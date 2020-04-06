Quantum Forex EA

Quantum Forex EA – Sistema de Trading Multindicador

Descripción
Quantum Forex EA es un asesor experto profesional para MetaTrader 5 que utiliza una combinación de cuatro indicadores técnicos populares para tomar decisiones de trading. Está diseñado para operar automáticamente en los mercados financieros, con parámetros ajustables y un sistema confiable de gestión de riesgos.

Características principales

  • Sistema de trading multindicador:

    • Moving Average (MA) – análisis del cruce entre medias móviles rápida y lenta

    • RSI (Índice de Fuerza Relativa) – identificación de zonas de sobrecompra y sobreventa

    • MACD – análisis del cruce entre la línea principal y la línea de señal

    • Bollinger Bands – operaciones cerca de los límites de las bandas

  • Lógica de señales flexible:

    • Número configurable de indicadores requeridos (2 a 4)

    • No es necesario que todos estén de acuerdo

    • Permite operar con consenso parcial

  • Gestión de riesgos avanzada:

    • Lote fijo o calculado por riesgo porcentual

    • Control del número máximo de posiciones abiertas

    • Distancia y tiempo mínimo entre órdenes

    • Stop Loss y Take Profit personalizables o desactivables

    • Adaptación automática a las condiciones del bróker

  • Funciones avanzadas:

    • Trailing Stop – ajuste automático del SL con la ganancia

    • Break Even – mover SL al punto de entrada tras cierta ganancia

    • Visualización de operaciones en el gráfico

Modo de funcionamiento
El asesor analiza los valores de los indicadores seleccionados y abre una operación solo si el número mínimo configurado de indicadores está de acuerdo. Esto mejora la calidad de las señales y reduce entradas falsas.

Ejemplo: Si los 4 indicadores están activados y se requiere un mínimo de 3 para señal, solo se generará una señal de compra si al menos 3 indican "BUY" y ninguno indica "SELL".

Configuración del asesor

Parámetros generales

  • TimeFrame: marco temporal para el análisis

  • MagicNumber: identificador único

  • OrderComment: comentario de la orden

  • MainLogicPauseSec: pausa entre chequeos (segundos)

Filtros de órdenes

  • MinDistanceBetweenOrders: distancia mínima entre órdenes (pips)

  • MinTimeBetweenOrders: intervalo mínimo entre órdenes (minutos)

Gestión de riesgos

  • LotMethod: método de cálculo del lote

  • RiskPercentPerTrade: porcentaje de riesgo por operación

  • FixedLotSize: tamaño del lote fijo

  • MaxTradesAllowed: número máximo de operaciones activas

Stop Loss y Take Profit

  • StopLossPoints: valor del SL (0 = desactivado)

  • TakeProfitPoints: valor del TP (0 = desactivado)

Trailing y Break Even

  • EnableTrailingStop: activar trailing stop

  • TrailingStartPoints: punto de inicio (ganancia en pips)

  • TrailingStopPoints: distancia del SL móvil

  • TrailingStepPoints: paso del trailing

  • EnableBreakEven: activar break even

  • BreakEvenStartPoints: ganancia necesaria para activar

  • BreakEvenOffsetPoints: margen desde el punto de entrada

Indicadores y señales

  • MinIndicatorsForSignal: mínimo de indicadores para señal

Moving Averages (MA)

  • EnableMA, MA1Period, MA1Method, MA1Price

  • MA2Period, MA2Method, MA2Price

RSI

  • EnableRSI, RSIPeriod, RSIPrice

  • RSI_Overbought, RSI_Oversold

MACD

  • EnableMACD, MACDFastEMA, MACDSlowEMA, MACDSignalSMA

Bollinger Bands

  • EnableBoll, BollPeriod, BollDeviation, BollShift, BollMethod

Visualización

  • ShowDealHistory, BuyColorDraw, SellColorDraw, FontSize

Ventajas

  • Fiabilidad: señales filtradas por múltiples indicadores

  • Flexibilidad: múltiples parámetros personalizables

  • Seguridad: gestión de riesgos avanzada

  • Automatización: completamente automático

  • Visualización: resultados visibles en el gráfico

  • Compatibilidad: funciona con todos los instrumentos

Recomendaciones de uso

Marcos temporales
Recomendado: de M5 a H1. Para mejores resultados, se sugiere optimización en diferentes marcos de tiempo.

