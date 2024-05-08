Infinity Trader EA

5

OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO!
¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS!

Precio especial de Navidad: $187
(Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!)

BONO GRATUITO: Trend Matrix EA
Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $!

Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda esta oportunidad única!

Resultados en vivo de Infinity Trader EA: https: //www.mql5.com/en/signals/2290275

Infinity Trader EA integra a la perfección los puntos fuertes de Chat GPT y Gemini AI, proporcionando una visión del mercado sin precedentes y un análisis fundamental en profundidad.

Se adapta activamente a las condiciones cambiantes del mercado, identificando patrones de precios estadísticamente significativos con un notable poder predictivo.

De este modo, se asegura de identificar los puntos óptimos de entrada y salida, maximizando su potencial de beneficios.

Prioriza su éxito a largo plazo con sofisticadas funciones de protección de cuenta. Al emplear algoritmos avanzados de gestión de riesgos y parámetros de reducción personalizables, minimiza el impacto de las pérdidas potenciales y protege su capital.


¡También hay una versión MT5! Haga clic aquí para comprobarlo.


Características principales:

  • Inteligencia Artificial: Utiliza las capacidades de vanguardia de Chat GPT y Gemini AI para analizar el sentimiento del mercado y realizar un análisis fundamental exhaustivo.
  • Patrones de acción de precios probados: Identifica patrones de precios estadísticamente significativos para puntos óptimos de entrada y salida.
  • Adaptabilidad: Actualiza continuamente los algoritmos basándose en datos en tiempo real para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y capitalizar las oportunidades emergentes.
  • Rentabilidad constante: Ofrece resultados consistentes y rentables en diversas condiciones de mercado.
  • Protección sofisticada de la cuenta: Minimiza las caídas y protege el capital con funciones avanzadas de gestión del riesgo.
  • Adecuado para todos: Ideal tanto para operadores de empresas de props como para inversores particulares que buscan el éxito a largo plazo.

Ventajas:

  1. Operaciones precisas: Ejecuta las operaciones con precisión, maximizando el rendimiento de las operaciones y los beneficios potenciales.
  2. Ventaja competitiva: Proporciona a los operadores las herramientas para navegar por el mercado con confianza y lograr un éxito constante.
  3. Reducción del riesgo: Mitiga el impacto de las caídas y protege el capital mediante una sólida gestión del riesgo.
  4. Mayor confianza: Permite a los operadores abordar el mercado con una mentalidad clara y centrada.

Tanto si usted es un trader experimentado como un inversor individual que busca introducirse en el mercado, Infinity Trader EA le permite abordar el mercado con confianza, ejecutar operaciones con precisión y alcanzar sus objetivos financieros de forma consistente.

Su combinación única de tecnología de IA, estrategias de negociación probadas y protección avanzada de la cuenta permite a los operadores lograr un éxito constante y navegar por el mercado con confianza.


Recomendaciones:

Marco temporal recomendado: M15
Método de backtest recomendado: M15 + cada tick
Método de backtest rápido: M1 + precio de apertura
Pares de divisas soportados: GBPUSD, NZDCAD, AUDCAD y AUDNZD
Ajustes recomendados: ¡Los ajustes por defecto son los mejores para todos los pares soportados! ¡Para configuraciones alternativas / archivos .set , por favor visite el blog aquí!


Características principales de Infinity Trader EA:

  • Lógica de negociación altamente eficiente
  • Algoritmo avanzado de IA
  • Trading de Alta Frecuencia para maximizar las oportunidades de beneficio
  • Totalmente automatizado - sólo "Configurar y olvidar".
  • Sistema inteligente de gestión del dinero
  • Sistema de protección contra caídas
  • Algoritmos de entrada y salida precisos
  • Protección contra spreads elevados
  • Sistema de protección de beneficios
  • Algoritmos de reducción de Drawdown
  • Filtro avanzado de noticias de alto impacto
  • Negociación multidivisa


Instrucciones de configuración del EA Infinity Trader:

Para ver los ajustes/parámetros del EA Infinity Trader, las instrucciones de instalación y configuración y saber más sobre el EA, por favor, consulte esta entrada del blog:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/757445


Si le gusta mi producto, por favor escriba un comentario. Le estaré muy agradecido.

