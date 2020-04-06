Grid Master Pro EA

Grid Master Pro – asesor experto universal para trading en rejilla Grid Trading.

Grid Master Pro es un asesor experto (Expert Advisor) flexible y eficaz para MetaTrader 5 que implementa una estrategia confiable de trading en rejilla (Grid Trading) en una amplia gama de instrumentos. Funciona muy bien con pares de divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), metales preciosos (XAUUSD/oro), materias primas (petróleo: Brent, WTI) y criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.). El asesor cuenta con un panel de monitoreo fácil de usar y ofrece una amplia gama de funciones de gestión de riesgos, incluyendo Trailing Stop, BreakEven, límites diarios de operaciones y mucho más.

Ventajas clave:

Estrategia de rejilla

• El asesor coloca automáticamente una rejilla de órdenes pendientes (Buy Stop/Sell Stop) en un corredor de precios definido.

• Parámetros configurables de forma flexible: GridStep (paso de la rejilla) y NumberOfOrders (cantidad de órdenes).

• Permite obtener beneficios de las fluctuaciones de precios incluso en condiciones de mercado lateral. Panel de control transparente

• El panel incorporado (ShowPanel) muestra en tiempo real la ganancia diaria, semanal, mensual y el resultado total.

• Indica la cantidad de operaciones y el historial de trading. Permite cerrar rápidamente todas las posiciones en beneficio con un solo botón. Configuración flexible del riesgo

• Posibilidad de elegir un lote fijo (FixedLotSize) o de operar con un porcentaje del balance (LOTMODE_PERCENT).

• Tres modos de riesgo prediseñados (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH) para diferentes estilos de trading. Función AutoRange (rango automático)

• El asesor puede determinar automáticamente el rango de precios basado en datos diarios, semanales, mensuales o un intervalo personalizado (RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM).

• Facilita la configuración rápida y eficaz de la estrategia sin necesidad de realizar delimitaciones manuales. Stop Loss, Take Profit y seguimiento dinámico

• Stop Loss y Take Profit configurables para proteger el capital y asegurar beneficios.

• El TrailingStop (trailing stop) ajusta el stop loss a medida que avanza el precio, aumentando el beneficio potencial.

• La función BreakEven mueve la operación a punto de equilibrio después de alcanzar una cierta cantidad de pips. Límites diarios (Daily Limit)

• Configuración de la cantidad máxima de operaciones por día (MaxOrdersPerDay) y del número total de posiciones en un instrumento (Max_Orders_Per_Symbol).

• Protege la cuenta de una actividad de trading excesiva. Facilidad de integración

• Instalación sencilla y configuración mínima para empezar rápidamente.

• MagicNumber y el comentario de las operaciones (TradeComment) permiten llevar un registro separado de las operaciones si se usan otros sistemas simultáneamente. Seguridad y control

• El parámetro MaxSpreadPips limita la operativa durante periodos de spread elevado.

• El asesor verifica el margen disponible para evitar sobrecargar el depósito. Visualización de operaciones en el gráfico

• Con ShowPanel=true activado, las operaciones se destacan visualmente en el gráfico para facilitar el análisis.

¿Para quién es adecuado Grid Master Pro?

Traders principiantes que quieren iniciarse en el trading en rejilla sin ajustes manuales complicados.

que quieren iniciarse en el trading en rejilla sin ajustes manuales complicados. Traders experimentados que necesitan una herramienta potente con un sistema de gestión de órdenes y riesgos flexible.

que necesitan una herramienta potente con un sistema de gestión de órdenes y riesgos flexible. Algotraders y desarrolladores que buscan una solución “lista para usar” con posibilidad de optimización detallada.

Recomendaciones de uso

Pruebe el asesor con datos históricos en el probador de estrategias para evaluar los resultados en diferentes instrumentos (divisas, oro, petróleo: Brent, WTI, criptomonedas). Elija el nivel de riesgo (RiskLevel) y el método de cálculo del lote (LotMethod) de acuerdo con su estrategia de trading. Tenga en cuenta los spreads (MaxSpreadPips) y la volatilidad del mercado, especialmente durante noticias importantes. Active TrailingStop y BreakEven para proteger las ganancias ya obtenidas. La función AutoRange permite al asesor definir automáticamente los límites de la rejilla o configurarlos manualmente según su análisis.

¿Por qué Grid Master Pro es una buena solución?

Funciona de manera universal : Adecuado para pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, etc.), oro (XAUUSD), petróleo (Brent, WTI) y criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.).

: Adecuado para pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, etc.), oro (XAUUSD), petróleo (Brent, WTI) y criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.). Toda la información en un solo lugar : El panel de control muestra ganancias, historial de operaciones y permite cerrar todas las órdenes en beneficio de forma instantánea.

: El panel de control muestra ganancias, historial de operaciones y permite cerrar todas las órdenes en beneficio de forma instantánea. Máxima automatización : Elimina el factor humano, cumple estrictamente con el plan de trading y reacciona rápidamente a las nuevas oportunidades del mercado.

: Elimina el factor humano, cumple estrictamente con el plan de trading y reacciona rápidamente a las nuevas oportunidades del mercado. Protección del capital: Ajuste flexible del tamaño de lote y límites de operaciones para ayudar a preservar fondos y controlar los riesgos.

Descripción breve de los parámetros principales del asesor

A continuación se enumeran los grupos de ajustes de entrada (Inputs) más importantes que pueden aparecer en el código:

1. Grid Setup

AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)

Activa o desactiva el cálculo automático del rango de precios.

(RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM) Activa o desactiva el cálculo automático del rango de precios. AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1, etc.)

El periodo de tiempo para determinar el rango si AutoRange está activado.

(PERIOD_D1, etc.) El periodo de tiempo para determinar el rango si AutoRange está activado. AutoRangeDays

Cuántos días/semanas/meses de historial se utilizan para determinar el rango.

Cuántos días/semanas/meses de historial se utilizan para determinar el rango. PriceRangeStart / PriceRangeEnd

Intervalo manual (fechas de inicio y fin) si se selecciona RANGE_CUSTOM.

Intervalo manual (fechas de inicio y fin) si se selecciona RANGE_CUSTOM. MinimumPrice / MaximumPrice

Límites inferior y superior de la rejilla si AutoRange = RANGE_OFF o para ajuste manual adicional.

Límites inferior y superior de la rejilla si AutoRange = RANGE_OFF o para ajuste manual adicional. NumberOfOrders

Cantidad de órdenes pendientes que se colocarán en cada “ramal” de la rejilla.

Cantidad de órdenes pendientes que se colocarán en cada “ramal” de la rejilla. GridStepPips

Paso entre órdenes en pips.

Paso entre órdenes en pips. GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)

Dirección del trading (sólo compras, sólo ventas o ambas).

2. Lot & Risk

LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

Método de cálculo del lote: fijo o porcentaje del balance.

(LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT) Método de cálculo del lote: fijo o porcentaje del balance. FixedLotSize

Tamaño de lote fijo si se elige LOTMODE_FIXED.

Tamaño de lote fijo si se elige LOTMODE_FIXED. RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)

Si se utiliza LOTMODE_PERCENT, asigna automáticamente el porcentaje del depósito según el nivel de riesgo.

3. Stop Loss & Take Profit

StopLossPips

Tamaño del stop loss en pips (0 – desactivado).

Tamaño del stop loss en pips (0 – desactivado). TakeProfitPips

Tamaño del take profit en pips (0 – desactivado).

4. Trailing & BreakEven

TrailingStop (true/false)

Activa o desactiva el trailing stop.

(true/false) Activa o desactiva el trailing stop. TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips

Configuración del trailing stop: desde qué distancia se activa, a qué “distancia” mantener el stop y cada cuántos pips se revisa.

Configuración del trailing stop: desde qué distancia se activa, a qué “distancia” mantener el stop y cada cuántos pips se revisa. BreakEven (true/false)

Activa o desactiva la función de punto de equilibrio (break even).

(true/false) Activa o desactiva la función de punto de equilibrio (break even). BreakEvenStartPips

A cuántos pips de ganancia se mueve la operación a punto de equilibrio.

A cuántos pips de ganancia se mueve la operación a punto de equilibrio. BreakEvenOffsetPips

El margen por encima/debajo del precio de apertura cuando se activa el break even.

5. Orders & Daily Limits

MaxSpreadPips

Spread máximo permitido en pips para abrir nuevas operaciones.

Spread máximo permitido en pips para abrir nuevas operaciones. MagicNumber

Identificador único del asesor para distinguir operaciones entre diferentes robots.

Identificador único del asesor para distinguir operaciones entre diferentes robots. TradeComment

Comentario en las órdenes/operaciones para facilitar el registro.

Comentario en las órdenes/operaciones para facilitar el registro. DailyLimit (true/false)

Activa o desactiva los límites diarios de operaciones.

(true/false) Activa o desactiva los límites diarios de operaciones. MaxOrdersPerDay

Cantidad máxima de operaciones por día.

Cantidad máxima de operaciones por día. Max_Orders_Per_Symbol

Cantidad máxima de posiciones abiertas y órdenes pendientes para un instrumento.

6. Display & Panel

ShowPanel (true/false)

Activa o desactiva el panel visual en el gráfico.

(true/false) Activa o desactiva el panel visual en el gráfico. ProfitStatsDisplay (true/false)

Muestra en el panel la estadística (beneficio diario/semanal/mensual/todo el tiempo).

(true/false) Muestra en el panel la estadística (beneficio diario/semanal/mensual/todo el tiempo). TradeHistoryDisplay (true/false)

Dibuja el historial de operaciones en el gráfico (flechas de entrada/salida).

(true/false) Dibuja el historial de operaciones en el gráfico (flechas de entrada/salida). BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize

Colores y tamaño de letra para las operaciones de compra/venta.

Colores y tamaño de letra para las operaciones de compra/venta. PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor

Color de fondo del panel, color del texto y color de los campos de entrada.

Conclusión

Grid Master Pro combina la sencillez de la configuración inicial con amplias posibilidades de optimización para el trading en rejilla. Con él, puede operar exitosamente en pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, etc.), oro (XAUUSD), petróleo (Brent, WTI) y en pares de criptomonedas populares (BTCUSD, ETHUSD). El práctico panel de monitoreo, las funciones de Trailing Stop, BreakEven, el límite de operaciones diarias y otras herramientas le ayudarán a controlar eficazmente el proceso y gestionar los riesgos de forma inteligente.

Es importante recordar

Operar en los mercados financieros siempre conlleva riesgos. Estudie la estrategia de trading y pruebe el asesor en cuentas demo antes de utilizarlo en cuentas reales.

Los resultados pasados no garantizan la rentabilidad en el futuro.

Ni el autor ni los desarrolladores se responsabilizan por posibles pérdidas derivadas del uso de este producto.

¡Comience a usar Grid Master Pro hoy mismo para aprovechar al máximo las ventajas del trading automatizado en rejilla y hacer su operativa en el mercado más rentable!