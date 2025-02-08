Golden Eagle Pro EA

5

Golden Eagle Pro EA

Descripción breve

Golden Eagle Pro EA es un potente asesor experto para la plataforma MetaTrader 5 que utiliza una combinación de varios indicadores y análisis multmarco (MA en D1, ATR en M30, Fractales en M5). El asesor incluye ajustes flexibles de gestión de riesgos (lote fijo, porcentaje del saldo, selección del nivel de riesgo), así como funciones avanzadas de trailing stop y break-even. El programa ha pasado exitosamente las pruebas y se recomienda para el comercio de futuros del oro y el par XAU/USD. El asesor es versátil y adecuado para operar con diferentes instrumentos y marcos de tiempo, permitiendo optimizar los parámetros según las condiciones del mercado.


¡OFERTA LIMITADA!

Golden Eagle Pro EA está disponible a un precio especial:

• Primeras 10 compras — 30 USD

• Siguientes 10 compras — 65 USD

• Precio final — 1000 USD

¡Atención: la cantidad de licencias disponibles en cada etapa es limitada!

1. Concepto general y características

  1. Análisis multmarco

    • Aplica la media móvil (MA) en el gráfico diario (D1) para determinar con precisión la dirección principal de la tendencia.
    • Utiliza el indicador ATR en el gráfico de 30 minutos (M30) para analizar la volatilidad, excluyendo períodos de baja actividad.
    • También se orienta hacia las señales de fractales (Fractals) en M5 para encontrar los puntos de entrada más prometedores.

  2. Gestión de riesgos y capital

    • Posibilidad de operar con un lote fijo (Fixed Lot) para asegurar el volumen de la operación.
    • Alternativamente, el cálculo dinámico del volumen basado en el tamaño del depósito con la selección del nivel de riesgo (bajo, medio o alto).
    • Verificación integrada de los requisitos de margen y reducción automática del lote en caso de insuficiencia de margen.

  3. Stop Loss y Take Profit flexibles

    • Niveles ajustados de SL/TP en puntos para un control máximo sobre las operaciones.
    • Opción de trailing stop que sigue el movimiento del precio y mueve automáticamente el stop de protección tras alcanzar ganancias.
    • Función de break-even para mover la posición al punto de entrada con un pequeño desajuste, minimizando riesgos.

  4. Parámetros adicionales

    • Limitación del spread máximo permitido para filtrar condiciones de mercado volátiles o ilíquidas.
    • Visualización del historial de operaciones en el gráfico con flechas, líneas de entrada/salida e información sobre las ganancias/pérdidas.

  5. Facilidad de prueba

    • El asesor funciona correctamente en modo de prueba (OnTester), proporcionando ganancias/pérdidas generales para la optimización de los ajustes.
    • Se recomienda realizar pruebas con datos históricos para seleccionar los parámetros óptimos.

2. Parámetros del asesor y su propósito

A continuación se presentan los parámetros de entrada (Inputs) y su descripción breve.

Grupo: Estrategia MA ATR Fractals

  1. MAPeriodD1 (valor predeterminado: 200)
    El período de la media móvil en el gráfico diario (D1), cuanto mayor es el valor, más global se considera la tendencia.

  2. MAMethod (valor predeterminado: MODE_SMA)
    Método de cálculo de la media móvil (SMA, EMA, etc.).

  3. MAPriceApplied (valor predeterminado: PRICE_CLOSE)
    Precio utilizado para el cálculo de la MA (precio de cierre, apertura, mediana, etc.).

  4. ATRPeriodM30 (valor predeterminado: 14)
    El período del indicador ATR en el gráfico M30 para evaluar la volatilidad.

  5. ATRMultiplier (valor predeterminado: 1.0)
    Multiplicador para aumentar o reducir el filtro de volatilidad.

  6. FractalPeriodM5 (valor predeterminado: 5)
    El período del indicador Fractals en M5 para identificar los extremos locales.

Grupo: Configuración de Lotes y Riesgo

  1. LotMode (valor predeterminado: LOT MODE PERCENTAGE)

    • LOT MODE FIXED – Lote fijo (se utiliza el parámetro FixedLotSize).
    • LOT MODE PERCENTAGE – El lote se calcula en porcentaje del depósito, con la selección del nivel de riesgo.

