Strategy Constructor Pro
- Asesores Expertos
- Vladimir Shumikhin
- Versión: 3.2
- Actualizado: 12 febrero 2025
- Activaciones: 10
Strategy Constructor Pro - Constructor Universal de Estrategias Comerciales con Múltiples Indicadores para MetaTrader 5
DESCRIPCIÓN
Strategy Constructor Pro es un asesor experto (EA) multifuncional para la plataforma MetaTrader 5 que proporciona la capacidad de ensamblar y personalizar estrategias comerciales basadas en una amplia gama de indicadores técnicos y patrones clásicos de velas japonesas. Desarrollado considerando los requisitos modernos para el comercio automatizado en los mercados Forex y CFD, ofrece gestión flexible de riesgos y proporciona filtros extensos para optimizar resultados.
El sistema implementa una arquitectura revolucionaria de lógica de análisis basada en el principio del consenso total de todos los indicadores activos. A diferencia de los sistemas comerciales tradicionales que utilizan un conjunto limitado de indicadores, Strategy Constructor Pro permite a los operadores activar cualquier combinación de más de 50 indicadores profesionales y requiere acuerdo total de todas las herramientas activas antes de abrir una posición. Esta metodología garantiza una calidad extraordinariamente alta de entradas, excluyendo todas las señales conflictivas e insuficientemente confirmadas.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
Arquitectura de Lógica de Consenso Total - El asesor utiliza el principio de lógica AND, donde si incluso un indicador activo no está de acuerdo con la dirección general, la posición no se abre, proporcionando filtrado de señales falsas y máxima precisión de entrada
Ensamblaje de Estrategia desde Múltiples Indicadores Simultáneamente - Puede operar basándose en un único indicador (RSI, Estocástico, Media Móvil, etc.) o combinar múltiples (Media Móvil + ADX + Ichimoku + Bandas de Bollinger, etc.) para máximo filtrado de señales
Soporte para Más de 50 Indicadores Técnicos Integrados - Indicadores de tendencia (Media Móvil, Ichimoku, ADX, Envelopes, Aligátor, SAR Parabólico), osciladores (MACD, Estocástico, RSI, CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, Williams %R), indicadores de volumen (MFI, Acumulación/Distribución), indicadores Bill Williams (Oscilador Acelerador, Oscilador Impresionante, Fractales, Gator)
Análisis de 11 Patrones de Velas - Lista completa de patrones clásicos: Envolvente Alcista, Martillo, Martillo Invertido, Estrella Matutina, Línea Perforadora, Envolvente Bajista, Hombre Colgante, Estrella Fugaz, Estrella Vespertina, Cobertura de Nube Oscura, Doji, cada uno individualmente habilitado y configurado
Sistema de Canales y Niveles de Soporte/Resistencia - Niveles Fibonacci, Puntos Pivote, Canal de Precios, Canal Donchian, ZigZag, Heikin-Ashi, Canal de Regresión, Canal de Desviación Estándar, Canal de Regresión Lineal para análisis integral de niveles de precios
Gestión Flexible de Riesgos y Capital - Opción entre lote fijo (LOT_FIXED) o cálculo dinámico basado en porcentaje de saldo (LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE) para gestión consistente de riesgos
Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop y BreakEven - Mecanismos integrados para control automático de pérdidas y toma de ganancias, incluyendo trailing stop dinámico que mueve suavemente el stop-loss con el precio
Filtrado de Operaciones por Tiempo y Distancia - MinOrderDistance (distancia mínima entre operaciones en puntos), MinOrderTime (intervalo mínimo entre apertura de posiciones), MaxTrades (máximo de operaciones simultáneas), MaxFilteredTrades (límite adicional)
Visualización de Operaciones en Gráfico con Resultados - Todas las operaciones (incluyendo historial) se muestran en el gráfico de MetaTrader 5 con codificación de colores, flechas de entrada/salida y resultado total (ganancia/pérdida) para cada posición
Adaptabilidad a Diversas Condiciones de Mercado - Funciona en cualquier marco temporal (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 y superior), soporta amplio rango de instrumentos: pares Forex, metales (XAU/USD, XAG/USD), índices, acciones, criptomonedas, CFD
Estructura Modular para Pruebas Convenientes - Los indicadores de tendencia, osciladores y patrones funcionan autónomamente pero se combinan con condición de consenso, es conveniente probar y combinar componentes del sistema
