Quantum Forex EA – Sistema de Trading Multindicador

Descripción

Quantum Forex EA es un asesor experto profesional para MetaTrader 5 que utiliza una combinación de cuatro indicadores técnicos populares para tomar decisiones de trading. Está diseñado para operar automáticamente en los mercados financieros, con parámetros ajustables y un sistema confiable de gestión de riesgos.

Características principales

Sistema de trading multindicador: Moving Average (MA) – análisis del cruce entre medias móviles rápida y lenta RSI (Índice de Fuerza Relativa) – identificación de zonas de sobrecompra y sobreventa MACD – análisis del cruce entre la línea principal y la línea de señal Bollinger Bands – operaciones cerca de los límites de las bandas

Lógica de señales flexible: Número configurable de indicadores requeridos (2 a 4) No es necesario que todos estén de acuerdo Permite operar con consenso parcial

Gestión de riesgos avanzada: Lote fijo o calculado por riesgo porcentual Control del número máximo de posiciones abiertas Distancia y tiempo mínimo entre órdenes Stop Loss y Take Profit personalizables o desactivables Adaptación automática a las condiciones del bróker

Funciones avanzadas: Trailing Stop – ajuste automático del SL con la ganancia Break Even – mover SL al punto de entrada tras cierta ganancia Visualización de operaciones en el gráfico



Modo de funcionamiento

El asesor analiza los valores de los indicadores seleccionados y abre una operación solo si el número mínimo configurado de indicadores está de acuerdo. Esto mejora la calidad de las señales y reduce entradas falsas.

Ejemplo: Si los 4 indicadores están activados y se requiere un mínimo de 3 para señal, solo se generará una señal de compra si al menos 3 indican "BUY" y ninguno indica "SELL".

Configuración del asesor

Parámetros generales

TimeFrame: marco temporal para el análisis

MagicNumber: identificador único

OrderComment: comentario de la orden

MainLogicPauseSec: pausa entre chequeos (segundos)

Filtros de órdenes

MinDistanceBetweenOrders: distancia mínima entre órdenes (pips)

MinTimeBetweenOrders: intervalo mínimo entre órdenes (minutos)

Gestión de riesgos

LotMethod: método de cálculo del lote

RiskPercentPerTrade: porcentaje de riesgo por operación

FixedLotSize: tamaño del lote fijo

MaxTradesAllowed: número máximo de operaciones activas

Stop Loss y Take Profit

StopLossPoints: valor del SL (0 = desactivado)

TakeProfitPoints: valor del TP (0 = desactivado)

Trailing y Break Even

EnableTrailingStop: activar trailing stop

TrailingStartPoints: punto de inicio (ganancia en pips)

TrailingStopPoints: distancia del SL móvil

TrailingStepPoints: paso del trailing

EnableBreakEven: activar break even

BreakEvenStartPoints: ganancia necesaria para activar

BreakEvenOffsetPoints: margen desde el punto de entrada

Indicadores y señales

MinIndicatorsForSignal: mínimo de indicadores para señal

Moving Averages (MA)

EnableMA, MA1Period, MA1Method, MA1Price

MA2Period, MA2Method, MA2Price

RSI

EnableRSI, RSIPeriod, RSIPrice

RSI_Overbought, RSI_Oversold

MACD

EnableMACD, MACDFastEMA, MACDSlowEMA, MACDSignalSMA

Bollinger Bands

EnableBoll, BollPeriod, BollDeviation, BollShift, BollMethod

Visualización

ShowDealHistory, BuyColorDraw, SellColorDraw, FontSize

Ventajas

Fiabilidad: señales filtradas por múltiples indicadores

Flexibilidad: múltiples parámetros personalizables

Seguridad: gestión de riesgos avanzada

Automatización: completamente automático

Visualización: resultados visibles en el gráfico

Compatibilidad: funciona con todos los instrumentos

Recomendaciones de uso

Marcos temporales

Recomendado: de M5 a H1. Para mejores resultados, se sugiere optimización en diferentes marcos de tiempo.

Instrumentos compatibles

Divisas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP

Metales: XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XPDUSD

Energía: USOIL, UKOIL, NGAS

Criptomonedas: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD, etc.

Índices: US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200

Depósito mínimo recomendado

$1000 para una operación estable.

Optimización y pruebas

Es obligatorio realizar pruebas en cuenta demo antes del uso en real. Optimice los parámetros en datos históricos del instrumento elegido para mejores resultados.

Advertencia sobre riesgos

El trading en los mercados financieros conlleva altos riesgos y puede resultar en la pérdida total del capital invertido. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Use solo fondos que esté dispuesto a perder y estudie cuidadosamente la gestión de riesgos antes de operar.



