT4
    Mean Pichponreay
    Asesores Expertos
    Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (17)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Asesores Expertos
    Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.64 (11)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Asesores Expertos
    Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Asesores Expertos
    Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
    Gold Garden MT4
    Chen Jia Qi
    5 (3)
    Asesores Expertos
    El aprendizaje profundo está remodelando el trading de oro, y los asistentes inteligentes, como jardineros, cuidan de los jardines de trading. El "Gold Garden" EA emplea tecnología inteligente de aprendizaje profundo y 20 años de entrenamiento con datos para mejorar significativamente el rendimiento de la estrategia. Con él, el trading se vuelve más fácil e inteligente. Unámonos para iniciar la era del trading inteligente y transformar el trading en un jardín de felicidad. Este será tu exclusivo
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Asesores Expertos
    VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Asesores Expertos
    El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecu
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.83 (29)
    Asesores Expertos
    Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
    One Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.6 (15)
    Asesores Expertos
    Presentamos One Gold EA, un sofisticado robot de trading de oro en la plataforma Meta Trader, desarrollado para ayudar a los traders con análisis avanzados del mercado. Nuestra tecnología patentada aprovecha las redes neuronales y los algoritmos basados ​​en datos para analizar datos históricos y en tiempo real del mercado del oro, lo que proporciona información que puede ayudar en la toma de decisiones. A diferencia de las estrategias manuales tradicionales, One Gold EA opera con una intervenci
    Titan AI 4All
    Amirbehzad Eslami
    Asesores Expertos
    Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
    Pingo AI
    Anastasiya Morozova
    Asesores Expertos
    Pingo Pingo es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar de forma estable y segura en el mercado de divisas. El asesor está diseñado haciendo hincapié en un estricto control de riesgos y en la ausencia de estrategias peligrosas como la martingala, las rejillas o el promedio. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Cómo funciona Pingo analiza los patrones de precios y la dinámica del mercado a corto plazo utilizando filtros de volatilidad inteligentes.
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
    BlackCat Grid
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    5 (1)
    Asesores Expertos
    "BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
    GoldZ AI
    Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
    Asesores Expertos
    Del famoso desarrollador de EA de minería de oro - SJ presenta GoldZ AI - La potencia de comercio de oro de próxima generación. Precisión. Inteligencia. Beneficio. GoldZ AI no es sólo otro robot de trading - es su compañero de trading de oro de alta velocidad y conocedor del mercado , construido para conquistar el XAUUSD con una poderosa fusión de dominio de la acción del precio, detección inteligente de tendencias e inteligencia de aprendizaje automático . En su esencia, GoldZ AI se nutre d
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Asesores Expertos
    CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
    Exp TickSniper
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (30)
    Asesores Expertos
    Exp-TickSniper es un scalper rápido que selecciona automáticamente los parámetros para cada par de divisas por separado. El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de programación de EA. El asesor experto realiza operaciones a corto plazo utilizando un trailing stop inteligente y se basa en los datos actuales de pares de divisas, sus cotizaciones, especificaciones y spread. La estrategia de promedio se usa para evitar pérdidas causadas por el algoritmo de detecc
    Advanced Multi Scalping EA m
    DMITRII GRIDASOV
    5 (1)
    Asesores Expertos
    ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
    Forex Diamond EA
    Lachezar Krastev
    5 (5)
    Asesores Expertos
    ¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
    Forex GOLD Investor
    Lachezar Krastev
    4.45 (47)
    Asesores Expertos
    OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
    Silver Plus EA
    Sergey Belov
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Asesor experto totalmente automático desarrollado para el mercado de divisas. - El número de caracteres de las comillas se determina automáticamente. - Funciona con cuentas estándar y cuentas ECN. - El marco temporal del gráfico no importa. Este parámetro se define en los ajustes. - Puede utilizar un lote dinámico o un lote fijo. - El filtro de spread no permite al Asesor Experto abrir órdenes con un valor grande. - El Asesor Experto siempre establece TakeProfit en todas sus órdenes abiertas. -
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (15)
    Asesores Expertos
    OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
    EvoTrade EA MT4
    Dolores Martin Munoz
    Asesores Expertos
    EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
    Otros productos de este autor
    Snake Strategy
    Sebastien Bruno Attaud
    Asesores Expertos
    Bienvenido al mundo de la Estrategia Snake La Estrategia de la Serpiente es un método de negociación inspirado en el clásico juego de la Serpiente. Este enfoque se basa en la paciencia, la cautela y la gestión reflexiva del crecimiento. Como dice el proverbio criollo, "Sé grain di riz ka fai sak dit riz" (son los granos de arroz los que hacen el saco de arroz)... El concepto de la estrategia de la serpiente: La Estrategia de la Serpiente utiliza un método de martingala para gestionar las posi
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario