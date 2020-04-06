FXmax EA MT5

FXmax EA es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 5. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza los indicadores estándar de Meta Trader 5.

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization.

Monitoring in the real account >>> [ Click Here ]

Recomendaciones:

Broker: RoboForex, Weltrade u otro, tras una optimización exitosa
Tipo de cuenta: PRO/ECN con cobertura
Periodo temporal: H1 u otro, tras una optimización exitosa
Símbolo: XAUUSD, BTCUSD u otro, tras una optimización exitosa
Depósito inicial: desde 100, recomendado desde 1000
Apalancamiento: desde 1:100
Modo de trading: VPS (24/7); recomendado: ping aceptable de 0-30 ms
Periodo de optimización y prueba: 6-12 meses
Frecuencia recomendada de optimización: cada 1-2 meses

Ventajas:

1. El Asesor Experto utiliza indicadores MT5, no utiliza recursos externos y no depende del análisis fundamental ni de las noticias.

2. El Asesor Experto opera prácticamente de la misma forma tanto en el probador de estrategias como en las cuentas demo y reales.

3. Puede operar con cualquier activo (divisas, metales, criptomonedas, acciones, índices, etc.).

4. El Asesor Experto puede utilizarse para inversiones a medio y largo plazo, así como para aumentar el depósito.

5. Los parámetros clave se pueden modificar en la configuración del Asesor Experto, de modo que cada operador pueda optimizarlo y personalizarlo fácilmente para su bróker, tipo de cuenta y depósito.

NOTA:

1. El Asesor Experto cuenta con Magic integrado para todas sus órdenes. No se puede utilizar para diferentes activos en la misma plataforma de trading.
2. Antes de adquirir un Asesor Experto, asegúrese de tener la experiencia y el ordenador adecuados para optimizarlo y probarlo.

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

ADVERTENCIA:

1. No crea en la leyenda de que todos los Asesores Expertos operan igual en cualquier tipo de cuenta y con cualquier bróker. Esto es una MENTIRA, ya que cada bróker tiene diferentes proveedores de cotizaciones, precisión de cotización de 4(2) o 5(3) dígitos, tipos de ejecución de órdenes, etc.

2. Antes de instalar el Asesor Experto en una cuenta real, es necesario optimizarlo y probarlo en el bróker, tipo de cuenta y depósito en el que operará.

3. Si su bróker no admite la operación con Asesores Expertos en modo ORDER_FILLING_FOK (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling), luego use el modo ORDER_FILLING_IOC u otro.

===================================

Para optimizar el Asesor Experto (EA) en MT5:

1. Debe consultar el historial de cotizaciones (100 % ticks reales) de su bróker en MT5 para una cuenta real, el símbolo y la fecha máxima en la que operará el EA.

NOTA: En MT5, el historial de cotizaciones se cargará automáticamente si: - Máximo de barras en el gráfico: Ilimitado. Si el historial de cotizaciones (100 % ticks reales) es inferior a 2 años, se recomienda no utilizar dicho bróker para la optimización y el trading con un EA.

2. Realice una primera prueba en el probador de estrategias con la configuración predeterminada en modo FILLING_FOK. Si el EA opera en este modo, puede ejecutar el EA en Optimización Genética o Completa con Modelado: Cada tick basado en ticks reales. Si el Asesor Experto (EA) no opera en este modo y el Diario indica "Modo de llenado no compatible / Código de error = 4756", utilice el modo FILLING_IOC y ejecute el EA en modo Genético o Optimización completa con Modelado: cada tick se basa en ticks reales.

=====================================

MY ADDITIONAL PAID SERVICES:
- Expert Advisor optimization for period up to 2 years is 99 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
  - Expert Advisor optimization for period up to 5 years is 199 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
    - Expert Advisor optimization for period up to 10 years is 299 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

NOTE: Expert Advisor optimization is possible only if the History Quality of 100% real ticks for the optimization period selected above is available and after advance payment for optimization. 

💥 ¡Las ganancias al operar con este Asesor Experto dependen del riesgo que esté dispuesto a asumir!


💥 Bróker para operar con asesores expertos >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh

