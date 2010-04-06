Golden Trader IA

🔥 Golden Trader AI - Asesor Experto Profesional para Forex, Metales, Índices Bursátiles y Criptodivisas.

Golden Trader AI es un sistema algorítmico avanzado diseñado para traders que buscan diversificación real, estabilidad y precisión en múltiples mercados simultáneamente. Construido sobre una arquitectura profesional multi-activos, este EA analiza de forma independiente el comportamiento de cada instrumento -Forex, Metales, Índices Bursátiles y Criptodivisas- y sólo busca operaciones de alta calidad y alta probabilidad.

A diferencia de los EA tradicionales centrados en uno o dos símbolos, Golden Trader AI opera en una docena de instrumentos a la vez, lo que permite un flujo equilibrado de oportunidades y una reducción significativa del riesgo de concentración.

"El Asesor Experto (EA) integra rígidamente un marco basado en el Modelo Institucional de Distribución de Liquidez. Esto le permite cartografiar y anticipar con precisión las zonas de alta sensibilidad del mercado, donde convergen las macroórdenes de las instituciones financieras, optimizando así la ejecución."





📘 Guía de líneas (Manual oficial)

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766213





🔍 Características principales

✔ Motor de análisis multimercado

📌O ptimizado para trabajar simultáneamente con los principales pares de divisas, metales al contado (XAUUSD, XAGUSD), índices bursátiles y criptoactivos de alta liquidez.

✔ Detección inteligente de micro-tendencias

El EA integra la detección dinámica de:

rupturas limpias

cambios de volatilidad

micro-tendencias estructurales

zonas de agotamiento e inversión

Esto le permite adaptarse tanto a condiciones de mercado estables como a escenarios de alta volatilidad.

Gestión avanzada del riesgo

El sistema aplica un enfoque profesional que incluye

control independiente del riesgo por instrumento

limitación de la exposición cruzada

protección automática frente a secuencias adversas

gestión lógica de stop-loss y take-profit en función del activo.

Algoritmo de entrada selectiva

El EA no overtrade: sólo ejecuta operaciones cuando se cumplen los patrones validados calculados internamente por el EA, teniendo en cuenta:

volatilidad

dirección del volumen

estabilidad del movimiento

confirmaciones en múltiples marcos temporales

Optimizado para entornos reales

Diseñado para funcionar en

cuentas estándar

cuentas ECN

spreads bajos

Escenarios de mercado 24/5

⚙ Ventajas para el trader

🌐 Diversificación real

Operar en diferentes mercados reduce de forma natural la probabilidad de sufrir profundos drawdowns y mejora la estabilidad del rendimiento.

🧠 Inteligencia adaptativa

El EA ajusta su comportamiento en función del activo, la hora del día y las condiciones del mercado, sin necesidad de constantes ajustes manuales.

📉 Drawdown controlado

El sistema evita la acumulación de operaciones innecesarias y aplica límites por símbolo, ofreciendo una curva de renta variable más limpia y estable.

💼 Profesional y escalable

Funciona tanto en cuentas pequeñas como grandes gracias a:

control total del tamaño de lote

parámetros configurables

lógica de riesgo progresiva

📌 Ideal para traders que buscan:

un EA fiable que opere en múltiples mercados

señales basadas en el comportamiento real de los precios

una solución estable sin martingalas ni rejillas

un sistema profesional de baja intervención

un robot con un enfoque seguro, estadístico y dinámico

🚀 En constante evolución

Golden Trader AI es un proyecto vivo: recibe continuas mejoras, optimizaciones y nuevas funciones basadas en datos reales y comentarios de los usuarios.

Un EA diseñado no solo para operar... sino para mantenerse relevante, adaptarse y evolucionar.





🔔 Aviso importante:

Para garantizar la máxima precisión y fiabilidad al probar nuestro EA (Asesor Experto), es crucial que ejecute el backtest utilizando datos del último año.

Esto se debe a que nuestro EA incorpora una matriz elástica avanzada que ha sido específicamente diseñada para adaptarse dinámicamente y optimizar su rendimiento basándose en el comportamiento y las condiciones del mercado del periodo de 12 meses más reciente.

Realizar el backtest con este rango de un año asegura que el EA está probando su capacidad de adaptación a las últimas tendencias del mercado.





Parámetros de entrada

⏰ Parámetros de programación de operaciones Estos parámetros definen la programación operativa semanal del EA Golden Trader.

Están diseñados para controlar cuándo el EA empieza a monitorizar el mercado, cuándo deja de abrir nuevas operaciones y cuándo se fuerzan a cerrar todas las posiciones abiertas antes del cierre del mercado el viernes. Todas las horas se basan en la hora del servidor del broker. 🕒 StartTradingHour Por defecto: 2 Define la hora del lunes en la que el EA comienza su ciclo de negociación y empieza a monitorizar el mercado. El valor por defecto 2 corresponde a las 02:00 GMT .

Esta es la hora de inicio recomendada , ya que evita condiciones de baja liquidez al comienzo de la semana de negociación.

Si su broker utiliza una zona horaria de servidor diferente, debe ajustar este valor para que el EA comience a las 02:00 GMT equivalente según la hora del servidor de su broker. 📌 La hora del servidor del broker se puede ver en la parte superior de la ventana de Observación del Mercado. 🛑 StopTradingHour Por defecto: 17 Define la hora del viernes en la que el EA deja de abrir nuevas operaciones. Después de esta hora, no se abrirán nuevas posiciones .

Las operaciones existentes podrán seguir ejecutándose hasta la hora de cierre global.

Este parámetro está diseñado para reducir la exposición durante la baja liquidez del viernes y el riesgo previo al fin de semana. Es una medida preventiva contra el comportamiento impredecible de los precios cerca del cierre del mercado. 🔒 CerrarTodoHora Por defecto: 20 Define la hora del viernes en la que el EA fuerza el cierre de todas las posiciones abiertas, independientemente de su estado actual. Esto asegura que ninguna operación permanezca abierta durante el fin de semana .

Ayuda a evitar brechas durante el fin de semana y aperturas anormales de precios.

Este parámetro funciona junto con CloseAllMinute para definir la hora exacta de cierre. ⏱ CerrarTodosLosMinutos Predeterminado: 40 Define el minuto exacto del viernes en el que se cierran todas las posiciones abiertas restantes. Combinado con CloseAllHour , esto establece la hora precisa para la liquidación completa de las posiciones.

La configuración por defecto cierra todas las operaciones a las 20:40 (hora del servidor del broker) .

Esto garantiza que todas las posiciones se cierren mucho antes del cierre oficial del mercado. Notas importantes Todos los parámetros basados en la hora operan utilizando la hora del servidor del broker , no la hora local del PC.

Una configuración adecuada es especialmente importante si su broker opera en una zona horaria distinta a GMT .

Estos parámetros son críticos para el control de riesgos, la protección del capital, y el cumplimiento de las reglas de la firma prop.





✔ Número Mágico