  2. FixedLotSize (valor predeterminado: 0.01)
    Lote fijo, válido solo cuando se utiliza LOT MODE FIXED.

  3. RiskLevel (valor predeterminado: RISK MEDIUM)

    • RISK LOW – Riesgo conservador (1% del depósito).
    • RISK MEDIUM – Riesgo moderado (2%).
    • RISK HIGH – Riesgo agresivo (5%).

Grupo: StopLoss y TakeProfit

  1. StopLossPoints (valor predeterminado: 2800)
    Tamaño del stop loss en puntos (se calcula desde el precio de apertura).

  2. TakeProfitPoints (valor predeterminado: 400)
    Tamaño del take profit en puntos (también desde el precio de apertura).

Grupo: Trailing y BreakEven

  1. EnableTrailingStop (valor predeterminado: false)
    Activa o desactiva la función de trailing stop.

  2. TrailingStartPoints (valor predeterminado: 150)
    El nivel de ganancias (en puntos) a partir del cual se activa el trailing stop.

  3. TrailingStopPoints (valor predeterminado: 100)
    Distancia entre el precio actual y el stop loss en el proceso de trailing.

  4. TrailingStepPoints (valor predeterminado: 50)
    El paso mínimo (en puntos) para cambiar la distancia entre el precio y el SL, para que el asesor vuelva a ajustar el stop loss.

  5. EnableBreakEven (valor predeterminado: false)
    Activa o desactiva la función de break-even.

  6. BreakEvenStartPoints (valor predeterminado: 100)
    Las ganancias (en puntos) que activan el break-even.

  7. BreakEvenOffsetPoints (valor predeterminado: 20)
    El desplazamiento desde el precio de apertura, sobre el cual el stop loss se ajusta al break-even.

Grupo: Configuración adicional

  1. MaxSpreadPoints (valor predeterminado: 300)
    El spread máximo permitido en puntos. Si el spread es mayor que este valor, no se abrirán nuevas operaciones.

  2. MagicNumber (valor predeterminado: 33)
    Un identificador único para el asesor, para diferenciar sus operaciones de otras.

  3. TradeComment (valor predeterminado: "GoldenEagleAI")
    Un comentario para las operaciones que se mostrará en las ventanas "Historial" y "Trading".

Grupo: Validación del Mercado y Extras

  1. EnableShowHistoryDeals (valor predeterminado: true)
    ¿Mostrar el historial de operaciones en el gráfico?

  2. ColorBuyDeals (valor predeterminado: clrLime)
    El color de las marcas/flechas en el gráfico para las operaciones de compra.

  3. ColorSellDeals (valor predeterminado: clrRed)
    El color de las marcas/flechas en el gráfico para las operaciones de venta.

  4. FontSizeForDeals (valor predeterminado: 10)
    Tamaño de fuente para las etiquetas de las operaciones cerradas.

3. Recomendaciones para el uso

  1. Selección del marco de tiempo y instrumento
    El asesor es ideal para operar con futuros de oro y el par XAU/USD. Sin embargo, puedes probar diferentes pares de divisas y marcos de tiempo, optimizando los parámetros para cada mercado.

  2. Optimización de los parámetros
    Usa el probador de estrategias y la función de optimización en MetaTrader 5. Ajusta MAPeriodD1, ATRPeriodM30 y FractalPeriodM5 según las características del mercado. También ajusta StopLossPoints y TakeProfitPoints según la volatilidad del instrumento.

  3. Gestión de riesgos
    Para depósitos pequeños o operaciones conservadoras, utiliza RISK LOW o un lote fijo pequeño. Para operaciones más agresivas, usa RISK HIGH, pero prepárate para riesgos elevados.

  4. Control del spread
    El parámetro MaxSpreadPoints ayuda a evitar entradas demasiado caras durante ampliaciones bruscas del spread (por ejemplo, durante noticias).

  5. Prueba en una cuenta demo
    Prueba el asesor en una cuenta demo para asegurarte de que los ajustes cumplen con tus expectativas y las condiciones del broker.

4. Ventajas

  • Análisis multmarco ayuda a eliminar señales falsas al usar múltiples marcos de tiempo.
  • Trailing stop y break-even convenientes protegen tus ganancias y preservan tu capital.
  • Sistema de gestión flexible de dinero (lote fijo o porcentaje del saldo con tres niveles de riesgo).
  • Visualización de operaciones en el gráfico simplifica el análisis y muestra claramente los puntos de entrada y salida.

5. Descargo de responsabilidad

  • El asesor no garantiza ganancias y no elimina el riesgo de pérdida

de fondos.

  • Los resultados pasados no son indicativos de rentabilidad futura.
  • Siempre utiliza fondos que estés dispuesto a perder y sigue los principios de gestión de riesgos.

6. Conclusión

Golden Eagle Pro EA es la solución ideal para los traders que utilizan estrategias automáticas con gestión de riesgos flexible y análisis multmarco. Ajusta los parámetros a tu estilo de trading y realiza pruebas obligatorias con datos históricos y cuentas demo antes de operar en real.

Para más preguntas o recomendaciones sobre optimización de parámetros, puedes contactar con el autor a través de mensajes privados en MQL5.com. ¡Te deseamos un trading exitoso y seguro!

Comentarios 2
Catherine Rissik
169
Catherine Rissik 2025.11.14 07:58 
 

A profitable EA so far! And Vladimir is very quick to respond to questions. Looking forward to testing out his other EA's!

Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.10.25 23:41 
 

il consulente the consultant works well, you need to optimize it, the support is great!! the EA demonstrates excellent performance Thank you

Productos recomendados
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Asesores Expertos
Este algoritmo se basa en la estrategia de cuadrícula y realiza una gestión dinámica de las posiciones para que funcione en cuentas de compensación. A diferencia de otros robots, este sistema grid basa sus entradas en el beneficio a lo largo del tiempo del activo en lugar de utilizar pips. Este parámetro es el que corresponde a la "Distancia Media". Puede operar con las 28 divisas principales simultáneamente. Parámetros: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Asesores Expertos
Intenta recuperar las operaciones perdedoras. Si una operación se mueve en la dirección equivocada, comienza el algoritmo de Recuperación de Zona. Se produce una serie alterna de operaciones de Compra y Venta en dos niveles específicos, con dos Puntos de Salida por encima y más allá de estos niveles. Una vez que se alcanza cualquiera de los dos puntos de salida, todas las operaciones se cierran con un beneficio combinado o punto de equilibrio. Para usar 1) Coloque el EA en un gráfico y selecci
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Asesores Expertos
Aquí está la traducción completa al inglés de su texto: --- ### **Principio de funcionamiento** El **Golden Extreme Furious EA** es un sistema inteligente de recuperación y acumulación de compras (BUY Recovery Grid) especialmente desarrollado para el **XAUUSD (Oro)**. Combina un análisis técnico avanzado (utilizando los indicadores AO y AC de Bill Williams) con un sistema inteligente de gestión de órdenes que siempre tiene como objetivo cerrar los ciclos de trading con beneficios, incluso de
Yen Master EA
Yibeltal Beyabel Eneyew
Asesores Expertos
Yen Master es un Asesor Experto potente y rentable que utiliza una combinación de técnicas para identificar los puntos óptimos de entrada y salida de las operaciones. Ha sido probado utilizando datos de alta precisión y optimizado para operaciones de bajo riesgo. Estas son algunas de las características y resultados de Yen Master: Alto rendimiento : Yen Master tiene un rendimiento muy alto. El Asesor Experto puede hacer crecer una cuenta pequeña de $200 a $248,000, o una cuenta más grande de
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Asesores Expertos
UnoBot EA - Su todo-en-una solución de comercio de gran alcance UnoBot EA es un sistema de trading automatizado de última generación creado para los traders que exigen consistencia, precisión y potencia . Con inteligencia de seguimiento de tendencias , ejecución multidivisa , lógica de divergencia e inversión , y confluencia armónica + Fibonacci , UnoBot proporciona una ventaja única en los mercados de rápido movimiento de hoy en día. Características principales Trend Strategy Core - Opera en
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Asesores Expertos
ChronoATR Guardian (Asesor de Scalping Tendencial) ChronoATR Guardian es una herramienta de trading automatizado en los mercados financieros, diseñada para operar en impulsos con confirmación basada en el ATR (Average True Range) y la tendencia. El asesor incluye ajustes preconfigurados para varios pares de divisas, lo que lo hace fácil de usar incluso para principiantes. ️ Parámetros principales Parámetro Descripción cSeconds Intervalo de tiempo (en segundos) para analizar las condiciones
LT Adx EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Libere el poder de las estrategias de trading ADX con nuestro asesor experto versátil y fácil de usar. Nuestro Asesor Experto ADX Todo-en-Uno es su clave para un trading exitoso con múltiples estrategias ADX y soporte para diferentes indicadores ADX. Si usted es un trader novato o un profesional experimentado, este EA está diseñado para elevar su experiencia de trading. Características principales: 1. Operativa Multi-Estrategia: Nuestro asesor experto soporta múltiples estrategias de trading
