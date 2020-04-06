Grid Master Pro EA

Grid Master Pro – asesor experto universal para trading en rejilla Grid Trading.

Grid Master Pro es un asesor experto (Expert Advisor) flexible y eficaz para MetaTrader 5 que implementa una estrategia confiable de trading en rejilla (Grid Trading) en una amplia gama de instrumentos. Funciona muy bien con pares de divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), metales preciosos (XAUUSD/oro), materias primas (petróleo: Brent, WTI) y criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.). El asesor cuenta con un panel de monitoreo fácil de usar y ofrece una amplia gama de funciones de gestión de riesgos, incluyendo Trailing Stop, BreakEven, límites diarios de operaciones y mucho más.

Ventajas clave:

  1. Estrategia de rejilla
    • El asesor coloca automáticamente una rejilla de órdenes pendientes (Buy Stop/Sell Stop) en un corredor de precios definido.
    • Parámetros configurables de forma flexible: GridStep (paso de la rejilla) y NumberOfOrders (cantidad de órdenes).
    • Permite obtener beneficios de las fluctuaciones de precios incluso en condiciones de mercado lateral.
  2. Panel de control transparente
    • El panel incorporado (ShowPanel) muestra en tiempo real la ganancia diaria, semanal, mensual y el resultado total.
    • Indica la cantidad de operaciones y el historial de trading. Permite cerrar rápidamente todas las posiciones en beneficio con un solo botón.
  3. Configuración flexible del riesgo
    • Posibilidad de elegir un lote fijo (FixedLotSize) o de operar con un porcentaje del balance (LOTMODE_PERCENT).
    • Tres modos de riesgo prediseñados (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH) para diferentes estilos de trading.
  4. Función AutoRange (rango automático)
    • El asesor puede determinar automáticamente el rango de precios basado en datos diarios, semanales, mensuales o un intervalo personalizado (RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM).
    • Facilita la configuración rápida y eficaz de la estrategia sin necesidad de realizar delimitaciones manuales.
  5. Stop Loss, Take Profit y seguimiento dinámico
    • Stop Loss y Take Profit configurables para proteger el capital y asegurar beneficios.
    • El TrailingStop (trailing stop) ajusta el stop loss a medida que avanza el precio, aumentando el beneficio potencial.
    • La función BreakEven mueve la operación a punto de equilibrio después de alcanzar una cierta cantidad de pips.
  6. Límites diarios (Daily Limit)
    • Configuración de la cantidad máxima de operaciones por día (MaxOrdersPerDay) y del número total de posiciones en un instrumento (Max_Orders_Per_Symbol).
    • Protege la cuenta de una actividad de trading excesiva.
  7. Facilidad de integración
    • Instalación sencilla y configuración mínima para empezar rápidamente.
    MagicNumber y el comentario de las operaciones (TradeComment) permiten llevar un registro separado de las operaciones si se usan otros sistemas simultáneamente.
  8. Seguridad y control
    • El parámetro MaxSpreadPips limita la operativa durante periodos de spread elevado.
    • El asesor verifica el margen disponible para evitar sobrecargar el depósito.
  9. Visualización de operaciones en el gráfico
    • Con ShowPanel=true activado, las operaciones se destacan visualmente en el gráfico para facilitar el análisis.

¿Para quién es adecuado Grid Master Pro?

  • Traders principiantes que quieren iniciarse en el trading en rejilla sin ajustes manuales complicados.
  • Traders experimentados que necesitan una herramienta potente con un sistema de gestión de órdenes y riesgos flexible.
  • Algotraders y desarrolladores que buscan una solución “lista para usar” con posibilidad de optimización detallada.

