Promoción actual: Solo queda 1 a 549$

Precio final: 999$

NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) ¡Asegúrate de consultar nuestro " paquete combinado definitivo de EA " en nuestro blog promocional !



LIVE SIGNAL





Bitcoin Scalp Pro es un sistema comercial único en el mercado.

Está completamente enfocado en explotar la volatilidad del mercado de Bitcoin mediante el comercio de rupturas de niveles de soporte y resistencia.

El enfoque del EA radica en la seguridad, lo que se traduce en reducciones extremadamente bajas y una muy buena relación riesgo/recompensa en las operaciones.

El EA utiliza un "sistema inteligente de parámetros adaptativos" internamente, que calculará stoploss, takeprofit, trailingSL pero también entradas y tamaño de lote en función del precio real de bitcoin.

Eso significa que si bitcoin se cotiza a 6000 o a 30000, tendrá valores diferentes para todos los parámetros.





El EA ha sido probado en cuentas reales desde junio de 2022 y los resultados son muy prometedores hasta ahora.

También se han realizado backtests con una calidad de tick del 99,90% y muestran un crecimiento muy estable en los últimos años.





Este EA requiere un corredor que ofrezca diferenciales bajos en Bitcoin. Contácteme en un mensaje privado para obtener una lista de corredores recomendados.





Características clave:



Sistema de parámetros adaptable, ajuste SL, TP, entradas y tamaño de lote al precio real de Bitcoin

Muy buena relación riesgo/recompensa de 2 a 1

Resultados comerciales en vivo verificados

Cálculo automático del tamaño del lote basado en el riesgo y el precio

Negociación segura, con SL y TrailingSL en todas las operaciones

Sin grilla, sin martingala o cualquier otro sistema de gestión comercial riesgoso

Depósito mínimo: 200$