CONJUNTO DE INDICADORES DE TENDENCIA
Media Móvil (Simple Moving Average) - Sistema MA Crossover utiliza dos medias móviles (rápida y lenta) para determinar dirección de tendencia principal, soporta métodos SMA, EMA, SMMA, LWMA
ADX (Índice Direccional Promedio) - Analiza fortaleza de tendencia, ignorando señales cuando la fortaleza está por debajo del umbral establecido, proporcionando operaciones solo en tendencias claras y fuertes con umbral ajustable
Ichimoku Kinko Hyo - Análisis integral a través de nube Senkou Spans, determinando soporte y resistencia dinámicos, con flexibilidad total de parámetros (Tenkan, Kijun, Senkou B)
Aligátor - Analiza alineación de tres medias móviles (mandíbulas, dientes y labios) para determinar inicio de nuevo movimiento y dirección de tendencia principal
Envelopes (Envolventes) - Determinan rangos de desviación de precio de media móvil central con método ajustable y desviación para análisis de desviaciones extremas
Parabolic SAR (Stop And Reverse) - Sistema con parada móvil que actualiza constantemente niveles de stop-loss a medida que se desarrolla el movimiento con parámetros ajustables de paso y máximo
CONJUNTO DE INDICADORES DE VOLATILIDAD Y BORDES DE PRECIO
Bandas de Bollinger - Indicador clásico de volatilidad determinando bordes superior e inferior del canal, analizando posición de precio relativa a límites con ajuste completo de período y desviación
ATR (Rango Verdadero Promedio) - Mide rango de precio verdadero, permite analizar cambios de volatilidad en el tiempo, utilizado para determinación de dirección y análisis de rebote de límites
CONJUNTO INTEGRAL DE OSCILADORES
MACD (Convergencia Divergencia de Medias Móviles) - Analiza cruce de línea principal con línea de señal para determinar cambio de impulso con períodos ajustables (rápido, lento, señal)
Estocástico - Analiza sobreventa/sobrecompra basado en posición de precio en rango con niveles ajustables %K, %D y enlentecimiento
RSI (Índice de Fuerza Relativa) - Con niveles completamente ajustables de sobreventa/sobrecompra determina condiciones extremas del mercado, uno de los osciladores más populares
Momentum - Analiza velocidad de cambio de precio, determina dirección y fortaleza del movimiento de precio
CCI (Índice de Canal de Mercancías) - Determina movimientos cíclicos y desviaciones de precio del valor promedio con período ajustable
RVI (Índice de Vigor Relativo) - Analiza relación de cierre a apertura, determina fortaleza de alcistas y bajistas en el mercado
DeMarker - Determina mínimos y máximos macro basado en comparación de precios altos/bajos para encontrar puntos de reversión
OsMA (Oscilador de Medias Móviles) - Analiza desviación de línea principal de MACD de línea de señal, determina momento de cruce
Williams %R - Analiza posición de precio en rango de precio del período, determina condiciones de sobreventa y sobrecompra
Bulls Power y Bears Power - Determinan fortaleza de alcistas y bajistas respectivamente basado en precios altos y bajos
Force Index - Analiza combinación de movimiento de precio y volumen comercial, determinando fortaleza verdadera de tendencia y dirección de flujo de dinero
ANÁLISIS DE VOLUMEN Y ACUMULACIÓN
Money Flow Index (MFI) - Analiza flujos financieros basado en precio y volumen, determina sobreventa/sobrecompra considerando volumen comercial
Acumulación/Distribución - Analiza relación entre precio de cierre y rango de precio en contexto de volumen, determinando acumulación o distribución de capital
INDICADORES BILL WILLIAMS
Oscilador Impresionante (AO) - Analiza diferencia entre promedio simple de 34 períodos y promedio simple de 5 períodos del valor promedio de precio (Alto+Bajo)/2
Oscilador Acelerador (AC) - Analiza derivada del Oscilador Impresionante, determina aceleración y desaceleración del movimiento de precio
Oscilador Gator - Analiza alineación de tres medias móviles de aligátor, determina sincronización de componentes del sistema
Fractales - Determinan máximos y mínimos locales basado en alto y bajo de cinco velas, revelan puntos de reversión
SISTEMA DE CANALES Y NIVELES
Niveles Fibonacci - Construye automáticamente niveles Fibonacci basado en extremos locales recientes, determina niveles probables de rebote y extensión
Puntos Pivote - Calcula niveles clave de soporte y resistencia basado en datos del día anterior para operaciones diarias