Recomendaciones de uso

  1. Pruebe el asesor con datos históricos en el probador de estrategias para evaluar los resultados en diferentes instrumentos (divisas, oro, petróleo: Brent, WTI, criptomonedas).
  2. Elija el nivel de riesgo (RiskLevel) y el método de cálculo del lote (LotMethod) de acuerdo con su estrategia de trading.
  3. Tenga en cuenta los spreads (MaxSpreadPips) y la volatilidad del mercado, especialmente durante noticias importantes.
  4. Active TrailingStop y BreakEven para proteger las ganancias ya obtenidas.
  5. La función AutoRange permite al asesor definir automáticamente los límites de la rejilla o configurarlos manualmente según su análisis.

¿Por qué Grid Master Pro es una buena solución?

  • Funciona de manera universal: Adecuado para pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, etc.), oro (XAUUSD), petróleo (Brent, WTI) y criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.).
  • Toda la información en un solo lugar: El panel de control muestra ganancias, historial de operaciones y permite cerrar todas las órdenes en beneficio de forma instantánea.
  • Máxima automatización: Elimina el factor humano, cumple estrictamente con el plan de trading y reacciona rápidamente a las nuevas oportunidades del mercado.
  • Protección del capital: Ajuste flexible del tamaño de lote y límites de operaciones para ayudar a preservar fondos y controlar los riesgos.

Descripción breve de los parámetros principales del asesor

A continuación se enumeran los grupos de ajustes de entrada (Inputs) más importantes que pueden aparecer en el código:

1. Grid Setup

  • AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)
    Activa o desactiva el cálculo automático del rango de precios.
  • AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1, etc.)
    El periodo de tiempo para determinar el rango si AutoRange está activado.
  • AutoRangeDays
    Cuántos días/semanas/meses de historial se utilizan para determinar el rango.
  • PriceRangeStart / PriceRangeEnd
    Intervalo manual (fechas de inicio y fin) si se selecciona RANGE_CUSTOM.
  • MinimumPrice / MaximumPrice
    Límites inferior y superior de la rejilla si AutoRange = RANGE_OFF o para ajuste manual adicional.
  • NumberOfOrders
    Cantidad de órdenes pendientes que se colocarán en cada “ramal” de la rejilla.
  • GridStepPips
    Paso entre órdenes en pips.
  • GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)
    Dirección del trading (sólo compras, sólo ventas o ambas).

2. Lot & Risk

  • LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
    Método de cálculo del lote: fijo o porcentaje del balance.
  • FixedLotSize
    Tamaño de lote fijo si se elige LOTMODE_FIXED.
  • RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)
    Si se utiliza LOTMODE_PERCENT, asigna automáticamente el porcentaje del depósito según el nivel de riesgo.

3. Stop Loss & Take Profit

  • StopLossPips
    Tamaño del stop loss en pips (0 – desactivado).
  • TakeProfitPips
    Tamaño del take profit en pips (0 – desactivado).

4. Trailing & BreakEven

  • TrailingStop (true/false)
    Activa o desactiva el trailing stop.
  • TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips
    Configuración del trailing stop: desde qué distancia se activa, a qué “distancia” mantener el stop y cada cuántos pips se revisa.
  • BreakEven (true/false)
    Activa o desactiva la función de punto de equilibrio (break even).
  • BreakEvenStartPips
    A cuántos pips de ganancia se mueve la operación a punto de equilibrio.
  • BreakEvenOffsetPips
    El margen por encima/debajo del precio de apertura cuando se activa el break even.

5. Orders & Daily Limits

  • MaxSpreadPips
    Spread máximo permitido en pips para abrir nuevas operaciones.
  • MagicNumber
    Identificador único del asesor para distinguir operaciones entre diferentes robots.
  • TradeComment
    Comentario en las órdenes/operaciones para facilitar el registro.
  • DailyLimit (true/false)
    Activa o desactiva los límites diarios de operaciones.
  • MaxOrdersPerDay
    Cantidad máxima de operaciones por día.
  • Max_Orders_Per_Symbol
    Cantidad máxima de posiciones abiertas y órdenes pendientes para un instrumento.

