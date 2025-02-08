Golden Eagle Pro EA
- Asesores Expertos
- Vladimir Shumikhin
- Versión: 2.2
- Actualizado: 25 octubre 2025
- Activaciones: 10
Golden Eagle Pro EA
Descripción breve
¡OFERTA LIMITADA!Golden Eagle Pro EA está disponible a un precio especial:
• Primeras 10 compras — 30 USD
• Siguientes 10 compras — 65 USD
• Precio final — 1000 USD
¡Atención: la cantidad de licencias disponibles en cada etapa es limitada!
1. Concepto general y características
-
Análisis multmarco
- Aplica la media móvil (MA) en el gráfico diario (D1) para determinar con precisión la dirección principal de la tendencia.
- Utiliza el indicador ATR en el gráfico de 30 minutos (M30) para analizar la volatilidad, excluyendo períodos de baja actividad.
- También se orienta hacia las señales de fractales (Fractals) en M5 para encontrar los puntos de entrada más prometedores.
-
Gestión de riesgos y capital
- Posibilidad de operar con un lote fijo (Fixed Lot) para asegurar el volumen de la operación.
- Alternativamente, el cálculo dinámico del volumen basado en el tamaño del depósito con la selección del nivel de riesgo (bajo, medio o alto).
- Verificación integrada de los requisitos de margen y reducción automática del lote en caso de insuficiencia de margen.
-
Stop Loss y Take Profit flexibles
- Niveles ajustados de SL/TP en puntos para un control máximo sobre las operaciones.
- Opción de trailing stop que sigue el movimiento del precio y mueve automáticamente el stop de protección tras alcanzar ganancias.
- Función de break-even para mover la posición al punto de entrada con un pequeño desajuste, minimizando riesgos.
-
Parámetros adicionales
- Limitación del spread máximo permitido para filtrar condiciones de mercado volátiles o ilíquidas.
- Visualización del historial de operaciones en el gráfico con flechas, líneas de entrada/salida e información sobre las ganancias/pérdidas.
-
Facilidad de prueba
- El asesor funciona correctamente en modo de prueba (OnTester), proporcionando ganancias/pérdidas generales para la optimización de los ajustes.
- Se recomienda realizar pruebas con datos históricos para seleccionar los parámetros óptimos.
2. Parámetros del asesor y su propósito
A continuación se presentan los parámetros de entrada (Inputs) y su descripción breve.
Grupo: Estrategia MA ATR Fractals
-
MAPeriodD1 (valor predeterminado: 200)
El período de la media móvil en el gráfico diario (D1), cuanto mayor es el valor, más global se considera la tendencia.
-
MAMethod (valor predeterminado: MODE_SMA)
Método de cálculo de la media móvil (SMA, EMA, etc.).
-
MAPriceApplied (valor predeterminado: PRICE_CLOSE)
Precio utilizado para el cálculo de la MA (precio de cierre, apertura, mediana, etc.).
-
ATRPeriodM30 (valor predeterminado: 14)
El período del indicador ATR en el gráfico M30 para evaluar la volatilidad.
-
ATRMultiplier (valor predeterminado: 1.0)
Multiplicador para aumentar o reducir el filtro de volatilidad.
-
FractalPeriodM5 (valor predeterminado: 5)
El período del indicador Fractals en M5 para identificar los extremos locales.
Grupo: Configuración de Lotes y Riesgo
-
LotMode (valor predeterminado: LOT MODE PERCENTAGE)
- LOT MODE FIXED – Lote fijo (se utiliza el parámetro FixedLotSize).
- LOT MODE PERCENTAGE – El lote se calcula en porcentaje del depósito, con la selección del nivel de riesgo.
-
FixedLotSize (valor predeterminado: 0.01)
Lote fijo, válido solo cuando se utiliza LOT MODE FIXED.
-
RiskLevel (valor predeterminado: RISK MEDIUM)
- RISK LOW – Riesgo conservador (1% del depósito).
- RISK MEDIUM – Riesgo moderado (2%).
- RISK HIGH – Riesgo agresivo (5%).
Grupo: StopLoss y TakeProfit
-
StopLossPoints (valor predeterminado: 2800)
Tamaño del stop loss en puntos (se calcula desde el precio de apertura).
-
TakeProfitPoints (valor predeterminado: 400)
Tamaño del take profit en puntos (también desde el precio de apertura).
Grupo: Trailing y BreakEven
-
EnableTrailingStop (valor predeterminado: false)
Activa o desactiva la función de trailing stop.