Canal de Precios - Determina bordes superior e inferior del movimiento de precio en últimas N barras, método simple y efectivo de determinación de rangos
Canal Donchian - Determina máximo y mínimo para período, frecuentemente utilizado para sistema de ruptura de canales
ZigZag - Analiza movimientos de onda principal, filtrando oscilaciones insignificantes para determinación de estructura de onda
Heikin-Ashi - Analiza velas modificadas para determinación de dirección de tendencia, frecuentemente muestra tendencias más limpias
Canal de Regresión - Construye canal de regresión lineal alrededor de datos de precio para determinación de tendencia y desviaciones
Canal de Desviación Estándar - Construye canal basado en desviación estándar de precio promedio para determinación de volatilidad
Canal de Regresión Lineal - Analiza tendencia basado en regresión lineal de datos de precio, determina dirección y ángulo de tendencia
ANÁLISIS DE 11 PATRONES DE VELAS
Envolvente Alcista - Patrón de reversión alcista, se forma cuando vela alcista envuelve completamente anterior bajista, señalando cambio de tendencia
Envolvente Bajista - Patrón de reversión bajista, se forma cuando vela bajista envuelve completamente anterior alcista
Martillo - Patrón de reversión alcista con sombra inferior larga y cuerpo pequeño, se forma en fondo de tendencia
Hombre Colgante - Patrón de reversión bajista, visualmente similar a Martillo pero se forma en cima de tendencia
Estrella Fugaz - Patrón de reversión bajista con sombra superior larga y cuerpo pequeño, se forma en cima de tendencia
Martillo Invertido - Patrón de reversión alcista con sombra superior larga y cuerpo pequeño
Estrella Matutina - Patrón de reversión alcista de tres velas, indica finalización de tendencia bajista e inicio alcista
Estrella Vespertina - Patrón de reversión bajista de tres velas, indica finalización de tendencia alcista e inicio bajista
Línea Perforadora - Patrón de reversión alcista de dos velas, segunda vela alcista cierra por encima del medio de vela bajista anterior
Cobertura de Nube Oscura - Patrón de reversión bajista de dos velas, segunda vela bajista cierra por debajo del medio de vela alcista anterior
Doji - Patrón neutral de incertidumbre, indica equilibrio comprador/vendedor, frecuentemente señala reversión
PARÁMETROS Y CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓN GENERAL (General)
TimeFrame - Marco temporal para análisis de señal y ejecución comercial (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
MagicNumber - Identificador único de operación de asesor para gestionar múltiples EA en una cuenta
OrderComment - Comentario de texto agregado a cada orden para identificación
PauseSeconds - Pausa entre verificaciones de lógica principal en segundos para optimización de carga del servidor
FILTROS DE ÓRDENES (Order Filters)
MinOrderDistance - Distancia mínima entre órdenes en puntos para prevenir entradas demasiado frecuentes
MinOrderTime - Intervalo mínimo entre operaciones en minutos para excluir apertura caótica de posiciones
MaxFilteredTrades - Límite de cantidad de operaciones sujetas a filtrado para gestión conservadora
GESTIÓN DE CAPITAL (Money Management)
LotMethod - Método de gestión de tamaño de lote: LOT_FIXED (fijo) o LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE (porcentaje de saldo)
RiskPercent - Porcentaje de saldo de cuenta utilizado como riesgo por operación al usar LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE
FixedLot - Tamaño de lote fijo al elegir método LOT_FIXED
MaxTrades - Máximo de operaciones simultáneas abiertas para gestión de riesgo total
STOP LOSS Y TAKE PROFIT
StopLoss - Tamaño de stop-loss en puntos, determina pérdida máxima por posición
TakeProfit - Tamaño de take-profit en puntos, determina ganancia objetivo para cierre automático
TRAILING STOP Y BREAK EVEN
TrailingStop - Activación de trailing stop dinámico para protección de ganancias (verdadero/falso)
TrailingStart - Ganancia mínima en puntos para activar trailing stop
TrailingDistance - Distancia de trailing stop del precio actual en puntos
TrailingStep - Paso mínimo para movimiento de trailing stop para optimización
BreakEven - Activación de función break-even para mover posición a equilibrio (verdadero/falso)
BreakEvenStart - Ganancia mínima en puntos para activar break-even
BreakEvenOffset - Desplazamiento de stop-loss desde punto de entrada al activar break-even en puntos