6. Display & Panel

  • ShowPanel (true/false)
    Activa o desactiva el panel visual en el gráfico.
  • ProfitStatsDisplay (true/false)
    Muestra en el panel la estadística (beneficio diario/semanal/mensual/todo el tiempo).
  • TradeHistoryDisplay (true/false)
    Dibuja el historial de operaciones en el gráfico (flechas de entrada/salida).
  • BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize
    Colores y tamaño de letra para las operaciones de compra/venta.
  • PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor
    Color de fondo del panel, color del texto y color de los campos de entrada.

Conclusión

Grid Master Pro combina la sencillez de la configuración inicial con amplias posibilidades de optimización para el trading en rejilla. Con él, puede operar exitosamente en pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, etc.), oro (XAUUSD), petróleo (Brent, WTI) y en pares de criptomonedas populares (BTCUSD, ETHUSD). El práctico panel de monitoreo, las funciones de Trailing Stop, BreakEven, el límite de operaciones diarias y otras herramientas le ayudarán a controlar eficazmente el proceso y gestionar los riesgos de forma inteligente.

Es importante recordar

  • Operar en los mercados financieros siempre conlleva riesgos. Estudie la estrategia de trading y pruebe el asesor en cuentas demo antes de utilizarlo en cuentas reales.
  • Los resultados pasados no garantizan la rentabilidad en el futuro.
  • Ni el autor ni los desarrolladores se responsabilizan por posibles pérdidas derivadas del uso de este producto.

¡Comience a usar Grid Master Pro hoy mismo para aprovechar al máximo las ventajas del trading automatizado en rejilla y hacer su operativa en el mercado más rentable!

