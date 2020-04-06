FXmax EA MT5
- Asesores Expertos
- Sergei Linskii
- Versión: 1.55
- Actualizado: 22 julio 2025
- Activaciones: 5
FXmax EA es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 5. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza los indicadores estándar de Meta Trader 5.
Recomendaciones:
3. Puede operar con cualquier activo (divisas, metales, criptomonedas, acciones, índices, etc.).
4. El Asesor Experto puede utilizarse para inversiones a medio y largo plazo, así como para aumentar el depósito.
ADVERTENCIA:
1. No crea en la leyenda de que todos los Asesores Expertos operan igual en cualquier tipo de cuenta y con cualquier bróker. Esto es una MENTIRA, ya que cada bróker tiene diferentes proveedores de cotizaciones, precisión de cotización de 4(2) o 5(3) dígitos, tipos de ejecución de órdenes, etc.
2. Antes de instalar el Asesor Experto en una cuenta real, es necesario optimizarlo y probarlo en el bróker, tipo de cuenta y depósito en el que operará.
3. Si su bróker no admite la operación con Asesores Expertos en modo ORDER_FILLING_FOK (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling), luego use el modo ORDER_FILLING_IOC u otro.
Para optimizar el Asesor Experto (EA) en MT5:
1. Debe consultar el historial de cotizaciones (100 % ticks reales) de su bróker en MT5 para una cuenta real, el símbolo y la fecha máxima en la que operará el EA.
NOTA: En MT5, el historial de cotizaciones se cargará automáticamente si: - Máximo de barras en el gráfico: Ilimitado. Si el historial de cotizaciones (100 % ticks reales) es inferior a 2 años, se recomienda no utilizar dicho bróker para la optimización y el trading con un EA.
2. Realice una primera prueba en el probador de estrategias con la configuración predeterminada en modo FILLING_FOK. Si el EA opera en este modo, puede ejecutar el EA en Optimización Genética o Completa con Modelado: Cada tick basado en ticks reales. Si el Asesor Experto (EA) no opera en este modo y el Diario indica "Modo de llenado no compatible / Código de error = 4756", utilice el modo FILLING_IOC y ejecute el EA en modo Genético o Optimización completa con Modelado: cada tick se basa en ticks reales.
💥 ¡Las ganancias al operar con este Asesor Experto dependen del riesgo que esté dispuesto a asumir!