¡Usted puede ver mis otros productos en mi perfil!

¡Si desea ser notificado de mis nuevos productos, por favor agregame como amigo! ¡Regularmente publico nuevos robots de forex!

Comentarios 16
from_hell
42
from_hell 2025.11.12 10:05 
 

Backtest seems promising. UI is outstanding! Very well made bot

acarette
51
acarette 2025.11.10 17:47 
 

Purchased after seeing strong reviews on youtube. Easy to use and very timely support from Lachezar. Very satisfied. Just bought a second product from this seller.

voda007
857
voda007 2025.07.23 17:07 
 

looks a very promising EA very good reviews looking forward to profits

UPDATE! arfter 3 months of using this robot its profitable and a very good robot

GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.45 (22)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga GOLD Scalper PRO con un enorme -65% de descuento Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda esta o
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Infinity Trader EA MT5
Lachezar Krastev
4.46 (35)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Forex GOLD Investor MT5
Lachezar Krastev
4.37 (105)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga GOLD Scalper PRO con un enorme -65% de descuento Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda esta o
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Asesores Expertos
VENTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga BF Scalper PRO con un enorme -65% de descuento Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda esta
Crypto Investor EA MT5
Lachezar Krastev
4.6 (5)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Crypto Investor EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
WallStreet Recovery PRO MT5
Lachezar Krastev
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga WallStreet Recovery PRO con un enorme -65% de descuento Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No p
Smart Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (7)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Smart Scalper PRO con un enorme -65% de descuento Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda esta
WallStreet Recovery PRO
Lachezar Krastev
5 (2)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga WallStreet Recovery PRO con un enorme -65% de descuento Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No p
Omega Trend Indicator MT5
Lachezar Krastev
5 (1)
Indicadores
El Indicador de Tendencia Omega es una herramienta avanzada que ha sido diseñada específicamente para detectar las tendencias del mercado con antelación, y seguirlas con eficacia. El indicador traza dos líneas. La línea de tendencia principal (más gruesa) representa los supuestos límites inferior o superior de volatilidad de la tendencia actual del mercado. Una ruptura en la Línea de Tendencia principal indica una posible inversión o cambio en el movimiento de la tendencia. La línea de tendencia
FREE
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.04 (55)
Asesores Expertos
VENTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga BF Scalper PRO con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda esta
Crypto Investor EA
Lachezar Krastev
2 (1)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Crypto Investor EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Omega Trend Indicator
Lachezar Krastev
4.86 (22)
Indicadores
El Indicador de Tendencia Omega es una herramienta avanzada que ha sido diseñada específicamente para detectar las tendencias del mercado con antelación, y seguirlas con eficacia. El indicador traza dos líneas. La línea de tendencia principal (más gruesa) representa los supuestos límites inferior o superior de volatilidad de la tendencia actual del mercado. Una ruptura en la Línea de Tendencia principal indica una posible inversión o cambio en el movimiento de la tendencia. La línea de tendencia
FREE
MACD Trend EA
Lachezar Krastev
4.5 (2)
Asesores Expertos
MACD Trend EA está basado en el popular indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence). Como su nombre indica , este asesor experto utiliza una estrategia de seguimiento de tendencias y utiliza el indicador MACD para detectar el inicio de las tendencias alcistas y bajistas. MACD Trend EA Características principales - Estrategia de Seguimiento de Tendencia - Gestión del Dinero - Sistema de Salida Avanzado + TP y SL - Sistema Trailing Stop - Sistema de protección del broker - Magia perso
FREE
Flex Recovery EA
Lachezar Krastev
Asesores Expertos
