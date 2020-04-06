Quantum Forex EA
- Asesores Expertos
- Vladimir Shumikhin
- Versión: 1.3
- Actualizado: 5 julio 2025
- Activaciones: 10
Quantum Forex EA – Sistema de Trading Multindicador
Descripción
Quantum Forex EA es un asesor experto profesional para MetaTrader 5 que utiliza una combinación de cuatro indicadores técnicos populares para tomar decisiones de trading. Está diseñado para operar automáticamente en los mercados financieros, con parámetros ajustables y un sistema confiable de gestión de riesgos.
Características principales
-
Sistema de trading multindicador:
-
Moving Average (MA) – análisis del cruce entre medias móviles rápida y lenta
-
RSI (Índice de Fuerza Relativa) – identificación de zonas de sobrecompra y sobreventa
-
MACD – análisis del cruce entre la línea principal y la línea de señal
-
Bollinger Bands – operaciones cerca de los límites de las bandas
-
-
Lógica de señales flexible:
-
Número configurable de indicadores requeridos (2 a 4)
-
No es necesario que todos estén de acuerdo
-
Permite operar con consenso parcial
-
-
Gestión de riesgos avanzada:
-
Lote fijo o calculado por riesgo porcentual
-
Control del número máximo de posiciones abiertas
-
Distancia y tiempo mínimo entre órdenes
-
Stop Loss y Take Profit personalizables o desactivables
-
Adaptación automática a las condiciones del bróker
-
-
Funciones avanzadas:
-
Trailing Stop – ajuste automático del SL con la ganancia
-
Break Even – mover SL al punto de entrada tras cierta ganancia
-
Visualización de operaciones en el gráfico
-
Modo de funcionamiento
El asesor analiza los valores de los indicadores seleccionados y abre una operación solo si el número mínimo configurado de indicadores está de acuerdo. Esto mejora la calidad de las señales y reduce entradas falsas.
Ejemplo: Si los 4 indicadores están activados y se requiere un mínimo de 3 para señal, solo se generará una señal de compra si al menos 3 indican "BUY" y ninguno indica "SELL".
Configuración del asesor
Parámetros generales
-
TimeFrame: marco temporal para el análisis
-
MagicNumber: identificador único
-
OrderComment: comentario de la orden
-
MainLogicPauseSec: pausa entre chequeos (segundos)
Filtros de órdenes
-
MinDistanceBetweenOrders: distancia mínima entre órdenes (pips)
-
MinTimeBetweenOrders: intervalo mínimo entre órdenes (minutos)
Gestión de riesgos
-
LotMethod: método de cálculo del lote
-
RiskPercentPerTrade: porcentaje de riesgo por operación
-
FixedLotSize: tamaño del lote fijo
-
MaxTradesAllowed: número máximo de operaciones activas
Stop Loss y Take Profit
-
StopLossPoints: valor del SL (0 = desactivado)
-
TakeProfitPoints: valor del TP (0 = desactivado)
Trailing y Break Even
-
EnableTrailingStop: activar trailing stop
-
TrailingStartPoints: punto de inicio (ganancia en pips)
-
TrailingStopPoints: distancia del SL móvil
-
TrailingStepPoints: paso del trailing
-
EnableBreakEven: activar break even
-
BreakEvenStartPoints: ganancia necesaria para activar
-
BreakEvenOffsetPoints: margen desde el punto de entrada
Indicadores y señales
-
MinIndicatorsForSignal: mínimo de indicadores para señal
Moving Averages (MA)
-
EnableMA, MA1Period, MA1Method, MA1Price
-
MA2Period, MA2Method, MA2Price
RSI
-
EnableRSI, RSIPeriod, RSIPrice
-
RSI_Overbought, RSI_Oversold
MACD
-
EnableMACD, MACDFastEMA, MACDSlowEMA, MACDSignalSMA
Bollinger Bands
-
EnableBoll, BollPeriod, BollDeviation, BollShift, BollMethod
Visualización
-
ShowDealHistory, BuyColorDraw, SellColorDraw, FontSize
Ventajas
-
Fiabilidad: señales filtradas por múltiples indicadores
-
Flexibilidad: múltiples parámetros personalizables
-
Seguridad: gestión de riesgos avanzada
-
Automatización: completamente automático
-
Visualización: resultados visibles en el gráfico
-
Compatibilidad: funciona con todos los instrumentos
Recomendaciones de uso
Marcos temporales
Recomendado: de M5 a H1. Para mejores resultados, se sugiere optimización en diferentes marcos de tiempo.
Instrumentos compatibles
-
Divisas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP
-
Metales: XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XPDUSD
-
Energía: USOIL, UKOIL, NGAS
-
Criptomonedas: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD, etc.
-
Índices: US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200
Depósito mínimo recomendado
$1000 para una operación estable.
Optimización y pruebas
Es obligatorio realizar pruebas en cuenta demo antes del uso en real. Optimice los parámetros en datos históricos del instrumento elegido para mejores resultados.
Advertencia sobre riesgos
El trading en los mercados financieros conlleva altos riesgos y puede resultar en la pérdida total del capital invertido. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Use solo fondos que esté dispuesto a perder y estudie cuidadosamente la gestión de riesgos antes de operar.