Instrumentos compatibles

  • Divisas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP

  • Metales: XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XPDUSD

  • Energía: USOIL, UKOIL, NGAS

  • Criptomonedas: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD, etc.

  • Índices: US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200

Depósito mínimo recomendado
$1000 para una operación estable.

Optimización y pruebas
Es obligatorio realizar pruebas en cuenta demo antes del uso en real. Optimice los parámetros en datos históricos del instrumento elegido para mejores resultados.

Advertencia sobre riesgos
El trading en los mercados financieros conlleva altos riesgos y puede resultar en la pérdida total del capital invertido. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Use solo fondos que esté dispuesto a perder y estudie cuidadosamente la gestión de riesgos antes de operar.


Otros productos de este autor
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
Golden Eagle Pro EA Descripción breve Golden Eagle Pro EA  es un potente asesor experto para la plataforma MetaTrader 5 que utiliza una combinación de varios indicadores y análisis multmarco (MA en D1, ATR en M30, Fractales en M5). El asesor incluye ajustes flexibles de gestión de riesgos (lote fijo, porcentaje del saldo, selección del nivel de riesgo), así como funciones avanzadas de trailing stop y break-even. El programa ha pasado exitosamente las pruebas y se recomienda para el comercio de
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Renko Trading Bot EA – Asesor Experto Automático basado en Gráficos Renko para MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Renko Trading Bot EA es una solución profesional de trading automático basada en la metodología de gráficos Renko, descrita originalmente por traders japoneses a principios del siglo XX. Este potente Asesor Experto identifica y opera patrones de ondas Renko con alta precisión, ofreciendo a los traders una herramienta fiable para aplicar la teoría del movimiento del precio mediante ladrillos (b
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Asesores Expertos
Stochastic Gold Scalper — Asesor automático para scalping preciso Stochastic Gold Scalper es un asesor automático profesional para la plataforma MetaTrader 5 que combina el análisis de patrones de velas con la filtración de señales a través del oscilador Stochastic. Este enfoque permite identificar los puntos de entrada más precisos, minimizar riesgos y evitar señales falsas. El asesor es ideal para operar en marcos temporales cortos, como M5, y puede utilizarse en instrumentos como oro, pares d
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Elliott Wave  EA Descripción Elliott Wave EA  es una solución profesional de trading basada en los patrones de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este potente Asesor Experto identifica y opera formaciones de ondas con alta precisión, proporcionando a los traders una solución automatizada confiable para utilizar la teoría de ondas de Elliott. Características principales Reconocimiento inteligente de patrones - Algoritmo avanzado identifica patrones de ondas M & W con precisión excepcion
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Golden Scalper EA - Asesor Experto Automático para Scalping con Análisis de Patrones de Velas en MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Golden Scalper EA es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5, especializado en trading de alta frecuencia y scalping con máxima eficiencia y riesgo mínimo. El EA utiliza algoritmos avanzados de análisis de patrones de velas y filtrado de señales mediante medias móviles (MA - Moving Average) para identificar con precisión los puntos de en
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro es un Asesor Experto (EA) de trading automatizado multifuncional para MetaTrader 5, diseñado para operar con pares de divisas populares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.), metales preciosos (Oro/XAUUSD), petróleo (WTI, Brent) y criptomonedas (BTCUSD y otros). El EA se basa en el principio de “Super Signals”, que identifica máximos y mínimos locales (posibles puntos de giro o corrección) en el periodo de tiempo seleccionado. El EA abre operaciones de fo
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Strategy Constructor Pro - Constructor Universal de Estrategias Comerciales con Múltiples Indicadores para MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Strategy Constructor Pro es un asesor experto (EA) multifuncional para la plataforma MetaTrader 5 que proporciona la capacidad de ensamblar y personalizar estrategias comerciales basadas en una amplia gama de indicadores técnicos y patrones clásicos de velas japonesas. Desarrollado considerando los requisitos modernos para el comercio automatizado en los mercados