CONFIGURACIÓN DE INDICADORES DE TENDENCIA
Métodos MA soportados: SMA (simple), EMA (exponencial), SMMA (suavizado), LWMA (promedio móvil ponderado lineal)
Ajustar períodos para cada indicador permite adaptar análisis a características específicas de instrumento y marco temporal
ADX con umbral de fortaleza de tendencia ajustable (ADXThreshold) para filtrado de tendencias débiles
Ichimoku con parámetros completos (Tenkan, Kijun, SenkouB) para análisis integral de nube
CONFIGURACIÓN DE INDICADORES DE VOLATILIDAD Y OSCILADORES
Bandas de Bollinger con ajuste de período y desviación para varias condiciones
ATR con período ajustable para análisis de volatilidad
MACD, Estocástico, RSI y otros osciladores con flexibilidad completa de parámetros y niveles
CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, Williams %R y otros con períodos y niveles ajustables
SELECCIÓN DE PATRONES DE VELAS
Cada patrón puede ser habilitado o deshabilitado independientemente mediante parámetros:
- BullishEngulfing, BearishEngulfing
- Hammer, HangingMan
- ShootingStar, InvertedHammer
- MorningStar, EveningStar
- PiercingLine, DarkCloudCover
- Doji
VISUALIZACIÓN (Visualization)
ShowHistory - Mostrar historial de operaciones y ganancia total en gráfico (verdadero/falso)
BuyColor - Color de flecha de compra en gráfico (por defecto Lime - verde)
SellColor - Color de flecha de venta en gráfico (por defecto Red - rojo)
FontSize - Tamaño de fuente para mostrar ganancia de operaciones en gráfico
LÓGICA COMERCIAL Y METODOLOGÍA
Seguimiento de Nueva Barra - El asesor detecta aparición de nueva vela (barra) en marco temporal establecido e inicia análisis
Análisis de Señal de Consenso - Se leen todos los indicadores y patrones activados, cada uno proporciona su propia señal de dirección
Principio de Lógica AND - Al usar múltiples indicadores, las señales deben alinearse en una dirección para abrir posición
Toma de Decisión - Al unánime señal de compra (BUY) se abre posición de compra; al unánime señal de venta (SELL) se abre posición de venta
Filtrado de Señales Falsas - Si las señales divergen incluso en un indicador, el asesor omite la entrada
Gestión de Posición - Stop Loss y Take Profit establecido aplicado, Trailing Stop y BreakEven habilitados si es necesario
Gestión de Capital - Verificación de suficiencia de margen con reducción automática de lote si es necesario
Filtros y Limitaciones - Se considera pausa comercial (MinOrderTime), distancia mínima (MinOrderDistance), cantidad de posiciones abiertas (MaxTrades)
RECOMENDACIONES DE USO
Prueba en Cuenta Demo - Ejecute asesor en cuenta demo al menos 2-4 semanas antes de usar dinero real
Optimización de Parámetros - Use Strategy Tester para verificar varias combinaciones de indicadores y patrones en datos históricos
Configuración Inicial - Comience con 3-5 indicadores activos proporcionando buen balance entre frecuencia de entrada y calidad
Aumento de Métodos Activos - Aumentar cantidad de indicadores activos mejora calidad de entrada pero reduce frecuencia comercial
Marcos Temporales - M5–H1 más populares para scalping y swing trading, H4 o D1 para trading de medio plazo
Instrumentos Comerciales - Adecuado para trading de Forex, metales, índices, acciones, criptos y otros CFD
Gestión de Riesgos - Establezca riesgo comercial dentro de 1-2% de depósito para estabilidad a largo plazo
Monitoreo de Resultados - Analice regularmente resultados comerciales, verifique estadísticas para patrones e indicadores individuales
CONFIGURACIÓN CONSERVADORA (Riesgo Bajo, Resultados Estables)
TimeFrame: H1 o H4
Indicadores activos: Media Móvil (21+7), ADX (14, umbral 25), RSI (14)
StopLoss: 400-500 puntos
TakeProfit: 600-800 puntos
MaxTrades: 5
MinOrderDistance: 200 puntos
MinOrderTime: 60 minutos
RiskPercent: 1.0%
TrailingStop: verdadero, TrailingStart: 200
Adecuado para operadores que prefieren riesgo mínimo y resultados estables. Señales menos frecuentes pero muy confiables.
CONFIGURACIÓN AGRESIVA (Riesgo Alto, Más Oportunidades)
TimeFrame: M5 o M15
Indicadores activos: Media Móvil (7+3), RSI, Estocástico, MACD, Martillo, Estrella Matutina
StopLoss: 100-150 puntos
TakeProfit: 150-250 puntos
MaxTrades: 10-15
MinOrderDistance: 50 puntos
MinOrderTime: 5-10 minutos
RiskPercent: 2.0-3.0%
TrailingStop: falso
Adecuado para operadores experimentados. Más señales y oportunidades, requiere control cuidadoso de riesgos y monitoreo constante.
