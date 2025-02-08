Golden Eagle Pro EA

Golden Eagle Pro EA

es un potente asesor experto para la plataforma MetaTrader 5 que utiliza una combinación de varios indicadores y análisis multmarco (MA en D1, ATR en M30, Fractales en M5). El asesor incluye ajustes flexibles de gestión de riesgos (lote fijo, porcentaje del saldo, selección del nivel de riesgo), así como funciones avanzadas de trailing stop y break-even. El programa ha pasado exitosamente las pruebas y se recomienda para el comercio de futuros del oro y el par XAU/USD. El asesor es versátil y adecuado para operar con diferentes instrumentos y marcos de tiempo, permitiendo optimizar los parámetros según las condiciones del mercado.





Golden Eagle Pro EA está disponible a un precio especial: • Primeras 10 compras — 30 USD • Siguientes 10 compras — 65 USD • Precio final — 1000 USD

1. Concepto general y características

Análisis multmarco Aplica la media móvil (MA) en el gráfico diario (D1) para determinar con precisión la dirección principal de la tendencia.

Utiliza el indicador ATR en el gráfico de 30 minutos (M30) para analizar la volatilidad, excluyendo períodos de baja actividad.

También se orienta hacia las señales de fractales (Fractals) en M5 para encontrar los puntos de entrada más prometedores. Gestión de riesgos y capital Posibilidad de operar con un lote fijo (Fixed Lot) para asegurar el volumen de la operación.

Alternativamente, el cálculo dinámico del volumen basado en el tamaño del depósito con la selección del nivel de riesgo (bajo, medio o alto).

Verificación integrada de los requisitos de margen y reducción automática del lote en caso de insuficiencia de margen. Stop Loss y Take Profit flexibles Niveles ajustados de SL/TP en puntos para un control máximo sobre las operaciones.

Opción de trailing stop que sigue el movimiento del precio y mueve automáticamente el stop de protección tras alcanzar ganancias.

Función de break-even para mover la posición al punto de entrada con un pequeño desajuste, minimizando riesgos. Parámetros adicionales Limitación del spread máximo permitido para filtrar condiciones de mercado volátiles o ilíquidas.

Visualización del historial de operaciones en el gráfico con flechas, líneas de entrada/salida e información sobre las ganancias/pérdidas. Facilidad de prueba El asesor funciona correctamente en modo de prueba (OnTester), proporcionando ganancias/pérdidas generales para la optimización de los ajustes.

Se recomienda realizar pruebas con datos históricos para seleccionar los parámetros óptimos.

2. Parámetros del asesor y su propósito

A continuación se presentan los parámetros de entrada (Inputs) y su descripción breve.

Grupo: Estrategia MA ATR Fractals

MAPeriodD1 (valor predeterminado: 200)

El período de la media móvil en el gráfico diario (D1), cuanto mayor es el valor, más global se considera la tendencia. MAMethod (valor predeterminado: MODE_SMA)

Método de cálculo de la media móvil (SMA, EMA, etc.). MAPriceApplied (valor predeterminado: PRICE_CLOSE)

Precio utilizado para el cálculo de la MA (precio de cierre, apertura, mediana, etc.). ATRPeriodM30 (valor predeterminado: 14)

El período del indicador ATR en el gráfico M30 para evaluar la volatilidad. ATRMultiplier (valor predeterminado: 1.0)

Multiplicador para aumentar o reducir el filtro de volatilidad. FractalPeriodM5 (valor predeterminado: 5)

El período del indicador Fractals en M5 para identificar los extremos locales.

Grupo: Configuración de Lotes y Riesgo

LotMode (valor predeterminado: LOT MODE PERCENTAGE) LOT MODE FIXED – Lote fijo (se utiliza el parámetro FixedLotSize).

LOT MODE PERCENTAGE – El lote se calcula en porcentaje del depósito, con la selección del nivel de riesgo. FixedLotSize (valor predeterminado: 0.01)

Lote fijo, válido solo cuando se utiliza LOT MODE FIXED. RiskLevel (valor predeterminado: RISK MEDIUM) RISK LOW – Riesgo conservador (1% del depósito).

RISK MEDIUM – Riesgo moderado (2%).

RISK HIGH – Riesgo agresivo (5%).

Grupo: StopLoss y TakeProfit

StopLossPoints (valor predeterminado: 2800)

Tamaño del stop loss en puntos (se calcula desde el precio de apertura). TakeProfitPoints (valor predeterminado: 400)

Tamaño del take profit en puntos (también desde el precio de apertura).

