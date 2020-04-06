BTC Reflexion ATR H2 Master es un sistema totalmente automático diseñado únicamente para BTCUSD en temporalidad H2. Combina un modelo direccional basado en ReflexPeriod, OSMA y Bollinger Bands, con una gestión dinámica de riesgo mediante ATR que permite operar de forma eficiente en escenarios de alta volatilidad.

El EA fue optimizado en IC Markets, pero es totalmente adaptable a cualquier bróker con spreads razonables.





Características principales

1. Entradas basadas en ReflexPeriod + OSMA + Bollinger Bands

El sistema utiliza Bollinger Bands de periodo 100 para identificar zonas de expansión y contracción, ReflexPeriod 75 para detectar cambios en el impulso del precio, y OSMA (EMA 3/17/9) para confirmar la fuerza del movimiento antes de abrir una operación.

Este conjunto filtra entradas débiles y prioriza movimientos con tendencia real.

2. Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR

El EA calcula automáticamente el SL y TP en función de la volatilidad actual.

Las fórmulas empleadas son:

SL = ATR × 1.1

TP = ATR × 0.28

Esto permite que el sistema se adapte a movimientos extremos del mercado, evitando stops innecesarios y manteniendo una relación riesgo/beneficio estable a lo largo del tiempo.

3. Estabilidad específica para H2

La estrategia está construida para la temporalidad H2, donde BTC presenta cambios amplios y patrones más limpios que en marcos inferiores. Esto reduce el ruido y mejora la fiabilidad de las señales.

4. Resultados del backtest

Depósito inicial: 200 USD

Beneficio total: 2,288 USD

Profit Factor: 2.22

Win Rate: 88%–89%

Drawdown máximo: 19%

Sharpe Ratio: 8.26

Recovery Factor: 16.54

Los resultados muestran una operativa consistente y un crecimiento sostenido incluso en condiciones de volatilidad extrema.

5. Gestión monetaria profesional

El EA incluye gestión automática del tamaño de la posición, con un riesgo fijo aproximado de 70 USD por operación.

Este enfoque permite utilizar cuentas pequeñas desde 200 USD.





Requisitos y recomendaciones

Par recomendado: BTCUSD

Temporalidad: H2

Optimizado para: IC Markets

Compatible con: cualquier bróker ECN

VPS recomendado pero no obligatorio