¡Les deseo mucha suerte en el trading y ganancias estables!
Productos recomendados
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
Asesores Expertos
GoldMax EA es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 5. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero, multiplicador de lotes, cuadrícula y mecanismo de reducción de hundimiento. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file t
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set fil
BTCmax EA
Sergei Linskii
Asesores Expertos
BTCmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real Weltrade account + Set file to optimizati
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
EA Tunning
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
Sistema Profesional de Trading Automatizado INNOVACIÓN EXCLUSIVA: Tecnología de Reducción del Drawdown en un 80 Sistema de trading automatizado combinado RSI modificado dan Bandas de Desviación Estándar para producir señales de trading más precisas y seguras que los indicadores estándar . Resultados probados: 1. 20-80% Menor Drawdown vs RSI Estándar 2. Mismo número de operaciones - Entradas de mayor calidad 3. Adaptable a la volatilidad del mercado 4. Probado en condiciones reales de m
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar sus operaciones con estrategias automatizadas de primera calidad a un precio inmejorable. Aurum Rex: Su Estándar de Oro para el Trading Automatizado Libere su potencial de trading con Aurum Re x, un Asesor Experto de última generación diseñado para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento constante
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! RSI Grid se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa de RSI y abre una cuadrícula cuando la operación está en el lado perdedor del mercado. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso del precio alcista y bajista, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Un activo generalmente se considera sobrecom
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Asesores Expertos
Divisa EURUSD . Marco temporal H1 El depósito mínimo es de $ 200 cuando el comercio de 0,5% por operación.  El Asesor Experto se basa en indicadores clásicos, probados con el tiempo . Además, algunas estrategias utilizan Price Action . Cada operación está protegida por un stop loss  Sin martingala , sin rejilla , sin estrategias de alto riesgo. Todas las estrategias utilizadas aquí son de seguimiento de tendencia y de inversión. Se recomienda el cumplimiento de MM = 0,5% para cada operación
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or BITCOIN, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, an
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Asesores Expertos
Monarch Scalper Elite Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.  Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas. El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el u
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Asesores Expertos
META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Asesores Expertos
Presentamos Weltrix – La solución definitiva para operar Oro (XAUUSD) PRECIO $499 – LUEGO -> $1999 USD IMPORTANTE: USE EL EA SOLO CON ESTE ARCHIVO SET:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Siete estrategias probadas. Un EA poderoso. Rendimiento consistente. Alta actividad de trading. Lo que NO encontrará en este EA: Operaciones flotantes a largo plazo Sistema de cuadrícula (grid) Martingale Estrategias sobreoptimizadas Backtests manipulados Al combinar siete estrategias indepe
Otros productos de este autor
Gold Levels MTF MT5
Sergei Linskii
5 (7)
Indicadores
Niveles de Oro MTF - este es un indicador técnico de acciones muy bueno. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio del activo, muestra los niveles de precios de soporte y resistencia de todos los marcos de tiempo (TF) utilizando el método de Murray basado en la teoría de Gann. El indicador indica campos de sobrecompra y sobreventa, dando una idea de posibles puntos de reversión y al mismo tiempo dando una idea de la fuerza de la tendencia actual. Descripción de los niveles: (S
FREE
MA3 Trend MT5
Sergei Linskii
4.93 (14)
Indicadores
MA3 Trend MT5 - es el buen indicador de tendencia en tres MAs . Ventajas del indicador: El indicador produce señales con alta precisión. La señal confirmada del indicador no desaparece y no se vuelve a dibujar. Puede operar en la plataforma comercial MetaTrader 5 de cualquier broker. Puede operar con cualquier activo (divisas, metales, criptodivisas, acciones, índices, etc.). Puede operar en cualquier marco temporal (M5-M15 scalping y day trading / M30-H1 medium-term trading / H4-D1 long-ter
FREE
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicadores
Gold Venamax : este es el mejor indicador técnico de acciones. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Características del indicador: Este es un súper indicador con Magia y dos bloques de flechas de tendencia para un comercio cómodo y rentable. El botón rojo para cambiar de bloque se muestra en el gráfico. La magia se establece en la configuración del indicador, por lo que puede instalar el indicador en
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicadores
Tendencia del oro : se trata de un buen indicador técnico bursátil. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Las mejores señales del indicador: - Para VENTA = histograma rojo + puntero rojo CORTO + flecha amarilla de señal en la misma dirección + flecha roja de dirección de tendencia. - Para COMPRA = histograma azul + puntero azul LARGO + flecha de señal aqua en la misma dirección + flecha azul de direc
Gold Levels MTF MT4
Sergei Linskii
5 (2)
Indicadores
