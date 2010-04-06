Index Synthetics Deriv

Index Synthetics EA es un sistema de trading profesional y único en su campo, basado en algoritmos y desarrollado exclusivamente para Índices Sintéticos Deriv. Construido con una base de lógica algorítmica precisa, este Asesor Experto es capaz de monitorizar y operar múltiples índices sintéticos simultáneamente, adaptándose dinámicamente a una variedad de comportamientos de mercado a través de diferentes instrumentos.

Con el tiempo, el EA se ha ido perfeccionando continuamente, incorporando una lógica mejorada, una sólida gestión del riesgo y una optimización multisímbolo. Su objetivo principal es sencillo:

👉 hacer crecer un capital modesto de forma segura y consistente a través de una exposición diversificada a índices y una ejecución de operaciones de alta precisión.

Diseñado para ofrecer estabilidad y fiabilidad, Index Synthetics EA aplica estrategias de negociación disciplinadas para garantizar un riesgo controlado al tiempo que busca un rendimiento constante. No se trata de un producto fijo, sino de una herramienta que se mantiene y evoluciona activamente, con actualizaciones y optimizaciones continuas para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

Tanto si busca escalar una cuenta pequeña como gestionar una cartera diversificada de índices sintéticos, este EA ofrece ejecución algorítmica de nivel profesional, precisión y estabilidad para operar a largo plazo.

Características principales

Ejecución multisímbolo: Negocia más de 35 índices sintéticos Deriv a la vez.

Filtrado algorítmico dinámico: Se ajusta a la volatilidad y comportamiento de cada índice.

Estrategia de riesgo equilibrado: Centrada en el crecimiento estable, la exposición controlada y la consistencia a largo plazo.

Lógica Diversificada: Mejor comportamiento de la curva de renta variable al repartir el riesgo entre índices no correlacionados.

Perfeccionada a lo largo del tiempo: Incluye una lógica actualizada, parámetros de riesgo mejorados y reglas de funcionamiento optimizadas.

Despliegue sencillo: El usuario sólo tiene que cargar el EA, sin necesidad de configuraciones complejas.





Sugerencia de tabla



Tamaño del Lote basado en un valor establecido de $1000. Si utiliza un capital diferente, ajuste el tamaño del lote proporcionalmente a la cantidad.



Riesgo Medio.

Índice Tamaño de Lote (Lotaje) Tamaño de Lote Adicional(Lotaje2) Escalón Índice 0.4 N/A Índice de escalones múltiples 2 0.4 N/A Índice de escalones múltiples 3 0.4 N/A Índice 4 0.4 N/A Pluma 1000 0.8 N/A Pluma 900 0.8 NO DISPONIBLE Pluma 600 0.8 NO DISPONIBLE Pluma 500 0.8 N/A Choque 1000 1.6 N/A Choque 900 0.8 N.D. Choque 500 0.8 N/A Volatilidad 10 2.0 N/A Volatilidad 25 2.0 VOLATILIDAD Volatilidad 75 0.008 N/A Volatilidad 10_1s 2.0 N/A Volatilidad 15_1s 0.8 N/A Volatilidad 30_1s 0.8 N/A Volatilidad 75_1s 0.20 N/A Volatilidad 100_1s 1.2 N/A Volatilidad 150_1s 4.8 5.2 Salto 100 0.4 0.8 Salto 75 0.08 N/A Salto 50 0.08 N/A

Salto 25 0.08 N/A

Salto 10 0.08 N/A

Volatilidad sobre Crash 750 0.4 N/A

Volatilidad sobre Crash 550 0.4 NO DISPONIBLE

Volatilidad sobre Crash 400 0.4 NO DISPONIBLE

Volatilidad sobre Boom 750 0.4 N/A

Volatilidad por encima del boom 550 0.4 NO DISPONIBLE

Volatilidad por encima del boom 400 0.4 N/A

Índice Trek Down 0.4 NO DISPONIBLE

Índice Trek Up 0.4 NO DISPONIBLE

Dex 1500 Bajada 0.04 NO DISPONIBLE

Dex 1500 Arriba 0.4 NO DISPONIBLE

Dex 600 Abajo 0.4 NO DISPONIBLE

Dex 600 Arriba 0.4 NO DISPONIBLE

Dex 900 Abajo 0.04 NO DISPONIBLE

Dex 900 Arriba 0.4 N/A



Capital mínimo recomendado

El capital mínimo recomendado para operar con este Asesor Experto es de 250$. Los usuarios deben ajustar los parámetros de entrada, en particular el tamaño del lote, proporcionalmente a la relación capital/lote sugerida en la tabla anterior. Esto asegura una gestión adecuada del riesgo y garantiza rendimientos consistentes y estables.