Flex Recovery EA está destinado a ser casi todo el tiempo en el juego - todo, pero no una estrategia aburrida. Es una estrategia contra-tendencia tomando operaciones en las fronteras de un canal de volatilidad del mercado, combinado con algoritmo de compensación de pérdidas altamente eficaz. Esta estrategia es adecuada para los comerciantes con perfil de alto riesgo ... no se olvide que "altamente rentable - estrategia de bajo riesgo" es un concepto oxímoron. Si quieres vencer al mercado en cual
FREE
BF News Trader EA
Lachezar Krastev
4.25 (8)
Asesores Expertos
BF News Trader EA es la herramienta GRATUITA más avanzada para operar con noticias de gran impacto en el mercado. Por lo general, cuando se produce una noticia importante, el precio sube en una o ambas direcciones y esto crea una oportunidad para scalping a corto plazo. Si la magnitud del movimiento del precio es lo suficientemente grande, el operador podría ganar 20, o en algunos casos raros incluso más de 100 pips en unos pocos segundos. Por supuesto, nada es perfecto y los problemas de liqui
FREE
Market Insider
Lachezar Krastev
4 (7)
Indicadores
Market Insider es un indicador excelente para scalping de tendencia y también para operar en rupturas y retrocesos del mercado. Se basa en un canal de volatilidad medido ATR y en el indicador CCI . La línea de tendencia verde y las barras verdes indican una tendencia alcista y la línea de tendencia roja y las barras rojas indican una tendencia bajista. Una ruptura intensiva del precio de alguna de las líneas de tendencia indica una ruptura del mercado y una posible nueva tendencia opuesta. En un
FREE
Trend Power Bot
Lachezar Krastev
2.67 (6)
Asesores Expertos
Trend Power Bot es una combinación única entre un algoritmo de detección de rupturas altamente eficiente y una gestión monetaria de compensación de detracciones muy eficaz. La administración del dinero podría ser considerada una martingala, pero usada con bajo riesgo, la estrategia sobrevive 20+ años operando con un drawdown aceptable. El riesgo /seguro/ por defecto es del 0,2% (0,02 lotes por $10k de capital de la cuenta) y esto es extremadamente seguro. Sin embargo, si decide probar suerte, pu
FREE
Bollinger Bands Tunnel EA
Lachezar Krastev
4 (3)
Asesores Expertos
Bollinger Bands Tunnel EA es un asesor experto gratuito desarrollado con la idea de ser útil para los operadores que aman el comercio utilizando el popular indicador de Bandas de Bollinger. Bollinger Bands Tunnel EA tiene una lógica de negociación muy simple. Opera dentro del indicador de las Bandas de Bollinger. Cuando el precio cruza la línea superior de las Bandas de Bollinger y se invierte, el EA abre una posición de VENTA. Cuando el precio cruza la línea inferior de las Bandas de Bollinger
FREE
Smart Scalper PRO
Lachezar Krastev
3.54 (13)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Smart Scalper PRO con un enorme -65% de descuento Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda esta
News Scope EA PRO
Lachezar Krastev
3.9 (10)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga News Scope EA PRO con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA GRATIS ! Precio especial de Navidad: $137 (Precio normal: $397 - ¡Ahorre $260!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda esta op
Forex Trend Detector
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Trend Detector con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda
Omega Trend EA
Lachezar Krastev
4.57 (7)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Omega Trend EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda esta oportu
Pips Master PRO
Lachezar Krastev
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! Obtenga Pips Master PRO con un enorme -65% de descuento ¡Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $137 (Precio normal: $397 - ¡Ahorre $260!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda esta
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Trend Reader Indicator con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATUITO ! Precio especial de Navidad: 107 $ (Precio normal: 297 $ - ¡Ahorre 190 $!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente
Trend Matrix EA
Lachezar Krastev
5 (1)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY ->> ¡Compre cualquiera de nuestros productos con un 70% de DESCUENTO y reciba Trend Matrix EA como BONO EA! Puede encontrar todos nuestros productos aquí: https: //www.mql5.com/en/users/autotrader/seller ¡Después de la compra, póngase en contacto conmigo para obtener su BONUS EA! Trend Matrix EA es más que un robot de Forex; es su clave para dominar el arte de seguir tendencias. Desarrollado para sobresalir en los mercados de divisas de ritmo rápido y siempre cambiante, este asesor
Forex Trend Detector MT5
Lachezar Krastev
5 (12)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Trend Detector con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda