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Asesores Expertos
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
FREE
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Asesores Expertos
¡¡¡¡¡Descuento de FIN DE AÑO !!!!! (¡finaliza pronto!) Precio original $508 (antes del descuento) : Precio actual: $254 USD (+impuestos) ¡Obtenga su copia ahora antes de que sea demasiado tarde! Señales en Vivo Probadas : Señales Goldplup ACTUAR AHORA!!! o nunca... Ruptura del Canal de Donchian ¿Hasta dónde puede moverse una ruptura Donchian antes de revertir? Goldplup EA está diseñado para capturar esos movimientos con precisión. Aplica el probado método Donchian Channel en 2 modos seleccion
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Usdjpy Awesome Oscillator Revolution
Tomas Vanek
Asesores Expertos
El UJ_H1_170147110_S_HH_CF_SQX es una estrategia de negociación algorítmica para MetaTrader, probado en USDJPY utilizando el marco de tiempo H1 del 1 de abril de 2004 al 24 de abril de 2024 . No hay necesidad de configurar los parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/usdjpy-awesome-oscillator-revolut
FREE
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Asesores Expertos
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
Capital Gate PRT EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike PRT "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdo
Orivex
Parfait Mujinga Ndalika
Asesores Expertos
ORIVEX - GOLD M1 Scalper EA Smart Gold Scalping - ¡Operación de precisión de 6 AM a 11 AM GMT! ORIVEX es un Asesor Experto (EA) de scalping de vanguardia, totalmente automatizado, diseñado exclusivamente para elXAUUSD (ORO) en el marco temporal M1 . Aprovecha la acción del precio y los patrones de inversión para entrar en operaciones con alta precisión durante las horas más volátiles del mercado. Optimized Trading Hours: Operates only from6 :00 AM to 11:00 AM GMTto take advantage of peak li
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación para el EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Grid ATR Bands Bounce EA Aviso Importante: Este Asesor Experto se proporciona en su configuración base y requiere optimización para sus preferencias específicas de negociación y las condiciones del mercado. El EA sirve como marco para el desarrollo de su estrategia de negociación personal. Descripción: El EA de Rebote de Bandas ATR de Cuadrícula combina el análisis técnico con la metodología de trading de cuadrícula para identificar y capitalizar los rebotes de precios desde niveles dinámicos de
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Asesores Expertos
Bitcoin Sniper — Asesor Experto para Bitcoin Requisitos del sistema Símbolo: BTCUSD Periodo: M30 Depósito mínimo: 200 USD Corredor: ECN, bajo spread, admite operaciones de Bitcoin los fines de semana Tamaño de lote: ~0.01 lotes por cada 500 USD (ajustar según riesgo) Descripción general Bitcoin Sniper es un Asesor Experto automatizado para BTCUSD en el marco temporal M30. Diseñado para capturar volatilidad intradía y momentum, incluye bloqueo de noticias, protecciones diarias y control de cesta
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
Breakout King EA MT5
Shruti Ajay Jais
Asesores Expertos
Breakout King EA - Pura lógica de acción de precios, combinada con una estricta gestión del riesgo . Breakout King EA es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado para MetaTrader 5, diseñado para identificar y operar oportunidades de breakout utilizando la lógica de la acción del precio . Este EA fue desarrollado originalmente para uso personal y ha sido probado en condiciones de mercado real. Basado en su rendimiento y estabilidad, ahora está disponible en el mercado MQL5 para
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
Asesores Expertos
SyntheticaFX Vol sobre Crash 750 EA El EA Vol over Crash 750 de SyntheticaFX es un Asesor Experto creado con precisión exclusivamente para el índice Volatility over Crash 750. Diseñado para lograr un crecimiento constante y a largo plazo de la cuenta, este EA emplea una estrategia cuidadosamente ajustada que se alinea con la dinámica distintiva de este mercado. Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizarlo en un Servidor Privado Virtual (VPS) con un saldo inicial de al menos 300
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
LevelXpertPro v1
Mindaugas Platkevicius
Asesores Expertos
MT5 Trading Bot: Transformando $1,000 en $100,000 en un año Este potente bot de trading MT5 está diseñado para un crecimiento excepcional y un rendimiento consistente. En el transcurso de un año, demostró la capacidad de transformar una inversión inicial de $1,000 en $100,000, probando su efectividad en condiciones dinámicas de mercado. Características principales: Negociación algorítmica avanzada: Utiliza algoritmos de última generación para identificar operaciones de alta probabilidad. Gestió
Fusion Pro Scalper EA
Owinne Innocent Lebalelo
Asesores Expertos
Fusion Pro Scalper EA - Scalping con estrategias de salida flexibles Tome el control de sus operaciones con Fusion Pro Scalper EA, creado para mercados dinámicos. Utilizando Aroon para la detección de tendencias y ATR para entradas basadas en la volatilidad, garantiza configuraciones precisas y salidas flexibles, sin depender de estrategias de martingala o rejilla. Características principales: Entrada y salida inteligentes : Combina Aroon y ATR para operaciones de ruptura precisas. Opciones de
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Renko Trading Bot EA – Asesor Experto Automático basado en Gráficos Renko para MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Renko Trading Bot EA es una solución profesional de trading automático basada en la metodología de gráficos Renko, descrita originalmente por traders japoneses a principios del siglo XX. Este potente Asesor Experto identifica y opera patrones de ondas Renko con alta precisión, ofreciendo a los traders una herramienta fiable para aplicar la teoría del movimiento del precio mediante ladrillos (b
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Asesores Expertos
Stochastic Gold Scalper — Asesor automático para scalping preciso Stochastic Gold Scalper es un asesor automático profesional para la plataforma MetaTrader 5 que combina el análisis de patrones de velas con la filtración de señales a través del oscilador Stochastic. Este enfoque permite identificar los puntos de entrada más precisos, minimizar riesgos y evitar señales falsas. El asesor es ideal para operar en marcos temporales cortos, como M5, y puede utilizarse en instrumentos como oro, pares d
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Elliott Wave  EA Descripción Elliott Wave EA  es una solución profesional de trading basada en los patrones de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este potente Asesor Experto identifica y opera formaciones de ondas con alta precisión, proporcionando a los traders una solución automatizada confiable para utilizar la teoría de ondas de Elliott. Características principales Reconocimiento inteligente de patrones - Algoritmo avanzado identifica patrones de ondas M & W con precisión excepcion
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Golden Scalper EA - Asesor Experto Automático para Scalping con Análisis de Patrones de Velas en MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Golden Scalper EA es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5, especializado en trading de alta frecuencia y scalping con máxima eficiencia y riesgo mínimo. El EA utiliza algoritmos avanzados de análisis de patrones de velas y filtrado de señales mediante medias móviles (MA - Moving Average) para identificar con precisión los puntos de en
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro es un Asesor Experto (EA) de trading automatizado multifuncional para MetaTrader 5, diseñado para operar con pares de divisas populares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.), metales preciosos (Oro/XAUUSD), petróleo (WTI, Brent) y criptomonedas (BTCUSD y otros). El EA se basa en el principio de “Super Signals”, que identifica máximos y mínimos locales (posibles puntos de giro o corrección) en el periodo de tiempo seleccionado. El EA abre operaciones de fo
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Quantum Forex EA – Sistema de Trading Multindicador Descripción Quantum Forex EA es un asesor experto profesional para MetaTrader 5 que utiliza una combinación de cuatro indicadores técnicos populares para tomar decisiones de trading. Está diseñado para operar automáticamente en los mercados financieros, con parámetros ajustables y un sistema confiable de gestión de riesgos. Características principales Sistema de trading multindicador: Moving Average (MA) – análisis del cruce entre medias móvi
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Strategy Constructor Pro - Constructor Universal de Estrategias Comerciales con Múltiples Indicadores para MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Strategy Constructor Pro es un asesor experto (EA) multifuncional para la plataforma MetaTrader 5 que proporciona la capacidad de ensamblar y personalizar estrategias comerciales basadas en una amplia gama de indicadores técnicos y patrones clásicos de velas japonesas. Desarrollado considerando los requisitos modernos para el comercio automatizado en los mercados
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Descripción del asesor Goldix EA está diseñado para el comercio automático en cualquier instrumento de divisas, con especial atención a la negociación de oro (XAUUSD). Se basa en una lógica combinada de indicadores Keltner Channel y EMA (Media Móvil Exponencial), complementada con configuraciones flexibles de gestión de riesgos y un stop flotante integrado. El asesor puede funcionar en cualquier momento, si es necesario, puede limitar el comercio a determinadas horas mediante un filtro de tiemp