COMPATIBILIDAD DE TIPOS DE CUENTA Y BROKERS
Compatible con todos los tipos de cuenta MetaTrader 5: cuentas ECN (Electronic Communication Network), cuentas STP (Straight Through Processing), cuentas MM (Market Maker), cuentas PAMM (Gestión de Cartera), cuentas demo
Funciona en cuentas netting y hedging con detección automática de modo de margen
Funciona con cualquier broker que proporcione acceso a MetaTrader 5
INSTRUMENTOS RECOMENDADOS
Pares de Divisas Forex - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD - estables y líquidos para trading de múltiples indicadores
Metales Preciosos - XAU/USD (Oro), XAG/USD (Plata) - comportamiento técnico clásico, patrones y tendencias claras
Índices - SPX, DAX, FTSE - buena volatilidad y tendencias limpias para patrones de velas
Criptomonedas - BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum) - volatilidad extrema, reversiones claras y patrones
Productos Energéticos - WTI (Petróleo), Brent - volatilidad alta, ciclos claros y reversiones
VENTAJAS SOBRE OTROS ASESORES
Más de 50 Indicadores en un Sistema - Indicadores probados históricamente y confiables para análisis integral del mercado
Arquitectura de Consenso - Lógica de acuerdo total de todos los indicadores activos excluye señales falsas y mejora precisión de entrada
Análisis de 11 Patrones de Velas - Patrones de reversión clásicos con historia de éxito de décadas
Sistema de Canales y Niveles - 9 métodos diferentes para determinación de soporte y resistencia para análisis integral
Arquitectura Modular - Cada indicador funciona independientemente, es conveniente probar combinaciones y optimizar
Control Completo de Parámetros - Más de 100 parámetros para ajuste a cualquier condición de mercado y estilo comercial
Visualización Integrada - Visualización automática de operaciones en gráfico con resultados para análisis
Gestión Integral de Riesgos - Control de margen, reducción automática de lote, trailing stop, break even
Universalidad - Funciona en todos los marcos temporales (M1-MN1), instrumentos y tipos de cuenta
Escalabilidad - Capacidad de ejecutar en múltiples instrumentos con parámetros individuales
INSTALACIÓN E INICIO
Descargue el asesor Strategy Constructor Pro directamente del Mercado MQL5, después de lo cual se agregará automáticamente a su terminal comercial
Abra ventana Navegador en MetaTrader 5 y arrastre el asesor al gráfico deseado
Configure parámetros de entrada (LotMethod, StopLoss, TakeProfit, indicadores, patrones, etc.) de acuerdo con su estrategia
Habilite función de auto trading (Algo Trading) - el asesor comenzará a analizar el mercado y proporcionar señales de operación
SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
Actualizaciones gratuitas para todos los propietarios de Strategy Constructor Pro dentro de la versión actual
Soporte para configuración y optimización a través de mensajes personales en MQL5.com
Adición regular de nuevas características e indicadores basado en solicitudes de operadores
CONCLUSIÓN
Strategy Constructor Pro es una plataforma revolucionaria de trading automatizado que combina más de 50 indicadores técnicos clásicos y modernos con conjunto completo de análisis de patrón de velas y sistema de canales/niveles. El sistema implementa lógica de consenso total requeriendo acuerdo de cada indicador activo antes de abrir posición, garantizando calidad de entrada excepcionalmente alta.
Sistemas avanzados de trailing stop, break-even, verificación integral de condiciones y flexibilidad completa en selección de combinación de indicadores proporcionan adaptabilidad a cualquier condición de mercado. Ya sea comenzando a estudiar análisis combinado u optimizando estrategias existentes, este sistema ofrece arsenal completo de métodos clásicos y modernos de análisis técnico.
El sistema proporciona automatización completa de síntesis de señal y protección de capital necesaria para éxito en mercados financieros modernos. Comience a transformar su trading hoy con herramienta especialmente diseñada para garantizar análisis máxima preciso a través de consenso de múltiples indicadores y control completo de gestión de riesgos durante todo el proceso comercial.
¡Eleve su trading al siguiente nivel con Strategy Constructor Pro - constructor universal de estrategias para trading automatizado profesional!
IMPORTANTE: Siempre pruebe el asesor en cuenta demo y en Strategy Tester antes de usar en cuenta real. El trading usando sistemas automatizados implica riesgo de pérdida de capital. Los resultados pasados no garantizan rentabilidad futura.