Niveles de Oro MTF - este es un indicador técnico de acciones. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio del activo, muestra los niveles de precios de soporte y resistencia de todos los marcos de tiempo (TF) utilizando el método de Murray basado en la teoría de Gann. El indicador indica los campos de sobrecompra y sobreventa, dando una idea de posibles puntos de reversión y al mismo tiempo dando una idea de la fuerza de la tendencia actual. Descripción de los niveles: (Sobrecom
FREE
Gold Trend 5
Sergei Linskii
4 (3)
Indicadores
Tendencia del oro : se trata de un buen indicador técnico bursátil. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Las mejores señales del indicador: - Para VENTA = histograma rojo + puntero rojo CORTO + flecha amarilla de señal en la misma dirección + flecha roja de dirección de tendencia . - Para COMPRA = histograma azul + puntero azul LARGO + flecha de señal aqua en la misma dirección + flecha azul de dire
Gold TL MTF 5
Sergei Linskii
Indicadores
Oro TL MTF - se trata de un indicador técnico de valores. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio del activo y refleja las líneas de tendencia a lo largo de los fractales de un marco temporal (TF) específico. Ventajas del indicador: El indicador produce señales con alta precisión. La señal confirmada del indicador no desaparece y no se redibuja. Puede operar en la plataforma MetaTrader 5 de cualquier broker. Puede operar con cualquier activo (divisas, metales, criptodivisas,
FREE
Gold Targets 5
Sergei Linskii
Indicadores
Los objetivos de oro son el mejor indicador de tendencias. El algoritmo único del indicador analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta factores de análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada más rentables, emite una señal en forma de flecha y el nivel de precio (entrada de COMPRA / entrada de VENTA) para abrir un pedido. El indicador también muestra inmediatamente el nivel de precio de Stop Loss y cinco niveles de precio de Take Profit. ATENCIÓN:   El in
MA3 Trend MT4
Sergei Linskii
4.17 (6)
Indicadores
MA3 Trend - es el buen indicador de tendencia en tres MAs. Ventajas del indicador: El indicador produce señales con alta precisión. La señal confirmada del indicador no desaparece y no se vuelve a dibujar. Puede operar en la plataforma MetaTrader 4 de cualquier broker. Puede operar con cualquier activo (divisas, metales, criptodivisas, acciones, índices, etc.). Puede operar en cualquier marco temporal (M5-M15 scalping y day trading / M30-H1 medium-term trading / H4-D1 long-term trading). Los
FREE
Gold Targets 4
Sergei Linskii
Indicadores
Los objetivos de oro son el mejor indicador de tendencias. El algoritmo único del indicador analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta factores de análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada más rentables, emite una señal en forma de flecha y el nivel de precio (entrada de COMPRA / entrada de VENTA) para abrir un pedido. El indicador también muestra inmediatamente el nivel de precio de Stop Loss y cinco niveles de precio de Take Profit. ATENCIÓN: El indi
Gold PL MTF 5
Sergei Linskii
Indicadores
Gold PL MTF es un excelente indicador técnico bursátil. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio del activo y refleja automáticamente los niveles pivote importantes del período de tiempo especificado (TF) utilizando el método de Fibonacci (sección áurea). El indicador describe perfectamente la trayectoria del precio del período de tiempo seleccionado (día, semana, mes, año), determina el comienzo de una tendencia y el comienzo de una corrección, que puede convertirse en una
Gold Pointer
Sergei Linskii
Indicadores
Gold Pointer   es el mejor indicador de tendencia. El algoritmo único del indicador analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada más rentables y da una señal para abrir una orden de COMPRA o VENTA. Las mejores señales del indicador: - Para VENTA = línea de tendencia roja + indicador TF rojo + flecha de señal amarilla en la misma dirección. - Para COMPRA = línea de tendencia azul + indicador TF a
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
Asesores Expertos
GoldMax EA es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 5. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero, multiplicador de lotes, cuadrícula y mecanismo de reducción de hundimiento. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file t
Gold TL MTF 4
Sergei Linskii
Indicadores
Oro TL MTF - se trata de un indicador técnico de valores. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio del activo y refleja las líneas de tendencia a lo largo de los fractales de un marco temporal (TF) específico. Ventajas del indicador: El indicador produce señales con alta precisión. La señal confirmada del indicador no desaparece y no se redibuja. Puede operar en la plataforma MetaTrader 4 de cualquier broker. Puede operar con cualquier activo (divisas, metales, criptodivisas,
FREE
Stat Monitor 5
Sergei Linskii
5 (1)
Indicadores
Stat Monitor es un buen indicador de información. Ventajas del indicador: El indicador proporciona información útil: el spread actual, el coste de un lote del símbolo, el apalancamiento comercial y el tamaño de lote recomendado para operar. Puede utilizar el indicador en la plataforma comercial MetaTrader 5 de cualquier broker. El indicador proporciona información útil. Versión del indicador Stat Monitor para MetaTrader 4 ¡Les deseo a todos buena suerte en el comercio y ganancias estables!
FREE
Orders Manager MT5
Sergei Linskii
5 (1)
Utilidades
