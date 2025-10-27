Tres Puntos de Divergencia Stepping EA

¿Está buscando un asesor experto que capitalice una de las señales de inversión más potentes del mercado, al tiempo que protege su capital con un sistema de gestión del riesgo inteligente y adaptable?

El Three Point Divergence Stepping EA es su solución. Este no es sólo otro robot de divergencia RSI. Emplea una estrategia patentada de confirmación de tres puntos para identificar puntos de inflexión del mercado de alta probabilidad, filtrando el ruido y las señales falsas que atrapan a la mayoría de los operadores.

💡 La Estrategia Principal: Señales de divergencia confirmadas

Los EAs de divergencia estándar a menudo entran en operaciones prematuramente. Nuestro EA es diferente. Espera un patrón de confirmación único de varias etapas antes de comprometerse con una operación. Este proceso de filtrado avanzado asegura que el EA entre sólo cuando una inversión tiene una alta probabilidad estadística, dándole una ventaja significativa en el mercado.

Este sistema está diseñado para encontrar entradas precisas en el pico de agotamiento para las operaciones de venta y el fondo de la capitulación para las operaciones de compra.

Características principales y ventajas

Sistema propietario de 3 puntos de entrada: Vaya más allá de la simple divergencia. Nuestro EA utiliza una técnica de confirmación avanzada para reducir drásticamente las señales falsas y mejorar la precisión de entrada.

Cuadrícula dinámica basada en ATR: La distancia entre las operaciones de seguimiento no es fija. Se calcula de forma inteligente en función de la volatilidad actual del mercado (ATR), lo que garantiza que la cuadrícula se adapte perfectamente tanto a las condiciones de tendencia como a las de oscilación.

Aumento automático de los lotes (Auto Lot Scaling): Active esta función para aumentar automáticamente el tamaño de los lotes en proporción al crecimiento de su cuenta. Una poderosa herramienta para acelerar su curva de renta variable a lo largo del tiempo.

Cuatro sistemas avanzados de toma de beneficios: Adapte el EA a su apetito de riesgo. Salida basada en RSI: Salida clásica basada en el momento opuesto del mercado. TP escalonado : Un sistema inteligente basado en el punto de equilibrio para obtener ganancias constantes. Stepped 2X TP : Una estrategia más agresiva para ganancias más rápidas. TP 2X personalizado: Personalice completamente los multiplicadores de TP para cada nivel de la parrilla para adaptarlos a su propia estrategia.

Potente Filtro de Tendencia MA: Aumente su tasa de ganancias filtrando las operaciones para asegurarse de que sólo opera en la dirección de la tendencia del marco temporal superior (basado en la MA 200).

Modo de cobertura avanzada: Una función opcional y sofisticada de gestión de riesgos. Si se activa, el EA puede abrir una posición contra tendencia para gestionar el riesgo durante movimientos inesperados del mercado.

Cuadro de mandos profesional: Supervise el rendimiento en tiempo real. El panel muestra estadísticas vitales, incluido un desglose de las operaciones cerradas por nivel y el rendimiento en las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York .

Totalmente personalizable: Todos los parámetros son accesibles, desde los ajustes del RSI y las condiciones de divergencia hasta el multiplicador ATR y los días de negociación activos.

Recomendaciones

Pares: Optimizado para los principales pares de divisas y XAUUSD (Oro) .

Plazos: Funciona en cualquier marco temporal, pero se recomiendan M1 y M5 para un rendimiento óptimo con el filtro de tendencia.

Depósito mínimo: Se recomienda un mínimo de $1000 para operar con seguridad con la configuración por defecto (0,04 lote base).

¡Descargue la demo gratuita hoy mismo y compruebe la potencia de su estrategia única en el Probador de Estrategias! Optimice los ajustes para su instrumento favorito y desbloquee un sistema de trading automatizado consistente y robusto.