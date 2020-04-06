Nova VOL Trader es una automatización estructurada del indicador de Volumen - una herramienta clásica que mide la participación en el mercado y la fuerza detrás de los movimientos de precios. Este EA transforma los datos de volumen en bruto en decisiones comerciales disciplinadas, actuando sólo cuando la actividad confirma el impulso en una dirección particular.

En lugar de reaccionar a cada fluctuación de precios, Nova VOL Trader se centra en las configuraciones respaldadas por la participación real del mercado. Las operaciones se toman sólo cuando el volumen confirma el movimiento, filtrando las señales débiles y reduciendo las entradas innecesarias.

Se trata de un enfoque sencillo pero eficaz: operar con convicción cuando el mercado da señales claras de intención.

Por qué los operadores eligen Nova VOL Trader

Indicador de volumen, totalmente automatizado:

Implementa una lógica de volumen estándar con estrictas reglas de entrada y salida.

Operaciones de participación confirmada:

Sólo actúa cuando el movimiento del precio está respaldado por un volumen significativo.

Gestión de riesgos integrada:

Cada operación tiene un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Versatilidad entre mercados:

Funciona eficazmente en divisas, metales, índices y criptomonedas, desde gráficos H1 hasta diarios.

Claro, eficaz y fiable:

Lógica transparente, ejecución rápida y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova VOL Trader proporciona un enfoque sistemático, basado en el volumen para operar con disciplina y claridad.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.