Gestor de pedidos es un asistente sencillo e indispensable para gestionar todos sus pedidos. Entradas: Magic = 999; // Magia TakeProfit = 1000; // Take Profit. Si = 0 el nivel no es setts. StopLoss = 0; // Stop Loss. Si = 0 el nivel no es setts. Deslizamiento = 10; // Deslizamiento GeneralProfit = false; // Cierre de todas las órdenes basado en el beneficio total. Si es false la función se desactiva y trabaja de acuerdo a TakeProfit. GeneralProfitPips = 500; // Cuantos pips para General Profit T
FREE
Orders Manager MT4
Sergei Linskii
Utilidades
Gestor de pedidos es un asistente sencillo e indispensable para gestionar todos sus pedidos . Entradas: Mágico = 999; // Mágico TakeProfit = 1000; // Take Profit. Si = 0 el nivel no es setts. StopLoss = 0; // Stop Loss. Si = 0 el nivel no es setts. Deslizamiento = 10; // Deslizamiento GeneralProfit = false; // Cierre de todas las órdenes basado en el beneficio total. Si es false la función se desactiva y trabaja de acuerdo a TakeProfit. GeneralProfitPips = 500; // Cuantos pips para General Profi
FREE
Stat Monitor 4
Sergei Linskii
Indicadores
Stat Monitor es un buen indicador de información. Ventajas del indicador: El indicador proporciona información útil: el spread actual, el coste de un lote del símbolo, el apalancamiento comercial y el tamaño de lote recomendado para operar. Puede utilizar el indicador en la plataforma MetaTrader 4 de cualquier broker. El indicador proporciona información útil. Versión del indicador Stat Monitor para MetaTrader 5 ¡Les deseo a todos buena suerte en el comercio y ganancias estables!
FREE
Gold ATR MTF 4
Sergei Linskii
Indicadores
Gold ATR MTF:   este es un excelente indicador técnico de acciones. El algoritmo del indicador ATR (Average True Range) analiza el movimiento del precio del activo y refleja la volatilidad dibujando los niveles correspondientes en porcentajes específicos (%) del precio de apertura del período de tiempo especificado (D1). Los indicadores (rojo y/o azul D1 H4) de la dirección del movimiento del precio del símbolo y las señales de flecha son ayudas adicionales y esenciales para una negociación y/o
Gold TMAFractal MTF 4
Sergei Linskii
3.67 (3)
Indicadores
Gold TMAF MTF   - es el mejor indicador técnico bursátil. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Las mejores señales del indicador: Para VENTA = límite superior rojo de TMA2 por encima del límite superior rojo de TMA1 + indicador fractal rojo por encima + flecha amarilla de señal SR en la misma dirección. Para COMPRA = límite inferior azul de TMA2 por debajo del límite inferior azul de TMA1 + indicador
GoldMax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
GoldMax EA es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 4. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero, multiplicador de lotes, cuadrícula y mecanismo de reducción de hundimiento. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file t
Gold PL MTF 4
Sergei Linskii
Indicadores
Gold PL MTF es un excelente indicador técnico bursátil. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio del activo y refleja automáticamente los niveles pivote importantes del período de tiempo especificado (TF) utilizando el método de Fibonacci (sección áurea). El indicador describe perfectamente la trayectoria del precio del período de tiempo seleccionado (día, semana, mes, año), determina el comienzo de una tendencia y el comienzo de una corrección, que puede convertirse en una
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set fi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA   es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
FXmax EA MT4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
FXmax EA es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 4. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza los indicadores estándar de Meta Trader 4. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Recomendaciones: Broker: RoboForex u otro, tras una optimiz
Gold Pointer MT5
Sergei Linskii
Indicadores
Gold Pointer es el mejor indicador de tendencia. El algoritmo único del indicador analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada más rentables y da una señal para abrir una orden de COMPRA o VENTA. Las mejores señales del indicador: - Para VENTA = línea de tendencia roja + indicador TF rojo + flecha de señal amarilla en la misma dirección. - Para COMPRA = línea de tendencia azul + indicador TF azu
Gold ATR MTF 5
Sergei Linskii
Indicadores
Gold ATR MTF: este es un excelente indicador técnico de acciones. El algoritmo del indicador ATR (Average True Range) analiza el movimiento del precio del activo y refleja la volatilidad dibujando los niveles correspondientes en porcentajes específicos (%) del precio de apertura del período de tiempo especificado (D1). Los indicadores (rojo y/o azul D1 H4) de la dirección del movimiento del precio del símbolo y las señales de flecha son ayudas adicionales y esenciales para una negociación y/o e
Gold TMAFractal MTF 5
Sergei Linskii
Indicadores
Gold TMAF MTF - es el mejor indicador técnico bursátil. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Las mejores señales del indicador: Para VENTA = límite superior rojo de TMA2 por encima del límite superior rojo de TMA1 + indicador fractal rojo por encima + flecha amarilla de señal SR en la misma dirección. Para COMPRA = límite inferior azul de TMA2 por debajo del límite inferior azul de TMA1 + indicador f
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicadores
Gold Venamax : este es el mejor indicador técnico de acciones. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Características del indicador: Este es un súper indicador con Magia y dos bloques de flechas de tendencia para un comercio cómodo y rentable. El botón rojo para cambiar de bloque se muestra en el gráfico. La magia se establece en la configuración del indicador, por lo que puede instalar el indicador en d
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario