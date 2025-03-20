All In One Breakout

5

Las estrategias de ruptura se encuentran entre los enfoques de trading más probados, eternos y confiables. Su objetivo es capturar el impulso en niveles clave de precios —generalmente después de períodos de consolidación del mercado— donde tienden a seguirse movimientos fuertes. Esto hace que los sistemas de ruptura sean ideales para los traders que buscan aprovechar tendencias intradía o basadas en sesiones.

All-In-One Breakout EA [Asesor Experto de Ruptura Todo en Uno] aprovecha al máximo este principio al identificar rangos de precios durante períodos tranquilos (como antes de Tokio, antes de Londres o antes de Nueva York) y entrar en operaciones cuando el precio rompe ese rango. Esto permite que la estrategia:

  • Entre en operaciones temprano en la tendencia antes de que se agote la mayor parte del movimiento.
  • Evite mercados laterales o entrecortados esperando la confirmación del impulso.
  • Se adapte a diferentes sesiones de trading e instrumentos, aumentando la versatilidad.

Esta ventaja estratégica se ve aún más reforzada por los filtros de confluencia del EA, la lógica de salida personalizada y los controles de gestión del dinero, lo que lo convierte en una herramienta poderosa tanto para traders nuevos como experimentados que utilizan esta estrategia eterna.

Características clave y ventajas

  • Modo de ruptura dual: Ruptura de rango (RBO) y Ruptura de apertura (OBO)
  • Lógica basada en reglas: Cada regla de entrada, salida y gestión es determinista, proporcionando transparencia y facilidad de optimización. No es una operación de caja negra como los EAs de IA.
  • Múltiples símbolos: La estrategia de ruptura puede usarse en símbolos no correlacionados como US30, Oro, USDJPY, GBPUSD, DE40 y muchos otros.
  • Diferentes períodos de tiempo:  Este EA puede configurarse para funcionar (abrir y cerrar operaciones) en diferentes períodos para aprovechar al máximo el capital.
  • Sin martingala ni grid: El capital está protegido mediante lógica de riesgo fijo sin promediar pérdidas.
  • Modo dual: Admite tanto rupturas de rango como rupturas de apertura con total flexibilidad.
  • Selección flexible de rango de tiempo: Defina ventanas de ruptura para sesiones asiáticas, londinenses o neoyorquinas.
  • Filtrado de confluencia: Confirme entradas usando filtros de tendencia y volatilidad como MA, ADX, Bandas de Bollinger y ADR.
  • Randomización controlada: Varias configuraciones admiten valores aleatorios limitados para el tiempo y los niveles —ideal para trading de prop firms.
  • Controles de riesgo inteligentes: Incluye stop loss fijo, trailing stop dinámico y múltiples configuraciones de take profit.
  • Backtesting rápido y ligero: La lógica optimizada admite pruebas rápidas manteniendo la fidelidad de la estrategia.

Por favor lea aquí sobre la configuración de All-In-One Breakout EA y los fundamentos de la estrategia de ruptura. Como este es un EA de estrategia abierta, no se proporcionarán setfiles. Descargue la copia de prueba, pruébela en diferentes símbolos y parámetros para evaluar los resultados antes de comprar este EA.



Strategi breakout adalah salah satu pendekatan trading yang paling teruji waktu, abadi, dan andal. Strategi ini bertujuan untuk menangkap momentum pada level harga kunci — biasanya setelah periode konsolidasi pasar — di mana pergerakan kuat cenderung terjadi. Hal ini membuat sistem breakout ideal bagi trader yang ingin mengikuti tren intraday atau berbasis sesi.

All-In-One Breakout EA [EA Breakout Serba Satu] memanfaatkan sepenuhnya prinsip ini dengan mengidentifikasi kisaran harga selama periode tenang (seperti sebelum Tokyo, sebelum London, atau sebelum New York) dan masuk ke perdagangan ketika harga menembus kisaran tersebut. Ini memungkinkan strategi untuk:

  • Masuk perdagangan lebih awal dalam tren sebelum sebagian besar pergerakan habis.
  • Menghindari pasar sideways atau berombak dengan menunggu konfirmasi momentum.
  • Beradaptasi dengan berbagai sesi trading dan instrumen, meningkatkan fleksibilitas.

Keunggulan strategis ini semakin diperkuat melalui filter konfluensi EA, logika keluar khusus, dan kontrol manajemen modal, menjadikannya alat yang kuat baik bagi trader baru maupun berpengalaman yang menggunakan strategi trading abadi ini.

Fitur dan Keunggulan Utama

  • Mode breakout ganda: Range Breakout (RBO) dan Opening Breakout (OBO)
  • Logika berbasis aturan: Setiap aturan masuk, keluar, dan manajemen bersifat deterministik, memberikan transparansi dan kemudahan optimasi. Ini bukan operasi kotak hitam seperti EA AI.
  • Banyak simbol: Strategi breakout dapat digunakan pada simbol yang tidak berkorelasi seperti US30, Emas, USDJPY, GBPUSD, DE40, dan banyak lainnya.
  • Periode waktu berbeda:  EA ini dapat disetel untuk berjalan (membuka dan menutup perdagangan) pada periode waktu yang berbeda untuk memaksimalkan penggunaan modal.
  • Tidak ada Martingale atau Grid: Modal dilindungi melalui logika risiko tetap tanpa menambah posisi rugi.
  • Mode ganda: Mendukung breakout berbasis range maupun breakout pembukaan sesi dengan fleksibilitas penuh.
  • Pemilihan rentang waktu fleksibel: Tentukan jendela breakout untuk sesi Asia, London, atau New York.
  • Penyaringan konfluensi: Konfirmasikan entri menggunakan filter tren dan volatilitas seperti MA, ADX, Bollinger Band, dan ADR.
  • Randomisasi terkontrol: Beberapa pengaturan mendukung nilai acak terbatas untuk waktu dan level — ideal untuk trading prop firm.
  • Kontrol risiko cerdas: Termasuk stop loss tetap, trailing stop dinamis, dan beberapa konfigurasi take profit.
  • Backtesting cepat dan ringan: Logika yang dioptimalkan mendukung pengujian cepat sambil menjaga keaslian strategi.

Silakan baca di sini tentang pengaturan All-In-One Breakout EA dan dasar-dasar strategi breakout. Karena ini adalah EA strategi terbuka, tidak ada setfile yang akan diberikan. Harap unduh salinan percobaan, coba pada berbagai simbol dan parameter untuk mengevaluasi hasil sebelum membeli EA ini.

Comentarios 4
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 13:03 
 

Excellent E.A. This one is definitely worth it, it's very profitable. Exceptional! Ideal for prop firms, the dollar-denominated debt control is very efficient, I can assure you your account won't go broke!

mongiwa
329
mongiwa 2025.11.19 20:21 
 

I have been Using the ea on DEMO . i just connected on live ill give feedback. The developer is on time to respond to questions .Thank you sir

kkandru12
474
kkandru12 2025.11.09 07:06 
 

Great product , Question to Author. I've tested it with US SPX500 Futures, it works. But if you happen to have a SET file, that helps. For that matter any Futures SET File, please provide.

Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Asesores Expertos
ET9 Nuevo en el mercado, ¡promoción de lanzamiento! Sólo quedan unas pocas copias a: $699 Siguiente precio: $799 Precio final: $1599 El mejor Asesor Experto en XAUUSD cualquier timeframes！ ET9 para MT5 Actualizado v4.80 !! Importante actualización: Fusionar estrategia de ruptura H4 de Dragon Ball, Optimizar parámetros , Añadir parámetros MaxStopLoss y MaxTakeProfit Incluye ET1 gratis para MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Actualizado v1.80 ! ! https://www.mql5.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Asesores Expertos
Ruptura de estructura Pro ¿Es la acción del precio el rey? 1. El precio es el rey final en el mercado de divisas, mercado de valores o cualquier otro mercado. El uso de la acción del precio es la razón por la que podemos ver más beneficios que pérdidas. El análisis técnico es el arte de utilizar los puntos de datos a su favor y tomar decisiones informadas al entrar, trailing y salir de una posición en cualquier marco de tiempo. Break Of Structure Pro se puede utilizar para el comercio de tende
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Asesores Expertos
Goldfish MT5 es un Buscador de tendencias automático para el oro. Capta la tendencia antes de que comience Goldfish MT5 no es solo un robot, es su ventaja estratégica en el mercado del oro, basada en la avanzada tecnología de inteligencia artificial Este experto es un sistema integrado de modelos entrenados en el espacio de funciones multidimensionales sintetizadas Utiliza un sistema que detecta los niveles de tendencia y rompe automáticamente los niveles globales fuertes según las condicion
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Regression EA for trade XAUUSD
Preecha Chanthakan
Asesores Expertos
Análisis de regresión velas EA (versión completa) utiliza regresión ecuación grado 5 y la línea de ecuación de dos puntos más bajos y dos puntos altos dibujar dos líneas rectas. Se hacen cuatro tendencias para comparar y determinar las ordenes de compra/venta. Ponemos una orden pendiente de compra limitada/compra detenida o venta limitada/venta detenida cuando tenemos una orden. Tenemos una orden limitada de menos de 99 ordenes. Cerramos todas las ordenes en diez casos y elegimos la variable de
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Asesores Expertos
El Asesor Experto MACD utiliza el indicador de Convergencia/Divergencia de la Media Móvil para determinar la tendencia del mercado. Utiliza la señal MACD para colocar sus entradas automáticamente. El EA también utiliza el indicador de media móvil para una confirmación adicional. Varios ajustes permiten optimizar el EA para diferentes condiciones de mercado y estrategias de seguimiento de tendencias. Este programa también puede operar en sesiones de negociación específicas para aprovechar el aum
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 3 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX H1 timeframe . Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE. 3 no correlacionados EAs lógicas para DAX H1 timeframe fusionado en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza diferentes enfoques - algunos han TAKE PROFIT,
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 3 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX M30 timeframe . Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE. 3 no correlacionados EAs lógicas para DAX M30 timeframe se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy simple con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza diferentes enfoques - algunos han TAKE PR
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 13:03 
 

Excellent E.A. This one is definitely worth it, it's very profitable. Exceptional! Ideal for prop firms, the dollar-denominated debt control is very efficient, I can assure you your account won't go broke!

mongiwa
329
mongiwa 2025.11.19 20:21 
 

I have been Using the ea on DEMO . i just connected on live ill give feedback. The developer is on time to respond to questions .Thank you sir

kkandru12
474
kkandru12 2025.11.09 07:06 
 

Great product , Question to Author. I've tested it with US SPX500 Futures, it works. But if you happen to have a SET file, that helps. For that matter any Futures SET File, please provide.

Dilwyn Tng
52504
Respuesta del desarrollador Dilwyn Tng 2025.11.09 12:53
Thank for the review. I have tested SP500 and it does not produce satisfactory enough result, even it showed profit since 2020, hence I do not provide the SP500 setfile. I have provided optimisation file, which you can backtest it on any symbols you like. AIO Breakout EA is a open strategy EA, which you can test, optimise on any symbol you preferred. Exchange/share setfiles with others members in the community. For now, setfile based on Strategy A are US30, DE40, GBPUSD, USDjPY, GBPJPY and USTEC, and soon BTC will be released.
Stealth1
46
Stealth1 2025.10.09 08:38 
 

I purchased the All in One Breakout EA recently. I am currently using it on several prop firm accounts. The results are very impressive. The EA makes consistent profits and the strategy is very sound. It uses a popular trading strategy that is tried and tested and I highly recommend this EA.