Productos recomendados
EA Builder MT5
Arthur Hatchiguian
4.55 (53)
Asesores Expertos
EA Builder le permite crear su propio algoritmo y adaptarlo a su propio estilo de trading . Trading clásico, grid, martingala, combinación de indicadores con su configuración personal , órdenes independientes o DCA, TP/SL visibles o invisibles, trailing stop, sistema de cobertura de pérdidas, sistema de break-even, horario de trading, tamaño de posición automático etc.. El EA Builder tiene todo lo que necesita para crear su EA perfecto . Hay un número infinito de posibilidades, construya su prop
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
Easy Grider for MT5
Taras Slobodyanik
3 (2)
Asesores Expertos
El EA crea una rejilla de órdenes utilizando etiquetas. La apertura y cierre de la rejilla se realiza automáticamente por las señales del sistema o manualmente. En la misma rejilla pueden estar las órdenes de Límite y Stop. Es posible invertir la rejilla en la condición especificada. Usted puede entrar en la ruptura/rebote de los niveles establecidos. Se admiten todos los tipos de órdenes Sell limit, Buy limit, Buy stop, Sell stop. La cuadrícula se reconstruye con un solo clic. Las líneas de st
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Asesores Expertos
ThanosAlgotrade es un asesor de trading automático para obtener beneficios estables durante un largo periodo de tiempo. No requiere intervención manual. Diseñado para trabajar en el terminal MT5 en cuentas de tipo "cobertura". El Asesor necesita ser instalado en el gráfico del par de divisas EURUSD en el marco de tiempo M1 y habilitar el trading automático. El seguimiento del trabajo del asesor se puede ver aquí
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Asesores Expertos
Muchas gracias por su interés en nuestro producto. MustForex Bandas de Bollinger V1 Premium Asesor Experto Sigue una estrategia Swing determinada. Opera siguiendo y analizando el indicador de las Bandas de Bollinger para determinar los puntos de entrada y salida. Los beneficios pueden ser bloqueados por las entradas ajustables de trailing stop/Break Even. Cada operación está protegida por un stop loss dinámico automático y un take profit dinámico automático para proteger su cuenta. Dado que la
FREE
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Asesores Expertos
Smart Edge Analyzer - Supera tus riesgos. Domine su mercado. Smart Edge Analyzer es un potente robot de trading totalmente automatizado diseñado para operadores que desean entradas inteligentes y precisas en el mercado, sin mover un dedo. Creado originalmente como una herramienta de señales manuales, Smart Edge Analyzer se ha actualizado completamente para colocar operaciones reales de forma automática basándose en condiciones técnicas avanzadas. Combina un sólido análisis de mercado con un m
EA Secret Average Trade MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Secret Average Trade : este es un sistema revolucionario diferente a cualquier otro, la estrategia utiliza algoritmos como rejillas, promediado, cobertura y parcialmente utiliza algoritmos de martingala. El comercio se lleva a cabo en 17 pares de divisas simultáneamente y utiliza marcos de tiempo: 9. Trading totalmente automático con el cálculo de entradas basado en un sistema de varias Tendencias y también soporta el trading inverso. Ventajas Cierre parcial para reducir la carga del depósito.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
El XAUUSD es un activo especial con características especiales que necesita una optimización especial de los productos, hemos creado un sistema que se adapta a este valor e intenta aprovechar sus ventajas y eliminar las diferencias. Aunque este sistema está diseñado y optimizado para su uso en el XAUUSD, puede ser utilizado en otros pares y valores, incluyendo índices bursátiles y materias primas. Es un sistema que mediante un algoritmo de múltiples operaciones y múltiples lotes trata de real
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Asesores Expertos
Smart Breakout Zones EA Asesor Experto Automatizado London Session Breakout para MetaTrader 5 Descripción del producto Smart Breakout Zones EA es un sistema totalmente automatizado de operaciones de ruptura de la sesión de Londres desarrollado para MetaTrader 5. El Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad durante la sesión de Londres y ejecutar operaciones automáticamente basándose en reglas predefinidas. El EA elimina la necesidad de dibujar ra
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Grid ATR Bands Bounce EA Aviso Importante: Este Asesor Experto se proporciona en su configuración base y requiere optimización para sus preferencias específicas de negociación y las condiciones del mercado. El EA sirve como marco para el desarrollo de su estrategia de negociación personal. Descripción: El EA de Rebote de Bandas ATR de Cuadrícula combina el análisis técnico con la metodología de trading de cuadrícula para identificar y capitalizar los rebotes de precios desde niveles dinámicos de
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Asesores Expertos
Golden Harvest MT5 sistema automatizado de comercio es un sistema de comercio para el comercio de oro. por defecto de las variables para el comercio de oro mediante el uso de la función de Indicador Indicador de Bandas de Bollinger, ATR, std, Ma200 utilizando el método de negociación martingala. Junto con el uso de la red neuronal, el cuerpo principal de la búsqueda de buenas posiciones comerciales es principalmente utilizando bb basado en veinte años de backtesting. Obtener resultados satisfact