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Descripción del asesor Goldix EA está diseñado para el comercio automático en cualquier instrumento de divisas, con especial atención a la negociación de oro (XAUUSD). Se basa en una lógica combinada de indicadores Keltner Channel y EMA (Media Móvil Exponencial), complementada con configuraciones flexibles de gestión de riesgos y un stop flotante integrado. El asesor puede funcionar en cualquier momento, si es necesario, puede limitar el comercio a determinadas horas mediante un filtro de tiemp
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Grid Master Pro – asesor experto universal para trading en rejilla Grid Trading. Grid Master Pro es un asesor experto (Expert Advisor) flexible y eficaz para MetaTrader 5 que implementa una estrategia confiable de trading en rejilla (Grid Trading) en una amplia gama de instrumentos. Funciona muy bien con pares de divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), metales preciosos (XAUUSD/oro), materias primas (petróleo: Brent, WTI) y criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.). El asesor cuenta con un pane
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Asesores Expertos
Pivot Levels Pro – Asesor Experto Avanzado para MT5 Pivot Levels Pro   es un Asesor Experto (Expert Advisor) multifuncional para MetaTrader 5 que calcula y traza automáticamente varios tipos de niveles de Pivote (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) y ejecuta operaciones basadas en ellos. El EA integra una potente lógica de gestión de posiciones (algoritmo de red/“Grid”, trailing stop, función de “break-even”) con un panel de estadísticas intuitivo que muestra las ganancias diarias, se
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
MACD Trader Pro es un asesor experto innovador que combina la probada estrategia MACD con un eficiente sistema de Grid Trading. Este asesor está diseñado para el trading automático en los mercados financieros y muestra los mejores resultados en el par de divisas GBPUSD, aunque opera con éxito en todos los principales instrumentos de trading incluyendo EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY y otros pares majors. La singularidad de este EA radica en un enfoque intel
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Bollinger Bands Trader Pro   es un potente Asesor Experto (EA) para operar con estrategias de tipo grid (red de órdenes) basadas en el indicador de Bandas de Bollinger (Bollinger Bands). Combina una configuración de riesgos altamente personalizable, gestión inteligente de posiciones, funciones avanzadas de Trailing Stop y transición a punto de equilibrio (BreakEven), además de límites de operación diarios y estadísticas de rentabilidad. El EA identifica automáticamente los puntos de entrada al m
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Range Breakout Trader Pro: Estrategia comercial innovadora con múltiples órdenes y cálculo automático de distancias Descripción Range Breakout Trader Pro es una estrategia comercial moderna para MetaTrader 5, especializada en el uso de rupturas de rangos de precio con colocación y gestión automática de órdenes. Este experto asesor avanzado está creado para traders que desean aplicar eficazmente estrategias de ruptura de rango con máxima automatización. El asesor coloca órdenes teniendo en cuenta
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
ATR Grid Trader Pro - Asesor Experto Automático para Trading en Red con Análisis de Volatilidad en MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN ATR Grid Trader Pro es un asesor experto (EA) multifuncional para la plataforma MetaTrader 5 que combina tecnología innovadora de trading en red con un análisis avanzado de volatilidad basado en el indicador Average True Range (ATR). Este potente robot de trading abre posiciones de compra en períodos de baja volatilidad y posiciones de venta en alta volatilidad, y, al activ
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Gartley Butterfly Pattern EA Descripción El asesor experto (EA) realiza operaciones automáticas basadas en patrones armónicos, figuras populares del análisis técnico presentadas originalmente por Harold McKinley Gartley y posteriormente sistematizadas y ampliadas por Scott Carney, autor de patrones como Bat, Crab, Shark, Deep Crab y Alternate Bat. El robot reconoce y opera con las siguientes figuras: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD y Three Drives.
