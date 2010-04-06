Golden Trader IA
- Asesores Expertos
- Deynis Alejandro Puro Rodriguez
- Versión: 1.2
- Actualizado: 13 diciembre 2025
- Activaciones: 8
🔥 Golden Trader AI - Asesor Experto Profesional para Forex, Metales, Índices Bursátiles y Criptodivisas.
Golden Trader AI es un sistema algorítmico avanzado diseñado para traders que buscan diversificación real, estabilidad y precisión en múltiples mercados simultáneamente. Construido sobre una arquitectura profesional multi-activos, este EA analiza de forma independiente el comportamiento de cada instrumento -Forex, Metales, Índices Bursátiles y Criptodivisas- y sólo busca operaciones de alta calidad y alta probabilidad.
A diferencia de los EA tradicionales centrados en uno o dos símbolos, Golden Trader AI opera en una docena de instrumentos a la vez, lo que permite un flujo equilibrado de oportunidades y una reducción significativa del riesgo de concentración.
"El Asesor Experto (EA) integra rígidamente un marco basado en el Modelo Institucional de Distribución de Liquidez. Esto le permite cartografiar y anticipar con precisión las zonas de alta sensibilidad del mercado, donde convergen las macroórdenes de las instituciones financieras, optimizando así la ejecución."
📘 Guía de líneas (Manual oficial)
🔍 Características principales
✔ Motor de análisis multimercado
📌O ptimizado para trabajar simultáneamente con los principales pares de divisas, metales al contado (XAUUSD, XAGUSD), índices bursátiles y criptoactivos de alta liquidez.
✔ Detección inteligente de micro-tendencias
El EA integra la detección dinámica de:
-
rupturas limpias
-
cambios de volatilidad
-
micro-tendencias estructurales
-
zonas de agotamiento e inversión
Esto le permite adaptarse tanto a condiciones de mercado estables como a escenarios de alta volatilidad.
Gestión avanzada del riesgo
El sistema aplica un enfoque profesional que incluye
-
control independiente del riesgo por instrumento
-
limitación de la exposición cruzada
-
protección automática frente a secuencias adversas
-
gestión lógica de stop-loss y take-profit en función del activo.
Algoritmo de entrada selectiva
El EA no overtrade: sólo ejecuta operaciones cuando se cumplen los patrones validados calculados internamente por el EA, teniendo en cuenta:
-
volatilidad
-
dirección del volumen
-
estabilidad del movimiento
-
confirmaciones en múltiples marcos temporales
Optimizado para entornos reales
Diseñado para funcionar en
-
cuentas estándar
-
cuentas ECN
-
spreads bajos
-
Escenarios de mercado 24/5
⚙ Ventajas para el trader
🌐 Diversificación real
Operar en diferentes mercados reduce de forma natural la probabilidad de sufrir profundos drawdowns y mejora la estabilidad del rendimiento.
🧠 Inteligencia adaptativa
El EA ajusta su comportamiento en función del activo, la hora del día y las condiciones del mercado, sin necesidad de constantes ajustes manuales.
📉 Drawdown controlado
El sistema evita la acumulación de operaciones innecesarias y aplica límites por símbolo, ofreciendo una curva de renta variable más limpia y estable.
💼 Profesional y escalable
Funciona tanto en cuentas pequeñas como grandes gracias a:
-
control total del tamaño de lote
-
parámetros configurables
-
lógica de riesgo progresiva
📌 Ideal para traders que buscan:
-
un EA fiable que opere en múltiples mercados
-
señales basadas en el comportamiento real de los precios
-
una solución estable sin martingalas ni rejillas
-
un sistema profesional de baja intervención
-
un robot con un enfoque seguro, estadístico y dinámico
🚀 En constante evolución
Golden Trader AI es un proyecto vivo: recibe continuas mejoras, optimizaciones y nuevas funciones basadas en datos reales y comentarios de los usuarios.
Un EA diseñado no solo para operar... sino para mantenerse relevante, adaptarse y evolucionar.
🔔 Aviso importante:
Para garantizar la máxima precisión y fiabilidad al probar nuestro EA (Asesor Experto), es crucial que ejecute el backtest utilizando datos del último año.
Esto se debe a que nuestro EA incorpora una matriz elástica avanzada que ha sido específicamente diseñada para adaptarse dinámicamente y optimizar su rendimiento basándose en el comportamiento y las condiciones del mercado del periodo de 12 meses más reciente.