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
ICT OrderBlock trader
Ashkan Anousheh
Asesores Expertos
Explore el poder de OrderBlock EA inspirado en ICT Eleve sus operaciones con nuestro asesor experto, inspirado en la estrategia pionera OrderBlock de la serie de ICT en YouTube. Esta herramienta es su puerta de entrada al análisis avanzado del mercado, diseñada para operadores que buscan mejorar su estrategia con precisión y perspicacia. Es una mezcla de innovación y respeto por los conceptos de trading que han dado forma a nuestro enfoque. Guía de ajustes : * TRADE_RISK: Este parámetro defi
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Nova DCA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DCA Trader es un Asesor Experto diseñado para gestionar las operaciones utilizando la estrategia Dollar-Cost Averaging (DCA) , lo que permite un escalado controlado de las posiciones durante los mercados en tendencia o volátiles. Al promediar las posiciones en niveles predefinidos, este EA tiene como objetivo mejorar el precio de entrada y maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo cuidadosamente. A diferencia de los sistemas de cuadrícula o martingala imprudentes, Nova
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Asesores Expertos
OverSeer: Su aliado de trading inteligente OverSeer no es sólo otro Asesor Experto, es un compañero cuidadosamente diseñado para los operadores que buscan navegar por el complejo mundo de la negociación de índices con un enfoque constante y conservador. Construido a través de años de experimentación y aprendizaje, OverSeer le ayuda a ganar exposición a los mercados globales, manteniendo sus estrategias basadas en el realismo. ¿Por qué elegir OverSeer? OverSeer aúna estrategias de trading refle
GridTrading
Denys Matiushyn
Asesores Expertos
GridTrading es una estrategia de negociación basada en la utilización del precio medio de un activo durante un periodo de tiempo determinado. La estrategia consiste en crear una cuadrícula de líneas alrededor del precio medio. Cuando estas líneas se cruzan, se abren simultáneamente dos posiciones: una de compra y otra de venta. Este enfoque permite a los operadores beneficiarse tanto de los movimientos alcistas como bajistas del mercado. Configuración de la estrategia: grid_distance = 0.02 : La
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
Golden Eagle Pro EA Descripción breve Golden Eagle Pro EA  es un potente asesor experto para la plataforma MetaTrader 5 que utiliza una combinación de varios indicadores y análisis multmarco (MA en D1, ATR en M30, Fractales en M5). El asesor incluye ajustes flexibles de gestión de riesgos (lote fijo, porcentaje del saldo, selección del nivel de riesgo), así como funciones avanzadas de trailing stop y break-even. El programa ha pasado exitosamente las pruebas y se recomienda para el comercio de
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Renko Trading Bot EA – Asesor Experto Automático basado en Gráficos Renko para MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Renko Trading Bot EA es una solución profesional de trading automático basada en la metodología de gráficos Renko, descrita originalmente por traders japoneses a principios del siglo XX. Este potente Asesor Experto identifica y opera patrones de ondas Renko con alta precisión, ofreciendo a los traders una herramienta fiable para aplicar la teoría del movimiento del precio mediante ladrillos (b
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Asesores Expertos
Stochastic Gold Scalper — Asesor automático para scalping preciso Stochastic Gold Scalper es un asesor automático profesional para la plataforma MetaTrader 5 que combina el análisis de patrones de velas con la filtración de señales a través del oscilador Stochastic. Este enfoque permite identificar los puntos de entrada más precisos, minimizar riesgos y evitar señales falsas. El asesor es ideal para operar en marcos temporales cortos, como M5, y puede utilizarse en instrumentos como oro, pares d
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Elliott Wave  EA Descripción Elliott Wave EA  es una solución profesional de trading basada en los patrones de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este potente Asesor Experto identifica y opera formaciones de ondas con alta precisión, proporcionando a los traders una solución automatizada confiable para utilizar la teoría de ondas de Elliott. Características principales Reconocimiento inteligente de patrones - Algoritmo avanzado identifica patrones de ondas M & W con precisión excepcion
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Golden Scalper EA - Asesor Experto Automático para Scalping con Análisis de Patrones de Velas en MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Golden Scalper EA es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5, especializado en trading de alta frecuencia y scalping con máxima eficiencia y riesgo mínimo. El EA utiliza algoritmos avanzados de análisis de patrones de velas y filtrado de señales mediante medias móviles (MA - Moving Average) para identificar con precisión los puntos de en
