Bitcoin Scalp Pro es un sistema comercial único en el mercado. 

Está completamente enfocado en explotar la volatilidad del mercado de Bitcoin mediante el comercio de rupturas de niveles de soporte y resistencia.

El enfoque del EA radica en la seguridad, lo que se traduce en reducciones extremadamente bajas y una muy buena relación riesgo/recompensa en las operaciones.

El EA utiliza un "sistema inteligente de parámetros adaptativos" internamente, que calculará stoploss, takeprofit, trailingSL pero también entradas y tamaño de lote en función del precio real de bitcoin.

Eso significa que si bitcoin se cotiza a 6000 o a 30000, tendrá valores diferentes para todos los parámetros.


El EA ha sido probado en cuentas reales desde junio de 2022 y los resultados son muy prometedores hasta ahora.

También se han realizado backtests con una calidad de tick del 99,90% y muestran un crecimiento muy estable en los últimos años.


Este EA requiere un corredor que ofrezca diferenciales bajos en Bitcoin.  Contácteme en un mensaje privado para obtener una lista de corredores recomendados.


Características clave:

  • Sistema de parámetros adaptable, ajuste SL, TP, entradas y tamaño de lote al precio real de Bitcoin
  • Muy buena relación riesgo/recompensa de 2 a 1
  • Resultados comerciales en vivo verificados
  • Cálculo automático del tamaño del lote basado en el riesgo y el precio
  • Negociación segura, con SL y TrailingSL en todas las operaciones
  • Sin grilla, sin martingala o cualquier otro sistema de gestión comercial riesgoso
  • Depósito mínimo: 200$


Configuración del asesor experto:

La configuración es muy fácil: simplemente abra un gráfico H1 y ejecute el EA en él.  Puede establecer el riesgo preferido en el parámetro "Método de cálculo del tamaño del lote".

Los ajustes de riesgo predefinidos van desde el 0,5 % de riesgo por operación (riesgo muy bajo) hasta el 10 % de riesgo por operación (riesgo extremo).

Se recomienda comenzar con un nivel de riesgo más bajo y aumentar el riesgo cuando se sienta cómodo con la forma en que opera el EA.

Los parámetros se explican por sí mismos, pero no dude en ponerse en contacto conmigo en caso de que no estén claros


Prueba retrospectiva del asesor experto:

Elija un feed de precios histórico decente y asegúrese de que sea uno con diferenciales bajos, o configure el diferencial manualmente.  Los diferenciales deben ser inferiores a 1000 puntos en promedio.

Si los resultados de su backtesting no coinciden con los míos, contácteme por la tarde para que pueda ayudarlo con la configuración del backtesting.

Francisco Contreras Manzano
430
Francisco Contreras Manzano 2024.10.08 15:17 
 

Security ALERT. MQL5 has a security hole. They are trying to make illegal payments in your name and the Support Service does NOT respond.

gregorv333
167
gregorv333 2022.12.18 09:41 
 

Hi Wim, I am very appreciating my first experience with the bitcoin scalper. Last week I had more than 20% profit using the BE set with 5% risk only on BTC.

yuji kitamata
1418
yuji kitamata 2022.11.09 03:54 
 

I had a loss for a few days after the purchase, but after that I had many big gains. I have already made a profit on the amount I purchased, and I am very much looking forward to making a big profit with the high volatility of Bitcoin!