Grupo: Trailing y BreakEven

EnableTrailingStop (valor predeterminado: false)

Activa o desactiva la función de trailing stop. TrailingStartPoints (valor predeterminado: 150)

El nivel de ganancias (en puntos) a partir del cual se activa el trailing stop. TrailingStopPoints (valor predeterminado: 100)

Distancia entre el precio actual y el stop loss en el proceso de trailing. TrailingStepPoints (valor predeterminado: 50)

El paso mínimo (en puntos) para cambiar la distancia entre el precio y el SL, para que el asesor vuelva a ajustar el stop loss. EnableBreakEven (valor predeterminado: false)

Activa o desactiva la función de break-even. BreakEvenStartPoints (valor predeterminado: 100)

Las ganancias (en puntos) que activan el break-even. BreakEvenOffsetPoints (valor predeterminado: 20)

El desplazamiento desde el precio de apertura, sobre el cual el stop loss se ajusta al break-even.

Grupo: Configuración adicional

MaxSpreadPoints (valor predeterminado: 300)

El spread máximo permitido en puntos. Si el spread es mayor que este valor, no se abrirán nuevas operaciones. MagicNumber (valor predeterminado: 33)

Un identificador único para el asesor, para diferenciar sus operaciones de otras. TradeComment (valor predeterminado: "GoldenEagleAI")

Un comentario para las operaciones que se mostrará en las ventanas "Historial" y "Trading".

Grupo: Validación del Mercado y Extras

EnableShowHistoryDeals (valor predeterminado: true)

¿Mostrar el historial de operaciones en el gráfico? ColorBuyDeals (valor predeterminado: clrLime)

El color de las marcas/flechas en el gráfico para las operaciones de compra. ColorSellDeals (valor predeterminado: clrRed)

El color de las marcas/flechas en el gráfico para las operaciones de venta. FontSizeForDeals (valor predeterminado: 10)

Tamaño de fuente para las etiquetas de las operaciones cerradas.

3. Recomendaciones para el uso

Selección del marco de tiempo y instrumento

El asesor es ideal para operar con futuros de oro y el par XAU/USD. Sin embargo, puedes probar diferentes pares de divisas y marcos de tiempo, optimizando los parámetros para cada mercado. Optimización de los parámetros

Usa el probador de estrategias y la función de optimización en MetaTrader 5. Ajusta MAPeriodD1, ATRPeriodM30 y FractalPeriodM5 según las características del mercado. También ajusta StopLossPoints y TakeProfitPoints según la volatilidad del instrumento. Gestión de riesgos

Para depósitos pequeños o operaciones conservadoras, utiliza RISK LOW o un lote fijo pequeño. Para operaciones más agresivas, usa RISK HIGH, pero prepárate para riesgos elevados. Control del spread

El parámetro MaxSpreadPoints ayuda a evitar entradas demasiado caras durante ampliaciones bruscas del spread (por ejemplo, durante noticias). Prueba en una cuenta demo

Prueba el asesor en una cuenta demo para asegurarte de que los ajustes cumplen con tus expectativas y las condiciones del broker.

4. Ventajas

Análisis multmarco ayuda a eliminar señales falsas al usar múltiples marcos de tiempo.

ayuda a eliminar señales falsas al usar múltiples marcos de tiempo. Trailing stop y break-even convenientes protegen tus ganancias y preservan tu capital.

protegen tus ganancias y preservan tu capital. Sistema de gestión flexible de dinero (lote fijo o porcentaje del saldo con tres niveles de riesgo).

(lote fijo o porcentaje del saldo con tres niveles de riesgo). Visualización de operaciones en el gráfico simplifica el análisis y muestra claramente los puntos de entrada y salida.

5. Descargo de responsabilidad

El asesor no garantiza ganancias y no elimina el riesgo de pérdida

de fondos.

Los resultados pasados no son indicativos de rentabilidad futura.

indicativos de rentabilidad futura. Siempre utiliza fondos que estés dispuesto a perder y sigue los principios de gestión de riesgos.

6. Conclusión

Golden Eagle Pro EA

es la solución ideal para los traders que utilizan estrategias automáticas con gestión de riesgos flexible y análisis multmarco. Ajusta los parámetros a tu estilo de trading y realiza pruebas obligatorias con datos históricos y cuentas demo antes de operar en real.

Para más preguntas o recomendaciones sobre optimización de parámetros, puedes contactar con el autor a través de mensajes privados en MQL5.com. ¡Te deseamos un trading exitoso y seguro!