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Grid Master Pro – asesor experto universal para trading en rejilla Grid Trading. Grid Master Pro es un asesor experto (Expert Advisor) flexible y eficaz para MetaTrader 5 que implementa una estrategia confiable de trading en rejilla (Grid Trading) en una amplia gama de instrumentos. Funciona muy bien con pares de divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), metales preciosos (XAUUSD/oro), materias primas (petróleo: Brent, WTI) y criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.). El asesor cuenta con un pane
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Asesores Expertos
Pivot Levels Pro – Asesor Experto Avanzado para MT5 Pivot Levels Pro   es un Asesor Experto (Expert Advisor) multifuncional para MetaTrader 5 que calcula y traza automáticamente varios tipos de niveles de Pivote (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) y ejecuta operaciones basadas en ellos. El EA integra una potente lógica de gestión de posiciones (algoritmo de red/“Grid”, trailing stop, función de “break-even”) con un panel de estadísticas intuitivo que muestra las ganancias diarias, se
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
MACD Trader Pro es un asesor experto innovador que combina la probada estrategia MACD con un eficiente sistema de Grid Trading. Este asesor está diseñado para el trading automático en los mercados financieros y muestra los mejores resultados en el par de divisas GBPUSD, aunque opera con éxito en todos los principales instrumentos de trading incluyendo EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY y otros pares majors. La singularidad de este EA radica en un enfoque intel
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Bollinger Bands Trader Pro   es un potente Asesor Experto (EA) para operar con estrategias de tipo grid (red de órdenes) basadas en el indicador de Bandas de Bollinger (Bollinger Bands). Combina una configuración de riesgos altamente personalizable, gestión inteligente de posiciones, funciones avanzadas de Trailing Stop y transición a punto de equilibrio (BreakEven), además de límites de operación diarios y estadísticas de rentabilidad. El EA identifica automáticamente los puntos de entrada al m
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Range Breakout Trader Pro: Estrategia comercial innovadora con múltiples órdenes y cálculo automático de distancias Descripción Range Breakout Trader Pro es una estrategia comercial moderna para MetaTrader 5, especializada en el uso de rupturas de rangos de precio con colocación y gestión automática de órdenes. Este experto asesor avanzado está creado para traders que desean aplicar eficazmente estrategias de ruptura de rango con máxima automatización. El asesor coloca órdenes teniendo en cuenta
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
ATR Grid Trader Pro - Asesor Experto Automático para Trading en Red con Análisis de Volatilidad en MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN ATR Grid Trader Pro es un asesor experto (EA) multifuncional para la plataforma MetaTrader 5 que combina tecnología innovadora de trading en red con un análisis avanzado de volatilidad basado en el indicador Average True Range (ATR). Este potente robot de trading abre posiciones de compra en períodos de baja volatilidad y posiciones de venta en alta volatilidad, y, al activ
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Gartley Butterfly Pattern EA Descripción El asesor experto (EA) realiza operaciones automáticas basadas en patrones armónicos, figuras populares del análisis técnico presentadas originalmente por Harold McKinley Gartley y posteriormente sistematizadas y ampliadas por Scott Carney, autor de patrones como Bat, Crab, Shark, Deep Crab y Alternate Bat. El robot reconoce y opera con las siguientes figuras: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD y Three Drives.
Filtro:
Catherine Rissik
169
Catherine Rissik 2025.11.14 07:58 
 

A profitable EA so far! And Vladimir is very quick to respond to questions. Looking forward to testing out his other EA's!

Vladimir Shumikhin
3405
Respuesta del desarrollador Vladimir Shumikhin 2025.11.14 08:13
Hello Catherine!
Thank you so much for your kind review and for testing the Golden Eagle Pro EA! I'm very pleased that the bot has shown great results and proven to be useful for your trading.
I always try to respond quickly to client questions — it's an important part of providing good service. I'll be happy to help you anytime!
I hope that my other expert advisors will also serve you well. I wish you successful and profitable trading!
Best regards,
Vladimir
Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.10.25 23:41 
 

il consulente the consultant works well, you need to optimize it, the support is great!! the EA demonstrates excellent performance Thank you

Respuesta al comentario