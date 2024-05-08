Infinity Trader EA
- Asesores Expertos
- Lachezar Krastev
- Versión: 2.0
- Actualizado: 8 octubre 2025
- Activaciones: 10
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO!
¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS!
Precio especial de Navidad: $187
(Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!)
BONO GRATUITO: Trend Matrix EA
Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $!
Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda esta oportunidad única!
Resultados en vivo de Infinity Trader EA: https: //www.mql5.com/en/signals/2290275
Infinity Trader EA integra a la perfección los puntos fuertes de Chat GPT y Gemini AI, proporcionando una visión del mercado sin precedentes y un análisis fundamental en profundidad.
Se adapta activamente a las condiciones cambiantes del mercado, identificando patrones de precios estadísticamente significativos con un notable poder predictivo.
Prioriza su éxito a largo plazo con sofisticadas funciones de protección de cuenta. Al emplear algoritmos avanzados de gestión de riesgos y parámetros de reducción personalizables, minimiza el impacto de las pérdidas potenciales y protege su capital.
¡También hay una versión MT5! Haga clic aquí para comprobarlo.
Características principales:
- Inteligencia Artificial: Utiliza las capacidades de vanguardia de Chat GPT y Gemini AI para analizar el sentimiento del mercado y realizar un análisis fundamental exhaustivo.
- Patrones de acción de precios probados: Identifica patrones de precios estadísticamente significativos para puntos óptimos de entrada y salida.
- Adaptabilidad: Actualiza continuamente los algoritmos basándose en datos en tiempo real para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y capitalizar las oportunidades emergentes.
- Rentabilidad constante: Ofrece resultados consistentes y rentables en diversas condiciones de mercado.
- Protección sofisticada de la cuenta: Minimiza las caídas y protege el capital con funciones avanzadas de gestión del riesgo.
- Adecuado para todos: Ideal tanto para operadores de empresas de props como para inversores particulares que buscan el éxito a largo plazo.
Ventajas:
- Operaciones precisas: Ejecuta las operaciones con precisión, maximizando el rendimiento de las operaciones y los beneficios potenciales.
- Ventaja competitiva: Proporciona a los operadores las herramientas para navegar por el mercado con confianza y lograr un éxito constante.
- Reducción del riesgo: Mitiga el impacto de las caídas y protege el capital mediante una sólida gestión del riesgo.
- Mayor confianza: Permite a los operadores abordar el mercado con una mentalidad clara y centrada.
Tanto si usted es un trader experimentado como un inversor individual que busca introducirse en el mercado, Infinity Trader EA le permite abordar el mercado con confianza, ejecutar operaciones con precisión y alcanzar sus objetivos financieros de forma consistente.
Su combinación única de tecnología de IA, estrategias de negociación probadas y protección avanzada de la cuenta permite a los operadores lograr un éxito constante y navegar por el mercado con confianza.
Recomendaciones:
Características principales de Infinity Trader EA:
- Lógica de negociación altamente eficiente
- Algoritmo avanzado de IA
- Trading de Alta Frecuencia para maximizar las oportunidades de beneficio
- Totalmente automatizado - sólo "Configurar y olvidar".
- Sistema inteligente de gestión del dinero
- Sistema de protección contra caídas
- Algoritmos de entrada y salida precisos
- Protección contra spreads elevados
- Sistema de protección de beneficios
- Algoritmos de reducción de Drawdown
- Filtro avanzado de noticias de alto impacto
- Negociación multidivisa
Instrucciones de configuración del EA Infinity Trader:
Para ver los ajustes/parámetros del EA Infinity Trader, las instrucciones de instalación y configuración y saber más sobre el EA, por favor, consulte esta entrada del blog:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/757445
Si le gusta mi producto, por favor escriba un comentario. Le estaré muy agradecido.
¡Usted puede ver mis otros productos en mi perfil!
¡Si desea ser notificado de mis nuevos productos, por favor agregame como amigo! ¡Regularmente publico nuevos robots de forex!
Backtest seems promising. UI is outstanding! Very well made bot