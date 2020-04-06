Nova GTR Trader es una automatización precisa del indicador Gator, una herramienta de Bill Williams diseñada para seguir las fases del mercado analizando la convergencia y divergencia de las señales de tendencia. Este EA convierte las señales visuales del Gator en una estrategia disciplinada y automatizada que identifica cuándo el mercado está en tendencia, consolidándose o listo para una ruptura.

En lugar de reaccionar a cada pequeña fluctuación, Nova GTR Trader espera una clara alineación entre las mandíbulas, los dientes y los labios del indicador. Las operaciones se ejecutan sólo cuando la señal confirma una fuerte tendencia o transición, filtrando el ruido y la indecisión.

Este enfoque permite a los operadores seguir la estructura del mercado con claridad y disciplina, operando sólo cuando las condiciones son favorables.

Por qué los operadores eligen Nova GTR Trader

Indicador Gator, totalmente automatizado:

Implementa la lógica clásica de Gator con estrictas condiciones de entrada y salida.

Señales basadas en fases:

Opera sólo durante fases claras de tendencia o transición indicadas por el Gator.

Gestión de Riesgo Incluida:

Cada operación viene con un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala, sin rejilla.

Aplicación versátil en el mercado:

Eficaz en el mercado de divisas, metales, índices y criptomonedas - adecuado para gráficos H1 a diarios.

Claro, eficiente y fiable:

Ejecución simplificada, lógica transparente y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova GTR Trader proporciona un sistema estructurado y centrado en fases para un trading disciplinado basado en el indicador Gator.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.