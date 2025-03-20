All In One Breakout
- Asesores Expertos
- Dilwyn Tng
- Versión: 2.111
- Actualizado: 16 diciembre 2025
- Activaciones: 7
Las estrategias de ruptura se encuentran entre los enfoques de trading más probados, eternos y confiables. Su objetivo es capturar el impulso en niveles clave de precios —generalmente después de períodos de consolidación del mercado— donde tienden a seguirse movimientos fuertes. Esto hace que los sistemas de ruptura sean ideales para los traders que buscan aprovechar tendencias intradía o basadas en sesiones.
All-In-One Breakout EA [Asesor Experto de Ruptura Todo en Uno] aprovecha al máximo este principio al identificar rangos de precios durante períodos tranquilos (como antes de Tokio, antes de Londres o antes de Nueva York) y entrar en operaciones cuando el precio rompe ese rango. Esto permite que la estrategia:
- Entre en operaciones temprano en la tendencia antes de que se agote la mayor parte del movimiento.
- Evite mercados laterales o entrecortados esperando la confirmación del impulso.
- Se adapte a diferentes sesiones de trading e instrumentos, aumentando la versatilidad.
Esta ventaja estratégica se ve aún más reforzada por los filtros de confluencia del EA, la lógica de salida personalizada y los controles de gestión del dinero, lo que lo convierte en una herramienta poderosa tanto para traders nuevos como experimentados que utilizan esta estrategia eterna.
Características clave y ventajas
- Modo de ruptura dual: Ruptura de rango (RBO) y Ruptura de apertura (OBO)
- Lógica basada en reglas: Cada regla de entrada, salida y gestión es determinista, proporcionando transparencia y facilidad de optimización. No es una operación de caja negra como los EAs de IA.
- Múltiples símbolos: La estrategia de ruptura puede usarse en símbolos no correlacionados como US30, Oro, USDJPY, GBPUSD, DE40 y muchos otros.
- Diferentes períodos de tiempo: Este EA puede configurarse para funcionar (abrir y cerrar operaciones) en diferentes períodos para aprovechar al máximo el capital.
- Sin martingala ni grid: El capital está protegido mediante lógica de riesgo fijo sin promediar pérdidas.
- Modo dual: Admite tanto rupturas de rango como rupturas de apertura con total flexibilidad.
- Selección flexible de rango de tiempo: Defina ventanas de ruptura para sesiones asiáticas, londinenses o neoyorquinas.
- Filtrado de confluencia: Confirme entradas usando filtros de tendencia y volatilidad como MA, ADX, Bandas de Bollinger y ADR.
- Randomización controlada: Varias configuraciones admiten valores aleatorios limitados para el tiempo y los niveles —ideal para trading de prop firms.
- Controles de riesgo inteligentes: Incluye stop loss fijo, trailing stop dinámico y múltiples configuraciones de take profit.
- Backtesting rápido y ligero: La lógica optimizada admite pruebas rápidas manteniendo la fidelidad de la estrategia.
Por favor lea aquí sobre la configuración de All-In-One Breakout EA y los fundamentos de la estrategia de ruptura. Como este es un EA de estrategia abierta, no se proporcionarán setfiles. Descargue la copia de prueba, pruébela en diferentes símbolos y parámetros para evaluar los resultados antes de comprar este EA.
Strategi breakout adalah salah satu pendekatan trading yang paling teruji waktu, abadi, dan andal. Strategi ini bertujuan untuk menangkap momentum pada level harga kunci — biasanya setelah periode konsolidasi pasar — di mana pergerakan kuat cenderung terjadi. Hal ini membuat sistem breakout ideal bagi trader yang ingin mengikuti tren intraday atau berbasis sesi.
All-In-One Breakout EA [EA Breakout Serba Satu] memanfaatkan sepenuhnya prinsip ini dengan mengidentifikasi kisaran harga selama periode tenang (seperti sebelum Tokyo, sebelum London, atau sebelum New York) dan masuk ke perdagangan ketika harga menembus kisaran tersebut. Ini memungkinkan strategi untuk:
- Masuk perdagangan lebih awal dalam tren sebelum sebagian besar pergerakan habis.
- Menghindari pasar sideways atau berombak dengan menunggu konfirmasi momentum.
- Beradaptasi dengan berbagai sesi trading dan instrumen, meningkatkan fleksibilitas.
Keunggulan strategis ini semakin diperkuat melalui filter konfluensi EA, logika keluar khusus, dan kontrol manajemen modal, menjadikannya alat yang kuat baik bagi trader baru maupun berpengalaman yang menggunakan strategi trading abadi ini.
Fitur dan Keunggulan Utama
- Mode breakout ganda: Range Breakout (RBO) dan Opening Breakout (OBO)
- Logika berbasis aturan: Setiap aturan masuk, keluar, dan manajemen bersifat deterministik, memberikan transparansi dan kemudahan optimasi. Ini bukan operasi kotak hitam seperti EA AI.
- Banyak simbol: Strategi breakout dapat digunakan pada simbol yang tidak berkorelasi seperti US30, Emas, USDJPY, GBPUSD, DE40, dan banyak lainnya.
- Periode waktu berbeda: EA ini dapat disetel untuk berjalan (membuka dan menutup perdagangan) pada periode waktu yang berbeda untuk memaksimalkan penggunaan modal.
- Tidak ada Martingale atau Grid: Modal dilindungi melalui logika risiko tetap tanpa menambah posisi rugi.
- Mode ganda: Mendukung breakout berbasis range maupun breakout pembukaan sesi dengan fleksibilitas penuh.
- Pemilihan rentang waktu fleksibel: Tentukan jendela breakout untuk sesi Asia, London, atau New York.
- Penyaringan konfluensi: Konfirmasikan entri menggunakan filter tren dan volatilitas seperti MA, ADX, Bollinger Band, dan ADR.
- Randomisasi terkontrol: Beberapa pengaturan mendukung nilai acak terbatas untuk waktu dan level — ideal untuk trading prop firm.
- Kontrol risiko cerdas: Termasuk stop loss tetap, trailing stop dinamis, dan beberapa konfigurasi take profit.
- Backtesting cepat dan ringan: Logika yang dioptimalkan mendukung pengujian cepat sambil menjaga keaslian strategi.
Silakan baca di sini tentang pengaturan All-In-One Breakout EA dan dasar-dasar strategi breakout. Karena ini adalah EA strategi terbuka, tidak ada setfile yang akan diberikan. Harap unduh salinan percobaan, coba pada berbagai simbol dan parameter untuk mengevaluasi hasil sebelum membeli EA ini.
Excellent E.A. This one is definitely worth it, it's very profitable. Exceptional! Ideal for prop firms, the dollar-denominated debt control is very efficient, I can assure you your account won't go broke!