PARÁMETROS DE ENTRADA

MaxDailyLossPercent

Este parámetro define un límite máximo de pérdida diaria, fijado en el 20% del saldo inicial del día. Su propósito es proporcionar una protección adicional en situaciones excepcionales, como movimientos inusuales, eventos canónicos altamente improbables o un comportamiento inusual en un índice sintético.

Si se alcanza este umbral, el asesor experto detiene automáticamente la apertura de nuevas operaciones durante el resto del día. Esta medida ayuda a preservar la estabilidad de la cuenta y refuerza la gestión responsable del riesgo, especialmente en escenarios atípicos que se desvían de la dinámica normal del mercado.



Estado Por defecto MaxDailyLossPercent = 20.0





BreakEvenMode

Este modo activa un enfoque de gestión más conservador, diseñado para proteger la operación una vez que el mercado se ha movido lo suficiente a favor de la operación. Al mover el stop-loss al punto de equilibrio, el objetivo es reducir la exposición a retrocesos profundos y mitigar las posibles caídas durante las fases de corrección.

Si bien esta característica mejora la seguridad operativa y promueve un estilo de negociación más cauteloso, también puede limitar el crecimiento de los beneficios a largo plazo del EA, ya que ciertos movimientos amplios del mercado podrían cerrarse prematuramente.

BreakEvenMode está diseñado para usuarios que priorizan la estabilidad y la preservación del capital sobre la rentabilidad agresiva, proporcionando una capa adicional de control en entornos de volatilidad variable.

Estado Por defecto Enable_Move_SL_BE = false.

Niveles de Punto de Equilibrio 60%, 70%, 80%, 90%.





NúmeroMágico

Este parámetro permite asignar un identificador único a las operaciones ejecutadas por el asesor experto. A través de este número, el EA puede reconocer y gestionar exclusivamente sus propias posiciones, diferenciándolas de otras operaciones abiertas manualmente o por diferentes sistemas.

El MagicNumber es totalmente editable desde los parámetros del EA, facilitando el uso de múltiples configuraciones del mismo asesor en diferentes símbolos, estrategias o gráficos sin interferencias entre ellos.

Este modo asegura una gestión clara y ordenada de todas las operaciones relacionadas con el EA, reforzando la precisión en el control y seguimiento de cada instancia activa.

Estado por defecto InpMagicNumber = 12345678





Cómo empezar (Configuración recomendada)

Comenzar a utilizar este Asesor Experto es muy sencillo. Por favor, siga los siguientes pasos para asegurar la correcta funcionalidad y la plena compatibilidad con todos los índices sintéticos soportados:

Abra su plataforma Deriv MT5. Añada todos los símbolos de Índices Sintéticos a la ventana de Market Watch. Haga clic derecho dentro de Market Watch → seleccione "Show All"

Este paso asegura que cada índice sintético sea visible y esté disponible para que el EA lo active y opere. Abra el gráfico: Step Index - H1 timeframe. Adjunte el Asesor Experto a este gráfico Step Index (H1). Active el trading algorítmico: Asegúrese de que el botón "Algo Trading" / "AutoTrading " está activado.

Una vez conectado, el EA inicializará automáticamente su motor interno multiíndice, validará todos los símbolos sintéticos disponibles, y comenzará a monitorizar y operar a través de cada índice soportado utilizando su modelo multimercado optimizado.





Descargo de responsabilidad: Operar conlleva riesgos inherentes y los resultados pueden variar. Opere siempre de forma responsable y comprenda los riesgos que conlleva.