Realizar el backtest con este rango de un año asegura que el EA está probando su capacidad de adaptación a las últimas tendencias del mercado.
Parámetros de entrada
⏰ Parámetros de programación de operaciones
Estos parámetros definen la programación operativa semanal del EA Golden Trader.
Están diseñados para controlar cuándo el EA empieza a monitorizar el mercado, cuándo deja de abrir nuevas operaciones y cuándo se fuerzan a cerrar todas las posiciones abiertas antes del cierre del mercado el viernes.
Todas las horas se basan en la hora del servidor del broker.
🕒 StartTradingHour
Por defecto: 2
Define la hora del lunes en la que el EA comienza su ciclo de negociación y empieza a monitorizar el mercado.
-
El valor por defecto 2 corresponde a las 02:00 GMT.
-
Esta es la hora de inicio recomendada, ya que evita condiciones de baja liquidez al comienzo de la semana de negociación.
-
Si su broker utiliza una zona horaria de servidor diferente, debe ajustar este valor para que el EA comience a las 02:00 GMT equivalente según la hora del servidor de su broker.
📌 La hora del servidor del broker se puede ver en la parte superior de la ventana de Observación del Mercado.
🛑 StopTradingHour
Por defecto: 17
Define la hora del viernes en la que el EA deja de abrir nuevas operaciones.
-
Después de esta hora, no se abrirán nuevas posiciones.
-
Las operaciones existentes podrán seguir ejecutándose hasta la hora de cierre global.
-
Este parámetro está diseñado para reducir la exposición durante la baja liquidez del viernes y el riesgo previo al fin de semana.
Es una medida preventiva contra el comportamiento impredecible de los precios cerca del cierre del mercado.
🔒 CerrarTodoHora
Por defecto: 20
Define la hora del viernes en la que el EA fuerza el cierre de todas las posiciones abiertas, independientemente de su estado actual.
-
Esto asegura que ninguna operación permanezca abierta durante el fin de semana.
-
Ayuda a evitar brechas durante el fin de semana y aperturas anormales de precios.
-
Este parámetro funciona junto con CloseAllMinute para definir la hora exacta de cierre.
⏱ CerrarTodosLosMinutos
Predeterminado: 40
Define el minuto exacto del viernes en el que se cierran todas las posiciones abiertas restantes.
-
Combinado con CloseAllHour , esto establece la hora precisa para la liquidación completa de las posiciones.
-
La configuración por defecto cierra todas las operaciones a las 20:40 (hora del servidor del broker).
-
Esto garantiza que todas las posiciones se cierren mucho antes del cierre oficial del mercado.
Notas importantes
-
Todos los parámetros basados en la hora operan utilizando la hora del servidor del broker, no la hora local del PC.
-
Una configuración adecuada es especialmente importante si su broker opera en una zona horaria distinta a GMT.
-
Estos parámetros son críticos para el control de riesgos, la protección del capital, y el cumplimiento de las reglas de la firma prop.
✔ Número Mágico
Este parámetro permite asignar un identificador único a las operaciones ejecutadas por el asesor experto. A través de este número, el EA puede reconocer y gestionar exclusivamente sus propias posiciones, diferenciándolas de otras operaciones abiertas manualmente o por sistemas diferentes.
El MagicNumber es totalmente editable desde los parámetros del EA, facilitando el uso de múltiples configuraciones del mismo asesor en diferentes símbolos, estrategias o gráficos sin interferencias entre ellos.
Este modo asegura una gestión clara y ordenada de todas las operaciones relacionadas con el EA, reforzando la precisión en el control y seguimiento de cada instancia activa.
Estado por defectoInpMagicNumber = 12345678
✔ Modo Break Even
Este modo activa un enfoque de gestión más conservador, diseñado para proteger la operación una vez que el mercado se ha movido lo suficiente a favor de la operación. Al mover el stop-loss al punto de equilibrio, el objetivo es reducir la exposición a retrocesos profundos y mitigar los drawdowns potenciales durante las fases de corrección.
Aunque esta función mejora la seguridad de las operaciones y promueve un estilo de trading más cauto, también puede limitar el crecimiento de los beneficios a largo plazo del EA, ya que ciertos movimientos amplios del mercado podrían cerrarse prematuramente.
