Bollinger Bands Trader Pro

Bollinger Bands Trader Pro es un potente Asesor Experto (EA) para operar con estrategias de tipo grid (red de órdenes) basadas en el indicador de Bandas de Bollinger (Bollinger Bands).
Combina una configuración de riesgos altamente personalizable, gestión inteligente de posiciones, funciones avanzadas de Trailing Stop y transición a punto de equilibrio (BreakEven), además de límites de operación diarios y estadísticas de rentabilidad. El EA identifica automáticamente los puntos de entrada al mercado según las Bandas de Bollinger, crea una red de órdenes (Grid) para controlar el riesgo y puede cerrar las operaciones cuando aparece una señal contraria.

Ventajas clave de Bollinger Bands Trader Pro

  1. Estrategia Grid (red de órdenes) completa

    • Permite añadir operaciones a favor de la tendencia (o en contra) de acuerdo con el paso definido (Grid Step).
    • Configuración flexible del número máximo de órdenes (MaxGridOrders).
    • Opción de reducir el lote en cada nuevo nivel del grid (GridReduceRisk).

  2. Lógica mejorada de señales Bollinger Bands

    • Diferentes modos de detección de señales: toque de las bandas (BB_TOUCH), cruce (BB_CROSSOVER), ruptura tras consolidación (BB_BREAKOUT) o compresión (BB_SQUEEZE).
    • Modo de confirmación (UseConfirmation) para filtrar señales falsas.

  3. Configuraciones avanzadas de gestión de posiciones

    • Activación y personalización de Trailing Stop (TrailingStop, TrailingStart, TrailingDistance, TrailingStep).
    • Posibilidad de trasladar la operación a punto de equilibrio (BreakEven, BreakEvenStart, BreakEvenOffset).
    • Configuración de Stop Loss y Take Profit clásicos.

  4. Sistema de gestión de riesgos flexible

    • Dos métodos de cálculo de lote: fijo (LOTMODE_FIXED) o porcentaje del balance (LOTMODE_PERCENT).
    • Tres niveles de riesgo: bajo (1%), medio (2%) y alto (5%).
    • Límite máximo de operaciones al día (MaxOrdersPerDay) para controlar la máxima pérdida diaria.

  5. Visualización avanzada en el gráfico

    • Panel (dashboard) que muestra las estadísticas actuales de beneficio diario, semanal, mensual y total.
    • Visualización de posiciones y del historial de operaciones (ShowTradeHistory) con la ganancia en puntos directamente en el gráfico.
    • Interfaz fácil de usar con colores y tamaños de objetos personalizables (PanelBackColor, PanelTextColor, BuyTradeColor, SellTradeColor, etc.).

  6. Versatilidad

    • Compatible tanto con cuentas Netting (una sola posición por instrumento) como con cuentas Hedging (número ilimitado de posiciones).
    • Permite elegir la dirección de las operaciones (TradeDirection): solo compras (Buy), solo ventas (Sell) o ambas direcciones (Both).
    • Funciona con cualquier instrumento financiero:
      • Principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, entre otros).
      • Oro (XAUUSD).
      • Petróleo (Brent, WTI).
      • Criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, etc.).

Instrumentos y marcos de tiempo recomendados

  • Marcos de tiempo recomendados: M15, M30, H1 (por defecto se utiliza H1, pero puede cambiarse según necesidad).
  • Pares de divisas principales: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, etc.
  • Metales: Oro (XAUUSD), plata (XAGUSD).
  • Petróleo: UKBrent (Brent), USCrude (WTI).
  • Criptomonedas: BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum) y otros instrumentos con buena liquidez.

El EA funciona con parámetros predeterminados en prácticamente todos los símbolos, pero para cada par o activo específico (materias primas o criptomonedas), se recomienda optimizar la configuración (principalmente el período de las Bandas de Bollinger, la desviación, el paso de la red Grid, etc.).

Descripción detallada de las configuraciones principales

A continuación se presentan los grupos clave de ajustes y su propósito:

1. Lot & Risk Settings (Configuración de lotes y riesgo)

  • LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT): método de cálculo del tamaño de lote (fijo o porcentaje del saldo).
  • FixedLotSize: tamaño de lote cuando se utiliza el método de lote fijo.
  • RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH): nivel de riesgo al utilizar la modalidad porcentual (1%, 2% o 5% del balance).

