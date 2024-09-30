Golden Pegasus MT5





<<Salga por delante del mercado con Golden Pegasus: El futuro del trading basado en tendencias>>





Este EA sólo se vende en MQL5, todos los demás clones visto con un precio más barato en otros sitios son falsificaciones y no puede funcionar como el original. Haga su diligencia y no crea en ganancias inesperadas.





Golden Pegasus, el Asesor Experto (EA) que revoluciona el trading con su enfoque innovador para la identificación de tendencias. Diseñado para operadores que buscan captar los primeros cambios del mercado, Golden Pegasus aprovecha algoritmos de vanguardia para detectar tendencias emergentes con precisión y exactitud. Tanto si usted es un operador experimentado como si está explorando nuevas estrategias, Golden Pegasus le ofrece una visión sin precedentes del impulso del mercado, asegurándole que se mantendrá a la vanguardia en un entorno de negociación en constante evolución.





Aproveche el poder de la detección temprana de tendencias con Golden Pegasus:

Con Golden Pegasus, ya no tendrá que seguir las tendencias establecidas. En su lugar, adopte un enfoque proactivo para operar identificando las nuevas tendencias a medida que surgen. Benefíciese de una tecnología de vanguardia que combina precisión, adaptabilidad y una rigurosa gestión del riesgo para transformar su forma de operar. Golden Pegasus le da la ventaja estratégica para mantenerse a la cabeza en un mercado competitivo.





Características: Entrada y salida inteligentes

FIFO

Compatible con Prop Firm (0.01 lote por $10k de balance)

No Grid, Martingale u otras estrategias peligrosas

Estilo Day Trading

TP y SL personalizables (0 para TP y SL automáticos, 320 para TP más rápido)

Captura de pantalla 1: 2016 a 2024 resultados de backtest con 0.01 lote por $1000 de FP Markets Raw Account.

Captura de pantalla 2:2016 a 2024 gráficobacktest





Marco temporal: M15





Instalación: El EA debe adjuntarse a un gráfico M15, por ejemplo XAUUSD.





Símbolos: XAUUSD solamente (Oro)





Tipo de cuenta: Utilice ECN con el spread más bajo posible, el EA no es sensible al spread ni al deslizamiento.





Tamaño de lote recomendado: 0.01 por cada $1000 de balance.

Broker y tipo de cuenta recomendados: IC Markets Raw, FP Markets Raw, Tickmill Raw





Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. Gestiona bien tu capital, una buena gestión del dinero es la clave del éxito.