BreakEvenMode está diseñado para usuarios que priorizan la estabilidad y la preservación del capital sobre la rentabilidad agresiva, proporcionando una capa adicional de control en entornos de volatilidad variable.
Estado Por defectoEnable_Move_SL_BE = false.
Niveles de Punto de Equilibrio 60%, 70%, 80%, 90%.
✔ MaxDailyLossPercent
Este parámetro define un límite máximo de pérdida diaria, et en el 10% del saldo inicial del día pero modificable a discreción del cliente. Su objetivo es proporcionar una protección adicional en situaciones excepcionales, como movimientos inusuales, eventos canónicos altamente improbables o noticias de última hora....
Si se alcanza este umbral, el asesor experto deja automáticamente de abrir nuevas operaciones durante el resto del día. Esta medida ayuda a preservar la estabilidad de la cuenta y refuerza la gestión responsable del riesgo, especialmente en escenarios atípicos que se desvían de la dinámica normal del mercado.
Estado Por defectoMaxDailyLossPercent = 10.0
NOTA: Se recomienda gestionar siempre un porcentaje adecuado para una cobertura suficiente en las operaciones del EA, que esté proporcionalmente relacionado con los multilotes gestionados por el EA. En el caso de desafío para cuentas financiadas, ajuste el parámetro de acuerdo con el porcentaje de pérdida diaria en sus reglas.
✔⚙️SensitivityLevels - Inteligencia Adaptativa Multibroker
Configuración avanzada del EA basada en una matriz de sensibilidad elástica que ajusta dinámicamente el comportamiento del volumen a las diferencias multidimensionales entre brokers. Permite calibrar el sistema desde configuraciones conservadoras a agresivas.
Se recomienda probar diferentes niveles utilizando backtests de los últimos 12 meses para determinar el valor óptimo para cada broker.
Ejemplo: ICMarkets Broker ≈ -40, Deriv Broker ≈ -15.
Sugerencia de tabla
Tamaño del lote basado en un valor establecido de 2.000 $. Si utiliza un importe de capital diferente, ajuste el tamaño del lote proporcionalmente al importe.
NOTA: Compruebe el tamaño del contrato de su corredor y ajuste el tamaño del lote en consecuencia. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros.
|Índice
|Tamaño de lote
|Tamaño del contrato
|XAUUSD P1, P2, P3, P4
|0.03
|100
|XAGUSD P1, P2
|0.03
|5000
|EURUSD P1, P2
|0.12
|100000
|GBPUSD P1
|0.12
|100000
|GBPUSD P2
|0.10
|100000
|EURJPY P1
|0.10
|100000
|EURJPY P2
|0.12
|100000
|GBPJPY P1
|0.10
|100000
|GBPJPY P2
|0.12
|100000
|Europa 50 EU50 P1, P2
|1.00
|1
|UK100 P1, P2
|1.00
|1
|US Tech 100 US100 P1, P2
|0.40
|1
|US SP 500 P1, P2
|1.00
|1
|Alemania 40 GER40 P1, P2
|0.20
|1
|BTCUSD P1
|0.03
|1
|BTCUSD P2
|0.02
|1
📌C ómo empezar (Configuración recomendada)
Empezar a utilizar este Asesor Experto es muy sencillo. Por favor, siga los pasos que se indican a continuación para garantizar el correcto funcionamiento y la plena compatibilidad con todos los índices soportados:
-
Abra su plataforma MT5.
-
Añada todos los Símbolos a la ventana de Observación del Mercado.
-
Haga clic derecho dentro deMarket Watch → seleccione"Show All"
Este paso asegura que cada índice sea visible y esté disponible para que el EA se active y opere.
-
-
Abra el gráfico: XAUUSD - H1 timeframe.
-
Adjunte el Asesor Experto a este gráfico XAUUSD (H1).
-
Active el trading algorítmico:
-
Asegúrese de que el botón"Algo Trading" / "AutoTrading " estáactivado.
-
Una vez conectado, el EA inicializará automáticamente su motor interno multiíndice, validará todos los símbolos disponibles, y comenzará a monitorizar y operar a través de cada índice soportado utilizando su modelo multimercado optimizado.
Descargo de responsabilidad: Operar conlleva riesgos inherentes y los resultados pueden variar. Opere siempre de forma responsable y comprenda los riesgos que conlleva.