2. Bollinger Bands Settings (Configuración de las Bandas de Bollinger)

  • BB_Timeframe: marco de tiempo para calcular las Bandas de Bollinger (por defecto H1).
  • BBSignalType (BB_TOUCH / BB_CROSSOVER / BB_BREAKOUT / BB_SQUEEZE): tipo de señal según las Bandas de Bollinger.
  • BB_Period: período del indicador (por defecto 20).
  • BB_Deviation: desviación estándar (por defecto 2.0).
  • BB_Price: tipo de precio (CLOSE, OPEN, HIGH, LOW, etc.).
  • UseSqueezeAlert: activar/desactivar la detección de compresión de las Bandas de Bollinger.
  • UseConfirmation: uso opcional de confirmación adicional de la señal.

3. Grid Trading Settings (Configuración de la estrategia Grid)

  • UseGrid: activar o desactivar la estrategia de red de órdenes.
  • GridStep: distancia en puntos entre las órdenes en la red.
  • MaxGridOrders: número máximo de órdenes dentro de la misma red (grid).
  • GridReduceRisk: si se debe reducir el tamaño del lote en cada nueva orden de la red.

4. Trading Direction (Dirección de la operación)

  • TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL): escoger la dirección de operación (ambas, solo compras o solo ventas).

5. Stop Loss & Take Profit Settings (Configuración de Stop Loss y Take Profit)

  • StopLoss: distancia en puntos para el Stop Loss (0 = sin stop).
  • TakeProfit: distancia en puntos para el Take Profit (0 = sin take profit).

6. Trailing Stop & BreakEven Settings (Configuración de Trailing Stop y BreakEven)

  • TrailingStop: activar/desactivar el Trailing Stop.
  • TrailingStart: en cuántos puntos de ganancia se empieza a activar el trailing.
  • TrailingDistance: distancia del trailing en puntos.
  • TrailingStep: paso de ajuste del stop en el trailing.
  • BreakEven: activar/desactivar la transición a punto de equilibrio.
  • BreakEvenStart: nivel de beneficios a partir del cual la operación pasa a BreakEven.
  • BreakEvenOffset: distancia en puntos añadida tras alcanzar BreakEven.

7. Trading Rules (Reglas de trading)

  • MaxSpread: spread máximo aceptado en puntos. Si el spread actual es mayor, el EA no abrirá operaciones.
  • MinutesBetweenTrades: intervalo mínimo en minutos entre operaciones.
  • MagicNumber: número mágico de las órdenes para que el EA distinga sus propias operaciones.
  • TradeComment: comentario que se añadirá a las órdenes en el historial.
  • DailyLimit: activar/desactivar el límite diario de operaciones.
  • MaxOrdersPerDay: número máximo de operaciones permitidas al día.
  • CloseOnOpposite: si se cierran posiciones opuestas cuando aparece una señal contraria.

8. Display Settings (Configuración de la visualización)

  • ShowPanel: mostrar u ocultar el panel principal (dashboard) con la información en el gráfico.
  • ShowProfitStats: mostrar las estadísticas de beneficios (diario, semanal, mensual, total).
  • ShowTradeHistory: mostrar u ocultar el historial de operaciones en el gráfico.
  • BuyTradeColor / SellTradeColor: colores para visualizar las operaciones de compra y de venta.
  • TradeFontSize: tamaño de fuente para los textos de las operaciones.
  • PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor: esquema de colores del panel.

Conclusión

Bollinger Bands Trader Pro es una herramienta versátil para los traders que desean automatizar y perfeccionar su estrategia basada en Bandas de Bollinger. Al combinar el enfoque de red (Grid) con un sistema flexible de gestión de riesgos y funciones avanzadas para el seguimiento de operaciones (Trailing Stop, BreakEven), se convierte en uno de los Asesores Expertos más confiables y eficaces del mercado.

Ventaja: no solo obtiene la estrategia clásica de Bandas de Bollinger, sino que además la complementa con una gestión de posiciones inteligente y una interfaz intuitiva.

Importante: recuerde que los resultados pasados no garantizan beneficios futuros y que operar en los mercados financieros conlleva riesgos. Utilice una cuenta demo o el probador de estrategias antes de usar el EA en una cuenta real.