-
TrailingStartPoints (valor predeterminado: 150)
El nivel de ganancias (en puntos) a partir del cual se activa el trailing stop.
-
TrailingStopPoints (valor predeterminado: 100)
Distancia entre el precio actual y el stop loss en el proceso de trailing.
-
TrailingStepPoints (valor predeterminado: 50)
El paso mínimo (en puntos) para cambiar la distancia entre el precio y el SL, para que el asesor vuelva a ajustar el stop loss.
-
EnableBreakEven (valor predeterminado: false)
Activa o desactiva la función de break-even.
-
BreakEvenStartPoints (valor predeterminado: 100)
Las ganancias (en puntos) que activan el break-even.
-
BreakEvenOffsetPoints (valor predeterminado: 20)
El desplazamiento desde el precio de apertura, sobre el cual el stop loss se ajusta al break-even.
Grupo: Configuración adicional
-
MaxSpreadPoints (valor predeterminado: 300)
El spread máximo permitido en puntos. Si el spread es mayor que este valor, no se abrirán nuevas operaciones.
-
MagicNumber (valor predeterminado: 33)
Un identificador único para el asesor, para diferenciar sus operaciones de otras.
-
TradeComment (valor predeterminado: "GoldenEagleAI")
Un comentario para las operaciones que se mostrará en las ventanas "Historial" y "Trading".
Grupo: Validación del Mercado y Extras
-
EnableShowHistoryDeals (valor predeterminado: true)
¿Mostrar el historial de operaciones en el gráfico?
-
ColorBuyDeals (valor predeterminado: clrLime)
El color de las marcas/flechas en el gráfico para las operaciones de compra.
-
ColorSellDeals (valor predeterminado: clrRed)
El color de las marcas/flechas en el gráfico para las operaciones de venta.
-
FontSizeForDeals (valor predeterminado: 10)
Tamaño de fuente para las etiquetas de las operaciones cerradas.
3. Recomendaciones para el uso
-
Selección del marco de tiempo y instrumento
El asesor es ideal para operar con futuros de oro y el par XAU/USD. Sin embargo, puedes probar diferentes pares de divisas y marcos de tiempo, optimizando los parámetros para cada mercado.
-
Optimización de los parámetros
Usa el probador de estrategias y la función de optimización en MetaTrader 5. Ajusta MAPeriodD1, ATRPeriodM30 y FractalPeriodM5 según las características del mercado. También ajusta StopLossPoints y TakeProfitPoints según la volatilidad del instrumento.
-
Gestión de riesgos
Para depósitos pequeños o operaciones conservadoras, utiliza RISK LOW o un lote fijo pequeño. Para operaciones más agresivas, usa RISK HIGH, pero prepárate para riesgos elevados.
-
Control del spread
El parámetro MaxSpreadPoints ayuda a evitar entradas demasiado caras durante ampliaciones bruscas del spread (por ejemplo, durante noticias).
-
Prueba en una cuenta demo
Prueba el asesor en una cuenta demo para asegurarte de que los ajustes cumplen con tus expectativas y las condiciones del broker.
4. Ventajas
- Análisis multmarco ayuda a eliminar señales falsas al usar múltiples marcos de tiempo.
- Trailing stop y break-even convenientes protegen tus ganancias y preservan tu capital.
- Sistema de gestión flexible de dinero (lote fijo o porcentaje del saldo con tres niveles de riesgo).
- Visualización de operaciones en el gráfico simplifica el análisis y muestra claramente los puntos de entrada y salida.
5. Descargo de responsabilidad
- El asesor no garantiza ganancias y no elimina el riesgo de pérdida
de fondos.
- Los resultados pasados no son indicativos de rentabilidad futura.
- Siempre utiliza fondos que estés dispuesto a perder y sigue los principios de gestión de riesgos.
6. ConclusiónGolden Eagle Pro EA es la solución ideal para los traders que utilizan estrategias automáticas con gestión de riesgos flexible y análisis multmarco. Ajusta los parámetros a tu estilo de trading y realiza pruebas obligatorias con datos históricos y cuentas demo antes de operar en real.
Para más preguntas o recomendaciones sobre optimización de parámetros, puedes contactar con el autor a través de mensajes privados en MQL5.com. ¡Te deseamos un trading exitoso y seguro!
A profitable EA so far! And Vladimir is very quick to respond to questions. Looking forward to testing out his other EA's!