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro es un Asesor Experto (EA) de trading automatizado multifuncional para MetaTrader 5, diseñado para operar con pares de divisas populares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.), metales preciosos (Oro/XAUUSD), petróleo (WTI, Brent) y criptomonedas (BTCUSD y otros). El EA se basa en el principio de “Super Signals”, que identifica máximos y mínimos locales (posibles puntos de giro o corrección) en el periodo de tiempo seleccionado. El EA abre operaciones de fo
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Quantum Forex EA – Sistema de Trading Multindicador Descripción Quantum Forex EA es un asesor experto profesional para MetaTrader 5 que utiliza una combinación de cuatro indicadores técnicos populares para tomar decisiones de trading. Está diseñado para operar automáticamente en los mercados financieros, con parámetros ajustables y un sistema confiable de gestión de riesgos. Características principales Sistema de trading multindicador: Moving Average (MA) – análisis del cruce entre medias móvi
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Strategy Constructor Pro - Constructor Universal de Estrategias Comerciales con Múltiples Indicadores para MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Strategy Constructor Pro es un asesor experto (EA) multifuncional para la plataforma MetaTrader 5 que proporciona la capacidad de ensamblar y personalizar estrategias comerciales basadas en una amplia gama de indicadores técnicos y patrones clásicos de velas japonesas. Desarrollado considerando los requisitos modernos para el comercio automatizado en los mercados
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Descripción del asesor Goldix EA está diseñado para el comercio automático en cualquier instrumento de divisas, con especial atención a la negociación de oro (XAUUSD). Se basa en una lógica combinada de indicadores Keltner Channel y EMA (Media Móvil Exponencial), complementada con configuraciones flexibles de gestión de riesgos y un stop flotante integrado. El asesor puede funcionar en cualquier momento, si es necesario, puede limitar el comercio a determinadas horas mediante un filtro de tiemp
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Asesores Expertos
Pivot Levels Pro – Asesor Experto Avanzado para MT5 Pivot Levels Pro   es un Asesor Experto (Expert Advisor) multifuncional para MetaTrader 5 que calcula y traza automáticamente varios tipos de niveles de Pivote (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) y ejecuta operaciones basadas en ellos. El EA integra una potente lógica de gestión de posiciones (algoritmo de red/“Grid”, trailing stop, función de “break-even”) con un panel de estadísticas intuitivo que muestra las ganancias diarias, se
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
MACD Trader Pro es un asesor experto innovador que combina la probada estrategia MACD con un eficiente sistema de Grid Trading. Este asesor está diseñado para el trading automático en los mercados financieros y muestra los mejores resultados en el par de divisas GBPUSD, aunque opera con éxito en todos los principales instrumentos de trading incluyendo EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY y otros pares majors. La singularidad de este EA radica en un enfoque intel
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Bollinger Bands Trader Pro   es un potente Asesor Experto (EA) para operar con estrategias de tipo grid (red de órdenes) basadas en el indicador de Bandas de Bollinger (Bollinger Bands). Combina una configuración de riesgos altamente personalizable, gestión inteligente de posiciones, funciones avanzadas de Trailing Stop y transición a punto de equilibrio (BreakEven), además de límites de operación diarios y estadísticas de rentabilidad. El EA identifica automáticamente los puntos de entrada al m
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Range Breakout Trader Pro: Estrategia comercial innovadora con múltiples órdenes y cálculo automático de distancias Descripción Range Breakout Trader Pro es una estrategia comercial moderna para MetaTrader 5, especializada en el uso de rupturas de rangos de precio con colocación y gestión automática de órdenes. Este experto asesor avanzado está creado para traders que desean aplicar eficazmente estrategias de ruptura de rango con máxima automatización. El asesor coloca órdenes teniendo en cuenta
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
ATR Grid Trader Pro - Asesor Experto Automático para Trading en Red con Análisis de Volatilidad en MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN ATR Grid Trader Pro es un asesor experto (EA) multifuncional para la plataforma MetaTrader 5 que combina tecnología innovadora de trading en red con un análisis avanzado de volatilidad basado en el indicador Average True Range (ATR). Este potente robot de trading abre posiciones de compra en períodos de baja volatilidad y posiciones de venta en alta volatilidad, y, al activ
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Gartley Butterfly Pattern EA Descripción El asesor experto (EA) realiza operaciones automáticas basadas en patrones armónicos, figuras populares del análisis técnico presentadas originalmente por Harold McKinley Gartley y posteriormente sistematizadas y ampliadas por Scott Carney, autor de patrones como Bat, Crab, Shark, Deep Crab y Alternate Bat. El robot reconoce y opera con las siguientes figuras: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD y Three Drives.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario