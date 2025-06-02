BTCmax EA

BTCmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes. 

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real Weltrade account + Set file to optimization at any other broker.

Monitoring in the real account >>> [ Click Here ]

Recomendaciones:

  • Bróker: Weltrade u otro, tras una optimización exitosa
  • Tipo de cuenta: PRO/ECN con cobertura
  • Periodo temporal: H1 
  • Símbolo: BTCUSD (Bitcoin)
  • Depósito inicial: desde 5000
  • Apalancamiento: desde 1:100
  • Modo de operación: VPS (24/7) recomendado = El ping aceptable es de 0 a 30 ms
  • Periodo de optimización y prueba: 12-60 meses
  • Frecuencia recomendada de optimización: cada 3-6 meses

Ventajas:

1. El Asesor Experto no utiliza indicadores, no utiliza recursos externos, no depende del análisis fundamental y/o noticias.
2. El Asesor Experto opera casi de la misma manera tanto en el probador de estrategias como en las cuentas demo y reales.
3. Puede operar con cualquier activo (divisas, metales, criptomonedas, acciones, índices, etc.).
4. El Asesor Experto se puede utilizar para inversiones a medio y largo plazo, así como para hacer overclocking del depósito.
5. Puede instalar un Asesor Experto para operar en un gráfico de cualquier período de tiempo. Los parámetros clave están disponibles para cambiar en la configuración del Asesor Experto, de modo que cada operador pueda optimizar y personalizar fácilmente el asesor para su bróker, tipo de cuenta y depósito. El gráfico también muestra un panel de información para las estadísticas de los parámetros operativos del EA.

NOTA:

1. El Asesor Experto tiene Magic incorporado para todas sus órdenes. No puede utilizar el asesor para diferentes activos del mismo terminal de operaciones.
2. Antes de comprar un Asesor Experto, asegúrese de tener la experiencia y la computadora adecuadas para optimizar y probar el Asesor Experto.

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

ADVERTENCIA:

1. No crea en la leyenda de que todos los Asesores Expertos operan igual en cualquier tipo de cuenta y con cualquier bróker. Esto es una MENTIRA, ya que cada bróker tiene diferentes proveedores de cotizaciones, precisión de cotización de 4(2) o 5(3) dígitos, tipos de ejecución de órdenes, etc.

2. Antes de instalar el Asesor Experto en una cuenta real, es necesario optimizarlo y probarlo en el bróker, tipo de cuenta y depósito en el que operará.

3. Si su bróker no admite la operación con Asesores Expertos en modo ORDER_FILLING_FOK (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling), luego use el modo ORDER_FILLING_IOC u otro.

===================================

Para optimizar el Asesor Experto (EA) en MT5:

1. Debe consultar el historial de cotizaciones (100 % ticks reales) de su bróker en MT5 para una cuenta real, el símbolo y la fecha máxima en la que operará el EA.

NOTA: En MT5, el historial de cotizaciones se cargará automáticamente si: - Máximo de barras en el gráfico: Ilimitado. Si el historial de cotizaciones (100 % ticks reales) es inferior a 2 años, se recomienda no utilizar dicho bróker para la optimización y el trading con un EA.

2. Realice una primera prueba en el probador de estrategias con la configuración predeterminada en modo FILLING_FOK. Si el EA opera en este modo, puede ejecutar el EA en Optimización Genética o Completa con Modelado: Cada tick basado en ticks reales. Si el Asesor Experto (EA) no opera en este modo y el Diario indica "Modo de llenado no compatible / Código de error = 4756", utilice el modo FILLING_IOC y ejecute el EA en modo Genético o Optimización completa con Modelado: cada tick se basa en ticks reales.

=====================================

MY ADDITIONAL PAID SERVICES:
- Expert Advisor optimization for period up to 2 years is 99 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
  - Expert Advisor optimization for period up to 5 years is 199 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
    - Expert Advisor optimization for period up to 10 years is 299 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

NOTE: Expert Advisor optimization is possible only if the History Quality of 100% real ticks for the optimization period selected above is available and after advance payment for optimization. 
💥 ¡Las ganancias de operar con este asesor experto dependen de los riesgos que esté dispuesto a asumir...!


💥 Broker para operar con asesores expertos >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh


Versión del EA BTCmax para MetaTrader 4

¡Les deseo a todos buena suerte en el trading y ganancias estables!


