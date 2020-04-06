Nova GTR Trader
- Asesores Expertos
- Anita Monus
- Versión: 2.0
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Nova GTR Trader es una automatización precisa del indicador Gator, una herramienta de Bill Williams diseñada para seguir las fases del mercado analizando la convergencia y divergencia de las señales de tendencia. Este EA convierte las señales visuales del Gator en una estrategia disciplinada y automatizada que identifica cuándo el mercado está en tendencia, consolidándose o listo para una ruptura.
En lugar de reaccionar a cada pequeña fluctuación, Nova GTR Trader espera una clara alineación entre las mandíbulas, los dientes y los labios del indicador. Las operaciones se ejecutan sólo cuando la señal confirma una fuerte tendencia o transición, filtrando el ruido y la indecisión.
Este enfoque permite a los operadores seguir la estructura del mercado con claridad y disciplina, operando sólo cuando las condiciones son favorables.
Por qué los operadores eligen Nova GTR Trader
-
Indicador Gator, totalmente automatizado:
Implementa la lógica clásica de Gator con estrictas condiciones de entrada y salida.
-
Señales basadas en fases:
Opera sólo durante fases claras de tendencia o transición indicadas por el Gator.
-
Gestión de Riesgo Incluida:
Cada operación viene con un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala, sin rejilla.
-
Aplicación versátil en el mercado:
Eficaz en el mercado de divisas, metales, índices y criptomonedas - adecuado para gráficos H1 a diarios.
-
Claro, eficiente y fiable:
Ejecución simplificada, lógica transparente y sin complejidades innecesarias.
Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Ningún EA garantiza resultados - pero Nova GTR Trader proporciona un sistema estructurado y centrado en fases para un trading disciplinado basado en el indicador Gator.
Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.